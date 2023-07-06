Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування "Вагнера": там же кримінальні питання, - Лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що президент Росії зашкодив собі й зменшив можливості гібридних операцій за участі "вагнерівців", коли визнав державне фінансування ПВК "Вагнер".

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Лінкявічюс зазначив, що не дуже вірить у якусь діяльність ПВК "Вагнер" у Білорусі та припускає, що вони звідти перемістяться кудись інде, якщо тільки Росія не вирішить задіяти їх для гібридних військових провокацій.

Проте після заяв Путіна, де очільник Кремля розкрив джерело фінансування ПВК "Вагнер", на його думку, ризики цього вже значно менші.

"Це було великою помилкою. Бо там же кримінальні питання – на додаток то того, що він вже зробив, до наявних звинувачень у воєнних злочинах маємо додаткові злочини. Адже він визнав, що повністю фінансував цю групу на мільярдні на рік, чи навіть більше – а це багато. Це доводить, що це була не окрема армія, а "рука Кремля". І тепер щоби не робив Пригожин, які би провокації не сталися – буде дуже непросто переконливо говорити, що уряд Росії тут ні до чого", – зазначив Лінас Лінкявічюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" утримували за кошти РФ, сподіваюсь, ніхто нічого не вкрав, - Путін

Він також вважає, що для самопроголошеного президента Білорусі не дуже безпечно дозволити "вагнерівцям" перебувати у Білорусі тривалий час, і незрозуміло, яка від цього вигода самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку.

"У них є бойовий досвід, і хай скільки цих бійців, вони небезпечні. Тож для Лукашенка я плюсів не бачу", – сказав Лінкявічюс.