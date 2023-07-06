УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12996 відвідувачів онлайн
Новини
3 363 21

Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування "Вагнера": там же кримінальні питання, - Лінкявічюс

путін

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що президент Росії зашкодив собі й зменшив можливості гібридних операцій за участі "вагнерівців", коли визнав державне фінансування ПВК "Вагнер".

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Лінкявічюс зазначив, що не дуже вірить у якусь діяльність ПВК "Вагнер" у Білорусі та припускає, що вони звідти перемістяться кудись інде, якщо тільки Росія не вирішить задіяти їх для гібридних військових провокацій.

Проте після заяв Путіна, де очільник Кремля розкрив джерело фінансування ПВК "Вагнер", на його думку, ризики цього вже значно менші.

"Це було великою помилкою. Бо там же кримінальні питання – на додаток то того, що він вже зробив, до наявних звинувачень у воєнних злочинах маємо додаткові злочини. Адже він визнав, що повністю фінансував цю групу на мільярдні на рік, чи навіть більше – а це багато. Це доводить, що це була не окрема армія, а "рука Кремля". І тепер щоби не робив Пригожин, які би провокації не сталися – буде дуже непросто переконливо говорити, що уряд Росії тут ні до чого", – зазначив Лінас Лінкявічюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" утримували за кошти РФ, сподіваюсь, ніхто нічого не вкрав, - Путін

Він також вважає, що для самопроголошеного президента Білорусі не дуже безпечно дозволити "вагнерівцям" перебувати у Білорусі тривалий час, і незрозуміло, яка від цього вигода самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку.

"У них є бойовий досвід, і хай скільки цих бійців, вони небезпечні. Тож для Лукашенка я плюсів не бачу", – сказав Лінкявічюс.

Автор: 

путін володимир (24125) Лінкявічюс Лінас (182) ПВК Вагнер (1542)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Таке відчуття, що Захід не розуміє, що має справи з хворою макакою, яка обісралася и сидить по самі вуха в лайні.
показати весь коментар
06.07.2023 22:16 Відповісти
+7
Плєшивий нашкодив собі ще коли випав головою в сортир з мамки.
показати весь коментар
06.07.2023 22:18 Відповісти
+7
він собі зашкодив років надцять назад,
коли до валізи не добіг - відмили коцапи і зробили з одного 5!
вчитеся - шукайте бубу 2,3 ....
показати весь коментар
06.07.2023 22:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таке відчуття, що Захід не розуміє, що має справи з хворою макакою, яка обісралася и сидить по самі вуха в лайні.
показати весь коментар
06.07.2023 22:16 Відповісти
Ядерна зброя і купа рабів і можна творити будь-що мабуть так...
показати весь коментар
06.07.2023 22:19 Відповісти
путін зашкодив собі коли почав війну проти України, тепер він труп.
показати весь коментар
06.07.2023 22:28 Відповісти
В тюрмі народів кримінал це норма
показати весь коментар
06.07.2023 23:44 Відповісти
Только у этой макаки есть граната, и эта макака полностью ипанутая. Вот эти два пункта немного мешают
показати весь коментар
07.07.2023 06:53 Відповісти
Плєшивий нашкодив собі ще коли випав головою в сортир з мамки.
показати весь коментар
06.07.2023 22:18 Відповісти
він собі зашкодив років надцять назад,
коли до валізи не добіг - відмили коцапи і зробили з одного 5!
вчитеся - шукайте бубу 2,3 ....
показати весь коментар
06.07.2023 22:20 Відповісти
***** визнав, хто на московії при владі!!
Хозяїну московитів усе повернули, і гроші, і майно…
Аби тільки не бунтував і не бив, старого кабаєва…
показати весь коментар
06.07.2023 22:20 Відповісти
***** нашкодило собі ще коли окупувало Крим.
показати весь коментар
06.07.2023 22:22 Відповісти
Путін зашкодив собі, коли народився.
Решті - потім.
показати весь коментар
06.07.2023 22:23 Відповісти
Та -- він ше 10 нових бандформувань організує
показати весь коментар
06.07.2023 22:25 Відповісти
А що йому втрачати, після страшних злочинів, які бачив світ
показати весь коментар
06.07.2023 22:25 Відповісти
Вспомнила цитату из советского фильма
Нет у вас методов против КОСТИ САПРЫКИНА!
Запад расписался в своей беспомощности
Почему мы на создаем блок с БРИТАНИЕЙ
ПОЛЬШЕЙ, ЛИТВОЙ?
На фига нам компания трусливых друзей?
показати весь коментар
06.07.2023 22:51 Відповісти
Пуйло так перелякавсь Пригожина, що наболтав собі на реальний термін. І всім росіянам великі проблеми. Зізнавсь, що терористичну організацію фінансувала держава
показати весь коментар
06.07.2023 23:00 Відповісти
Прямо вижу как справедливый и честный суд рашистов судит пуйла... Вы та вообще мозгами двинулись что ли?! Ему настолько пофигу, что аж неудобно с его ручными судами и ментами...
показати весь коментар
07.07.2023 00:02 Відповісти
Ви просто не в курсі. Тепер міжнародний суд визнає Рашу спонсором тероризму. А це означає, що арештовані активи Раші в закордонних банках будуть по суду реалізовуватись і поверненню не підлягають. Ну і додаткові санкції. Все по закону
показати весь коментар
07.07.2023 09:18 Відповісти
Та нічим він собі не зашкодив. Всі все вже давно знають. Якихось наслідків не буде. Тим хто замовляв «послуги» Вагнеру, думаю, всі ці зізнання байдужі. То ж чим саме нашкодив
показати весь коментар
06.07.2023 23:02 Відповісти
Та йому *****, Лінкявічюс... просто, *****.

Він гопнік. Він розуміє лишень три ситупції:

1. Дав по морді - відлізе і обов'язково повернеться й ********* тебе.

2. ********* - він залиже ******* й пртдумає як ********* тебе.

3. ******** його - маєш чистий спокій до кінця своїх днів (файного москаля в тепловізор не видно).

А Ви, Лінкявічюс, настільки загрузли у своїй євро-гей-толерастії, що просто не розумієте, що скоро вас всіх москалі будуть їбати, якщо ми, "українці-справжні руси", їх не зупинемо.

А Ви ******* всяку *****, Лінкявічюс...

P.S. Шкода, що Лінкявічюси це не прочитають...

P.P.S. Вибачте за словесну срачку - просто дорвався до інтернету...
показати весь коментар
06.07.2023 23:34 Відповісти
Да на нем уже и печати негде ставить
показати весь коментар
06.07.2023 23:52 Відповісти
Муйлуша облегчила работу гаагским судьям.
показати весь коментар
06.07.2023 23:59 Відповісти
 
 