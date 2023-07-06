Зеленський закликав НАТО у Вільнюсі мотивувати Україну: Це не така висока ціна за страждання

Президент Володимир Зеленський вважає, що на саміті НАТО у Вільнюсі потрібно довести будь-яким російським режимам, що у них більше ніколи не буде права вето на самостійний вибір європейських народів свого майбутнього.

Про це глава держави сказав на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вільнюс зараз один із ключових етапів. Саме там можна і треба довести, що у російських режимів, якими б вони не були, більше не буде права вето на вільний вибір націй у Європі свого майбутнього. Україна обирає Альянс. Двері НАТО відкриті, а отже, час запросити увійти. Коли Україна обирає своє майбутнє самостійно, і наш вибір дійсно працює, це означає, що вся Європа обирає і завжди обиратиме своє майбутнє без зовнішнього примусу", - підкреслив Зеленський.

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Президент наголошує, що теперішній російський режим – останній поневолювач націй в Європі, і він має програти як на полі бою, так і в політиці, щоб виграли всі люди в Європі.

Глава держави зауважив, що Україна об’єднала світ і дуже зміцнила сам Альянс.

"Хоча, відверто кажу, що ми ображаємось, ми вважаємо, що заслуговуємо своє місце в Альянсі. Це ж не питання, що серед Альянсу, а питання серед рівних", - відзначив Зеленський.

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Він порівняв запрошення до НАТО з кандидатством у члени ЄС, що також є технічним кроком, але показує ставлення, що Україну бачать.

За його словами, це мотивує людей працювати в Україні, воювати на фронті заради конкретного зрозумілого майбутнього.

"Так само хотілося б і в НАТО. Так, ми розуміємо, в НАТО будемо за кілька років, або після війни, як вирішать члени Альянсу. Але якщо вони бачать (Україну в Альянсі – ред.), треба давати сигнал, щоб мотивувати Україну захищати Європу. Це не така висока ціна за таку війну і за таке страждання: мотивувати Україну і допомагати їй", - додав Президент.