Зеленський закликав НАТО у Вільнюсі мотивувати Україну: Це не така висока ціна за страждання
Президент Володимир Зеленський вважає, що на саміті НАТО у Вільнюсі потрібно довести будь-яким російським режимам, що у них більше ніколи не буде права вето на самостійний вибір європейських народів свого майбутнього.
Про це глава держави сказав на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вільнюс зараз один із ключових етапів. Саме там можна і треба довести, що у російських режимів, якими б вони не були, більше не буде права вето на вільний вибір націй у Європі свого майбутнього. Україна обирає Альянс. Двері НАТО відкриті, а отже, час запросити увійти. Коли Україна обирає своє майбутнє самостійно, і наш вибір дійсно працює, це означає, що вся Європа обирає і завжди обиратиме своє майбутнє без зовнішнього примусу", - підкреслив Зеленський.
Президент наголошує, що теперішній російський режим – останній поневолювач націй в Європі, і він має програти як на полі бою, так і в політиці, щоб виграли всі люди в Європі.
Глава держави зауважив, що Україна об’єднала світ і дуже зміцнила сам Альянс.
"Хоча, відверто кажу, що ми ображаємось, ми вважаємо, що заслуговуємо своє місце в Альянсі. Це ж не питання, що серед Альянсу, а питання серед рівних", - відзначив Зеленський.
Він порівняв запрошення до НАТО з кандидатством у члени ЄС, що також є технічним кроком, але показує ставлення, що Україну бачать.
За його словами, це мотивує людей працювати в Україні, воювати на фронті заради конкретного зрозумілого майбутнього.
"Так само хотілося б і в НАТО. Так, ми розуміємо, в НАТО будемо за кілька років, або після війни, як вирішать члени Альянсу. Але якщо вони бачать (Україну в Альянсі – ред.), треба давати сигнал, щоб мотивувати Україну захищати Європу. Це не така висока ціна за таку війну і за таке страждання: мотивувати Україну і допомагати їй", - додав Президент.
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Суспільство чекає на відповіді. Почнемо з того, що і з ким виробили в Омані?
1) ****, яка тобі треба мотивація щоб ***** почати виконувати умови, щоб зайняти місце «серед рівних»?
замість того влаштовуєте перепалки з головним союзником.
2) ми боремось за свою незалежність і існування, а не за Європу.
І можеш взяти на замітку - НАТО буде після перемоги і після виборів. П
а і зробять все одно гади будуть - "молодь за ригів!"...
обісцяного бомжа - сівоху, всі памьятають?
яскравий представник тієї молоді, шо за ригів.
короче всі казли і буба не віслюк i одна буба - сіртакі в білих панчохах...
На момент вторгнення Україна мала 987 танків, 550 з яких Збройні сили України втратили в боях, але українським військовим вдалося захопити 545 російських бойових машин, повідомляє Oryx. Водночас західні країни поставили Києву ще 471 танк, а 286 одиниць військової техніки ще мають бути передані Збройним Силам України. Тобто загальна кількість танків в Україні під час війни збільшилася і досягла 1,5 тисячі.
Росія ж почала вторгнення в сусідню країну з 3417 танками, але, за оцінками Oryx, зараз у неї залишилося всього 1,4 тисячі. Крім того, Україна скоротила розрив в артилерії та реактивних системах залпового вогню, зазначає Bloomberg.
DW
Корупція небезпечна ще й тому що правлячі партії союзників які зараз допомагають на чергових виборах отримують її «відлуння» від опонентів - «гроші наших платників податків розкрадають». Чим крити? Хто прийде до влади? Дебілоїд трамп - «віддайте території»?… Ле пен якісь ?
Якщо ми не «вигребемо» в НАТО самі, то НАТО глобально все рівно «де» ми…
Виконуйте і буде вам НАТО.
Не виконуйте і буде вам глина.
Де вони висунуті?!
Де опубліковані?
Де ці крітеріі?
По пунктам?
Ніде! Загальний звіздежь!
Украіна едина краіна у світи, що бье москалів. Едина!
Яких ще вимог треба?!!!
Тількі не кажіть за корупцію. Бо ці не серьезно та смішно.
Шо нема корупції у Німетчіні, якою правила фрау Ребінтроп 16 років? 16 !!!
Може у «демократичній» Турції її султан відповідає високим стандартам демократії?
А може Мадьяри без корупції та не продаються Московії?
Ні, та ні.
Розмови про корупцію в Україні як привід не прийняти її в НАТО е тільки привід.
А не причина.
Причина- це не готовність країн НАТО вмирати за Україну. Вони ще мають надії домовитись з ху&лом.
Поки ще мають…
Не ті що по 17грн, а ті що по офшорах розтикані
Таке враження що коментувачі забули що коїться.
Що Україну методично вбивають кожен день ху&ловськи нацисти.
Що мова іде про існування держави Україна та усіх її мешканців!
Усіх! Малих, дорослих, старих.
Вони приходять щоб знищити усіх. Ця війна торкнеться кожного.
ЗСУ та народ України героїчно боронить свою землю, але сили не рівні.
Ніякого Перелому ще не мае.
Але, коментувпчів це не турбує.
Головне, лайка у середині країни. Той не такий. Цей поганий.
Вони рахують, що вони « бачать щось, що інші не бачать».
Усі усе бачать.
Після Перемоги буде разбір полетів та залетів.
Не зараз. Війна усе НЕ спише.
Але частина суспільства згуртувалась на захисту від ху&ла. А покидьки деруть країну на шматки.