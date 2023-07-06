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Зеленський закликав НАТО у Вільнюсі мотивувати Україну: Це не така висока ціна за страждання

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що на саміті НАТО у Вільнюсі потрібно довести будь-яким російським режимам, що у них більше ніколи не буде права вето на самостійний вибір європейських народів свого майбутнього.

Про це глава держави сказав на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вільнюс зараз один із ключових етапів. Саме там можна і треба довести, що у російських режимів, якими б вони не були, більше не буде права вето на вільний вибір націй у Європі свого майбутнього. Україна обирає Альянс. Двері НАТО відкриті, а отже, час запросити увійти. Коли Україна обирає своє майбутнє самостійно, і наш вибір дійсно працює, це означає, що вся Європа обирає і завжди обиратиме своє майбутнє без зовнішнього примусу", - підкреслив Зеленський.

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Президент наголошує, що теперішній російський режим – останній поневолювач націй в Європі, і він має програти як на полі бою, так і в політиці, щоб виграли всі люди в Європі.

Глава держави зауважив, що Україна об’єднала світ і дуже зміцнила сам Альянс.

"Хоча, відверто кажу, що ми ображаємось, ми вважаємо, що заслуговуємо своє місце в Альянсі. Це ж не питання, що серед Альянсу, а питання серед рівних", - відзначив Зеленський.

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Він порівняв запрошення до НАТО з кандидатством у члени ЄС, що також є технічним кроком, але показує ставлення, що Україну бачать.

За його словами, це мотивує людей працювати в Україні, воювати на фронті заради конкретного зрозумілого майбутнього.

"Так само хотілося б і в НАТО. Так, ми розуміємо, в НАТО будемо за кілька років, або після війни, як вирішать члени Альянсу. Але якщо вони бачать (Україну в Альянсі – ред.), треба давати сигнал, щоб мотивувати Україну захищати Європу. Це не така висока ціна за таку війну і за таке страждання: мотивувати Україну і допомагати їй", - додав Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) членство в НАТО (1745)


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Топ коментарі
+22
Розкажи як ти страждав в Омані коли відсмоктував у Патрушева.
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06.07.2023 22:40 Відповісти
+17
Страждає народ! Зрадники та корупціонери збогачуваються ! Це розуміють і в країнах НАТО.
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06.07.2023 22:44 Відповісти
+17
Повна маячня….
1) ****, яка тобі треба мотивація щоб ***** почати виконувати умови, щоб зайняти місце «серед рівних»?
замість того влаштовуєте перепалки з головним союзником.
2) ми боремось за свою незалежність і існування, а не за Європу.

І можеш взяти на замітку - НАТО буде після перемоги і після виборів. П
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06.07.2023 22:48 Відповісти
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Розкажи як ти страждав в Омані коли відсмоктував у Патрушева.
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06.07.2023 22:40 Відповісти
пане Зелінський, годі вже ховатися під жіночими іменами.
Суспільство чекає на відповіді. Почнемо з того, що і з ким виробили в Омані?
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07.07.2023 00:15 Відповісти
"Вільнюс зараз один із ключових етапів"... на якій Боневтік НЕ збирається їхати та НЕ збирається виконувати будь які свої зобов'язання!
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06.07.2023 22:43 Відповісти
Как он поедет не зная литовского, он же ничего там не поймёт.Зачем тогда ехать?
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07.07.2023 09:15 Відповісти
Страждає народ! Зрадники та корупціонери збогачуваються ! Це розуміють і в країнах НАТО.
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06.07.2023 22:44 Відповісти
щоб мотивувати Україну захищати Європу. Джерело: феєричний довбойоб...
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06.07.2023 22:44 Відповісти
Тебя надо мотивировать? какая мотивация тебе нужна? Дэлавер?
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06.07.2023 22:45 Відповісти
О, сплили ше мільярди, про які говорив Гео Лерос. Байден, пачіму ми не в НАТА

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06.07.2023 22:47 Відповісти
Именно так, самая лучшая "мотивация" ничего не дать.
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06.07.2023 23:03 Відповісти
Давать только за результаты,а их нет, одни видосики
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07.07.2023 04:29 Відповісти
За страждання Україна отримує безоплатну допомогу. Вступ до нато - це дія політична, яка залежить від виконання українською владою певних плітичних вимог - реформ. Тому спиратися на народ України, апелюючи до Заходу - це маніпуляція. Тим більше, коли саме Зєлєнскій очікує на бонуси у вигляді піару і зростання особистих рейтингів від прийняття України у НАТО.
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06.07.2023 22:47 Відповісти
Повна маячня….
1) ****, яка тобі треба мотивація щоб ***** почати виконувати умови, щоб зайняти місце «серед рівних»?
замість того влаштовуєте перепалки з головним союзником.
2) ми боремось за свою незалежність і існування, а не за Європу.

І можеш взяти на замітку - НАТО буде після перемоги і після виборів. П
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06.07.2023 22:48 Відповісти
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06.07.2023 22:49 Відповісти
Зьо не беруть до НАТО та не дають зброю, бо він прикацаплена брехлива злодійкувата істота в оточенні кротів, і невідомо де та зброя завтра опиниться, а він під цим соусом зливає контрнаступ.

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06.07.2023 22:48 Відповісти
Чепуха.*******,какая мотивация,вы суки крадете на крови.Ти набрид .
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06.07.2023 22:49 Відповісти
всі кругом винуваті, а не зроблять гади будуть!
а і зробять все одно гади будуть - "молодь за ригів!"...
обісцяного бомжа - сівоху, всі памьятають?
яскравий представник тієї молоді, шо за ригів.
короче всі казли і буба не віслюк i одна буба - сіртакі в білих панчохах...
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06.07.2023 22:51 Відповісти
пропоную вибори закликунярія і Президента України проводити окремо.
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06.07.2023 22:59 Відповісти
Україна наздогнала Росію за кількістю танків, пише Bloomberg з посиланням на дані про поставки західних озброєнь Києву, які веде Інститут світової економіки в Кілі (IfW), і інформацію про втрати сторін у війні, зібрану аналітичним проектом Oryx.

На момент вторгнення Україна мала 987 танків, 550 з яких Збройні сили України втратили в боях, але українським військовим вдалося захопити 545 російських бойових машин, повідомляє Oryx. Водночас західні країни поставили Києву ще 471 танк, а 286 одиниць військової техніки ще мають бути передані Збройним Силам України. Тобто загальна кількість танків в Україні під час війни збільшилася і досягла 1,5 тисячі.

Росія ж почала вторгнення в сусідню країну з 3417 танками, але, за оцінками Oryx, зараз у неї залишилося всього 1,4 тисячі. Крім того, Україна скоротила розрив в артилерії та реактивних системах залпового вогню, зазначає Bloomberg.
DW
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06.07.2023 23:01 Відповісти
Захопили російські танки, надали західні країни...А де наші українські танки?? До 2019 постійно наші 5 бронетанкових заводів модернзізували і передавали у ЗСУ танки Т-64, Т-80, і виготовляли новітні БТР-3, БРТ-4. Чому величайший Боневтік за 1,5 роки війни жодного українського танка і БТРа у ЗСУ не передав?? Все на халяву чекає єврейська морда??
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06.07.2023 23:20 Відповісти
у нас остались вопросы по: дальнобойным ракетам, авиации, подводным лодкам и яо.
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06.07.2023 23:20 Відповісти
До НАТО не запрошують. Туди просяться. Це не корпоратив.
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06.07.2023 23:04 Відповісти
Звісно справедливо накидати Зе про корупцію, але...Портніков, якого я особисто поважаю, в ефірі у Берези, висловив думку що вступ до НАТО і українська корупція це не пов'язані речі коли країна стоїть на межі існування, бо "з корупцією на території України буде боротися фонд навального"
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06.07.2023 23:06 Відповісти
Якби це були не повʼязані речі, ми були б у НАТО. Наприклад наїзд на місцеве самоврядування переслідує виключно корупційні цілі. Призначення думи і подібних. Навіщо це в НАТО? Щоб що?
Корупція небезпечна ще й тому що правлячі партії союзників які зараз допомагають на чергових виборах отримують її «відлуння» від опонентів - «гроші наших платників податків розкрадають». Чим крити? Хто прийде до влади? Дебілоїд трамп - «віддайте території»?… Ле пен якісь ?
Якщо ми не «вигребемо» в НАТО самі, то НАТО глобально все рівно «де» ми…
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06.07.2023 23:40 Відповісти
Не згоден. Якщо ви проводите аналогії з Польщею то в 90х стартові можливості були однакові. Може в нас потенційно ще й кращі. Різниця в тому, що Поляки змогли державу побудувати, а ми - досі думаємо, що достатньо обрати «хозяйственника» який зробитьвсе без нас але для нас…
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07.07.2023 09:20 Відповісти
Він переплутав НАТО з бєзлєром?
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06.07.2023 23:15 Відповісти
Скільки нам ще потрібно проситись у це НАТО? Цій конторі поки що по кумполу кремлівське шобло не стукне вони не очухаються.
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06.07.2023 23:17 Відповісти
Этот гундосый клоун уже ********* своим нытьем не только всех в Украине, но уже и далеко за ее пределами ! І чому ми досі не в НАТО ... ?
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06.07.2023 23:18 Відповісти
Hnn, не твоего ...дело....Если бы он молчал,мокши давно ползали по Всей Ukraine
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06.07.2023 23:32 Відповісти
А тебе, дружок, лучше ограничиться только чтением. Писать что-нибудь более-менее внятное - явно не твой конек ...
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06.07.2023 23:40 Відповісти
Есть смысл лезть в альянс,где нету единого мнения!!!Создать новый альянс...
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06.07.2023 23:29 Відповісти
Альянс зрадників, кротів і хабарників. Зелений з радістю б підтримав подібний альянс, всі умови були б негайно виконані
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06.07.2023 23:46 Відповісти
Всі вимоги для вступу висунуті.

Виконуйте і буде вам НАТО.

Не виконуйте і буде вам глина.
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06.07.2023 23:43 Відповісти
А де ці «Вимоги НАТО до України»?

Де вони висунуті?!
Де опубліковані?
Де ці крітеріі?
По пунктам?

Ніде! Загальний звіздежь!

Украіна едина краіна у світи, що бье москалів. Едина!
Яких ще вимог треба?!!!

Тількі не кажіть за корупцію. Бо ці не серьезно та смішно.
Шо нема корупції у Німетчіні, якою правила фрау Ребінтроп 16 років? 16 !!!

Може у «демократичній» Турції її султан відповідає високим стандартам демократії?

А може Мадьяри без корупції та не продаються Московії?

Ні, та ні.

Розмови про корупцію в Україні як привід не прийняти її в НАТО е тільки привід.
А не причина.
Причина- це не готовність країн НАТО вмирати за Україну. Вони ще мають надії домовитись з ху&лом.
Поки ще мають…
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07.07.2023 05:25 Відповісти
А нам доводиться тільки чекати коли в Америці терпець урветься і вони почнуть відкручувати яйця тієї пліснявої гидоті.
Не ті що по 17грн, а ті що по офшорах розтикані
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07.07.2023 01:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=K5sB6u8QEMg
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07.07.2023 03:31 Відповісти
20 лет мотивируют. Еще не надоело. Мотивируйте нас полностью.
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07.07.2023 04:13 Відповісти
Если я всрался,то все должны мне на новые штаны скинутся, за мои страдания
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07.07.2023 04:26 Відповісти
Таке враження, що це не український сайт.

Таке враження що коментувачі забули що коїться.

Що Україну методично вбивають кожен день ху&ловськи нацисти.

Що мова іде про існування держави Україна та усіх її мешканців!
Усіх! Малих, дорослих, старих.

Вони приходять щоб знищити усіх. Ця війна торкнеться кожного.

ЗСУ та народ України героїчно боронить свою землю, але сили не рівні.
Ніякого Перелому ще не мае.

Але, коментувпчів це не турбує.

Головне, лайка у середині країни. Той не такий. Цей поганий.
Вони рахують, що вони « бачать щось, що інші не бачать».

Усі усе бачать.
Після Перемоги буде разбір полетів та залетів.
Не зараз. Війна усе НЕ спише.

Але частина суспільства згуртувалась на захисту від ху&ла. А покидьки деруть країну на шматки.
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07.07.2023 05:38 Відповісти
Рішення про передачу ATACMS погоджено і чекає лише на схвалення Байдена, - WSJ
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07.07.2023 08:32 Відповісти
 
 