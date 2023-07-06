Зафіксовано пуск "шахедів" у напрямку України, небезпека атаки у 9 областях, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Зафіксовано пуск БпЛА типу "шахед" з Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також повідомляється про загрозу застосування ударних БпЛА для Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Наразі в цих областях оголошено повітряну тривогу.

О 22:51 та 23:00 Повітряні сили повідомили про повторні пуски "шахедів".

"Зафіксовано ще пуски БпЛА типу "шахед" з Приморсько-Ахтарська у напрямку Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

23:28 загроза застосування ворожих ударних безпілотників поширилася на Харківську область.

00:06 загроза застосування ворожих ударних безпілотників поширилася на Черкаську область.

00:28 загроза застосування ворожих ударних безпілотників поширилася на Одеську область.

Зараз повітняна тривога через атаку "шахедів" оголошена у 9 областях України.

01:29 Повітряні сил повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Київщині.

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