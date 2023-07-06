У Криму окупанти змушують студентів підписувати повістки в обмін на складання іспитів, - "КримSOS"
Студентів вишів у тимчасово окупованому Криму змушують підписувати повістки до лав окупаційної російської армії, шантажуючи результатами іспитів.
Про це повідомила правозахисна організація "КримSOS", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За наявною інформацією, працівники університету окупованого Сімферополя заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише підписавши повістку. Через тиск хлопцю довелося погодитися на умови", - йдеться в дописі.
Зазначається, що ці випадки - не поодинокі, подібні "пропозиції" отримували й інші студенти призовного віку.
Такі розмови в Криму проводяться приватно, щоб ситуації не набули розголосу.
Як повідомлялося, керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник повідомила, що за роки окупації до російської армії було призвано щонайменше 40 тисяч жителів Криму.
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не зміг переслухати і хвилини,
потім вже перечитав, що воно там тахтелло...
ну не вміеш ти на англійський - та візьми перекладачя, тут нічого поганого нема,
це багато хто робить, але донести на пес якій мові до амерканців своє хрипілово?
хрін йому вдалося, бідна ''корреспонкондиціня'' вже як могла викручювалася і либу давила ....
враження огидне...
В этом они все!