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Новини Війна
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У Криму окупанти змушують студентів підписувати повістки в обмін на складання іспитів, - "КримSOS"

студенти

Студентів вишів у тимчасово окупованому Криму змушують підписувати повістки до лав окупаційної російської армії, шантажуючи результатами іспитів.

Про це повідомила правозахисна організація "КримSOS", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За наявною інформацією, працівники університету окупованого Сімферополя заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише підписавши повістку. Через тиск хлопцю довелося погодитися на умови", - йдеться в дописі.

Зазначається, що ці випадки - не поодинокі, подібні "пропозиції" отримували й інші студенти призовного віку.

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Такі розмови в Криму проводяться приватно, щоб ситуації не набули розголосу.

Як повідомлялося, керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник повідомила, що за роки окупації до російської армії було призвано щонайменше 40 тисяч жителів Криму.

Автор: 

армія рф (17842) Крим (14190) мобілізація (3119)


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Топ коментарі
+15
При анексії Криму ці студенти були школярами. Думаю батьки цих студентів задоволені такою долею своїх дітей.
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06.07.2023 23:30 Відповісти
+13
Батьки вже чекають білу Ладу
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06.07.2023 23:34 Відповісти
+11
Чому за стільки років не поїхав звідти? Значить все влаштовувало мабуть... Тепер піде помирати за щасливе дитинство дітей Кадирова, Путіна і його хунти.
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06.07.2023 23:27 Відповісти
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Савьєцкоє свьйотлає будущає-гниле м'ясом
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06.07.2023 23:26 Відповісти
Чому за стільки років не поїхав звідти? Значить все влаштовувало мабуть... Тепер піде помирати за щасливе дитинство дітей Кадирова, Путіна і його хунти.
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06.07.2023 23:27 Відповісти
Сонце, море, хачапурі ,самса, пиво, риба)
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06.07.2023 23:30 Відповісти
А креветки?
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07.07.2023 07:47 Відповісти
Не піде, а пожинутб малароскоє атродьє👆
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06.07.2023 23:29 Відповісти
При анексії Криму ці студенти були школярами. Думаю батьки цих студентів задоволені такою долею своїх дітей.
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06.07.2023 23:30 Відповісти
Домахались до камнєй с нєба.
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06.07.2023 23:30 Відповісти
Батьки вже чекають білу Ладу
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06.07.2023 23:34 Відповісти
раніше це робилося за 5 бутилок низькосорного шмурдяка - тепер за зраду....
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06.07.2023 23:39 Відповісти
все дорожчає...
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06.07.2023 23:41 Відповісти
а покидькам ціни як не було так і немає....
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06.07.2023 23:45 Відповісти
Це тому, що кримчани стали забувати танцюючого морячка!
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06.07.2023 23:45 Відповісти
а він завжди з ними...
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07.07.2023 00:06 Відповісти
Цікаво, а запроданцям так важливо отримати не визнаний ніде в світі диплом, що вони за це готові навіть дохнути?
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06.07.2023 23:58 Відповісти
бачив його інтервью до СНН...
не зміг переслухати і хвилини,
потім вже перечитав, що воно там тахтелло...
ну не вміеш ти на англійський - та візьми перекладачя, тут нічого поганого нема,
це багато хто робить, але донести на пес якій мові до амерканців своє хрипілово?
хрін йому вдалося, бідна ''корреспонкондиціня'' вже як могла викручювалася і либу давила ....
враження огидне...
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07.07.2023 00:02 Відповісти
*натарахтелло...
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07.07.2023 02:45 Відповісти
Гарматне м'ясо з дипломами про вищу освіту?
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07.07.2023 00:48 Відповісти
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07.07.2023 00:57 Відповісти
Крымские бабушки радуются-что внука заберут на войну и можно будет его комнату сдавать отдыхающим из Якутска.

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07.07.2023 02:14 Відповісти
Кому сдавать? Сейчас туда только клинический дэбил поедет
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07.07.2023 07:50 Відповісти
В рашке таких половина…
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07.07.2023 07:55 Відповісти
Клинических дебилов там - 9-километровая пробка на керченском мосту... Слышала в одном интервью роскошный ответ на вопрос "зачем вы туда едете, там же взрывы и в любую минуту может начаться наступление?" - "Ну, может, и не начнётся. А если что, ну мы своё пожили. А так - бесплатная путёвка в санаторий на море! Когда ещё такое счастье привалит?"
В этом они все!
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07.07.2023 08:33 Відповісти
Ну тогда это реально клиника, при чём таблеток от этого нет. Только изоляция
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07.07.2023 08:42 Відповісти
а що, як дати iм можливiсть довчитися на пiдконтрольнiй територii?
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07.07.2023 02:39 Відповісти
а вже все надано - там вже поколіннe недоумків виросло...
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07.07.2023 02:57 Відповісти
наших -вигнати- зрадників навчати?? ти хворий?
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07.07.2023 06:00 Відповісти
Одного не розумію :навіщо трупам взагалі освіта? Розумні вчаться на підконтрольній території. А долю цих обрали їхні батьки в 2014. Чомусь не жаль їх.
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07.07.2023 04:39 Відповісти
ну і нахєра тоді йому той диплом? щоб покласти на труну на похованні? Але це якщо поталанить, і його вб'є у тилу снарядом, і тушка більш-менш цілою буде. З великою вірогідністю диплом залишиться батькам на спомин.
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07.07.2023 06:32 Відповісти
 
 