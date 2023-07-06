У Криму окупанти змушують студентів підписувати повістки в обмін на складання іспитів, - "КримSOS"

Студентів вишів у тимчасово окупованому Криму змушують підписувати повістки до лав окупаційної російської армії, шантажуючи результатами іспитів.

Про це повідомила правозахисна організація "КримSOS", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За наявною інформацією, працівники університету окупованого Сімферополя заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише підписавши повістку. Через тиск хлопцю довелося погодитися на умови", - йдеться в дописі.

Зазначається, що ці випадки - не поодинокі, подібні "пропозиції" отримували й інші студенти призовного віку.

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Такі розмови в Криму проводяться приватно, щоб ситуації не набули розголосу.

Як повідомлялося, керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник повідомила, що за роки окупації до російської армії було призвано щонайменше 40 тисяч жителів Криму.