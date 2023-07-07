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Кількість жертв російської ракетної атаки по Львову зросла до 10 осіб (оновлено)
Кількість загиблих внаслідок нічної ракетної атаки по Львову зросла до 10 осіб.
Про це повідомили в МВС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Львів. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 9 осіб, 42 особи отримали поранення (з них три дитини).
Рятувально-пошукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Згодом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що рятувальники знайшли ще одну жертву.
"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів.
На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Ірена Андрухів
показати весь коментар07.07.2023 07:56 Відповісти Посилання
+9 zakvova
показати весь коментар07.07.2023 08:38 Відповісти Посилання
+8 Wasyl Worobec
показати весь коментар07.07.2023 07:25 Відповісти Посилання
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Хочется быстрее - можно применить СВОЕ оружие.
нету? а чего так?
у нас лучшие после СпейсХ ракеты - Зениты. Кто мешал разработать на их основе баллистические земля-земля?
инфантилы бесят, вечно у них кто-то виноват, только не они.