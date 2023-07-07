Кількість жертв російської ракетної атаки по Львову зросла до 10 осіб (оновлено)

Кількість загиблих внаслідок нічної ракетної атаки по Львову зросла до 10 осіб.

Про це повідомили в МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Львів. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 9 осіб, 42 особи отримали поранення (з них три дитини).

Рятувально-пошукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що рятувальники знайшли ще одну жертву.

"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів.

На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", - йдеться в повідомленні.

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