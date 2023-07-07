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Новини Агресія Росії проти України
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Кількість жертв російської ракетної атаки по Львову зросла до 10 осіб (оновлено)

львів

Кількість загиблих внаслідок нічної ракетної атаки по Львову зросла до 10 осіб.

Про це повідомили в МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Львів. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 9 осіб, 42 особи отримали поранення (з них три дитини).

Рятувально-пошукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий  повідомив, що рятувальники знайшли ще одну жертву.

"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів.

На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові вдалося розібрати 43% завалів на місці влучання російської ракети, - ДСНС

Автор: 

Львів (3091) МВС (3512) жертви (1817)


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Топ коментарі
+15
Ніколи не пробачимо !!! Ніколи не забудемо !!! Горіть в пеклі москальські виродки !!! Будьте прокляті аж до сьомого коліна !!!
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07.07.2023 07:56 Відповісти
+9
Ну поки не дадуть ракет для удару по москві і підербургу так і триватиме
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07.07.2023 08:38 Відповісти
+8
Мразота кацапська!!!
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07.07.2023 07:25 Відповісти
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Мразота кацапська!!!
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07.07.2023 07:25 Відповісти
Ніколи не пробачимо !!! Ніколи не забудемо !!! Горіть в пеклі москальські виродки !!! Будьте прокляті аж до сьомого коліна !!!
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07.07.2023 07:56 Відповісти
Ну поки не дадуть ракет для удару по москві і підербургу так і триватиме
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07.07.2023 08:38 Відповісти
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07.07.2023 08:51 Відповісти
ну вдарять по Москві, далі те що? Там ані військових об'єктів, ані солдатів. А відповідь одразу прилетить така, що мало не здасться.
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07.07.2023 16:01 Відповісти
Чорти...
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07.07.2023 08:38 Відповісти
А українську ракетну програму закрив шут зеленський. Якби їбанули у відповідь по підербургу кацапи б схаменулись
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07.07.2023 08:53 Відповісти
Розовые пони не давая нужное оружие Украине играют на стороне Мордора. И хотят повторить в Украине афганский позор. О чём свидетельствуют тайные переговоры с кремлём.
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07.07.2023 09:32 Відповісти
нет. они хотят убивать эту гидру, отпиливая ей головы мелкими кусочками, тк именно так убили СССР.
Хочется быстрее - можно применить СВОЕ оружие.
нету? а чего так?
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07.07.2023 09:57 Відповісти
А потому так что розовые пони на Западе решили что из параши может получиться цивилизованная и демократическая страна и заставили Украину разоружится, вскормили *****. А теперь включают дурочку.
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07.07.2023 11:27 Відповісти
кто вам мешает использовать СВОЕ оружие? вам руки выкручивали? кто-то заставлял не хотеть вступать в НАТО? напомню - большинство украинцев не хотели в НАТО еще в 2015 году.
у нас лучшие после СпейсХ ракеты - Зениты. Кто мешал разработать на их основе баллистические земля-земля?
инфантилы бесят, вечно у них кто-то виноват, только не они.
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07.07.2023 15:11 Відповісти
А мільйони нещасних (та все ж нормальних) українців зі Сходу, Півдня та Центру в перші 2 місяці воліли заховатись у Львові!... Та, все ж, є помилка вважати, що невідповідь Московському Мордорові за його злочини хоч якось применшить апетит мос. орків вбивати українців. Навпаки, ще збільшить. Тому боротьба з ним - наше спасіння. Наші фронтовики - справжні Герої. А чим займаються політики? Де у нас Комітети незалежних Татарстану, Башкирії, Якутії, Туви...?
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07.07.2023 22:20 Відповісти
Прикро, що 300 років було українцю замало щоб зррозуміти що кацап - не людина......
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07.07.2023 23:34 Відповісти
 
 