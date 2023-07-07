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Новини Агресія Росії проти України
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 232 810 осіб (+510 за добу), 4070 танків, 4330 артсистем, 7944 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 232 810 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

  • особового складу - близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 4070 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7944 (+12) од,
  • артилерійських систем - 4330 (+20) од,
  • РСЗВ - 658 (+1) од,
  • засоби ППО - 408 (+4) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів -309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3652 (+17),
  • крилаті ракети - 1271 (+7),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6898 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 612 (+7).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зосереджують зусилля на 4 напрямках, за добу відбулось 30 бойових зіткнень, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 232 810 осіб (+510 за добу), 4070 танків, 4330 артсистем, 7944 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (17866) Генштаб ЗС (6794) ліквідація (4094) знищення (7593)


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Топ коментарі
+8
4 ППО!
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07.07.2023 08:14 Відповісти
+8
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3423 день.
56 одиниці техніки та 510 чумардосів. Арта, броня, логістика гуд. В протистоянні ППО:спецтехніка запекла боротьба - 4:7, але ми завжди раді великому результату з любого боку. Загальна кількість броні більше 12 000!!!, арти майже 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 232 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
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07.07.2023 09:01 Відповісти
+4
вчора було 9.
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07.07.2023 08:24 Відповісти
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4 ППО!
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07.07.2023 08:14 Відповісти
вчора було 9.
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07.07.2023 08:24 Відповісти
Deepstate не обновляет уже 3 сутки.....мы там кудись продвинулись?
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07.07.2023 08:55 Відповісти
https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Оновлено 06.07 o 20:24
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07.07.2023 09:12 Відповісти
Чуть-чуть возле Клещеевки
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07.07.2023 09:28 Відповісти
ысоты вокруг Клищиевки, к югу от Бахмута - это плацдарм уже для наших войск. С высот расположение врага прекрасно просматривается, можно наносить артиллерийские и минометные удары без использования разведывательных беспилотников",Об этом в эфире "Апостроф TV" заявил майор запаса ВСУ, ветеран войны Алексей Гетьман.
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07.07.2023 09:31 Відповісти
ясна дипстейт не глючит просто просування нема,Жеребьянки Роботине Приюте походу уже больше недели колупаем.
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07.07.2023 10:24 Відповісти
Сарана ***! Ото вже дійсно на них треба касетні набої, може тоді дійде що їм тут ''кирдик'' очікує.
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07.07.2023 08:58 Відповісти
Тож таргани, їх дустом треба ...
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07.07.2023 09:02 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3423 день.
56 одиниці техніки та 510 чумардосів. Арта, броня, логістика гуд. В протистоянні ППО:спецтехніка запекла боротьба - 4:7, але ми завжди раді великому результату з любого боку. Загальна кількість броні більше 12 000!!!, арти майже 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 232 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
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07.07.2023 09:01 Відповісти
3423--499 день Героического сопротивления украинского народа-- рашистским захватчикам и их прихвостням.3423 день с начала гибридного и полного вторжения РФ на территорию Украины. Пошли нам Господи Победу, в этой тяжёлой кровавой войне!!!!!!
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07.07.2023 10:37 Відповісти
В течение лета-осени 1941 года совок потерпел череду тяжелейших неудач, перетекавших одна в другую:
- Конец июня 1941 года разгром под Минском, потери - более 400 000 человек;
- Сражение под Смоленском, 10 июля-10 сентября 1941 года, потери 700 000 человек;
- Сентябрь 1941 года - Киевский котел, которого можно было избежать, если бы вовремя отступить за Днепр, потери 700 000 убитых, раненых, пленных; 600 000 пленных.
Нельзя не упомянуть еще одно поражение под Харьковом в мае-июне 1942 года, когда неудачная попытка наступления обернулась очередным разгромом: потери составили 270 000 человек.
Вот это масштаб!
С тех пор на лаптестане ничего не поменялось, мясные атаки и "бабы ещё нарожают ".
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07.07.2023 11:03 Відповісти
 
 