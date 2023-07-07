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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 232 810 осіб (+510 за добу), 4070 танків, 4330 артсистем, 7944 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 7 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 232 810 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
- особового складу - близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,
- танків - 4070 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7944 (+12) од,
- артилерійських систем - 4330 (+20) од,
- РСЗВ - 658 (+1) од,
- засоби ППО - 408 (+4) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів -309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3652 (+17),
- крилаті ракети - 1271 (+7),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6898 (+10) од,
- спеціальна техніка - 612 (+7).
Топ коментарі
+8 Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар07.07.2023 08:14 Відповісти Посилання
+8 Qq Qqq #455433
показати весь коментар07.07.2023 09:01 Відповісти Посилання
+4 Urs
показати весь коментар07.07.2023 08:24 Відповісти Посилання
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56 одиниці техніки та 510 чумардосів. Арта, броня, логістика гуд. В протистоянні ППО:спецтехніка запекла боротьба - 4:7, але ми завжди раді великому результату з любого боку. Загальна кількість броні більше 12 000!!!, арти майже 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 232 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
- Конец июня 1941 года разгром под Минском, потери - более 400 000 человек;
- Сражение под Смоленском, 10 июля-10 сентября 1941 года, потери 700 000 человек;
- Сентябрь 1941 года - Киевский котел, которого можно было избежать, если бы вовремя отступить за Днепр, потери 700 000 убитых, раненых, пленных; 600 000 пленных.
Нельзя не упомянуть еще одно поражение под Харьковом в мае-июне 1942 года, когда неудачная попытка наступления обернулась очередным разгромом: потери составили 270 000 человек.
Вот это масштаб!
С тех пор на лаптестане ничего не поменялось, мясные атаки и "бабы ещё нарожают ".