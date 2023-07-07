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Новини Агресія Росії проти України
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У ніч на 7 липня ППО знищила 12 ударних "шахедів", - Повітряні Сили

У ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Безпілотники росіяни запускали Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом зафіксовано пуски 18 "шахедів". У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона", - йдеться в повідомленні.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

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У ніч на 7 липня ППО знищила 12 ударних шахедів, - Повітряні Сили 01

Автор: 

безпілотник (4357) ППО (3290) дрони (4925) Повітряні сили (2772)


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Друга армія світу , крім іранського лайна нічого , більш вагомого ,
немає😠
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07.07.2023 09:52 Відповісти
а где 6 упало ?
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07.07.2023 09:56 Відповісти
Why
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07.07.2023 10:00 Відповісти
go fuck yourself
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07.07.2023 10:03 Відповісти
куда ?
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07.07.2023 10:08 Відповісти
Зеленский о контрнаступлении: Инициатива сейчас у нас, мы идем вперед
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07.07.2023 10:09 Відповісти
https://www.ukr.net/ru/news/details/russianaggression/98438706.html 20 артсистем и 4 ПВО в сутки - потери россии на 7 июля
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07.07.2023 10:11 Відповісти
А шо ж ти тут робиш, розкосий бурят?
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07.07.2023 10:02 Відповісти
66% плохо
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07.07.2023 09:59 Відповісти
 
 