У ніч на 7 липня ППО знищила 12 ударних "шахедів", - Повітряні Сили
У ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Безпілотники росіяни запускали Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом зафіксовано пуски 18 "шахедів". У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона", - йдеться в повідомленні.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
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