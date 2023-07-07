Експерти МАГАТЕ оглянули кілька об’єктів Запорізької АЕС, але не дахи енергоблоків, - Гроссі
Інспектори МАГАТЕ за минулі дні отримали більше доступу до приміщень Запорізької АЕС.
Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на пресконференції в Токіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми робимо успіхи: з вівторка до сьогодні ми отримали більше доступу до ЗАЕС", - сказав Гроссі.
За його словами, інспектори агентства ще не отримали доступу до дахів будівель об'єкта, але подали відповідні запити.
"Я цілком упевнений, що ми отримаємо дозвіл", - додав гендиректор МАГАТЕ.
Водночас він вказав на те, що вони вже оглянули кілька інших об’єктів.
"Ми змогли здійснити огляди охолоджувальних ставків та інших місць. Як видно з моїх повідомлень, ми не побачили жодних ознак вибухівки чи мін у цих місцях", - додав Гроссі.
Як раніше писав Цензор.НЕТ, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що на станції перебувають приблизно 700 військових РФ, які мінують усе обладнання ЗАЕС. А супутників знімки показали, що на даху IV енергоблоку з’явилися невідомі об’єкти
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"Я цілком упевнений, що ми отримаємо дозвіл", - додав гендиректор МАГАТЕ.
Я так теж кажу, коли справа стосується взаємодії з людьми, яким я повністю довіряю, та з якими вже є досвід позитивний виконання домовленостей