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Експерти МАГАТЕ оглянули кілька об’єктів Запорізької АЕС, але не дахи енергоблоків, - Гроссі

аес,запорізька

Інспектори МАГАТЕ за минулі дні отримали більше доступу до приміщень Запорізької АЕС.

Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на пресконференції в Токіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми робимо успіхи: з вівторка до сьогодні ми отримали більше доступу до ЗАЕС", - сказав Гроссі.

За його словами, інспектори агентства ще не отримали доступу до дахів будівель об'єкта, але подали відповідні запити.

"Я цілком упевнений, що ми отримаємо дозвіл", - додав гендиректор МАГАТЕ.

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Водночас він вказав на те, що вони вже оглянули кілька інших об’єктів.

"Ми змогли здійснити огляди охолоджувальних ставків та інших місць. Як видно з моїх повідомлень, ми не побачили жодних ознак вибухівки чи мін у цих місцях", - додав Гроссі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС, - Гроссі

Як раніше писав Цензор.НЕТ, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що на станції перебувають приблизно 700 військових РФ, які мінують усе обладнання ЗАЕС. А супутників знімки показали, що на даху IV енергоблоку з’явилися невідомі об’єкти

Автор: 

МАГАТЕ (736) Запорізька АЕС (1430) Гроссі Рафаель (309)


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Топ коментарі
+12
Та ви не спішіть там, почекайте трохи. Кацапи імітатори вибухів знімуть з дахів, а потім вас туди запустять)))
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07.07.2023 11:17 Відповісти
+11
Ти туда нє хаді, ти сюда хаді, а то снєг башка попадьот.
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07.07.2023 11:13 Відповісти
+9
Да, наробила Моніка шкоди. Всьому світу головний біль.
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07.07.2023 11:18 Відповісти
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Ти туда нє хаді, ти сюда хаді, а то снєг башка попадьот.
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07.07.2023 11:13 Відповісти
Савсєм мьортвий будєш...
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07.07.2023 12:42 Відповісти
краще просіть кацапів ! яке ваше магате нікчемне ...
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07.07.2023 11:15 Відповісти
Так закиньте іх на дахи -- є такі катапульти .
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07.07.2023 11:17 Відповісти
Та ви не спішіть там, почекайте трохи. Кацапи імітатори вибухів знімуть з дахів, а потім вас туди запустять)))
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07.07.2023 11:17 Відповісти
Да, наробила Моніка шкоди. Всьому світу головний біль.
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07.07.2023 11:18 Відповісти
У пуйла новая кликуха?
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07.07.2023 11:41 Відповісти
"щоб не абастрять, щоб не визивать ответной негативний реакции, ани тоже люди ......"
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07.07.2023 11:19 Відповісти
кому ви більше вірите магате-нікчемі чи брехлу - збираймось на шашликі чи пипі - поднімать пенсіоний возрат не буду?
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07.07.2023 11:26 Відповісти
У вас є хоч якісь методички, там де інакше, ніж по темі 20%, а про Зелебобіків 80%.
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07.07.2023 12:21 Відповісти
Чомусь мені здається, що МАГАТЕ знайшло ті окуляри, в яких була місія ОБРЄ на Донбасі свого часу...
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07.07.2023 11:30 Відповісти
то були не окуляри, щось більш вагоміше, наприклад кейс. Ну а що вже в ньому...
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07.07.2023 11:45 Відповісти
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07.07.2023 12:27 Відповісти
звичайна для Московії "потьомкінська ЗАЕС" для інспектора Гроссі
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07.07.2023 11:44 Відповісти
Харчеблоки хоть би подивилися, а дахи воно ж високо, із землі їх і не видно… Може, якось супутник, побачить…
Пильнуймо Україну!! Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні!
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07.07.2023 11:55 Відповісти
Спершу заявив, що мінування немає, а зараз сбовкнув правду - мы подивилися там, де нам дозволили
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07.07.2023 11:56 Відповісти
а не пора бы инспекторов магате импортозаместить дронами с пулеметами ?с пули пулемета реактор только посмеётся , но рашашавйны поймают кайф афигенный с последующим драпаньем в скрепный сортир за амбаром .
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07.07.2023 12:40 Відповісти
Эксперты МАГАТЭ опять включили дурку.
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07.07.2023 12:45 Відповісти
інспектори агентства ще не отримали доступу до дахів будівель об'єкта, але подали відповідні запити.

"Я цілком упевнений, що ми отримаємо дозвіл", - додав гендиректор МАГАТЕ.

Я так теж кажу, коли справа стосується взаємодії з людьми, яким я повністю довіряю, та з якими вже є досвід позитивний виконання домовленостей
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07.07.2023 13:39 Відповісти
 
 