Експерти МАГАТЕ оглянули кілька об’єктів Запорізької АЕС, але не дахи енергоблоків, - Гроссі

Інспектори МАГАТЕ за минулі дні отримали більше доступу до приміщень Запорізької АЕС.

Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на пресконференції в Токіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми робимо успіхи: з вівторка до сьогодні ми отримали більше доступу до ЗАЕС", - сказав Гроссі.

За його словами, інспектори агентства ще не отримали доступу до дахів будівель об'єкта, але подали відповідні запити.

"Я цілком упевнений, що ми отримаємо дозвіл", - додав гендиректор МАГАТЕ.

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Водночас він вказав на те, що вони вже оглянули кілька інших об’єктів.

"Ми змогли здійснити огляди охолоджувальних ставків та інших місць. Як видно з моїх повідомлень, ми не побачили жодних ознак вибухівки чи мін у цих місцях", - додав Гроссі.

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Як раніше писав Цензор.НЕТ, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що на станції перебувають приблизно 700 військових РФ, які мінують усе обладнання ЗАЕС. А супутників знімки показали, що на даху IV енергоблоку з’явилися невідомі об’єкти