Настоятель храму УПЦ МП Талько допомагав окупантам влаштувати катівню у підвалі храму під час окупації Бородянки, - СБУ

Служба безпеки України розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) у селищі Бородянка Віктора Талька. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначається, наразі перевіряються дані про можливе сприяння Талька рашистам у примусовому вивезенні до білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону.

Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

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"За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору. Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Також СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Зазначається, що за результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.