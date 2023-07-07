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Настоятель храму УПЦ МП Талько допомагав окупантам влаштувати катівню у підвалі храму під час окупації Бородянки, - СБУ

сбу,упц,мп

Служба безпеки України розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) у селищі Бородянка Віктора Талька. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ. 

Як зазначається, наразі перевіряються дані про можливе сприяння Талька рашистам у примусовому вивезенні до білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону. 

Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

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"За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору. Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Також СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Зазначається, що за результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Настоятель храму УПЦ МП Талько допомагав окупантам влаштувати катівню у підвалі храму під час окупації Бородянки, - СБУ 01

Автор: 

СБУ (12986) УПЦ МП (1213) Бородянка (83)


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Топ коментарі
+21
московити тільки за малюночки та розклеювання бірочок сажають на 10 років а тут зрадників і відкритих ворогів можливо до 5 але судитиме ватний суддя і відпустить з зали суду
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07.07.2023 13:14 Відповісти
+13
краснознамьоная ордєна лєніна сталіская секта РПЦ імєні дзержинскага !
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07.07.2023 13:16 Відповісти
+11
К Украине имеют отношение? Нет, это масковский сатанат
К православию имеют отношение? НЕТ!!! Даже Томоса у них нет.
К такому понятию как церковь имеют отношение? Опять же нет - это секта.
Пора бы уже законодательно запретить этому сатанату использовать слова "Украинская", "Православная" и "Церковь". Они не имеют права их использовать
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07.07.2023 13:27 Відповісти
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московити тільки за малюночки та розклеювання бірочок сажають на 10 років а тут зрадників і відкритих ворогів можливо до 5 але судитиме ватний суддя і відпустить з зали суду
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07.07.2023 13:14 Відповісти
це майже півтора року ыкспертиза тривала ????
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07.07.2023 13:15 Відповісти
Моськовських ***..в потрібно раком стави , і раком щоб переходили за паребрік. Під..ри всі попи орковськ
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07.07.2023 13:16 Відповісти
краснознамьоная ордєна лєніна сталіская секта РПЦ імєні дзержинскага !
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07.07.2023 13:16 Відповісти
Нет никакой упцмп. То что они себя так назвали - это примерно как кндр демократическая, в названии же есть демократическая. По факту это секта масковского сатаната
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07.07.2023 13:20 Відповісти
Скрєпно, як і ікони нікалайа втарога і єго соскі.
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07.07.2023 13:22 Відповісти
Нема там Бога! Гнати той кацапський сатанат треба з України!
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07.07.2023 13:26 Відповісти
К Украине имеют отношение? Нет, это масковский сатанат
К православию имеют отношение? НЕТ!!! Даже Томоса у них нет.
К такому понятию как церковь имеют отношение? Опять же нет - это секта.
Пора бы уже законодательно запретить этому сатанату использовать слова "Украинская", "Православная" и "Церковь". Они не имеют права их использовать
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07.07.2023 13:27 Відповісти
Если реально, то ведь война идёт полтора года, мы играем в странную игру по сей день. Московский каганат паханат враги давно, очень давно---с 1943г как это кодло сформировали. Многие и раньше знали, при совке. Такая вот деталька одна. Мне как моряку загранплаванья знакома по тем временам. И моим друзьям по флоту тоже. Когда крестили своих детей, старались это делать в глухомани, в селе например. Не все священники были сотрудники кгб. В городах массово. Стучали, узнавая всякое о прихожанах итд и тп. Визу могли закрыть или придержать к открытию её, пока моряк работал в каботаже. Эту контору надо срочно убрать, не знаю как, но жесткими методами. Войнв спишет, победителей не судят. Цель оправдывает средства. Там наводчики, корректировщики, там бабло для подобного, там враг. Плюс всё таже 5 колона из совков падликов морозовых. У нас к зиме наступает момент истины для нас всех---быть или не быть? Срочно решаем. Победителей не судят!
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07.07.2023 20:41 Відповісти
Для чого 5 років? Можна на місяць в катівню з використанням методів та прийомів кацапні. Та й бюджетні кошти не треба буде на цю падаль витрачати
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07.07.2023 13:28 Відповісти
Не завадило би внутрішній службі безпеки перевірити слідчого СБУ за спробу прикриття ворожого диверсанта статтею що не відповідає тяжкості злочину
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07.07.2023 13:36 Відповісти
для українців абревіатура упц мп це як матюк і образа, всі сектанти мп потенційні колаборанти і зрадники
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07.07.2023 13:41 Відповісти
Вообще-то я не фанат СССР, но за похожее содействие гестаповцам расстрел был бы обязательно.
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07.07.2023 14:05 Відповісти
Да вешали таких гнид тогда,расстрел сильно много чести таким тварям.А пока до висельницы вели обсилались...
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07.07.2023 14:20 Відповісти
церква - це та підстава, що взагалі дає змогу московітам говорити "мижебратья" і наполягати на єдності через релігію. Хто ще в 21-м в. понесе гроши на свічки попам, хто ще не второпив, що церковна брехня заважає думати людині? Віра в лицемірство та брехню попівську шкодить нації, її розвитку тай розуму людскому. Поки є в Україні попи, кацапи до них як до своїх чортів будут лізти сюди і нав'язуватися.
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07.07.2023 14:06 Відповісти
То тих пір поки РПЦ в Україні ладу в країні не буде. РПЦ це розбрат, смута і помічник ворога.
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07.07.2023 14:10 Відповісти
Я хренію від дій влади особливо її ставлення до УПЦМП як ворожої ідеологічної пропагандистської організації,бо церквою назвати цю секту не можна.Чому влада така толерантна до УПЦМП?Чому фактично кришує її?Чому ЖОДЕН бородатий в рясі колаборант,пропагандист "руського міра", наводчик бомбових ударів на позиції ЗСУ,будинки,школи,дитсадки не сидить в зоні?Ну обміняли кілька паскуд на наших полонених.Це добре,але краще посадити і надовго.Скорше за все що "єрмаківська" влада дійсно покриває цих покидьків
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07.07.2023 14:16 Відповісти
"загрожує 5 років...", ви що, гниди, смієтесь??? за подібні злочини потрібно вішати, або як мінімум довічно чмирити підара.
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07.07.2023 14:18 Відповісти
Я думаю после войны он и много подобных пропадут безвести...
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07.07.2023 14:22 Відповісти
Обміняти його на 5 наших полонених. Хоч якась користь з цього лайна.
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07.07.2023 14:23 Відповісти
А потім зелепуха кричить що нас не беруть в Европу, яка Европа з такими судами шановні?
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07.07.2023 14:32 Відповісти
Московский сатанат в своём репертуаре
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07.07.2023 14:44 Відповісти
...яко чєловєколюбіє твоє - він промовляв цю молитву, чи тільки #уйла упомінал? Як церковник може не мати співчуття до людських стоаждань? Це не людина божа, це нелюд
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07.07.2023 15:13 Відповісти
гнати ФСБшну секту. Аренду припиняти. Обшуки та суди. Хай буде токсично тут перебувати для тарганiв.
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07.07.2023 15:43 Відповісти
Я не здивуюся, якщо в Бородянці люди й зараз ходять до упц_мп. Бо хахли.
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07.07.2023 15:47 Відповісти
Катівня на територій храму це лютий треш...який же то храм тоді?!
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07.07.2023 16:30 Відповісти
Тут по білоруському радіо вже третю добу кажуть який Лука молодець. Запросив монахів з лаври до себе. При цьому кожного разу підкреслюють, що саме монахів МП. Тоді як Україні ці потвори вже другий рік як наголошують, що ніякі вони не МП а просто УПЦ.
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07.07.2023 16:58 Відповісти
Когда уже наши говнодепутаты вообще запретят эту фсбешную ячейку.
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07.07.2023 17:22 Відповісти
співучасники вбивств українців, а цих фашистів з лаври не можуть виперти
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07.07.2023 17:56 Відповісти
 
 