ЗСУ зберігають ініціативу та, ймовірно, ще не задіяли всі зібрані для наступу сили, - естонська розвідка

ЗСУ зберігають ініціативу і досягли локальних успіхів на кількох напрямках у своєму наступі. Та, ймовірно, ще не задіяли всі зібрані для наступу сили й продовжують шукати слабкі місця в обороні російських окупаційних військ.

Про це йдеться в щотижневому зведенні естонського розвідувального центру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Українські війська зосередилися на завданні ударів по важливих тилових об'єктах російських окупантів. Таким чином вони намагаються виснажити російські підрозділи.

Тому, ймовірно, ЗСУ бережуть свої сили для того, щоб їх можна було задіяти у вдалий момент у майбутньому, додали естонські розвідники", - йдеться у звіті.

Згідно із даними української сторони, з 4 червня ЗСУ вдалося звільнити дев’ять населених пунктів і територію площею 160 квадратних кілометрів.

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"Водночас війська РФ здебільшого зайняті відбиттям ударів українських сил. Проте вони здійснювали атаки на лінії Куп'янськ – Сватове, де домоглися мінімальних результатів", - додали у розвідці Естонії.