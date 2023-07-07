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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ зберігають ініціативу та, ймовірно, ще не задіяли всі зібрані для наступу сили, - естонська розвідка

контрнаступ

ЗСУ зберігають ініціативу і досягли локальних успіхів на кількох напрямках у своєму наступі. Та, ймовірно, ще не задіяли всі зібрані для наступу сили й продовжують шукати слабкі місця в обороні російських окупаційних військ.

Про це йдеться в щотижневому зведенні естонського розвідувального центру,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Українські війська зосередилися на завданні ударів по важливих тилових об'єктах російських окупантів. Таким чином вони намагаються виснажити російські підрозділи.

Тому, ймовірно, ЗСУ бережуть свої сили для того, щоб їх можна було задіяти у вдалий момент у майбутньому, додали естонські розвідники", - йдеться у звіті.

Згідно із даними української сторони, з 4 червня ЗСУ вдалося звільнити дев’ять населених пунктів і територію площею 160 квадратних кілометрів.

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"Водночас війська РФ здебільшого зайняті відбиттям ударів українських сил. Проте вони здійснювали атаки на лінії Куп'янськ – Сватове, де домоглися мінімальних результатів", - додали у розвідці Естонії.

Автор: 

Естонія (1645) зовнішня розвідка (479) ЗСУ (7676) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+7
Потому что совок.
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07.07.2023 13:53 Відповісти
+3
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07.07.2023 13:46 Відповісти
+3
Це тому, що нам всім русня в мізки насрала. Як і про молдован, чукчів, і українців.
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07.07.2023 14:03 Відповісти
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07.07.2023 13:46 Відповісти
«Обороняться они умеют, это констатация факта. Первая линия обороны у них вся заминирована, на второй находятся так называемые КСПешки, ими заняты укрепрайоны, где они в основном проводят наблюдательную функцию. Третья линия обороны сделана уже из бетонных ДОТов, куда въезжают танки. Россияне окапываться умеют. С инженерией у них все в порядке. Все очень сложно, нереально сложно» Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью https://www.youtube.com/watch?v=qzURylsaqRc Politeka Online .
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07.07.2023 13:50 Відповісти
Все долається, і навіть без захмарних втрат у людях, але на це потрібно багато високоточної зброї, якої у нас немає.
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07.07.2023 14:01 Відповісти
Кто бы мог подумать. Можно почитать цензоровских сказочников пару месяцев назад.
Где рассказывали что вся эта оборона не имеет значения - достаточно с пушек пострелять туда и хаймарсами закончить, а генерал Милли это недоэксперт и вечно сгущает краски.
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07.07.2023 14:13 Відповісти
слово сочетание естонская разведка почему то вызывает иронию.
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07.07.2023 13:50 Відповісти
Потому что совок.
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07.07.2023 13:53 Відповісти
Це тому, що нам всім русня в мізки насрала. Як і про молдован, чукчів, і українців.
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07.07.2023 14:03 Відповісти
как носитель русского языка был бы не прочь устроиться в эстонскую разведку. Был бы неплохой довесок к пенсии.
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07.07.2023 14:03 Відповісти
Носите дальше, мы его не хотим, даже если на цепочке
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07.07.2023 19:41 Відповісти
вербувальник з вас ніякий.
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07.07.2023 19:47 Відповісти
Русские, которые намного более чувствительны к потерям в живой силе
Що?
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07.07.2023 14:12 Відповісти
"Конечно, это приводит к большим потерям украинцев, но, как я уже сказал вначале, они мало чувствительны к гибели своих солдат."
Шо-шо??
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07.07.2023 14:17 Відповісти
4 лініі мінування -- сильно не розженешся -- ось скоро касетники підвезуть .
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07.07.2023 14:19 Відповісти
 
 