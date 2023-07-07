Новий пакет військової допомоги США з касетними боєприпасами коштуватиме до $800 млн, - АР

Вартість нового пакету військової допомоги, про який Сполучені Штати офіційно повідомлять вже в п’ятницю, становитиме $800 млн.

Про це з посиланням на джерела пише АР, інформує Цензор.НЕТ.

Допомога включатиме бронетранспортери "Бредлі" і "Страйкер", а також низку боєприпасів, таких як снаряди для гаубиць і HIMARS.

Джерела АР підтверджують опубліковану раніше іншими ЗМІ інформацію, що США вирішили надати Україні касетні боєприпаси.

"Це рішення, імовірно, викличе обурення з боку деяких союзників та гуманітарних груп, які вже давно виступають проти застосування кластерних боєприпасів", - йдеться у матеріалі.

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Очікують, що Пентагон надасть снаряди зі зниженим "коефіцієнтом невдач". Це означає, що у пакеті допомоги буде набагато менше боєприпасів, які можуть призвести до ненавмисних жертв серед цивільного населення.