Новий пакет військової допомоги США з касетними боєприпасами коштуватиме до $800 млн, - АР
Вартість нового пакету військової допомоги, про який Сполучені Штати офіційно повідомлять вже в п’ятницю, становитиме $800 млн.
Про це з посиланням на джерела пише АР, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога включатиме бронетранспортери "Бредлі" і "Страйкер", а також низку боєприпасів, таких як снаряди для гаубиць і HIMARS.
Джерела АР підтверджують опубліковану раніше іншими ЗМІ інформацію, що США вирішили надати Україні касетні боєприпаси.
"Це рішення, імовірно, викличе обурення з боку деяких союзників та гуманітарних груп, які вже давно виступають проти застосування кластерних боєприпасів", - йдеться у матеріалі.
Очікують, що Пентагон надасть снаряди зі зниженим "коефіцієнтом невдач". Це означає, що у пакеті допомоги буде набагато менше боєприпасів, які можуть призвести до ненавмисних жертв серед цивільного населення.
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Собаки гавкають - караван йде.
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Усі консерви ***** вже відзначилися, "гуманітарні групи" та ЗМІ також.
Нам би касетні ATACMS - щоби по аеродромах бити, було б чудово...
Главные офисы этих груп перевести в Марьянку, Бахмут, Авдеевку - пускай рассказывают про человеколюбие, пидо..ы ****
- Так (Sharp)
- Даси пожувати? (Весна)
Щиро подякували і закрили писки.
Якщо писок хочеться тримати відкритим прошу до ОПи і ї друзів в мо.
папірчики вкидають, віруни дякують і вже б'ють москалів "шкурою невбитого ведмедя".
Точно так само, як "вивчили" наших пілотів на F-16 і як їх "доставили" в Україну.