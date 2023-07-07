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Новини
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Новий пакет військової допомоги США з касетними боєприпасами коштуватиме до $800 млн, - АР

сша

Вартість нового пакету військової допомоги, про який Сполучені Штати офіційно повідомлять вже в п’ятницю, становитиме $800 млн.

Про це з посиланням на джерела пише АР, інформує Цензор.НЕТ.

Допомога включатиме бронетранспортери "Бредлі" і "Страйкер", а також низку боєприпасів, таких як снаряди для гаубиць і HIMARS.

Джерела АР підтверджують опубліковану раніше іншими ЗМІ інформацію, що США вирішили надати Україні касетні боєприпаси.

"Це рішення, імовірно, викличе обурення з боку деяких союзників та гуманітарних груп, які вже давно виступають проти застосування кластерних боєприпасів", - йдеться у матеріалі.

Читайте: Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів, - The Washington Post

Очікують, що Пентагон надасть снаряди зі зниженим "коефіцієнтом невдач". Це означає, що у пакеті допомоги буде набагато менше боєприпасів, які можуть призвести до ненавмисних жертв серед цивільного населення.

Автор: 

зброя (7540) допомога (8453) США (23437) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+20
Щось цих "гуманітарних груп" не чути коли кацапня бомбить житлові квартали і лікарні, а тут моментально знайшлись...
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07.07.2023 14:14 Відповісти
+14
"Це рішення, імовірно, викличе обурення з боку деяких союзників та гуманітарних груп, які вже давно виступають проти застосування кластерних ***********", - йдеться у матеріалі.
======
Усі консерви ***** вже відзначилися, "гуманітарні групи" та ЗМІ також.
Нам би касетні ATACMS - щоби по аеродромах бити, було б чудово...
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07.07.2023 14:00 Відповісти
+14
Це рішення, імовірно, викличе обурення з боку деяких союзників та гуманітарних груп"

Главные офисы этих груп перевести в Марьянку, Бахмут, Авдеевку - пускай рассказывают про человеколюбие, пидо..ы ****
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07.07.2023 14:06 Відповісти
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07.07.2023 14:08 Відповісти
Лахта воно. "Служба такая!"
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07.07.2023 14:15 Відповісти
"Це рішення, імовірно, викличе обурення з боку деяких союзників та гуманітарних груп, які вже давно виступають проти застосування кластерних ***********"

Собаки гавкають - караван йде.
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07.07.2023 14:00 Відповісти
Якщо правда то це змінить розклади може навіть більш ніж хаймери в свій час...
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07.07.2023 14:11 Відповісти
та не факт що більше. це дуже добре, коли кацапи підуть в м'ясні штурми. а вони зараз, як кроти, сидять в землі в обороні.
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07.07.2023 16:59 Відповісти
"Це рішення, імовірно, викличе обурення з боку деяких союзників та гуманітарних груп, які вже давно виступають проти застосування кластерних ***********", - йдеться у матеріалі.
======
Усі консерви ***** вже відзначилися, "гуманітарні групи" та ЗМІ також.
Нам би касетні ATACMS - щоби по аеродромах бити, було б чудово...
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07.07.2023 14:00 Відповісти
Щось цих "гуманітарних груп" не чути коли кацапня бомбить житлові квартали і лікарні, а тут моментально знайшлись...
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07.07.2023 14:14 Відповісти
Обстріли Харкова та багатьох інших міст касетними вони не бачили, мабуть без замовлення не працюють.
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07.07.2023 14:21 Відповісти
Та бо вони складаються виключно із агентів спецслужб кремля. Там навіть по тому як вони говорять зазвичай чути російський акцент хоча бувають кадри що взагалі на язику відкрито говорять і срати їм на всіх.
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07.07.2023 16:09 Відповісти
щоб їх було чути, то їм потрібно бабло немаленьке платити. ) ну а таким зайсається тільки кацапня.
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07.07.2023 17:00 Відповісти
Німеччина проти передачі касетних *********** Україні, - глава МЗС Бербок,,Анналену,якось не назвеш "консервою *****",---111країн,підписали цю бумагу,проти використання цієї зброї,і може дійсно,їх справа пистіти,,а наша-Своє робити,
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07.07.2023 14:22 Відповісти
Я й не сподівався на касетні БП від Німеччини, Бербок та Пісторіус про це вже казали. А ось коли США передадуть нам ATACMS - Німеччина надасть нам Taurus.
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07.07.2023 14:37 Відповісти
Дуже сподіваюсь,що це станеться раніше,ніж з поставками F-16,
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07.07.2023 14:41 Відповісти
скільки кацапні накосимо
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07.07.2023 14:02 Відповісти
А те що орки використовують їх вже давно то це нічого?
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07.07.2023 14:03 Відповісти
Звісно нічого - "це зовсім інше - як ви не розумієте".
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07.07.2023 14:06 Відповісти
Це рішення, імовірно, викличе обурення з боку деяких союзників та гуманітарних груп"

Главные офисы этих груп перевести в Марьянку, Бахмут, Авдеевку - пускай рассказывают про человеколюбие, пидо..ы ****
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07.07.2023 14:06 Відповісти
коли ще навчався у школі, то нездійсненною мрією був касетний магнітофон. Навіть не міг подумати, що через півстоліття буду мріяти про касетні DPICM.
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07.07.2023 14:10 Відповісти
Японський касетний магнітофон ))) у мого, тепер вже кума, був здоровеннийSharp - двохкасетне «чудо техніки» ))
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07.07.2023 14:27 Відповісти
ха! шарп... тоді про "вєсну" мріяв. А коли вже з'явились шарпи, то вже було не до магнітофонів.
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07.07.2023 14:31 Відповісти
- Кажуть, у тебе нова касета з'явилася (Весна)
- Так (Sharp)
- Даси пожувати? (Весна)
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07.07.2023 14:56 Відповісти
було таке )
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07.07.2023 15:08 Відповісти
мало взяли - рік.
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07.07.2023 14:33 Відповісти
Узкий,не бойся,на кассету быстрее присядешь
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07.07.2023 14:37 Відповісти
вам свинорылым в реальном времени покажут...
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07.07.2023 15:09 Відповісти
Якщо Україна хоче використовувати те що вважає за потрібним, повинна виготовляти сама!
Щиро подякували і закрили писки.
Якщо писок хочеться тримати відкритим прошу до ОПи і ї друзів в мо.
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07.07.2023 15:28 Відповісти
Це сума яку москалi витрачають в день на вiйну.
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07.07.2023 15:39 Відповісти
Ця сума у кілька разів менша за ті кошти, що Міноборони Резнікова вкрало з початку року.
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07.07.2023 16:16 Відповісти
Жодного офіційного підтвердження від співучасників х**ла з білого дому нема ...

папірчики вкидають, віруни дякують і вже б'ють москалів "шкурою невбитого ведмедя".

Точно так само, як "вивчили" наших пілотів на F-16 і як їх "доставили" в Україну.
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07.07.2023 20:16 Відповісти
 
 