Минулої доби на Таврійському напрямку воїни ЗСУ ліквідували 156 окупантів, відбили 18 атак ворога, - Сили оборони

На Таврійському напрямку ворог 18 разів атакував позиції ЗСУ, переважно біля Мар’їнки. Українські військові знищили 156 окупантів, поранено - 135.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом доби ворог 18 разів атакував позиції ЗСУ на цьому напрямку, при цьому бойові зіткнення припадають на Мар’їнку у кількості 13 атак. Та Авдіївку - 5 атак. Крім того, ворог здійснив 745 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію", - повідомив речник.

Сили оборони утримують наступ російських військ у районі Первомайського на Авдіївському напрямку. По Авдіївці ворог додатково завдав ударів дронами-камікадзе.

На Мар’їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили всі атаки в районі міста Мар’їнка. Ворог проводив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. За даними речника, на Запоріжжі ситуація не зазнала суттєвих змін за добу - противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та недопущені просування наших ударних підрозділів.

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Протягом доби на Таврійському напрямку було знищено - 156 окупантів, поранено 135, в полоні - 1 особа. Було знищено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 5 одиниць бойових броньованих машин, 4 гармати та 6 ворожих складів боєприпасів.