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Новини Війна
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Лідери НАТО у Вільнюсі затвердять багаторічний пакет підтримки України, який наблизить її до Альянсу, - Столтенберг

столтенберг

На саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив генсек Єнс Столтенберг.

"На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і викладемо бачення її майбутнього. Я очікую, що союзники ухвалять пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну ближче до НАТО", – сказав Столтенберг.

За його словами, лідери погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами і НАТО.

По-друге, зазначив генсек, на саміті оновлять політичні зв’язки між Україною і НАТО, започаткувавши Раду Україна-НАТО.

"І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині у тому, як наблизити Україну ближче до її мети", – додав Столтенберг.

Він додав, що НАТО допоможе Україні у переході від радянського до натівського обладнання і стандартів.

Також читайте: Столтенберг про контрнаступ: Українці продовжують досягати прогресу попри оборону РФ

Автор: 

НАТО (6561) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+17
Это еще одна

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07.07.2023 14:29 Відповісти
+16
А с зеленої влади не хочешь спитати? Зеленський не виконав у повному обсязі жодної обіцянки Байдену про судові і атикоррупційні реформи.

А МО вкрало 36 мільярдів гривень, які спонсувалися у тому числі західними платниками податків..
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07.07.2023 14:32 Відповісти
+13
Тобто - ви там десятиліттями воюйте з паРашею, а НАТО буде колись, папізже?
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07.07.2023 14:27 Відповісти
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А с зеленої влади не хочешь спитати? Зеленський не виконав у повному обсязі жодної обіцянки Байдену про судові і атикоррупційні реформи.

А МО вкрало 36 мільярдів гривень, які спонсувалися у тому числі західними платниками податків..
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07.07.2023 14:32 Відповісти
Поганому танцюристу причандалля заважає.
Війна йде десятий рік і до 2019 це не заважало робити реформи, а спонукало.
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07.07.2023 14:50 Відповісти
А ковид сильно мешал воровать деньги на "большом воровстве"? Что-то глядя на суммы и расценки этого никак не видно. А если посмотреть как разбогатели зеленые - так все было пучком.
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07.07.2023 15:10 Відповісти
подоляка бот. реєстрація 07 липня 2023. тому оце продажне каже-не на часі.
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07.07.2023 17:18 Відповісти
"Багаторічна" означає, що ми будемо поза НАТО багато років.
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07.07.2023 14:24 Відповісти
Это еще одна

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07.07.2023 14:29 Відповісти
Фсьо ідьот па плану; па оманскому плану.
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07.07.2023 14:31 Відповісти
як мило--бАгАторічне зближення,(,
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07.07.2023 14:24 Відповісти
Морквочка все ближче .
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07.07.2023 14:25 Відповісти
Так оно поедет в Вильнюс или уже в Ростов?

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07.07.2023 14:25 Відповісти
В Гаагу.
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07.07.2023 14:26 Відповісти
Я би йому, солнцелікому, рекомендував на каштан. Догори дриґом.
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07.07.2023 14:30 Відповісти
Таки да, в НАТО не беруть Україну, то чого до них їздити.
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07.07.2023 21:19 Відповісти
Ага, один уже в Вильнюс тоже не хотел ехать - пришлось ехать в Ростов.
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07.07.2023 21:26 Відповісти
Так можно для формальності з"їдити, хоча вже і так все поставленно на потік, усі сторони зацікавленні в тому щоб Россію поставити на місце.
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07.07.2023 21:46 Відповісти
Московская импотенция: Саммит НАТО в Вильнюсе сильно испортит настроение Китаю
https://www.youtube.com/watch?v=ho0ajczOEcQ
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07.07.2023 14:25 Відповісти
Тобто - ви там десятиліттями воюйте з паРашею, а НАТО буде колись, папізже?
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07.07.2023 14:27 Відповісти
НАТО буде, коли влада перестане красти та прибере кацапських кротів.
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07.07.2023 14:53 Відповісти
Не маю жодних іллюзій щодо зелені. Але ж у попередньої влади не було глобальних зашкварів і кацапських кротів, а НАТО як було недосяжне, так і є, так і буде. Значить, річ не тільки у владі, а ще в чомусь. Беруть у НАТО країну, а не владу, яка сьогодні є, а завтра - фсьо. А нам обіцяють "НАТО попізже" з 2008 року.
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07.07.2023 15:03 Відповісти
И поэтому нужно пойти вразнос и воровать, как никто до этого? НАТО - это именно военно-политический блок и чтобы к нему присоединиться, стране нужно повзрослеть и не выбирать через раз то дважды судимых барыг, то тупых барыг манкуртов.
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07.07.2023 15:19 Відповісти
Так вони крадуть тому, що можуть. Бо це - не влада, а воровита шобла, якій плювати на країну. Ніхто і ніщо не змінить їх поведінки, доки не потурять від корита. Відмова НАТО їм тільки на руку. Питання - що з цим робити.
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07.07.2023 15:28 Відповісти
Зелю нынешняя ситуация автократической диктатуры и безнаказанности в воровстве вполне устраивает. Ему не надо в НАТО. Ему нужен повод для пиара и возможность воровать дальше, оставаясь при этом у власти. Иначе зачем он делает некоторые шаги как будто назло союзникам?
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07.07.2023 15:33 Відповісти
буратінка "забив" на НАТО (як і бабайуля). Він знає, шо робить. На наступних виборів голосую виключно за "нациків"; можливо, вони підвісять за ноги на каштанах оту усю підз@лупну пєрхоть прокремлівську з ОП.
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07.07.2023 14:28 Відповісти
То вже прямо сказали: "Хрін вам, а не НАТО"???
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07.07.2023 14:31 Відповісти
Ну ось, політичного рішення, щодо приєднання України до НАТО - не має. І в найближчі декілька років не буде. І ніякі реформи тут не мають значення.
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07.07.2023 14:34 Відповісти
Так само,як немає значення,хто в нас,на сьогоднішній день,знаходиться при владі,,все інше---бла-бла-бла!,(,
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07.07.2023 14:45 Відповісти
Не має великого значення, головне - це політичне рішення. Поки його не буде, а якщо послухати що говорять в НАТО то такого рішення не має, буде при владі Зеленський, чи повернеться Порошенко, чи виберемо Залужного, або буде Борис Джонсон, проведемо реформи і станемо в плані боротьби з корупцією новою Норвегією, в економічному плані Німеччиною, судовою системою Великобританії, та у військовому плані США нічого не зміниться, або навпаки станемо Туреччиною зразка 1952 року, коли вони стали повноцінним членом НАТО і не відповідали, увага, жодному критерію НАТО. Не має значення, хто буде новим міністром оборони, не мають значення критерії НАТО, не має значення куди, кого та на які посади будуть назначати, та по скільки купувати яйця. Прийняття України в НАТО - на 99.99% політичне рішення. Як тільки, таке рішення буде прийняте, то Україна дуже швидко стане повноцінним членом альянсу і на так звані критерії ніхто не буде звертати увагу, якщо ні то можете хоч на 200% відповідати цим критеріям, НАТО вам не бачити як власних вух. Це саме хоч і в значно меншій мірі стосується Європейського Союзу.

P.S. Звісно - це не значить, що в Україні все добре і нам не потрібно проводити реформи. Реформи, взагалі-то, проводяться для України та народу, а не для НАТО. Це не значить, що потрібно підтримувати Зеленського та його банду, що розкрадає під час війни. Але проведення реформ, та те хто буде Президентом України впливає на те, буде Україна членом НАТО та ЄС, приблизно так як раціон харчування бурого медведя "Васі" в київському зоопарку, на популяцію зайця в лісах Сибіру.
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07.07.2023 15:11 Відповісти
Цілком з вами погоджуюсь,
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07.07.2023 15:17 Відповісти
Дело в том, что сейчас, как никогда, сложились все условия и внешний фон чтобы получить гарантию принятия Украины в НАТО сразу после войны. Но наша власть просырает этот шанс, просырает наше с вами будущее. Зелю нынешняя ситуация автократической диктатуры и безнаказанности вполне устраивает.
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07.07.2023 15:25 Відповісти
Не буде ніякого "після війни", просто тому, що НАТО прямо говорить Росії - якщо ви закінчите війну, Україна більше не буде вашою ніколи, тож вбивайте і воюйте скільки зможете.
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08.07.2023 05:17 Відповісти
Ось вам і результат і наявності рашисткої агентури в оп і Міноборони
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07.07.2023 14:37 Відповісти
Нас, точніше теперішню зелену владу послали на ''багато років''. Перекладаю-буде проєвропейська влада тоді і буде мова про євронатівську інтеграцію.
Отже після саміту нас очікує чергове ниття зелених що НАТО нас не хоче, воно погане. Отже треба створювати якісь ''свої блоки''. (І ось тут саме цікаве. Бо зелені вже хотіли протягнути нам в ''гаранти'' кацапів)
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07.07.2023 14:58 Відповісти
Ну створити блок наче ще Порох хотів. Країни Балтії + Англія, якщо не помиляюся. Принаймні , така тема піднімалася в інфопросторі. Про кацапів річ не йшла, звісно.
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07.07.2023 15:07 Відповісти
Лідери погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати... "

Ось яке бачення України вони вбачають після війни, ніякого вступу тільки плани наблизити наближення України до НАТО.
Непотрібно тільки розповідати про корупцію та реформи які розганяють рашистські ботоферми в Україні та в Світі щоб завадити шляху до НАТО, що країна нінащо нездатна, коли такі країни як: Албанія, Румунія, Болгарія, Угорщинина, Туреччина на момент вступу теж мали такі проблеми та це не завадило продовжувати робити реформи і боротись с корупцією як і нам зараз !

Без безпекової гарантії НАТО або відновлення ядерного статусу ніхто з інвесторів вкладати в Україну не буде !
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07.07.2023 15:11 Відповісти
У кращому випадку,буде щось на кшталт Ізраїлю,,і це в кращому випадку,
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07.07.2023 15:21 Відповісти
їх це влаштовує. Сіра зона для стримування х*йлостана ціною життями Українців. А ми самі виноваті. Віддали ЯЗ за папірець. Підтримували і викормили з допомогою кремлівських агентів тотальну корупцію яка привела до розкраданням всього що є включно з озброєнням. Тепер пів України розбіглись по світу. Половина ніколи не повернеться. Кремлівській підофіл викрав більше ніж 700,000 дітей якіх або на торгівлю вже продали або зроблять з них манкуртів.
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07.07.2023 15:18 Відповісти
То есть, через много лет, мы только приблизимся к НАТО. Просто ******* решение для кацапов. Даже, если мы победим, нас ждёт в скором времени новая война, ещё более жестокая, с кацапами.
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07.07.2023 15:23 Відповісти
байден заблокував переобрання генсеком НАТО Воллеса або Джонсона і хоче утримувати столтенберга

маю підозри що торговля з лавровим, який потайки приїздив в США в квітні щоб "побачити неофіційних та колишніх можновладців", якраз і була про самміт НАТО

ліваки в США ( які і є deep state ) виробляють ілюзії що росія може бути якимось стримуючим фактором в боротьбі з китаєм, а війна в Україні це так, "тимчасовий побічний ефект складних геополітичних конструкцій"

те ж саме вони кажуть і китаю, разом з яким "стримують росію"

і думають що всі дурніші за них
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07.07.2023 15:36 Відповісти
Якщо цей анонс сприйняти, як доконане ближче майбутнє, то особисто я вважаю, що п,1 констатує створення для НАТО безпекової буферної зони з України (можна сколь угодно долго мусолить п.5 со всех сторон), а для України залишаються небезпека збереження територіального простору, разруха економіки, інфраструктури, міграція з невідомим пунктом призначення і агрегатного стану мігруючих, чергова втрата ГРОМАДЯН, виснаження сили спротиву..., п.2 можна вважати, як на мене, внутриальянсовим заходом (пам'ятаємо Хунгарію.,) і тому - коту умовному -під хвіст, а п.3 - зовсім для тих, кого полишила пам'ять. Навіть для мене - ГРУБО, але що робити? А робити пропоную по виході з воєного стану при наявності тупику в цьому питанні, розпочати дискусію щодо альтернативних алгоритмів створення гарантованої безпекової стабільної обстановки для України.
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07.07.2023 15:55 Відповісти
Приближаемся.👶
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07.07.2023 15:56 Відповісти
Присягаюся Будапештським меморандумом, що не брешу!😄😃😀😃
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07.07.2023 16:00 Відповісти
До речі, переклад по п.1 як би натякає на те, що саме Україна є зацікавленою стороною, прохачем, а НАТО ніби знисходить до її, України, мети і всебічно зважує "ЗА" та "ПРОТИ", наче дівка на видані, пардон за таке порівняння. Бажаю спромоги НАТО в любому складі, навіть, якщо якась його складова почне про щось думати-гадати ( це думка "вслух").
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07.07.2023 16:02 Відповісти
...питання неприйняття УКРАЇНИ в НАТО......це питання навіть не технічне...самого прийняття....все зло та небажання влади виникає то такий собі залежності від корупції та схем які побудовані на совкових законах та системи влади та вертікалі керівництва...хабарників та схематозників треба шукати не в тцк та мін .оборони ...а вище в керівництві країни чи радниках такіх собі...тому що ні одна схема чи корупційний канал прибутку ...тіпа ..ухилянти..він неможе в приорі існувати без прикриття з офісу президента чи мін.оборони..так же ж і оборутки мільярдів грн на яйцях...яблуках...обладнанні...одязі і вссього з чого складається АРМІЯ на сьогодні....РІШЕННЯ ДІЙСНО ПРИЙНЯТТЯ В НАТО НА УМОВАХ НАТО ..НА ЗАКОНАХ І СТАТУТУ БУДЬ ЯКОЇ АРМІЇ НАТО..АЛЕ НЕ МОДЕЛІ ЯКУ ПРОПОНУЄ БРЕХЛИВИЙ УРЯД....ЦЕ НЕ ЯКІСТЬ БІЙЦЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ ТА МОТИВАЦІЙНО СОЦІАЛЬНОМУ АСПЕКТІ А ТАКЕ СОБІ ЗНОВ СОВКОВИЙ ПРОГОН ЧЕРЕЗ ТАКІ СОБІ СБОРИ ВСІХ ВІЙСКОВОЗОБОВЬЯЗАНИХ 18-65 РОКІВ...ЦЕ ЗНОВУ СХЕМА ТАКА ЩО НЕБУДЕ НІ ЯКІСНОЇ АРМІЇ НІ ГРОШЕЙ ЯКІ БУДУТЬ ВИМИВАТИСЯ МІЛЬЯРДАМИ З КРАЇН УЧАСНИЦЬ НАТО...АРМІЯ ПОВИННА БУТИ ПРОФЕСІЙНОЮ ТА ВМОТИВОВАНОЮ ДЕРЖАВОЮ А КОЛИ ДЕРЖАВА НЕ МРІЄ ПРО СИЛЬНУ АРМІЮ А ВИГАДУЄ ЗНОВУ ЩОСЬ ДЕ МОЖНА ВИМИТИ КОШТИ ТО НЕБУДЕ НІ НАТО НІ ЄС.....АРМІЯ ПОВИННА БУТИ НЕ ПЕРШОЮ ПО ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ А МАТИ ВІЙСЬКО...ЛЮДЕЙ ТА ТЕХНИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ ...А ЯК ВМОТИВУВАТИ СВОЇХ РЕКРУТІВ ТА РЕКРУТІВ З ІНШИХ КРАЇН ТО СПРАВА ДІЙСНО МІН. ОБОРОНИ ДЕ ПОВИННІ БУТИ ПОПЕРШЕ ФАХІВЦІ А ПОДРУГЕ ПАТРІОТИ СВОЄЇ КРАЇНИ А НЕ ТАК ЯК ЗРАЗУ ЩО НЕ РАДНИК ЧИ МІНІСТР ТО СТАВЛЕНИЙ ЧИ ПРОДВИНУТИЙ ОЛЕГАРХАМИ.....СПОДІВАЮСЬ ЩО СЛІДУЮЧОГО РАЗУ НА ГОЛОСУВАННІ 73 ВІДСОТКИ БУДУТЬ ДУМАТИ НЕ ТІЛЬКИ СЕРІАЛОМ ТА ТИМ ЩО КАЖЕ МОСІЙЧУК...А ТИМ ЩО НА ПЛЕЧАХ ...БО ЦЕ МАЙБУТНЄ ДІТЕЙ ТА ОНУКІВ...
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07.07.2023 16:04 Відповісти
Столтенберг забув сказати про шкалу, за якою буде вимірюватись наближення і що потрібно, щоб наближення зрештою перетворилось на членство, оскільки мова йде про пакет підтримки, який лише наблизить, а на скільки і за скільки наблизить мова не йде. Ви, хлопці, наближуйтесь скільки вам влізе, але ми вам будемо постійно казати: "ви ще не відповідаєте стандартам НАТО і не готові". З перекладу дипломатичної мови на просту народну це означає: "Хлопці, ідіть на хер".
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07.07.2023 16:14 Відповісти
....для вступу потрібні не тільки балочки...та кричалки...візьміть..в НАТО...візьміть.в НАТО...а І ТЯЖКА ПРАЦЯ ПО РЕФОРМУВАННЮ АРМІЇ ..А САМЕ ЗАКОНІВ І СТАТУТУ АРМІЇ НА СТАНДАРТ НАТО..ВАМ КАЖУТЬ НАШІ МОЖНОВЛАДЦІ АЛЕ НЕ ДОКАЗУЮТЬ САМУ ПРОБЛЕМУ ВІДМОВИ...НЕВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ...ВСЕ...ПЛЮС КОРУПЦІЯ В МІН.ОБОРОНИ....А СХЕМИ ВИМИВАННЯ ГРОШЕЙ ТО НАСЛІДКИ СОВКОВОЇ МОДЕЛІ АРМІІ...
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07.07.2023 16:23 Відповісти
...ТЕ ЩО ПРОПОНУЄ ШМИГАЛЬ А САМЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ НЕБУДЕ ПРИЗОВУ АЛЕ ВСІ БУДУТЬ ПРОХОДИТТИ ТАКІ СОБІ ВОЄННІ СБОРИ... ТО Є МЕРТВІ ДУШІ....А НЕ ЯКІСНА АРМІЯ УКРАЇНИ...НАЙПРОСТІША СХЕМА ДЛЯ РОЗКРАДАННЯ....СКІЛЬКИ ТИХ ТАКИХ СОБІ ВІЙСКОВИХ ПРОГОНЯТЬ ЧЕРЕЗ ПАЛАТКИ В ПОЛІ ТО ТІЛЬКИ ПАПІР БУДЕ ЗНАТИ ТА КАЗНАЧЕЙСТВО ДЕ БУДУТЬ СПИСУВАТИСЬ КОШТИ...А ПО ФАКТУ НЕБУДЕ НЕ ПРФЕСІОНАЛІЗМА НІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІСТЬ ВІЙСЬКА ...ТАКЕ СОБІ СБІР КІЛЬКОСТІ УМОВНОГО СОЛДАТА..ТАК ТАК УМОВНОГО БО О НІЯКІЙ ПРОФЕСІІ ВІЙСЬКОВОГО ЯКА ПОВИННА БУТИ ПОПЕРШЕ ВМОТИВОВАНА ДЕРЖАВОЮ НА ДОБРОВІЛЬНІЙ ОСНОВІ...БО ТО БУДЕ СХОЖЕ НА ШМИГАЛЄВСЬКЕ СТАДО АВАТАРІВ І ХВОРИХ НА ЯКІ Х БУДУТЬ ЗНОВУ ВКРАДЕНІ МІЛЬЯРДИ..ТО МЬЯКО КЖУЧИ А ПО ПРОСТОМУ І ГРОШІ ВКРАДУТЬ І МЬЯСА ПІДГОТУЮТЬ НА УБІЙ..ЧИ НЕ ТАК ...ЯКЩО НІ ТАК БЕРІТЬ МОДЕЛЬ РЕКРУТІНГА ...ЗДОРОВОГО ВМОТИВОВАНОГО МОЛОДОГО ВІЙСЬКОВОГО А НЕ ВІЙСЬКОВИХ 45+ І СТАРІШЕ...ТО НЕ НАТО ТО НЕ АРМІЯ МАЙБУТНЬОГО...УРЯД МОДИФІКАЦІЇ СОВКА...2-0...ЖАХ....
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07.07.2023 16:17 Відповісти
короче бла-бла-бла и ничего более. Представляю как рад путин и кацапы.
Достигли чего хотели.
Прав был зеленский, что ехать не хотел. Не поехать не правильно, а поехать - это унижение.
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07.07.2023 16:23 Відповісти
.....ВІН ПРАВИЙ В ОДНОМУ....ЩО ВІН ВАС ЗРОБИВ РАЗОМ....А ВИ ЯК БУЛИ НЕ ДАЛЕКОГЛЯДНІ ТАК І ЗАЛИШИЛИСЯ ТИМИ .... 73 ВІДСТКАМИ.....
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07.07.2023 16:26 Відповісти
не набридло???,,чи ви вибачьте,зовсім тупий??((,до чого тут влада?!?!?:,(,чи вирахуєте,що при комусь іншому,не буду вдаватися та уточнювати,,було б щось інше,,чи по другому???,Хочу вас разочорувати--Не було б!,,(,,Невигідно приймати нас до альянсу!,(,Щотут не зрозуміло???,(, пистіти--Так,,але прийняти то зовсім інше!,
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07.07.2023 16:49 Відповісти
як то кажуть **** по губах
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07.07.2023 17:27 Відповісти
Многолетний пакет поддержки....
Т.е. много лет в НАТО не собираются пускать....при том заведомо, даже не зная, вымолним мы задания, невыполним.....
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07.07.2023 17:58 Відповісти
Я так понимаю, ни НАТО, ни ЕС... Новости конечно 💩, но вполне ожидаемо(((
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07.07.2023 19:14 Відповісти
Україна потихенько перетворюється на Палестину
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07.07.2023 20:41 Відповісти
 
 