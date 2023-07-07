Лідери НАТО у Вільнюсі затвердять багаторічний пакет підтримки України, який наблизить її до Альянсу, - Столтенберг
На саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив генсек Єнс Столтенберг.
"На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і викладемо бачення її майбутнього. Я очікую, що союзники ухвалять пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну ближче до НАТО", – сказав Столтенберг.
За його словами, лідери погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами і НАТО.
По-друге, зазначив генсек, на саміті оновлять політичні зв’язки між Україною і НАТО, започаткувавши Раду Україна-НАТО.
"І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині у тому, як наблизити Україну ближче до її мети", – додав Столтенберг.
Він додав, що НАТО допоможе Україні у переході від радянського до натівського обладнання і стандартів.
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А МО вкрало 36 мільярдів гривень, які спонсувалися у тому числі західними платниками податків..
Війна йде десятий рік і до 2019 це не заважало робити реформи, а спонукало.
https://www.youtube.com/watch?v=ho0ajczOEcQ
P.S. Звісно - це не значить, що в Україні все добре і нам не потрібно проводити реформи. Реформи, взагалі-то, проводяться для України та народу, а не для НАТО. Це не значить, що потрібно підтримувати Зеленського та його банду, що розкрадає під час війни. Але проведення реформ, та те хто буде Президентом України впливає на те, буде Україна членом НАТО та ЄС, приблизно так як раціон харчування бурого медведя "Васі" в київському зоопарку, на популяцію зайця в лісах Сибіру.
Отже після саміту нас очікує чергове ниття зелених що НАТО нас не хоче, воно погане. Отже треба створювати якісь ''свої блоки''. (І ось тут саме цікаве. Бо зелені вже хотіли протягнути нам в ''гаранти'' кацапів)
Ось яке бачення України вони вбачають після війни, ніякого вступу тільки плани наблизити наближення України до НАТО.
Непотрібно тільки розповідати про корупцію та реформи які розганяють рашистські ботоферми в Україні та в Світі щоб завадити шляху до НАТО, що країна нінащо нездатна, коли такі країни як: Албанія, Румунія, Болгарія, Угорщинина, Туреччина на момент вступу теж мали такі проблеми та це не завадило продовжувати робити реформи і боротись с корупцією як і нам зараз !
Без безпекової гарантії НАТО або відновлення ядерного статусу ніхто з інвесторів вкладати в Україну не буде !
маю підозри що торговля з лавровим, який потайки приїздив в США в квітні щоб "побачити неофіційних та колишніх можновладців", якраз і була про самміт НАТО
ліваки в США ( які і є deep state ) виробляють ілюзії що росія може бути якимось стримуючим фактором в боротьбі з китаєм, а війна в Україні це так, "тимчасовий побічний ефект складних геополітичних конструкцій"
те ж саме вони кажуть і китаю, разом з яким "стримують росію"
і думають що всі дурніші за них
Достигли чего хотели.
Прав был зеленский, что ехать не хотел. Не поехать не правильно, а поехать - это унижение.
Т.е. много лет в НАТО не собираются пускать....при том заведомо, даже не зная, вымолним мы задания, невыполним.....