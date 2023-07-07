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Міноборони закликає Telegram-канали не повідомляти про події на фронті день в день: "Наших накривають одразу після цього"

мобільний,зсу

Міністерство оборони закликають Telegram-канали оприлюднювати інформацію лише після підтвердження Генштабу та інших офіційних спікерів.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь на прохання наших військових до всіх телеграм каналів, які інформують про оперативну ситуацію на фронті. Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день - наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога", - йдеться в повідомленні.

Інформацію закликають оприлюднювати лише після підтвердження офіційними спікерами - Генштабу, ОСУВів, Міноборони.

"Ми всі узгоджуємо інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях", - додала Маляр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони про влучання в Макіївці: Знищено справді великий склад артснарядів та ракет для "ГРАДів"

Автор: 

інформація (298) Міноборони (7486) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+18
телеграм москальське цифрове лайно, й*бнуті
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07.07.2023 15:10 Відповісти
+16
Я правильно понимаю, что у русни нет никаких штабов и обмена информации с фронтов, они не знают какие позиции потеряли, а какие их? Об этом они узнают из телеграма?
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07.07.2023 15:17 Відповісти
+13
Найсмішніше те, що цим ґебнюцьким "тЄлЄґрамом", від якого смердить кацапією, користується і МО, і СБУ, і всі-всі.

Замість того, щоб заборонити його взагалі.
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07.07.2023 15:40 Відповісти
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телеграм москальське цифрове лайно, й*бнуті
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07.07.2023 15:10 Відповісти
Може то ждуни "рускага міра" навмисно здають наші позиції. У нас цього гівна більш ніж достатньо. Ці тварюки і зеленого з війною привели в Україну.
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07.07.2023 15:15 Відповісти
И ждуны конечно, но в основном дебилы.
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07.07.2023 15:18 Відповісти
Звiдки ти взяв цю маячню ?
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07.07.2023 15:17 Відповісти
Це ,,творєніє,, від власника ВК. Телеграм с самого початку позіцінували як дуже шифровану та незламну мережу, яка пропонувалась для використання російськими опозиційними силами. Але, на думку багатьох, це власність ФСБ.
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07.07.2023 15:29 Відповісти
Та, хочу ж почути вiдповiдь цього агента ЦРУ

З телеграмом все набагато простiше )
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07.07.2023 15:32 Відповісти
Троль, давай, допобачення-на страну. сру.
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07.07.2023 16:24 Відповісти
От бачиш, ти злився
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07.07.2023 17:43 Відповісти
Троль, без розмов, зібрався і учекрижив на мухосранськ!
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08.07.2023 00:21 Відповісти
Вибач, в вашому зекiвському арго не розумiюсь.
Але те що ти злився - це факт =)
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08.07.2023 00:31 Відповісти
Найсмішніше те, що цим ґебнюцьким "тЄлЄґрамом", від якого смердить кацапією, користується і МО, і СБУ, і всі-всі.

Замість того, щоб заборонити його взагалі.
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07.07.2023 15:40 Відповісти
Ну а ти з чого взяв що вiн гебнюцький ?
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07.07.2023 15:58 Відповісти
Акакаяразница©
Тобто мережою зроблену представником краïни оокупанта можна користуватися?
Ну тобто Дуров ниучомневинуатый харошеруске. Тiльки свою попередню соцмережу ВК здав з усiма потрохами ФСБ. Ну падумаешь.
Ну тут то такого не вiдбудеться! Ну точно ж? Точно-точно? Маску теж вiрили, поки вiн не купував твiттер.
Цi граблi це другi граблi, йдiть смiливо. ВК, ЖЖ, Телеграм.
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07.07.2023 16:15 Відповісти
Так, мережою зробленою представником краiни окупанта, можно користуватись, я дозволяю.

Може тому що мережа нiким не зроблена - вона досi в розробцi, розробляе ii спiльнота, та ii код лежить в вiдкритому доступi на гiтхабi, де ти сам доречi можеш побачити хто пише код. Чи навiть форкнути

Але яке вiдношення мае функцiонал мережi до громадянства ii засновника в минулому - я досi хз, може тому що я думаю ширше анiж примiтивне "назло мамi вiдморожу вуха". Це iнструмент для написання постiв у мережi, а не мiсце для обговорення секретних державних стратегiй.

Ти ще забори посноси, тому що вони зробленi з росiйськоi цегли, i на них теж можно написати Зе мазздай"
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07.07.2023 16:31 Відповісти
Того що він кацапський, не доходе
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07.07.2023 17:43 Відповісти
Вiн опенсорсний. Ти взагалi розумiеш що це таке ?)
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07.07.2023 17:45 Відповісти
Бо створено масковською ґебнею. І ґебня цього й не приховує.

Ще. Коли ми вже виліземо з цього совка? Адже "тЄлЄґрамом" користуються лише совки. Як і "вайбером", наприклад.
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07.07.2023 19:18 Відповісти
Не знаю, треба тобi пояснювати, в чому ти помиляешся, чи нi.
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07.07.2023 19:57 Відповісти
для того й існує "тєлєграм", для полєзних ідіотов.
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07.07.2023 15:12 Відповісти
Люди думають, що це якесь шоу, чи спортивне змагання.
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07.07.2023 15:12 Відповісти
так нинішні марафоністи для цього зробили все можливе...
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07.07.2023 15:16 Відповісти
не можна так робити, видаліть це лайно, там будьоновка на всю телегу натягнута
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07.07.2023 15:16 Відповісти
Я правильно понимаю, что у русни нет никаких штабов и обмена информации с фронтов, они не знают какие позиции потеряли, а какие их? Об этом они узнают из телеграма?
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07.07.2023 15:17 Відповісти
ну навіть тут є дебіли які вірять що кацапи не знають які позиції втрачені а які штурмуються певно дописувачі впевнені що парашники досі голубами послання шлють.
Всі мають позакривати ******* щоб боневтік у вечірніх відосиках хороші новини озвучував а не якісь там ноунейми в телеграмах, чи бутусови на ютубах
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07.07.2023 15:26 Відповісти
В русні дуже довгий ланцюжок передачі інформації. На кожному етапі такої передачі інформація трішки прикрашається і по факту на верху знають не зовсім достовірну (а іноді і взагалі недостовірну) інфу. Тому краще не покращувати якість отриманої ними інформації, викладаючи свої відеопідтвердженя чи відеоспростування в телеграмі.
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07.07.2023 15:26 Відповісти
а ти трошки далі мізками попрацюй, ніж до першого запитання
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07.07.2023 15:35 Відповісти
Попрацював, потому никакого смысла в этом предупреждении не увидел. Может раскроешь свою глубокую мысль дальше, вундеркинд?
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07.07.2023 15:41 Відповісти
ні. Залишайся тупим
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07.07.2023 15:43 Відповісти
Тупой это тот, который мысль раскрыть не может и Маляршу всерьёз воспринимает.
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07.07.2023 15:48 Відповісти
я її сприймаю серйозно, тому що це речник ЗСУ

а тебе я не сприймаю серйозно, бо ти зарозумілий тупак
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07.07.2023 15:50 Відповісти
Може речник чи речнинкиняМО?
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07.07.2023 16:04 Відповісти
так, +
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07.07.2023 16:07 Відповісти
Тому наші й почали робить режим тиші. Була така історія. Вони пагані новини наверх бояться доложувать . Тому багато що дізнаються з інтернету.
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07.07.2023 16:04 Відповісти
"Тому наші й почали робить режим тиші" - і це закінчилось повним обсером епічних масштабів так як наш інфопростір заповнила пропаганда рф. Не можна так. Не можна біомусор що вірить в секретність в інформаційну епоху допускати до керівних посад.
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07.07.2023 16:36 Відповісти
Погані новини кацапи сцуться на верх доповідати.
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07.07.2023 17:12 Відповісти
Боже, сколько же дебилов снимающих ПВО и вообще ВСУ и зайпующих на этом. Дебилы, вы хайпуете на жизнях солдат.
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07.07.2023 15:17 Відповісти
Мова йде про оперативну інформацію.
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07.07.2023 15:22 Відповісти
А оперативну операцiю нiхто крiм безспосередньо пiдроздiлу (тобто тих самих командирiв, з ким Анiчка зiбралась узгоджувати) знати i тим паче викладати не може.

Так i бачу штурм нашими оркiвського окопу, де нашi всiх винищили, а за 10 м на деревi сидить блогер i це знiмае.
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07.07.2023 15:28 Відповісти
А хто знімає і викладає звільнені позиції, якщо там місцевих вже майже не лишилось? Чи не самі військовослужбовці?
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07.07.2023 15:21 Відповісти
ніт, бутусов. Звісно що вояки, щоб показати іншим вдалі дії в наступі, і це є гуд для мотивації війська. Але на думку МО кацапи моніторять інтернет і не володіють оперативною інформацією з поля бою, а насипають по звільненим територіям виключно через злиту інфу чи відео захоплення.
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07.07.2023 15:31 Відповісти
Та зрозуміло що в МО так не думають, просто бувають випадки коли проскакує інфа що наприклад зайшли в якийсь населений пункт, з відеопідтвердженням, а потім виявляється що закріпитись не вдалось, арта накрила і нічого не звільнили. А офіційно ніхто про дії які не приносять успіху ніхто і слова не каже. А виходить треба якось спростовувати щоб не було як у москалів з Пісками. Тобто МО такою заявою нас тупо обманює.
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07.07.2023 15:45 Відповісти
ну це війна захопити оборонні рубежі не значить їх втримати
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07.07.2023 15:51 Відповісти
Змініть закон у вас же більшість в раді. Натицяв у телеграмі, отримай не рік умовно а 10 безумовно і почнуть думати тицяти далі чи ні.
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07.07.2023 15:28 Відповісти
До сраки закликати, треба заборонити Телеграм як і ВКонтакте.
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07.07.2023 15:31 Відповісти
Ну будуть через whatsapp, viber, skype чи instagram.

Лiкуеш понос затиканням жопи ?
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07.07.2023 15:33 Відповісти
Завжди краще позбутися жопи.
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07.07.2023 16:12 Відповісти
Ну тоді нехай всі телеграм-писаки позатикають свої жопи
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07.07.2023 18:15 Відповісти
Звичайно. Як тiльки офiцiйнi особи прекратять сцяти народу у очi.

Пост в телезi: - У нас тут пацани без пiдготовки на передку !
Реакцiя МО: - Такого не може бути, ми не вiдправлямо на нуль без пiдготовки.
Реакцiя МО через тиждень розголосу: - Так, вiдправляли, проводиться розслiдування.

Пост в телезi: - У военкома Борисова вiлли в Iспанii !
ОК Пiвдень Гамнюк: - Внутрiшня перевiрка показала що складу злочину немае.
Вся краiна: - Агов, робить щось з Борисовим !
МО, Зеля: - Вийди отсюда, розбiйник.

Так ось, без постiв в телезi, до сих пiр би гинули непiдготовленi на нулi, военком до сих пiр купляв би вiлли та лексуси, а ротнi ********* гранатами волонтерськi позашляховики i тд.

Тому поки влада буде проти власного народу - писаки в телеграмi будуть !
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07.07.2023 18:25 Відповісти
Знаю курву, яка не те шо день в день телеграмує, а на передодні. І хоч би хрен - слуга "примітивного" наріду - але це їх вибір, а кровью зходять всі.
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07.07.2023 15:32 Відповісти
Так відкривайте криминальні справи - якщо москалі не розуміють
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07.07.2023 15:34 Відповісти
Маляр знову жжет!
Вона реально думає, що хтось повірить, що орки отримують інформацію про оперативну ситуацію на фронті з українських телеграм-каналів? Чи зовсім людей за дебілів вважають?
"Ну така специфіка нашого врага" - це аргумент/доказ? Серйозно?
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07.07.2023 15:36 Відповісти
Уявляю як шойга з герасімовим цілодобово втикають в тєлєграм , і на основі прочитаного там будують свої плани . Дурнішого годі й придумати .
То може вже й фронтова розвідка кацапам не потрібна , дрони та інше , якшо є - тєлєга . !?
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07.07.2023 15:56 Відповісти
Вони не дивляться в телеграм. АЛЕ у них пріоритетність цілей визначає дуже сильно медійність цілі. Тобто для них пропаганда важливіша за інші речі. Тому так поява якоїсь дуже популярної інформації може сильно змінити пріорітети та заставити русню протидіяти чи атакувати активніше.

Но Ідіоти просто не вміють застосовувати це знання та користуватись цим висновком. Ідіоти чогось вирішили що треба застосовувати приховування інформації. Ну генетичні ідіоти. Тому що приховування інформації в інформаційну епоху фізично неможливе. Це знання про "пріоритеність медійних цілей" треба було використовувати по іншому, а саме провокувати русню бити по пустих сараях, чистих полях, вкидувати гору фейків і т.п. щоб русня активізувалась не тільки там де ми є но і де нас немає. Щоб русня перевантажувала свої аналітичні можливості та вчасно не знала що робити.
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07.07.2023 16:46 Відповісти
Диви: бухий чорт сидить і сере посеред вулиці. Це погано з багатьох причин.
Його б потрібно в'їбати, але з певних причин я того не хочу.
Я підхожу і кажу: "Братан, іди додому проспись, не сери, тут діти іноді гуляють".
Хоча насправді діти тут ніколи не гуляють.

Як я, вважаю його за дебіла? А може я брехун? Чи неправильно підібрав аргументи?
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07.07.2023 15:57 Відповісти
Дивись: У чоловіка у дворі постійно бешкетує банда гопників. Чоловік усім сусідам каже, що ми з мужиками ось-ось зберемося і вломимо їм за повною програмою - так, що вони втекуть з нашого двору. Довго так каже. Місяця 3 десь. А потім збирає мужиків і вони нападають на гопників. А деякі сусіди із вікон починають знімати це на телефони.
Та й не дуже вийшло у мужиків вломити гопникам. Скажімо так - нічия.
А чоловік потім каже сусідам, що знімали на телефон: Це ви, сцуки винні, що ми не вломили гопникам як слід, т.к. знімали все на телефон і викладали в мережу.
Як гадаєш, мужик - дебіл? Чи я приклад не правильний підібрав?
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07.07.2023 16:14 Відповісти
давай простіше: тебе коли мамка в дитинстві силоміць годувала ложкою, і казала "це за маму", "це за тата", і ти тільки так їв, то воно насправді було за маму чи за тата,
чи то так потрібно було щоб мети досягти?

і ще - ти коли в житті чогось хочеш, ти завжди ітсинну причину наводиш, чи іноді трохи розумніше дієш?

і нарешті - чи тільки кацапи можуть брехати як хочуть, а ми під час війни маємо похеріти поради Сунь Цзи і писати вам ботам зрадойобам виключно істинні причини?
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07.07.2023 16:48 Відповісти
Давай проще:
Бабло (РФ) перемагається ТІЛЬКИ розумом. Не пропагандою, не ********, не "не викладайте в мережу", не "все йде за планом" і т.п.
Що таке "перемагати розумом" вам - свідкам секти "святого Марафона" не зрозуміти. У вас усі, хто в адекваті - боти та зрадофіли.
І не треба тут із загадковим виглядом говорити про якісь там "істинні причини". Всі "істинні причини" існують на deepstatemap. Все інше - розмови для бідних.
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07.07.2023 17:40 Відповісти
Турок, ти постійно ходиш всюди і звинувачуєш тих, хто з тобою не згоден у тому, що марафон дивляться. Я взагалі нікого не знаю, хто б його серйозно дивився, як і того ж Арестовича. Може, змирись із думкою, що просто є люди, які по-іншому дивляться на речі?
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07.07.2023 17:54 Відповісти
"по-іншому дивуватися на речі" чудовим чином збігається з тим, що віщають марафоном. Збіг? Ні, просто 99% наших ЗМІ та ЛОМів - марафон тією чи іншою мірою. Зрозуміло, що фізично вони можуть і не дивляться марафон, але адекватно дійсність сприймати відмовляються. І це також я розумію і не засуджую. Ось тільки війну так не виграти.
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07.07.2023 18:03 Відповісти
яка користь від твого реалізму та скептицизму, на тому місці де ти є?
тут таке: або щось пропонуєш і робиш, або не заважаєш. Це війна, а не мирний час. Публічні дискусії в мінус речників і нахєр не потрібні, якщо ти не робиш і не пропонуєш щось корисне.
Тебе послухати, так тисячі років вже люди такі дурні що обманюють, замовчують і пропагують під час війни. Один ти такий розумний розумієш об'єктивну реальність. Прикинь, не ти один.
А користь від того? Робиш шось сам, крім тут карябати в реалізм?
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07.07.2023 20:27 Відповісти
"яка користь від твого реалізму..."
Це яскраво! Далі вже міг нічого не писати. Дагноз: "розвий поні".
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08.07.2023 08:04 Відповісти
люди, ви справді вважаєте, що без повідомлень "телеграм" кацапи не знають звідки їх поперли оборонці України, ЗСУ?
хоча, особисто, аж зовсім не проти аби усІ хайпожери позатикали пельку і "не лізли поперед Батька (і це не Зєля) у пекло"
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07.07.2023 15:41 Відповісти
тільки один аргумент: кацапи звісно все самі знають в режимі реального часу, то лише у тупих хохлів таке було що підрозділ відійшов а сусідам говорив що він на місці. Так?
хоча аргументів ще принаймні 6, а в війну працюють як проти ворога, так і проти своїх слабких сторін
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07.07.2023 15:48 Відповісти
Великими літерами на усіх каналах:» Позакривали ******* до кінця війни!»
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07.07.2023 15:46 Відповісти
Ага хєр, суспільство повинно і буде монитори роботу мо, й щоб хлопців не кидали на м'ясо. Як би деяким не хотілось Україна не расія. Якщо резніков довбойоб й мародер це треба казати
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07.07.2023 16:28 Відповісти
Телеграм і був створений кацапами, щоб миттєво реагувати на різні ситуації. На другий рік війни це вже можна було б затямити. Але до "мудрого наріду" це не доходить навіть через страждання і кров.
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07.07.2023 15:49 Відповісти
Давайте якісь докази.
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07.07.2023 16:06 Відповісти
Якими ще кацапами ? Ще один недолугий ?)
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07.07.2023 17:47 Відповісти
А кто, кроме самих военных может выложить инфу? Или там кто-то шарится на фронте, тогда контрразведка недорабатывает. Наши вояки подробно снимают тактику операций, как и какие дроны, учим москалей потихоньку. Американский институт войны изучает видосики кацапов и наши.....
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07.07.2023 15:55 Відповісти
Осталось попросить Z военкоров не писать где ВСУ атакуют да?Или они орков совсем за дебилов держат,которые ведут оборону исключительно ориентируясь на отчёты Маляр?

Это не говоря шо сам Телеграм фсбшная помойка,и Дуров сливает напрямую все геоданные наших вояк которые постят там посты..
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07.07.2023 15:59 Відповісти
А хіба росіяни не знають де наші українці вже мають успіх, чи в них немає зв'язку і розвідки?
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07.07.2023 16:01 Відповісти
А блогери типу шарія які мають свою агентуру не можуть повідомити напряму в ФСБ, без публікації в своїх телеграм каналах? Хіба вирішили дискредитувати блогерів від яких люди отримують інформацію замість телелохотрону мовляв вони здають позиції ЗСУ.
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07.07.2023 16:04 Відповісти
Тобто в них взагалі немає агентів, БПЛА і розвідки, і дізнаються вони про втрачені свої позиції тільки з наших телеграмів?
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07.07.2023 16:10 Відповісти
Є в них, але вони іноді не доповідають, або не вспівають доповісти, а божць за пару гривень продає питання кому,??? А там сидять і звіряють
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07.07.2023 17:49 Відповісти
Мда. Це так не працює.

Не вийде нічого приховати в інформаційну епоху і це я вже не кажу за наявність в рф бпла та розвідки, за осінтерів в тому числі іноземних, агентуру на найвищих рівнях і т.п.. Неможливо зараз нічого приховати. Забудьте секретність та не враховуйте в планах.

Єдине що можна зробити це перевантажувати аналітичні можливості спамом варіантів, фейків і т.п., но очікуйте що іноземні осінтери, колективний розум інтернету, а тепер ще й безліч штучних інтелектів досить швидко встановлять обман. Хто це не розуміє є профнепридатним.
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07.07.2023 16:33 Відповісти
Поки є конфіденційність, цілісність, доступність інформації вона має свою ціну, попит і пропозицію. Конфіденційність забезпечується, наприклад шифруванням. Спробуй дешифрувати без знання ключа хоча б шифртекст AES . Через M років...ні, М мало, вІзьмемо N>M , через N років копіткої роботи може зрозумієш: приховування в інформаційну епоху таки можливе
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08.07.2023 02:24 Відповісти
Неможливе. Ви повторили міф із підручника. Те що дурень записав міф в підручник ніяк не робить міф реальністю. В підручниках совка хейтили ринкову економіку і фапали на комунізм, і де совок? Програв еволюційну гонку так як в дизайні совка була помилка, а саме в тому що совок забороняв роботу так званих еволюційних алгоритмів що існують у виробництві, економіці, науці і т.п. та функціонують при ринковій системі та приватній власності на засоби виробництва. Тим не менш міф що приватна власність, ринок і т.п. це зло в совку вважали істиною та писали в підручниках. І за це поплатились.

Так ось не існує секретності в інформаційну епоху.

Ваші "конфіденційність, цілісність, доступність" і т.п. це як сферичний кінь у вакуумі. В реальності вони не можливі.

Тому що ОС із закладками, пз із закладками, процесори теж із закладками (wannacry передає привіт), на кожному кроці камери, в кожного є телефон, є соцмережі, є соціальна інженерія, є людський ідіотизм, на орбіті висять супутники і так далі, далі і далі в плоть до фантастичного для бидла типу такого як те що контроль над декількома точками вайфай дозволяє отримувати 3d модель та відстежувати жести руками в реальному часів (і ні це реальне пз яке можна скачати). Вже не кажучи за те що в противника тьма дронів, є рер, та тьма агентури.

І тут ви розказуєте про КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ та шифрування. 🤣🙃
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08.07.2023 03:27 Відповісти
Було б не погано для початку, щоб і деякі представники МО менше п...зділи і хайпили, знімаючи різного роду відосики і висирали поменше постів в соціальних мережах. Це також стосується сонцесяйного невтіка і його кротової нірки в ОПі, різного роду безуглих, малярш, данілових, буданових...
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07.07.2023 16:34 Відповісти
Так а хто кидає в телеграм, чі в фейсбук, солдати!!!! Командирам потрібно працювати, а довбо...бів *******, забірати камери телефони
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07.07.2023 17:46 Відповісти
Телефонів у нас в армії офіційно немає.

Так ось *******, забирати і т.п. працювати не те що не буде, воно вже не працює і це факт. І до речі через те що у нас їх офіційно немає, то більшість солдатів уявлення немає що можна, що не можна, які підводні та небезпеки. Бо раз немає телефонів то немає і причин розказувати про небезпеки з ними і правила користування, та тим більше про наслідки для солдата від реальності за порушення цих правил. Ось так працює система.

P.S. До речі тому я категорично проти видачі номерів по паспортах. Бо буде той же фейл системи. Так як навіщо системі встановлювати чий це номер раз він виданий на такий то паспорт і його власник відомий. Система ну дуже любить себе сама обманювати.
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08.07.2023 03:45 Відповісти
Щось веселять думки, а давайте заборонимо телеграм. Десь таке ми вже бачили, ах так, на росії же декілька років тому. Ну а про те, що рашисти корегують щось там через мессенджер навіть коментувати не буду.
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07.07.2023 18:29 Відповісти
кацапська розвідка читає телеграм чекаючи поки щось там напишуть? інших джерел нема тобто? ... в генштабі рєально ідіоти сидять
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07.07.2023 19:55 Відповісти
Так читає. Но це на 99% зараз в автоматичному режимі робиться. І боти їх там теж сидять.

Но поки від розвідки дійде на верх, то з фронтів це теж попаде хоч можливо у викривленому вигляді.
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08.07.2023 03:47 Відповісти
 
 