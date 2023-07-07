Міноборони закликає Telegram-канали не повідомляти про події на фронті день в день: "Наших накривають одразу після цього"

Міністерство оборони закликають Telegram-канали оприлюднювати інформацію лише після підтвердження Генштабу та інших офіційних спікерів.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь на прохання наших військових до всіх телеграм каналів, які інформують про оперативну ситуацію на фронті. Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день - наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога", - йдеться в повідомленні.

Інформацію закликають оприлюднювати лише після підтвердження офіційними спікерами - Генштабу, ОСУВів, Міноборони.

"Ми всі узгоджуємо інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях", - додала Маляр.

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