Міноборони закликає Telegram-канали не повідомляти про події на фронті день в день: "Наших накривають одразу після цього"
Міністерство оборони закликають Telegram-канали оприлюднювати інформацію лише після підтвердження Генштабу та інших офіційних спікерів.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Звертаюсь на прохання наших військових до всіх телеграм каналів, які інформують про оперативну ситуацію на фронті. Не викладайте новини з фронту в онлайн режимі і день в день - наших накривають одразу після цього. Ну така специфіка нашого ворога", - йдеться в повідомленні.
Інформацію закликають оприлюднювати лише після підтвердження офіційними спікерами - Генштабу, ОСУВів, Міноборони.
"Ми всі узгоджуємо інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях", - додала Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
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З телеграмом все набагато простiше )
Але те що ти злився - це факт =)
Замість того, щоб заборонити його взагалі.
Тобто мережою зроблену представником краïни оокупанта можна користуватися?
Ну тобто Дуров ниучомневинуатый харошеруске. Тiльки свою попередню соцмережу ВК здав з усiма потрохами ФСБ. Ну падумаешь.
Ну тут то такого не вiдбудеться! Ну точно ж? Точно-точно? Маску теж вiрили, поки вiн не купував твiттер.
Цi граблi це другi граблi, йдiть смiливо. ВК, ЖЖ, Телеграм.
Може тому що мережа нiким не зроблена - вона досi в розробцi, розробляе ii спiльнота, та ii код лежить в вiдкритому доступi на гiтхабi, де ти сам доречi можеш побачити хто пише код. Чи навiть форкнути
Але яке вiдношення мае функцiонал мережi до громадянства ii засновника в минулому - я досi хз, може тому що я думаю ширше анiж примiтивне "назло мамi вiдморожу вуха". Це iнструмент для написання постiв у мережi, а не мiсце для обговорення секретних державних стратегiй.
Ти ще забори посноси, тому що вони зробленi з росiйськоi цегли, i на них теж можно написати Зе мазздай"
Ще. Коли ми вже виліземо з цього совка? Адже "тЄлЄґрамом" користуються лише совки. Як і "вайбером", наприклад.
Всі мають позакривати ******* щоб боневтік у вечірніх відосиках хороші новини озвучував а не якісь там ноунейми в телеграмах, чи бутусови на ютубах
а тебе я не сприймаю серйозно, бо ти зарозумілий тупак
Так i бачу штурм нашими оркiвського окопу, де нашi всiх винищили, а за 10 м на деревi сидить блогер i це знiмае.
Лiкуеш понос затиканням жопи ?
Пост в телезi: - У нас тут пацани без пiдготовки на передку !
Реакцiя МО: - Такого не може бути, ми не вiдправлямо на нуль без пiдготовки.
Реакцiя МО через тиждень розголосу: - Так, вiдправляли, проводиться розслiдування.
Пост в телезi: - У военкома Борисова вiлли в Iспанii !
ОК Пiвдень Гамнюк: - Внутрiшня перевiрка показала що складу злочину немае.
Вся краiна: - Агов, робить щось з Борисовим !
МО, Зеля: - Вийди отсюда, розбiйник.
Так ось, без постiв в телезi, до сих пiр би гинули непiдготовленi на нулi, военком до сих пiр купляв би вiлли та лексуси, а ротнi ********* гранатами волонтерськi позашляховики i тд.
Тому поки влада буде проти власного народу - писаки в телеграмi будуть !
Вона реально думає, що хтось повірить, що орки отримують інформацію про оперативну ситуацію на фронті з українських телеграм-каналів? Чи зовсім людей за дебілів вважають?
"Ну така специфіка нашого врага" - це аргумент/доказ? Серйозно?
То може вже й фронтова розвідка кацапам не потрібна , дрони та інше , якшо є - тєлєга . !?
Но Ідіоти просто не вміють застосовувати це знання та користуватись цим висновком. Ідіоти чогось вирішили що треба застосовувати приховування інформації. Ну генетичні ідіоти. Тому що приховування інформації в інформаційну епоху фізично неможливе. Це знання про "пріоритеність медійних цілей" треба було використовувати по іншому, а саме провокувати русню бити по пустих сараях, чистих полях, вкидувати гору фейків і т.п. щоб русня активізувалась не тільки там де ми є но і де нас немає. Щоб русня перевантажувала свої аналітичні можливості та вчасно не знала що робити.
Його б потрібно в'їбати, але з певних причин я того не хочу.
Я підхожу і кажу: "Братан, іди додому проспись, не сери, тут діти іноді гуляють".
Хоча насправді діти тут ніколи не гуляють.
Як я, вважаю його за дебіла? А може я брехун? Чи неправильно підібрав аргументи?
Та й не дуже вийшло у мужиків вломити гопникам. Скажімо так - нічия.
А чоловік потім каже сусідам, що знімали на телефон: Це ви, сцуки винні, що ми не вломили гопникам як слід, т.к. знімали все на телефон і викладали в мережу.
Як гадаєш, мужик - дебіл? Чи я приклад не правильний підібрав?
чи то так потрібно було щоб мети досягти?
і ще - ти коли в житті чогось хочеш, ти завжди ітсинну причину наводиш, чи іноді трохи розумніше дієш?
і нарешті - чи тільки кацапи можуть брехати як хочуть, а ми під час війни маємо похеріти поради Сунь Цзи і писати вам ботам зрадойобам виключно істинні причини?
Бабло (РФ) перемагається ТІЛЬКИ розумом. Не пропагандою, не ********, не "не викладайте в мережу", не "все йде за планом" і т.п.
Що таке "перемагати розумом" вам - свідкам секти "святого Марафона" не зрозуміти. У вас усі, хто в адекваті - боти та зрадофіли.
І не треба тут із загадковим виглядом говорити про якісь там "істинні причини". Всі "істинні причини" існують на deepstatemap. Все інше - розмови для бідних.
тут таке: або щось пропонуєш і робиш, або не заважаєш. Це війна, а не мирний час. Публічні дискусії в мінус речників і нахєр не потрібні, якщо ти не робиш і не пропонуєш щось корисне.
Тебе послухати, так тисячі років вже люди такі дурні що обманюють, замовчують і пропагують під час війни. Один ти такий розумний розумієш об'єктивну реальність. Прикинь, не ти один.
А користь від того? Робиш шось сам, крім тут карябати в реалізм?
Це яскраво! Далі вже міг нічого не писати. Дагноз: "розвий поні".
хоча, особисто, аж зовсім не проти аби усІ хайпожери позатикали пельку і "не лізли поперед Батька (і це не Зєля) у пекло"
хоча аргументів ще принаймні 6, а в війну працюють як проти ворога, так і проти своїх слабких сторін
Это не говоря шо сам Телеграм фсбшная помойка,и Дуров сливает напрямую все геоданные наших вояк которые постят там посты..
Не вийде нічого приховати в інформаційну епоху і це я вже не кажу за наявність в рф бпла та розвідки, за осінтерів в тому числі іноземних, агентуру на найвищих рівнях і т.п.. Неможливо зараз нічого приховати. Забудьте секретність та не враховуйте в планах.
Єдине що можна зробити це перевантажувати аналітичні можливості спамом варіантів, фейків і т.п., но очікуйте що іноземні осінтери, колективний розум інтернету, а тепер ще й безліч штучних інтелектів досить швидко встановлять обман. Хто це не розуміє є профнепридатним.
Так ось не існує секретності в інформаційну епоху.
Ваші "конфіденційність, цілісність, доступність" і т.п. це як сферичний кінь у вакуумі. В реальності вони не можливі.
Тому що ОС із закладками, пз із закладками, процесори теж із закладками (wannacry передає привіт), на кожному кроці камери, в кожного є телефон, є соцмережі, є соціальна інженерія, є людський ідіотизм, на орбіті висять супутники і так далі, далі і далі в плоть до фантастичного для бидла типу такого як те що контроль над декількома точками вайфай дозволяє отримувати 3d модель та відстежувати жести руками в реальному часів (і ні це реальне пз яке можна скачати). Вже не кажучи за те що в противника тьма дронів, є рер, та тьма агентури.
І тут ви розказуєте про КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ та шифрування. 🤣🙃
Так ось *******, забирати і т.п. працювати не те що не буде, воно вже не працює і це факт. І до речі через те що у нас їх офіційно немає, то більшість солдатів уявлення немає що можна, що не можна, які підводні та небезпеки. Бо раз немає телефонів то немає і причин розказувати про небезпеки з ними і правила користування, та тим більше про наслідки для солдата від реальності за порушення цих правил. Ось так працює система.
P.S. До речі тому я категорично проти видачі номерів по паспортах. Бо буде той же фейл системи. Так як навіщо системі встановлювати чий це номер раз він виданий на такий то паспорт і його власник відомий. Система ну дуже любить себе сама обманювати.
Но поки від розвідки дійде на верх, то з фронтів це теж попаде хоч можливо у викривленому вигляді.