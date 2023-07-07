Рашисти вдарили із С-300 по Запоріжжю, влучили в об’єкт інфраструктури, ніхто не постраждав, - ОВА

Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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