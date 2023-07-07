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Новини Війна
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Рашисти вдарили із С-300 по Запоріжжю, влучили в об’єкт інфраструктури, ніхто не постраждав, - ОВА

рф,с300

Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці, численні обстріли Торецької громади, 1 людина загинула, ще 5 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2297) обстріл (29262)


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Звірі рашистські, гірше орків
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07.07.2023 15:20 Відповісти
Прийде кара Ґосподня і на вашу голову!
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07.07.2023 15:21 Відповісти
краще б далекобійні ракети...
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07.07.2023 15:33 Відповісти
с300 не точная , целишься в одно а попадает в другое
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07.07.2023 16:02 Відповісти
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07.07.2023 17:04 Відповісти
 
 