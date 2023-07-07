Рашисти вдарили із С-300 по Запоріжжю, влучили в об’єкт інфраструктури, ніхто не постраждав, - ОВА
Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав удару по обласному центру. Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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Vera Loboda #563310
показати весь коментар07.07.2023 15:20 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Sergey Revun
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Hanka Panyanka
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вась вась #574262
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