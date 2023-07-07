Столтенберг про передачу Україні касетних боєприпасів: Україна використовує їх для самооборони, Росія застосувала їх для захоплення чужої території

Столтенберг зазначив, що касетні боєприпаси необхідні для України з метою захисту та оборони у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні.

"У НАТО немає позиції щодо них, оскільки деякі союзники підписалися під забороною їхнього використання, а деякі - ні. Це вирішуватимуть уряди, а не НАТО", - цитує Столтенберга The Guardian.

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Однак він підкреслив, що обидві сторони вже використовують касетні боєприпаси, але росіяни їх застосовують з метою захоплення чужої території, а ЗСУ - для самозахисту.

"Ми стикаємося з жорстокою війною, і ми повинні пам'ятати, що ця жорстокість відбивається у тому, що щодня ми бачимо жертви і що обидві сторони застосовують касетні боєприпаси. А Росія застосувала касетні боєприпаси для вторгнення в іншу країну. Україна використовує касетні боєприпаси для самооборони", - зазначив Столтенберг.

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