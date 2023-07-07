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Столтенберг про передачу Україні касетних боєприпасів: Україна використовує їх для самооборони, Росія застосувала їх для захоплення чужої території

столтенберг

Столтенберг зазначив, що касетні боєприпаси необхідні для України з метою захисту та оборони у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні. 

"У НАТО немає позиції щодо них, оскільки деякі союзники підписалися під забороною їхнього використання, а деякі - ні. Це вирішуватимуть уряди, а не НАТО", - цитує Столтенберга The Guardian.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий пакет військової допомоги США з касетними боєприпасами коштуватиме до $800 млн, - АР

Однак він підкреслив, що обидві сторони вже використовують касетні боєприпаси, але росіяни їх застосовують з метою захоплення чужої території, а ЗСУ - для самозахисту.

"Ми стикаємося з жорстокою війною, і ми повинні пам'ятати, що ця жорстокість відбивається у тому, що щодня ми бачимо жертви і що обидві сторони застосовують касетні боєприпаси. А Росія застосувала касетні боєприпаси для вторгнення в іншу країну. Україна використовує касетні боєприпаси для самооборони", - зазначив Столтенберг.

Також читайте: Міжнародна організація Human Rights Watch проти передачі Україні касетних боєприпасів від США

Автор: 

Столтенберг Єнс (1596) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+21
Україна, як потерпіла сторона, може застосовувати проти росіі ВСЕ!
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07.07.2023 15:19 Відповісти
+14
Вперше за 1,5 роки він сказав щось не "обтікаєме"(як кашевой в акопє) , а те як є.
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07.07.2023 15:23 Відповісти
+12
Чим більше 3,14здюлів отримає росія в Україні, тим сміливіші заяви звучать з боку Заходу.
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07.07.2023 15:26 Відповісти
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Україна, як потерпіла сторона, може застосовувати проти росіі ВСЕ!
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07.07.2023 15:19 Відповісти
та хіба, а чому українці не можуть застосовувати все проти злодіїв у випадку проникнення до їх осель?
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07.07.2023 15:23 Відповісти
Це ти про касетні **********?
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07.07.2023 15:31 Відповісти
..це питання до печерного кривосуддя, а, головне, до тупорилого моножлобшинства Зєлєнського та його опікуна дермака
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07.07.2023 16:06 Відповісти
Мені подобається постановка питання.А дійсно,чому? (не про касетні **********,а про проникнення до осель)
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07.07.2023 16:12 Відповісти
Дійшло... нііііпрааашлоіполгода
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07.07.2023 16:36 Відповісти
Вперше за 1,5 роки він сказав щось не "обтікаєме"(як кашевой в акопє) , а те як є.
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07.07.2023 15:23 Відповісти
Чим більше 3,14здюлів отримає росія в Україні, тим сміливіші заяви звучать з боку Заходу.
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07.07.2023 15:26 Відповісти
...і тим рішучише дії
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07.07.2023 16:18 Відповісти
але зробив це як виправдання перед кацапами
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07.07.2023 15:26 Відповісти
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07.07.2023 15:25 Відповісти
Объясните это овце Бербок.
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07.07.2023 15:25 Відповісти
Навіщо??,Анналена,робить те,що повинна робити,Що Аіяк!,не змінює,її відношення до нас,та відношення до неї,як до адекватного політіка,
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07.07.2023 15:36 Відповісти
Менше балачок, більше справ, пане столтенберг.
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07.07.2023 15:27 Відповісти
Нарешті--Розумні речі каже,
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07.07.2023 15:31 Відповісти
УКРАЇНА. НАТО. ЗАРАЗ.
Твори історію, Джо.🙏
Заклик в сьогодншній газеті Washington Post.
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07.07.2023 15:33 Відповісти
Тут як на диво конкретно. А ще термобаричні і вольфрамові боеприпаси. рашистська наволоч має бути випалена живцем з наритих нею на нашій землі окопів, бункерів, дотів
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07.07.2023 15:51 Відповісти
Сказав те, що у кожного українця на думці: які можуть бути сумніви і обмеження у боротьбі з рашистським агресором?! 🤬
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07.07.2023 16:03 Відповісти
Дуже спокійно та розсудливо размазав по сусалам русні а то ті зовсім оху..лі використали по нам всі типи озброєння крім ядерного а як їм по їб..лу то ви терористи суки кончені
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07.07.2023 16:08 Відповісти
Миколаїв до звільнення Херсону кацапи постійно(!) обстрілювали касетами! Серед білого дня! Житлові райони де нема нічого схожого на військові об'єкти чи того що може використовуватись військовими. Цивільні гинули на зупинках громадського транспорта, біля банкоматів, біля супермаркетів! Де були ці лицемірні правозахисники?! Приїзджайти в Миколаїв і людям скажіть що ви ***** проти!
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07.07.2023 16:24 Відповісти
напалм еще есть ? пригодится
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07.07.2023 17:39 Відповісти
 
 