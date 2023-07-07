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Новини
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На саміті НАТО у Вільнюсі затвердять три регіональні плани оборони для протидії Росії і тероризму, - Столтенберг

столтенберг

На саміті буде ухвалено три нові регіональні оборонні плани для протидії двом головним загрозам Альянсу: Росії і тероризму.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"На саміті ми зробимо подальші важливі кроки для посилення нашого стримування і оборони. За допомогою трьох нових регіональних оборонних планів, для протидії двом головним загрозам нашому Альянсу: Росії і тероризму", – сказав Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїде на саміт НАТО у Вільнюсі, - Столтенберг

За його словами, один план буде ухвалений для півночі, Атлантики і європейської Арктики, другий - для Центральної Європи, включаючи Балтійський регіон, третій - південний для Середземномор'я і Чорного моря.

"Для виконання цих планів НАТО переводить 300 тисяч військовослужбовців у стан підвищеної готовності, у тому числі значні військово-повітряні і військово-морські сили", - зазначив Столтенберг.

Також він очікує, що лідери ухвалять План дій з розвитку оборонного виробництва, спрямований на збільшення попиту та нарощування потужностей.

"Для цього нам потрібно більше інвестувати. На саміті члени Альянсу візьмуть на себе більш амбітне зобов'язання інвестувати в оборону щонайменше 2% валового внутрішнього продукту щорічно", – додав він.

Також читайте: Столтенберг про передачу Україні касетних боєприпасів: Україна використовує їх для самооборони, Росія застосувала їх для захоплення чужої території

Автор: 

НАТО (6561) росія (66125) саміт (797) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+3
а чи не можливо замість усіх планів прийняти нас до НАТО???
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07.07.2023 15:46 Відповісти
+3
Нет
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07.07.2023 15:54 Відповісти
+1
Який сенс в будь-яких планах, якщо НАТО не готове їх реалізовувати на практиці? ******* поведінка московії свідчить про те, що єдиним дієвим механізмом їй протидіяти є військовий (чи принаймні -- знищення москальської державності тотальною економічною війною). Але ж Захід боїться найменшої ескалації з москвою, чим фактично заохочує путлера займатися воєнно-ядерним шантажем. В Заходу навіть немає сміливості і рішучості фізично знищити путлера з найближчим оточенням (коли подібна ціль ставиться державами з таким потенціалом, як на Заході, то існує достатньо можливостей її реалізації). І байдуже хто прийде на зміну пулеру. Головне щоб це сталося раптово і непередбачувано: 20 років москальське суспільство накачували пропагандою, що росія існує лише завдяки великому царю; тож його раптова смерть скоріш за все спровокує на болотах сімбіоз розгубленості, розпачу і апатії, на який накладеться ще й боротьба за стілець, що звільнився. Як результат -- хаос і те, що про росію можна буде забути...
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07.07.2023 16:26 Відповісти
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а чи не можливо замість усіх планів прийняти нас до НАТО???
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07.07.2023 15:46 Відповісти
Нет
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07.07.2023 15:54 Відповісти
НАТО -элитный клуб,а не приют для бездомных.
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07.07.2023 15:58 Відповісти
Агент Стеклов из Норвежской рабочей партии на месте, ничего не будет. Реально в КГБ состоял как "Стеклов", пока перебежчик не сдал.
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07.07.2023 16:00 Відповісти
Якщо кацапію не знищете зараз, то протидіяти доведеться дуже багато років!
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07.07.2023 16:08 Відповісти
Здається мені, що у фразі "...для протидії двом головним загрозам нашому Альянсу: Росії і тероризму", Джерело: https://censor.net/ua/n3429590

помилка. Мало б бути "...для протидії головній загрозі нашому Альянсу: російському тероризму".
Чи я не правий?
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07.07.2023 16:09 Відповісти
Який сенс в будь-яких планах, якщо НАТО не готове їх реалізовувати на практиці? ******* поведінка московії свідчить про те, що єдиним дієвим механізмом їй протидіяти є військовий (чи принаймні -- знищення москальської державності тотальною економічною війною). Але ж Захід боїться найменшої ескалації з москвою, чим фактично заохочує путлера займатися воєнно-ядерним шантажем. В Заходу навіть немає сміливості і рішучості фізично знищити путлера з найближчим оточенням (коли подібна ціль ставиться державами з таким потенціалом, як на Заході, то існує достатньо можливостей її реалізації). І байдуже хто прийде на зміну пулеру. Головне щоб це сталося раптово і непередбачувано: 20 років москальське суспільство накачували пропагандою, що росія існує лише завдяки великому царю; тож його раптова смерть скоріш за все спровокує на болотах сімбіоз розгубленості, розпачу і апатії, на який накладеться ще й боротьба за стілець, що звільнився. Як результат -- хаос і те, що про росію можна буде забути...
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07.07.2023 16:26 Відповісти
НАТО не боїться - НАТО існує виключно на папері

Столтенберг - віртуальна химера
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07.07.2023 17:29 Відповісти
На жаль це поки-що так... Трохи альянс щось продемонстрував лише в Іраку Саддама Хусейна та в Югославії Мілошевича (але ж це були зовсім рівні вагові категорії).
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07.07.2023 18:54 Відповісти
рашка та тероризм це ж одне й теж саме!
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07.07.2023 17:01 Відповісти
Найкращий для нас варіант: ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ ДО НАТО ЗАРАЗ, після чого - довга (1-3р.) процедура ратифікацій всіма країнами з умовами (АНТИКОРУПЦІЙН. тощо)...
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07.07.2023 18:52 Відповісти
 
 