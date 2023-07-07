На саміті НАТО у Вільнюсі затвердять три регіональні плани оборони для протидії Росії і тероризму, - Столтенберг

На саміті буде ухвалено три нові регіональні оборонні плани для протидії двом головним загрозам Альянсу: Росії і тероризму.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"На саміті ми зробимо подальші важливі кроки для посилення нашого стримування і оборони. За допомогою трьох нових регіональних оборонних планів, для протидії двом головним загрозам нашому Альянсу: Росії і тероризму", – сказав Столтенберг.

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За його словами, один план буде ухвалений для півночі, Атлантики і європейської Арктики, другий - для Центральної Європи, включаючи Балтійський регіон, третій - південний для Середземномор'я і Чорного моря.

"Для виконання цих планів НАТО переводить 300 тисяч військовослужбовців у стан підвищеної готовності, у тому числі значні військово-повітряні і військово-морські сили", - зазначив Столтенберг.

Також він очікує, що лідери ухвалять План дій з розвитку оборонного виробництва, спрямований на збільшення попиту та нарощування потужностей.

"Для цього нам потрібно більше інвестувати. На саміті члени Альянсу візьмуть на себе більш амбітне зобов'язання інвестувати в оборону щонайменше 2% валового внутрішнього продукту щорічно", – додав він.

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