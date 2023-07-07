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Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana-2 та налагодить їх спільне виробництво, - президентка Чапутова

zuzana

Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana-2 та налагодить їх виробництво спільно з Україною.

Про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми одна з країн, які допомагали Україні і у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони, ми надали бойові літаки. І співпраця у цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших галузях. Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 Zuzana в Україну і це відбудеться вже незабаром. Ми розроблятимемо спільно новий тип гаубиць, почнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства розмінують територію України", - сказала лідерка Словаччини.

За її словами, "ми потребуємо підтримки та інтенсивної співпраці у сфері інфраструктури і також обговорювали це з міністрами оборони, з міністром закордонних справ та державним секретарем міністерства транспорту".

"Ці питання дуже важливі, розвиток інфраструктури буде корисним як для України, так і для Словаччини", - сказала Чапутова.

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Автор: 

зброя (7540) Словаччина (1117) Чапутова Зузана (47)


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Топ коментарі
+15
Східна Європа розуміє нас. Окрім тіх придурків із Будапешту.
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07.07.2023 16:54 Відповісти
+11
Большое спасибо Словакам и всем кто помогает Украине выстоять, боеприпасы вот прям сейчас это важнее даже чем та же артиллерия и техника.
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07.07.2023 16:35 Відповісти
+9
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07.07.2023 17:04 Відповісти
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У всіх є вп '' нам нічогоне потрібно''
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07.07.2023 16:34 Відповісти
Для перековки кацапів -- це саме то .
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07.07.2023 16:35 Відповісти
Виробництво "Богдани" не на часі ?
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07.07.2023 17:22 Відповісти
В войсках нужно еще вчера. Если мы за 10 лет сделали одну Богдану, то это вообще не вариант, и нужно смотреть по сторонам. И не удивлюсь если там рашистких комплектующих половина, как было с Булатом.
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07.07.2023 20:29 Відповісти
Большое спасибо Словакам и всем кто помогает Украине выстоять, боеприпасы вот прям сейчас это важнее даже чем та же артиллерия и техника.
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07.07.2023 16:35 Відповісти
Східна Європа розуміє нас. Окрім тіх придурків із Будапешту.
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07.07.2023 16:54 Відповісти
придурки с Урала пришли в Европу в прошлом
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07.07.2023 17:04 Відповісти
А Будапешт таки красиве місто.
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07.07.2023 19:39 Відповісти
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07.07.2023 17:04 Відповісти
шо то гупае ,мабудь дождь буде
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07.07.2023 17:06 Відповісти
Більше САУ це прекрасно. Чим їх буде більше тим швидше ми звільнимо територію.
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07.07.2023 17:14 Відповісти
Темпы производства видать будут как и раньше 1-2 штуки за 9 лет)))
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07.07.2023 17:33 Відповісти
Зрівняйте Словаччину і Україну. Вона виробляє Сузанни , а ми ніхрена.
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07.07.2023 17:45 Відповісти
Не до самоходок було, треба було країну розтягувать, такий момент.
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07.07.2023 18:20 Відповісти
Дякуємо Словаччині!
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07.07.2023 18:59 Відповісти
Вспоминаю песню Сюзаннааа)
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07.07.2023 20:15 Відповісти
Русские ********, вам нравится Z? Держите сразу две в одном слове вашей смерти.
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07.07.2023 22:53 Відповісти
 
 