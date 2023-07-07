УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11516 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 521 41

Після завершення війни Україна має отримати запобіжники від повторення атаки РФ, - Столтенберг

столтенберг

На момент завершення війни вже мають бути створені такі міжнародно-правові умови, які унеможливлять будь-які спроби Росії повторити атаку проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Коли війна завершиться, буде важливо вже мати погоджені рамкові умови, які забезпечать, що президент Путін і Росія не зможуть дати відпочинок своїм силам, передислокувати їх, провести їх тренування, переозброїти та знову атакувати. Ми маємо створити такі рамкові умови, щоб надати Україні все, чого вона потребує, щоб Росія не могла атакувати знову", - пояснив він.

За його словами, нагальним завданням для союзників є військова підтримка України. Що більше території Україна буде спроможною визволити, то сильнішими будуть її позиції за столом переговорів з метою пошуку шляхів для широкого, тривалого та справедливого завершення цієї війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО уважно стежить за розвитком ситуації навколо Запорізької АЕС - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6561) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Головною гарантією після повної деокупації має бути виплата репарацій і продовженя дії санкцій до їх повної виплати. Якщо кацапи виповзуть з війни з шматком України в зубах і без репарацій то "побєдобєсіє" буде продовжуватися, вони очухаються і нападуть знову.
показати весь коментар
07.07.2023 17:18 Відповісти
+8
До прийому в НАТО Україні потрібна зброя стримування. Ядерна та конвенційна. Можливість для України нанести агресору удар у відповідь такої сили, щоб навіть думки напасти на Україну не приходили рашистам у голову.
А після того, як Україна стане повноправним членом НАТО, ядерну зброю стримування можна й
утилізувати.
показати весь коментар
07.07.2023 17:24 Відповісти
+7
тобто "*** вам, а не НАТО"?
показати весь коментар
07.07.2023 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самии кращии запобіжник -- це НАТО .
показати весь коментар
07.07.2023 17:17 Відповісти
І як Ви собі це уявляєте? Після війни у нас повна розруха. Відновлення займе десятиліття. Протягом часу відновлення ми не зможемо відповідати всім вимогам НАТО. Отже ми і далі будемо "під прицілом", а це означає що з інвесторами будуть ве-еликі проблеми.
показати весь коментар
07.07.2023 17:23 Відповісти
Туреччину взяли в НАТО - а нам ше до іх корупціі рости и рости -- треба брати і вводити західні управління і суди -- бо наші можновладці замісь розвитку і збагачення Украіни -- набивають кармани .
показати весь коментар
07.07.2023 17:34 Відповісти
Вимоги НАТО це не не фізичні закони - можна і змінити.
показати весь коментар
07.07.2023 17:47 Відповісти
Змінять. Колись. Але тільки після того як самі переозброються, а ********* буде ледь животіти. Нам доведеться витрачати на оборону добрячий відсоток бюджету.
показати весь коментар
07.07.2023 20:54 Відповісти
подивись на Болгарію зараз, в 2004р було набагато гірше, коли цю державу прийняли в НАТО, закривши очі на всі вимоги.
показати весь коментар
07.07.2023 19:02 Відповісти
Все так, але я б додав, що потрібне українське економічне диво і в першу чергу світоглядний переворот у відношенні до корупції, кожен має зрозуміти, що корумпований чиновник вчиняє злочин проти нього особисто і йти катати заяву до справжнього антикорупційоного органу, який буде жорстко діяти, вірогідно його треба формувати переважно з ветеранів, які вміють діяти відповідним чином.
показати весь коментар
07.07.2023 22:34 Відповісти
Тільки от в НАТО чомусь цього не хочуть чути...
показати весь коментар
07.07.2023 17:33 Відповісти
«После войны Украина должна получить гарантии неповторения атаки РФ».

Не так.
После войны- Украина член НАТО ! Точка
показати весь коментар
07.07.2023 19:06 Відповісти
Гарантії потрібні вже тут і зараз щоб ***** зрозумів безперспективність затягування війни.
Ну а після звичайно вступ до НАТО з його одночасним реформуванням, бо такі країни як Туреччина, Угоршина використовують безпековий інструмент, яким є НАТО, для досягнення політтчних цілей, що є неприпустимим.
показати весь коментар
07.07.2023 22:39 Відповісти
Головною гарантією після повної деокупації має бути виплата репарацій і продовженя дії санкцій до їх повної виплати. Якщо кацапи виповзуть з війни з шматком України в зубах і без репарацій то "побєдобєсіє" буде продовжуватися, вони очухаються і нападуть знову.
показати весь коментар
07.07.2023 17:18 Відповісти
Звучить не дуже....
показати весь коментар
07.07.2023 17:20 Відповісти
Куколд
показати весь коментар
07.07.2023 17:23 Відповісти
тобто "*** вам, а не НАТО"?
показати весь коментар
07.07.2023 17:23 Відповісти
При сегодняшней власти так и есть. И даже обижаться не на что. Разве только на 73% баранов.
показати весь коментар
07.07.2023 17:43 Відповісти
Серожа, ты дурак или враг?

Причём тут « власть» Украины?!
Разговоры про власть- Это отмазка для лохов.

Не хотят они воевать за Украину - вот это причина.

Но отсидеться в сторонке не получиться..
показати весь коментар
07.07.2023 19:10 Відповісти
Ага, зеленая власть ни в чем не виновата, она же белая и пушистая, гособоронаказ выполнен, коррупционных скандалов нет, выплаты военным не отменяла, бюджет в асфальт не закатывала.

А на каком основании им идти и воевать?
показати весь коментар
08.07.2023 04:46 Відповісти
Найкраща гарантія це роздроблений на окремі республіки мордор! Тоді і питання членства в НАТО для України не так гостро стоятиме.
показати весь коментар
07.07.2023 17:24 Відповісти
Оставление Столтенберг еще на один год говорит о том что быть еще войне в течении этого года.

Вялый, слабый, вечно колеблющийся Столтенберг- это еще один год вялотекущей войны
показати весь коментар
07.07.2023 19:20 Відповісти
До прийому в НАТО Україні потрібна зброя стримування. Ядерна та конвенційна. Можливість для України нанести агресору удар у відповідь такої сили, щоб навіть думки напасти на Україну не приходили рашистам у голову.
А після того, як Україна стане повноправним членом НАТО, ядерну зброю стримування можна й
утилізувати.
показати весь коментар
07.07.2023 17:24 Відповісти
Це схоже на вираження занепокоєння... Ніякої конкретики...
показати весь коментар
07.07.2023 17:24 Відповісти
не зрозумів. Це він п'яту статтю називає рамковою угодою?
показати весь коментар
07.07.2023 17:25 Відповісти
"...буде важливо вже мати погоджені рамкові умови, які забезпечувати..."
_________________________________________________________________

Які, нахрен, умови, які к уям "запобіжники ???
Горезвісного Меморандуму з усіма його гарантіями мало?
Там усі ці "умови та запобіжники" прописані до останньої літери. І чим скінчилося?
І за наявності такого божевільного сусіда, як Росія, навіть НАТО нічим Україні не допоможе, якщо вона сама собі не допоможе
Найкращим запобіжником від війни будуть три умови:
1. Влада Закону.
2. Розвинена та передова економіка
3. Сильна та ******* армія
Чучхе, скажімо так, а якщо комусь цей вислів не подобається, то опора на власні сили
показати весь коментар
07.07.2023 17:26 Відповісти
ага, і добрі стосунки з Ізраїлем, дружба та кохання
показати весь коментар
07.07.2023 17:32 Відповісти
Вибачте, я не надто досвідчений щодо божевільних. Надішліть свій коментар до тих, хто поділяє ваші переконання
показати весь коментар
07.07.2023 17:42 Відповісти
Спочатку треба означити що НАТО розуміє як "кінець війни"? деокупація територій? Так постійні артилерійськи та ракетні обстріли продовжаться і після деокупації, і можуть продовжуватись до тих пір доки параша існує. Чи вони бачать це як мирні переговори? А хто сказав що параша хоче мирні переговори? Що їй загрожує щоб не продовжувати обстріли? Та і офіційно параша війни не об'являла, знаючи як німці почнуть тошнити до кожної обставини, та слова, це теж незрозуміло. Хоча Столтенберг говорить правильні речі, якщо не вдаватись у деталі...
показати весь коментар
07.07.2023 17:29 Відповісти
это самый скользкий вопрос. Россия никогда не признает проигрыш, или откажется от территорий, которые включила в конституцию, или на репарации и т.п. Значит - вечная война???
показати весь коментар
07.07.2023 17:47 Відповісти
Оце гарне питання. А якщо паРаша просто не підпише ніякий мир і продовжить обстріли прикордоння? Бухий Мєдвєд нещодавно заявив, що якщо шлях України до НАТО стримує конфлікт, то він буде вічним. І що далі?
показати весь коментар
07.07.2023 17:51 Відповісти
Ну даже генерал Сьірский не знает когда война закончится... Поєтому НАТО так ухватилось за єто и везде спешит употребить "все будет после окончания войньі".
показати весь коментар
07.07.2023 18:07 Відповісти
і автомат утєчки струму. шоб тільки такі падли як дєрьмак і шобла знову до влади почнуть просочуватись - зразу їх відсікало! насмерть!
показати весь коментар
07.07.2023 17:38 Відповісти
не понял, они ж заверили что нас возьмут в нато после окончания войны. Что теперь за новый треп про запобіжники?
показати весь коментар
07.07.2023 17:46 Відповісти
И Орбан завіряв? Угорщина, на хвилинку, - член НАТО.
показати весь коментар
07.07.2023 18:56 Відповісти
йа-йа, атомная бомба, йа-йа
показати весь коментар
07.07.2023 17:48 Відповісти
Т.е. о НАТО речи нет....как и предполагалось....а и пошли они....
показати весь коментар
07.07.2023 18:27 Відповісти
Найкращий запобіжник - це знищення московії як держави. Тоді і самі авторитарні країни зрозуміють, що виступати проти об'єднання демократичних держав це собі дороще.
показати весь коментар
07.07.2023 18:38 Відповісти
проблема не в Україні, а в росіі. треба зробити так, щоб русня не могла більше ні на кого напасти.
показати весь коментар
07.07.2023 18:41 Відповісти
Найкращий для України варіант: ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ ДО НАТО ЗАРАЗ, після чого - довга (1-2-3рр.) процедура ратифікацій всіма країнами з умовами (АНТИКОРУПЦ. тощо)...
показати весь коментар
07.07.2023 18:46 Відповісти
в НАТО не беруть, бо бояться ****@, зброю не надають Україні в потрібній кількості, бо бояться ****@. Як вони говорять, не хочуть екскалації і виходу конфлікту за межі України. Вибрали тактику війни в довгу - так там на Заході спокійніше живеться. Все інше порожні красиві слова ні про що. Все б нічого, але ж багато кращих українців гине кожен день через цю нерішучість союзників.
показати весь коментар
07.07.2023 19:10 Відповісти
Вступ у нато кращий запобижник, бо путлер напав щоб ми не вступили у нато і буде давити поки ми не вступимо.
показати весь коментар
07.07.2023 19:29 Відповісти
Портніков про це дуже добре висловився - значить рф війну не закінчить та буде воювати, обстрілювати.

І так поки ми рф не знищимо, або рф пойме що може отримати по зубах від НАТО, і як показав вагнер зробити це не важко.
показати весь коментар
07.07.2023 20:14 Відповісти
 
 