Після завершення війни Україна має отримати запобіжники від повторення атаки РФ, - Столтенберг
На момент завершення війни вже мають бути створені такі міжнародно-правові умови, які унеможливлять будь-які спроби Росії повторити атаку проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Коли війна завершиться, буде важливо вже мати погоджені рамкові умови, які забезпечать, що президент Путін і Росія не зможуть дати відпочинок своїм силам, передислокувати їх, провести їх тренування, переозброїти та знову атакувати. Ми маємо створити такі рамкові умови, щоб надати Україні все, чого вона потребує, щоб Росія не могла атакувати знову", - пояснив він.
За його словами, нагальним завданням для союзників є військова підтримка України. Що більше території Україна буде спроможною визволити, то сильнішими будуть її позиції за столом переговорів з метою пошуку шляхів для широкого, тривалого та справедливого завершення цієї війни.
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Не так.
После войны- Украина член НАТО ! Точка
Ну а після звичайно вступ до НАТО з його одночасним реформуванням, бо такі країни як Туреччина, Угоршина використовують безпековий інструмент, яким є НАТО, для досягнення політтчних цілей, що є неприпустимим.
Причём тут « власть» Украины?!
Разговоры про власть- Это отмазка для лохов.
Не хотят они воевать за Украину - вот это причина.
Но отсидеться в сторонке не получиться..
А на каком основании им идти и воевать?
Вялый, слабый, вечно колеблющийся Столтенберг- это еще один год вялотекущей войны
А після того, як Україна стане повноправним членом НАТО, ядерну зброю стримування можна й
утилізувати.
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Які, нахрен, умови, які к уям "запобіжники ???
Горезвісного Меморандуму з усіма його гарантіями мало?
Там усі ці "умови та запобіжники" прописані до останньої літери. І чим скінчилося?
І за наявності такого божевільного сусіда, як Росія, навіть НАТО нічим Україні не допоможе, якщо вона сама собі не допоможе
Найкращим запобіжником від війни будуть три умови:
1. Влада Закону.
2. Розвинена та передова економіка
3. Сильна та ******* армія
Чучхе, скажімо так, а якщо комусь цей вислів не подобається, то опора на власні сили
І так поки ми рф не знищимо, або рф пойме що може отримати по зубах від НАТО, і як показав вагнер зробити це не важко.