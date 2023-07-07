Після завершення війни Україна має отримати запобіжники від повторення атаки РФ, - Столтенберг

На момент завершення війни вже мають бути створені такі міжнародно-правові умови, які унеможливлять будь-які спроби Росії повторити атаку проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Коли війна завершиться, буде важливо вже мати погоджені рамкові умови, які забезпечать, що президент Путін і Росія не зможуть дати відпочинок своїм силам, передислокувати їх, провести їх тренування, переозброїти та знову атакувати. Ми маємо створити такі рамкові умови, щоб надати Україні все, чого вона потребує, щоб Росія не могла атакувати знову", - пояснив він.

За його словами, нагальним завданням для союзників є військова підтримка України. Що більше території Україна буде спроможною визволити, то сильнішими будуть її позиції за столом переговорів з метою пошуку шляхів для широкого, тривалого та справедливого завершення цієї війни.

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