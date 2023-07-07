Розвідка перевіряє інформацію щодо предметів, які встановили окупанти на дах енергоблоку ЗАЕС, - Юсов

Українська воєнна розвідка перевіряє інформацію про розміщення на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС невідомих предметів.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, в будь-якому разі цих предметів на даху бути не повинно.

"Ця інформація наразі перевіряється. Що точно відомо - що це об’єкти, яких на даху бути не повинно, оскільки вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом. І значення цих об’єктів – точно не покращення чи стабілізація роботи станції", - пояснив Юсов.

Він припустив, що це можуть бути елементи засобів радіоелектронної боротьби або ж "якісь інші речі, які можуть сприяти провокаціям" на території АЕС.

"Я акуратно вживаю слово "провокація", щоб не сіяти якихось панічних настроїв", - додав представник ГУР МО.

Раніше повідомлялось, що на даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти. ЗМІ публікували супутникові фото.

Також читайте: Загрозу катастрофи на ЗАЕС повністю не знято, - Буданов