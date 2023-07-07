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Новини Війна
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Розвідка перевіряє інформацію щодо предметів, які встановили окупанти на дах енергоблоку ЗАЕС, - Юсов

заес,аес,запорізька

Українська воєнна розвідка перевіряє інформацію про розміщення на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС невідомих предметів.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, в будь-якому разі цих предметів на даху бути не повинно.

"Ця інформація наразі перевіряється. Що точно відомо - що це об’єкти, яких на даху бути не повинно, оскільки вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію. Встановлені військовими, а не персоналом. І значення цих об’єктів – точно не покращення чи стабілізація роботи станції", - пояснив Юсов.

Він припустив, що це можуть бути елементи засобів радіоелектронної боротьби або ж "якісь інші речі, які можуть сприяти провокаціям" на території АЕС.

"Я акуратно вживаю слово "провокація", щоб не сіяти якихось панічних настроїв", - додав представник ГУР МО.

Раніше повідомлялось, що на даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти. ЗМІ публікували супутникові фото.

Також читайте: Загрозу катастрофи на ЗАЕС повністю не знято, - Буданов

Автор: 

розвідка (3882) Запорізька АЕС (1430)


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Топ коментарі
+4
Навіщо дрони? В нас є супер-супутник Притули, який голку в стіжку сіна бачить в хмарний день...
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07.07.2023 18:37 Відповісти
+3
Заодно перевірте і хто її здав.
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07.07.2023 17:30 Відповісти
+3
То хай Буданов і перевіряє, а не терендить. То загроза, то загроза зменшилась. Чим більше говорить розвідник тим менше він дійсно робить. Шой мен блін!
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07.07.2023 17:43 Відповісти
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мабуть шезлонги.
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07.07.2023 17:26 Відповісти
Заодно перевірте і хто її здав.
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07.07.2023 17:30 Відповісти
Нас багато. Долучайся й ви.
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07.07.2023 17:34 Відповісти
Я і без цього знаю що ЗАЕС здав Гкомандуючий.
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07.07.2023 17:38 Відповісти
То хай Буданов і перевіряє, а не терендить. То загроза, то загроза зменшилась. Чим більше говорить розвідник тим менше він дійсно робить. Шой мен блін!
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07.07.2023 17:43 Відповісти
До речі,ЮШвець в останньому виступі на ЮТуб більш ніж прозоро натякає,що історія з можливим підривом ЗАЕС.....ІПСО України! Що США в усьому розібралися,дали Україні по шапці і ця тема зникла.Буданов,який розганяв підрив ЗАЕС....різко поміняв усе і заявив,що ситуація не загрозлива. До речі,цей Швець ше й заявив,що США незадоволені диверсіями і ударами по Росії,мовляв Буданов робить неправильно,шкідливо і підставляє цим Зеленського....
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07.07.2023 17:55 Відповісти
А що поганого в ударах по росії?
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07.07.2023 18:04 Відповісти
"Ескалація"...
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07.07.2023 18:34 Відповісти
Все видели эти спутниковые фото с белыми пятнами разрешением 0,5 х 0,5 м. Но все видели, а Буданов их комментирует вместо того, чтобы подключить агентуру (дроны) и точно идентифицировать.
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07.07.2023 17:56 Відповісти
Навіщо дрони? В нас є супер-супутник Притули, який голку в стіжку сіна бачить в хмарний день...
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07.07.2023 18:37 Відповісти
мабуть віт так бачить голку, як і притула бачив свою наукову. Але хрін з ним, якщо хоч половина пішла на зсу то я сам двома руками за аби йому дали доктора.
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07.07.2023 19:26 Відповісти
А представники МАГАТЕ не можуть просто піднятися на дах і подивитися?
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07.07.2023 18:02 Відповісти
А хто їх туди пускає?
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07.07.2023 18:09 Відповісти
А що там перевіряти? ''Бадьонний''сказав що загроза спадає. Ви щоо, своєму шефу не вірите???
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07.07.2023 18:11 Відповісти
Спочатку люто запевняли, що то вибухівка, і шостого липня мають підірвати. Набуданили, підняли крик на весь світ. Тепер, через декілька днів, коли нічого не справдилось, задумались про перевірку.
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07.07.2023 18:32 Відповісти
Набуданили - ))))))
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07.07.2023 18:40 Відповісти
так то лапти кучи наделали
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07.07.2023 19:15 Відповісти
а шо там проверять ,попросите дядю Сэма он вам раскажет
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07.07.2023 19:09 Відповісти
 
 