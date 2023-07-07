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Новини
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НАТО терміново потрібна нова концепція стримування Росії, стара привела до війни в Україні, - GLOBSEC

globsec

Таким є головний висновок доповіді "Чи готовий східний фланг НАТО до бою: стримування до 2030 року" міжнародного стратегічного центру GLOBSEC.

Про це йдеться в доповіді GLOBSEC - позапартійної неурядової організації, що розташована у столиці Словаччини і вивчає проблеми безпеки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається в доповіді, країнам НАТО потрібно розробити нову концепцію стримування Росії, оскільки стара, як показала російська повномасштабна агресія проти України, не працює. І рішення потрібно ухвалювати чимшвидше, адже оборонні інвестиції вимагають тривалого планування, вважають, автори доповіді. 

Провідні експерти зі Східної Європи та США під керівництвом генерала у відставці та колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі Бена Ходжеса радять зробити конкретні кроки, що посилять безпеку східного флангу НАТО вже під час Вільнюського саміту НАТО, який має відбутися 11-12 липня.

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На думку експертів, потрібна нова концепція стримування, тобто створення умов, за яких противник не почне агресії, розуміючи, що не має достатніх ресурсів для досягнення своїх цілей, і те, що відповідь з боку альянсу буде руйнівною для нього.

Ця стратегія була основною концепцією НАТО упродовж більшої частини історії альянсу з моменту його створення у 1949 році – для стримування Радянського Союзу.

Вторгення Росії в Україну показав, що РФ не відмовилася від планів встановити свою гегемонію. Однак вона розраховувала, що колективна оборона НАТО не надасть Києву підтримки, у тому числі і через власну слабкість, вважають дослідники, йдеться у звіті.

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"Війна Росії проти України — ось як виглядає невдале стримування. Ми не можемо допустити, щоб стримування знову зазнало невдачі. Росія завжди залишалася імперією. Якщо це не зміниться, за Путіним прийде інший "Путін". Чи готові ми до цього?" – написав колишній американський генерал Бен Ходжес в анонсі презентації.

Як вважають автори доповіді, суттєве зміцнення східного флангу НАТО стає обов'язковою умовою для утримання ситуації, оскільки Росія після неминучої поразки в Україні зможе швидко відновити військовий потенціал, щоб розпочати нову війну.

Водночас в обороні країн східного флангу НАТО залишаються значні прогалини, зокрема застарілі системи ППО, обмежена стратегічна мобільність та недостатньо інтегрована оборона.

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"Нинішні запаси країн східного флангу складаються переважно із застарілих систем радянської епохи, які значною мірою нездатні ефективно протистояти сучасним повітряним загрозам", - йдеться у звіті.

Рекомендації для вирішення цих проблем включають заходи від збільшення запасів боєприпасів та спорядження та спільного посилення протиракетної оборони до перегляду установчого акту НАТО та відмови від недооцінки загрози з боку Росії.

Автори звіту приділяють особливу увагу вивченню українського досвіду, зокрема, застосування малих мобільних груп, які можуть діяти відносно незалежно.

Вони вважають, що спільні навчання з європейськими бійцями стануть головною "передумовою для підвищення оперативної готовності, оперативної сумісності та, як наслідок, загальної ефективності збройних сил країн східного флангу".

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Автор: 

НАТО (6561) оборона (4833) росія (66125) Ходжес Бен (173)


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Топ коментарі
+9
Копнякова демократія:

"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пі***юлєй!"
Подерв'янський
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07.07.2023 17:48 Відповісти
+8
Озброєння до зубів -- основна концепція .
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07.07.2023 17:44 Відповісти
+7
Нехай їдуть до нас на навчання.
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07.07.2023 17:40 Відповісти
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Нехай їдуть до нас на навчання.
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07.07.2023 17:40 Відповісти
Озброєння до зубів -- основна концепція .
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07.07.2023 17:44 Відповісти
НАТО точно така ж мильна бульбашка, як і ООН
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07.07.2023 17:47 Відповісти
Путін показав, щзо якщо в тебе є гроші - ***** любе НАТО.
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07.07.2023 19:00 Відповісти
Ще маю бути мінет сіцзіпіню
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07.07.2023 19:02 Відповісти
Копнякова демократія:

"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пі***юлєй!"
Подерв'янський
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07.07.2023 17:48 Відповісти
Ідiть по свiту, дiти Аполона,
І агiтуйте бидло безпринципне
Фiгурними *********. Не бiйтесь,
Коли священой люттю надiхненi
Ви зробите калiкою когось, -
Вас будуть тiки бiльше поважати,
Пiдносити дари i пригощати
Портвєйном ароматним. Ви об стiну
Побийте тi пляшки. Дари
До хати господаря знесiть, а потiм
Сiрниками ви пiдпалiть його обiйстя.
І їх сусiди тодi ********* вас
І скажуть: "Це святi. Ідiть сюда, ми чуда хочемо"
Халяву чобiт своїх вiд бруду обтрусiть
І йдiть до них вечеряти.
А чудо?
А Чудо в тому полягає,
Що ******* не будете ви їх.
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07.07.2023 19:05 Відповісти
Вони розписуються у власній безпорадності?
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07.07.2023 17:50 Відповісти
Нарешті чутно якісь тверезі думки про можливу стратегію НАТО щодо московії
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07.07.2023 17:50 Відповісти
яке прозріння..., а всього тільки 500 днів пройшло...
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07.07.2023 17:52 Відповісти
Должна быть одна концепция- полное уничтожение параши и всего её населения.
А вот как это правильно сделать- надо обсуждать детально и непублично.
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07.07.2023 17:54 Відповісти
Ви розумієте що то нереально? Такі заяви,звичайно,подобаються всім, мені в тому числі Але потрібно реально думати. А реально що можна зробити? Реально дати Україні ф-16, ф-35, далекобійні ракети всіх типів. Дати достатньо "Петріотів". Українці знищать весь кацапський хлам,яким вони погрожують всьому світу і все. Хай кацапня собі сидить там на болотах, як мавпи але вже без гранат
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07.07.2023 18:14 Відповісти
Реально это делают ЗСУ, каждый день уменьшая число живых кацапов примерно на 1000 рыл. Если к этому полезному делу подключатся Штаты и НАТО, число кацапов за каждый день можно уменьшать на миллион. Тогда до конца года вопрос с кацапами будет решён.
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07.07.2023 18:47 Відповісти
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07.07.2023 23:44 Відповісти
після того, що зробили кацапи з Чечнею, Україною, Грузією та Сирією, то концепція повинна вже бути не на стримування, а на розпад того лепрозорію.
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07.07.2023 17:57 Відповісти
Я так розумію,що,"нова концепція", це Україна,
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07.07.2023 17:58 Відповісти
НАТО виявилось зовсім не єфективним і ніхто його не боїться. Якщо якась держава захотіла в НАТО ,то воно повино захищати таку державу, якнайскоріше приєднувати,це ж інтереси альянсу. Інакше таку державу може затягнути на свою сторону ОКДБ. Україна захотіла в НАТО, отримала кровопролитну війну, а підтримка з боку НАТО яка? А ви бийтеся,воюйте, а ми поспостерігаємо, може зброї списаної,старої дамо чуть-чуть, а виживите, то ми ще подумаємо,забрати вас до себе чи ні. Япона-хата, а якщо би ми (не дай Бог) в ОКДБ вступили,ви хоть розумієте що вам гайки? Добре що ми русню "переполовинили", а так то враження таке, що якби у русні по дорозі не було би України, то вже кацапи давно Берлін взяли б і не тільки.
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07.07.2023 18:06 Відповісти
уже б Бербок не казала що кастні ********** це негуманно, а подавалаб їх зі швидкістю кобри на пару з греттою тумблєр.
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07.07.2023 19:19 Відповісти
Блін. Та у вас під носом ота ''концепція'', і вона зараз в дії! Тільки ви її тупо не хочете сприймати!
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07.07.2023 18:14 Відповісти
Це західна філософія, їхня ментальність - не вчинювати дій котрі викличуть агресивну реакцію, розізлять ворога, не дай Боже принизять ***** чи зіпсують його звірину морду, щоб не страждали прості росіяни. Але не враховують що раха це політично територіальне економічне утворення де не діють закони логіки і елементарної людяності. Як пояснити що держава площею 20млн.кв.км. з усіма ресурсами нападає на інші держави, чому біоодиниця з ознаками генетичного виродження добровільно та з ентузіазмом їде вбивати людей за 6000км від свого засраного сараю
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07.07.2023 18:22 Відповісти
Тут каг-бэ еще нужно сказать "спасибо" черножопой абизяне мира - абаме, который превратил мощный и нерушимый блок НАТО, в скулящую и сопливую НАТу
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07.07.2023 18:24 Відповісти
Нехай перестануть брехати самі собі що вони вільні. Нехай перестануть вести справи з диктаторами, злолчинцями при владі і наркобаронами і їхнім оточенням та друзями, які заміст того щоб робити добре на отримані нафтогроші, витрачають їх на зброю і підтримку свого режиму. Чому Європа вела справу з Путіном, яког хріна Орбану, який відверто підтримує ***** ще не дали дручків? Чому Меркель досі не відповіла за свою "дружбу" з диктатором? Чому її не полили смолою, не обкатали в пірї і не прогнали по європарламенті. Чому в світі море подібного гівна, якому не то щоб дихнути не дадуть, а навпаки, підтримують і поощеряють, показуючи що в раз в тебе є гроші - тобі все зійде з рук. Як сталося так що кривавий маньяк з Луганди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%96_%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD Іді Амін доджив своє життя в Дубаях, і йому зійшло все з рук? Чому не повиганяють додому оте все шобло з Ніци, Дубаїв, Монако шоб сиділи у себе, дивилися на срач. Чому показали, що можна знущатися з власного народу і притому безкарно жити в цивілізованному раю. Хіба це свобода? Хіба це цуивілізація? Це показ того, що якщо в тебе є гроші ти можеш безкарно робити все що завгодно при цьому отримувати принади цивілізації.
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07.07.2023 18:41 Відповісти
1) Найкращий для України варіант = ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ ДО НАТО ЗАРАЗ, після чого - довга (1-2-3рр.) процедура ратифікацій всіма країнами з умовами (антикорупц. тощо)...
2) Головне для НАТО (та ЄС) - позбавити Угорщину факт. права вето на всі рішення...
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07.07.2023 18:43 Відповісти
понаробюлвали самі собі зашморгів з тими вето.
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07.07.2023 18:52 Відповісти
Угорщину і Ердоганщину.
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07.07.2023 18:58 Відповісти
Стратегия сдерживания провалилась с позором, можно сказать.
Усовершенствование этой стратегии вряд ли даст результаты. Это все равно что держать возле себя дракона и не пытаться его убить.
Альянсу нужно преодолеть страхи по поводу развала раши, или на крайний случай, спровоцировать незаканчивающуюся гражданскую войну. Тогда кацапам некогда будет думать о нападении на соседние страны.
Ну и нужно уже отказаться от принятия решений полным консенсусом всех членов блока. Ибо это часто заводит в тупик. Пример Швеции красноречив в этом плане.
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07.07.2023 19:27 Відповісти
загнати всіх рахнідів назад в рашку замкнути на доброго амбарного замцюу і обрубати всі канати. Навалити кругом рахни тучу ппо, взяти на приуціл кожну підлодку, кожен глист, що звідти виповзає. І почекати так пару років. Вони самі справляться
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07.07.2023 19:55 Відповісти
От тільки потім ,коли звідти піде дим не повестися на дешеві ресурси зі словами "там все помінялося", а залити бетоном і почекати ще років сто.
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07.07.2023 19:58 Відповісти
 
 