НАТО терміново потрібна нова концепція стримування Росії, стара привела до війни в Україні, - GLOBSEC

Таким є головний висновок доповіді "Чи готовий східний фланг НАТО до бою: стримування до 2030 року" міжнародного стратегічного центру GLOBSEC.

Про це йдеться в доповіді GLOBSEC - позапартійної неурядової організації, що розташована у столиці Словаччини і вивчає проблеми безпеки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається в доповіді, країнам НАТО потрібно розробити нову концепцію стримування Росії, оскільки стара, як показала російська повномасштабна агресія проти України, не працює. І рішення потрібно ухвалювати чимшвидше, адже оборонні інвестиції вимагають тривалого планування, вважають, автори доповіді.

Провідні експерти зі Східної Європи та США під керівництвом генерала у відставці та колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі Бена Ходжеса радять зробити конкретні кроки, що посилять безпеку східного флангу НАТО вже під час Вільнюського саміту НАТО, який має відбутися 11-12 липня.

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На думку експертів, потрібна нова концепція стримування, тобто створення умов, за яких противник не почне агресії, розуміючи, що не має достатніх ресурсів для досягнення своїх цілей, і те, що відповідь з боку альянсу буде руйнівною для нього.

Ця стратегія була основною концепцією НАТО упродовж більшої частини історії альянсу з моменту його створення у 1949 році – для стримування Радянського Союзу.

Вторгення Росії в Україну показав, що РФ не відмовилася від планів встановити свою гегемонію. Однак вона розраховувала, що колективна оборона НАТО не надасть Києву підтримки, у тому числі і через власну слабкість, вважають дослідники, йдеться у звіті.

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"Війна Росії проти України — ось як виглядає невдале стримування. Ми не можемо допустити, щоб стримування знову зазнало невдачі. Росія завжди залишалася імперією. Якщо це не зміниться, за Путіним прийде інший "Путін". Чи готові ми до цього?" – написав колишній американський генерал Бен Ходжес в анонсі презентації.

Як вважають автори доповіді, суттєве зміцнення східного флангу НАТО стає обов'язковою умовою для утримання ситуації, оскільки Росія після неминучої поразки в Україні зможе швидко відновити військовий потенціал, щоб розпочати нову війну.

Водночас в обороні країн східного флангу НАТО залишаються значні прогалини, зокрема застарілі системи ППО, обмежена стратегічна мобільність та недостатньо інтегрована оборона.

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"Нинішні запаси країн східного флангу складаються переважно із застарілих систем радянської епохи, які значною мірою нездатні ефективно протистояти сучасним повітряним загрозам", - йдеться у звіті.

Рекомендації для вирішення цих проблем включають заходи від збільшення запасів боєприпасів та спорядження та спільного посилення протиракетної оборони до перегляду установчого акту НАТО та відмови від недооцінки загрози з боку Росії.

Автори звіту приділяють особливу увагу вивченню українського досвіду, зокрема, застосування малих мобільних груп, які можуть діяти відносно незалежно.

Вони вважають, що спільні навчання з європейськими бійцями стануть головною "передумовою для підвищення оперативної готовності, оперативної сумісності та, як наслідок, загальної ефективності збройних сил країн східного флангу".

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