Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою єдності Альянсу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський застеріг від розколу в Північноатлантичному альянсі через відсутність рішення щодо членства Швеції та членства України.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Братиславі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі, президент сказав, що розраховує на виявлення єдності Альянсу, оскільки "в єдності є сила НАТО, ця сила розповсюджується на впевненість суспільств, на всіх союзників Альянсу".

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"І, я вважаю, те, що поки не вирішене питання щодо Швеції і сигналу України щодо запрошення – я вважаю, в цьому мало єдності, і це загроза міцності Альянсу. І тому ми очікуємо саме позитивних результатів або хоч якихось кроків для наближення цього позитиву. Це дуже важливо для безпеки всього світу", – прокоментував він.

Голова держави додав, що єдність НАТО впливає і на ситуацію "з агресором – з Російською Федерацією".

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"Тому що Росія дуже розраховує, щоби світ показав слабкість і роз’єднаність в Альянсі. І цього не можна допустити", – підкреслив Зеленський.