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Новини
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Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою єдності Альянсу, - Зеленський

словаччина

Президент Володимир Зеленський застеріг від розколу в Північноатлантичному альянсі через відсутність рішення щодо членства Швеції та членства України.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Братиславі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі, президент сказав, що розраховує на виявлення єдності Альянсу, оскільки "в єдності є сила НАТО, ця сила розповсюджується на впевненість суспільств, на всіх союзників Альянсу".

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"І, я вважаю, те, що поки не вирішене питання щодо Швеції і сигналу України щодо запрошення – я вважаю, в цьому мало єдності, і це загроза міцності Альянсу. І тому ми очікуємо саме позитивних результатів або хоч якихось кроків для наближення цього позитиву. Це дуже важливо для безпеки всього світу", – прокоментував він.

Голова держави додав, що єдність НАТО впливає і на ситуацію "з агресором – з Російською Федерацією".

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"Тому що Росія дуже розраховує, щоби світ показав слабкість і роз’єднаність в Альянсі. І цього не можна допустити", – підкреслив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) членство в НАТО (1745)


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Топ коментарі
+30
Хіба можна порівнювати Швецію та Україну ? Швеція справжня європейська країна! В Україні усі державні органи уражені зрадою на користь Московії та корупцією.
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07.07.2023 18:02 Відповісти
+26
То кричав: "Байден! Чого ми досі не в НАТО?!"
Тепер Швецію намагається прив'язати до своєї бездіяльності та контрпродуктивності.
Сором є?
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07.07.2023 18:03 Відповісти
+23
Ще і ножкою тупни щоб НАТА нажахалась і почала проситись до нас.
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07.07.2023 18:05 Відповісти
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не волнуйся, Швецию примут, нас - нет. Так можешь не волноваться.
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07.07.2023 18:00 Відповісти
Що воно меле? Воно дотриндиться до того що йому скажуть "Вовочка можеш в Вільнюс вже не їхати"
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07.07.2023 18:00 Відповісти
Так турків вже вболтали -- шоб не перли буром на шведів -- мабуть якісь плюшки .
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07.07.2023 18:00 Відповісти
Загнув,,,,),,,
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07.07.2023 18:01 Відповісти
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07.07.2023 18:01 Відповісти
Он скорей всего уху ел, из скумбрии по 8 грн
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07.07.2023 19:31 Відповісти
Чья бы корова мысала а твоя бы, зелегая, ***..лу в очко заглядала.
Вова, почему мы еще не в НАТО?
Какое твое личное кладбище? Где брал яйца по цене Фаберже?
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07.07.2023 18:01 Відповісти
Хіба можна порівнювати Швецію та Україну ? Швеція справжня європейська країна! В Україні усі державні органи уражені зрадою на користь Московії та корупцією.
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07.07.2023 18:02 Відповісти
В Швеції є купа ліваків при владі і це не по європейському
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07.07.2023 20:56 Відповісти
и 30 лайков от дебилов с комплексом неполноценности.
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08.07.2023 00:26 Відповісти
То кричав: "Байден! Чого ми досі не в НАТО?!"
Тепер Швецію намагається прив'язати до своєї бездіяльності та контрпродуктивності.
Сором є?
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07.07.2023 18:03 Відповісти
Ще і ножкою тупни щоб НАТА нажахалась і почала проситись до нас.
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07.07.2023 18:05 Відповісти
Я все чекаю, коли під кокосом його перемкне і він, як дитина почне спочатку нозями тупотіти, а потім в істериці на спину впаде і почне весь сіпатись🤣
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07.07.2023 18:28 Відповісти
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07.07.2023 18:34 Відповісти
Нюхнув надлишково щоб НАТО повчати?
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07.07.2023 18:05 Відповісти
А Швецію яким боком сюди приплів?Ти в МО не можеш(а точніше -не хочеш) лад навести, що вже казати про всю країну в якій під час війни розкрадаються десятки мільярдів, розкрадаються гумдопомога, витраються сотні мільярдів на всяку х-ню по втричі дорожчих цінах . Нахіба в НАТО і ЄС ще один орбан з повадками нового куйла?
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07.07.2023 18:06 Відповісти
Не переплутав Швецію з Швейцарією, то вже добре...
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07.07.2023 18:07 Відповісти
Проігнорував саміт НАТО у 2019, ще невідомо проігнорує зараз чи ні, і при цьому намагається застерігти від розколу в альянсі? Ще приплів сюди Швецію... Тільки цей клоун так може... А потім у Байдена буде питати, чому ми не в НАТО
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07.07.2023 18:08 Відповісти
Да завали **** свое
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07.07.2023 18:09 Відповісти
Вот именно такой и должна бьіть дипломатия
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07.07.2023 18:12 Відповісти
у кацапов она такая и есть
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07.07.2023 19:34 Відповісти
Ну шо натовські лохи? Чим вам не новий генеральний секретар? Беріть, ми собі нового виберемо
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07.07.2023 18:11 Відповісти
Буба, шо ты п*здишь? Ты же оттуда едешь к Эрдогану, идиот.
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07.07.2023 18:17 Відповісти
А він що президент Швеції що так за неї турбується? В себе під носом , в ОПі лад наведи! ''Турботливий'' ти такий..
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07.07.2023 18:19 Відповісти
Агрохимия, ты?
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07.07.2023 18:27 Відповісти
Не факт. Більше схоже на видатного пенька Шльопера.
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07.07.2023 18:33 Відповісти
Подляк.
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07.07.2023 18:43 Відповісти
Не удивлюсь шо через 10 лет узнаем,а пан Бутусов це пiдполковник ГРУ РФ ....Штирлиц лисий.Люди о нем разные вещи говорят) Тот же Арествич его не любит.
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07.07.2023 19:23 Відповісти
Тебя с такой фамилией не бьют лопатой по **** при встрече?
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07.07.2023 19:35 Відповісти
А згадування Люсі в якості авторитета, значно підвищує шанси.
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07.07.2023 20:37 Відповісти
Шо, обідно стало за хамовате гундосе чмо?
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07.07.2023 19:36 Відповісти
Найкращий для України варіант: ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ ДО НАТО ЗАРАЗ, після чого - 1-2-3рр. ратифікацій всіма країнами з умовами (антикорупц. тощо)...
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07.07.2023 18:35 Відповісти
Мафіозна структура України.Юрий Швец https://youtu.be/d9AWpmQ23lA
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07.07.2023 18:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d9AWpmQ23lA Мафіозна структура України - пивні ларьки Єрмака по усьому Києву: Юрій Швець
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07.07.2023 18:59 Відповісти
О, " стратег" на горизонті! Безтолковий вилупок вийшов на глобальний рівень. Воно застерігає... Бидло бемозгле...
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07.07.2023 19:10 Відповісти
Да не возьмёт нас никто в НАТО ни сейчас ни после войны....любой обстрел со стороны Расеи и

Лутше бы поставил по другому вопрос.... НАТО или 50 самолётов ф16 и 50 вертолетов апачи и мы забываем пор НАТО на время.
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07.07.2023 19:12 Відповісти
Зателефонуй в ОПу. Тебе візьмуть радником. Такі кадри їм потрібні.
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07.07.2023 19:28 Відповісти
Если Зеленский решил ехать на саммит....значит шото пообещали.Может ракеты Атакамс хоть с самита приведёт.
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07.07.2023 19:14 Відповісти
..пообещали сразу в Гуантанамо не сажать, а еще немного понюхать кокса на свободе
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07.07.2023 19:37 Відповісти
"" - це одна з відповідей на те, чому Україну не беруть в НАТО
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07.07.2023 19:21 Відповісти
Крут клоун мужик. Поставил Украину в один ряд со Швецией. Не каждый способен на такое. Хотя..... Клоунам все прощается.
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07.07.2023 19:29 Відповісти
Да нихуя им не прощается. Не придумывай!
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07.07.2023 19:39 Відповісти
Какой умный мальчик, где ты был до войны и что же так не переживал?
Вот все равно не верится в искренность зелёного. Все хорошо помнят как он относился к НАТО до войны, все помнят его зашкварный игнор саммитов.
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07.07.2023 19:40 Відповісти
Рік 2014 цей мальчик боявся на Арбаті в московії бендерівців Про то відосик був (він відомий шанувальник своїх відсів)
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07.07.2023 21:33 Відповісти
он поц ?
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07.07.2023 19:58 Відповісти
В 2008 году США были ЗА, Франция и Германия против

Теперь все наоборот - США против, мол надо чтото подтянуть, соответствовать и т.п.

За 15 лет стало хуже?

Или дело в президенте США?

В США на президента, уже собирают компромат - что он брал взятки от буризмы

Получается Украинский президент, тоже должен взять взятку, чтобы соответствовать
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07.07.2023 20:18 Відповісти
Тоже вийшов на доріжку, туман в голові, що таке верзеш?
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07.07.2023 21:51 Відповісти
Якщо дивитись тільки марафон то буде туман

https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=803s

З 12:25, заступник директора ФБР не заперечує, що є записи про хабар
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07.07.2023 22:18 Відповісти
До Швеції пробує примазатися.
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07.07.2023 21:38 Відповісти
Швеція разом з НАТО підтримує збройні сили України. У січні та лютому Швеція анонсувала великий пакет озброєння для України - до нього увійшли вісім 155-мм гаубиць Archer («Лучник»), 10 танків Stridsvagn 122 (по суті шведські модифікації німецького «Леопарда» 2А5) та 50 бойових машин піхоти CV90 з потужними 40-мм автоматичними гарматами. Ця поставка довела загальну вартість шведської військової допомоги Україні до 1,5 мільярда доларів.
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07.07.2023 22:08 Відповісти
Пригадався старий анекдот про єврея, що весь час молив бога, щоб той допоміг виграти в лотерею. А одного разу бог йому й каже: "Як же я тобі допоможу, якщо ти навіть лотерейного білета не купив?"
Так і тут: "Ми чекаємо запрошення в НАТО", але навіть заявку до ПДЧ не подали.
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07.07.2023 23:24 Відповісти
и именно поэтому нас не берут в нато 😁
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08.07.2023 00:29 Відповісти
Спочатку, як мінімум, треба купити "лотерейний квиток", тобто подати заявку до ПДЧ, а далі той ПДЧ виконати. Але там обов'язково буде пунктик про незалежність судів, корупцію і крадіжки з бюджету. А на таке наша теперішня влада не готова. Тому і вимагають якогось запрошення, як той єврей без лотерейного квитка хоче виграти.
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08.07.2023 19:14 Відповісти
смешно)
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08.07.2023 19:20 Відповісти
 
 