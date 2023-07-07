Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою єдності Альянсу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський застеріг від розколу в Північноатлантичному альянсі через відсутність рішення щодо членства Швеції та членства України.
Про це Зеленський сказав на пресконференції в Братиславі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Коментуючи очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі, президент сказав, що розраховує на виявлення єдності Альянсу, оскільки "в єдності є сила НАТО, ця сила розповсюджується на впевненість суспільств, на всіх союзників Альянсу".
"І, я вважаю, те, що поки не вирішене питання щодо Швеції і сигналу України щодо запрошення – я вважаю, в цьому мало єдності, і це загроза міцності Альянсу. І тому ми очікуємо саме позитивних результатів або хоч якихось кроків для наближення цього позитиву. Це дуже важливо для безпеки всього світу", – прокоментував він.
Голова держави додав, що єдність НАТО впливає і на ситуацію "з агресором – з Російською Федерацією".
"Тому що Росія дуже розраховує, щоби світ показав слабкість і роз’єднаність в Альянсі. І цього не можна допустити", – підкреслив Зеленський.
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Вова, почему мы еще не в НАТО?
Какое твое личное кладбище? Где брал яйца по цене Фаберже?
Тепер Швецію намагається прив'язати до своєї бездіяльності та контрпродуктивності.
Сором є?
Лутше бы поставил по другому вопрос.... НАТО или 50 самолётов ф16 и 50 вертолетов апачи и мы забываем пор НАТО на время.
клоунмужик. Поставил Украину в один ряд со Швецией. Не каждый способен на такое. Хотя..... Клоунам все прощается.
Вот все равно не верится в искренность зелёного. Все хорошо помнят как он относился к НАТО до войны, все помнят его зашкварный игнор саммитов.
Теперь все наоборот - США против, мол надо чтото подтянуть, соответствовать и т.п.
За 15 лет стало хуже?
Или дело в президенте США?
В США на президента, уже собирают компромат - что он брал взятки от буризмы
Получается Украинский президент, тоже должен взять взятку, чтобы соответствовать
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=803s
З 12:25, заступник директора ФБР не заперечує, що є записи про хабар
Так і тут: "Ми чекаємо запрошення в НАТО", але навіть заявку до ПДЧ не подали.