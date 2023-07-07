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Новини
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Обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, - Зеленський повів зустріч із президенткою Словаччини Чапутовою. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та президент Словаччини Зузанна Чапутова обговорили оборонну та зовнішньополітичну співпрацю двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні ми у Словаччині – працюємо заради інтересів наших народів і дійсно дякуємо за підтримку всім людям Словаччини. Зараз, звичайно, перший пріоритет – це безпека, захист наших спільних цінностей, які і роблять Європу Європою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський після візиту до Чехії відвідає Словаччину: Обговорять оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію

Із Президентом Зузаною Чапутовою ми доволі детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю: дуже конкретні проекти, дуже конкретні речі, які тут і зараз дійсно допомагають. Україна та Словаччина сьогодні точно сильніші".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Словаччина (1117) Чапутова Зузана (47)


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Найкращий для України варіант = ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ ДО НАТО ЗАРАЗ, після чого - довга (1-2-3рр.) процедура ратифікацій всіма країнами з умовами (антикорупц. тощо)...
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07.07.2023 18:39 Відповісти
Ще би хтось тому Фіцьо вправив мізки. А Чапутова - молодцець. Хороший президент і неймовірна жінка.
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07.07.2023 18:43 Відповісти
Знов воно вдягнулось як оборвиш. Цар всєя підворотні.
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07.07.2023 18:46 Відповісти
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07.07.2023 18:58 Відповісти
Че Гевара недодєланий.
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07.07.2023 19:06 Відповісти
Зеля -- ше тои живчик -- стільки краін провідав - є .
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07.07.2023 18:57 Відповісти
Ти уже за південь в омані за оборону з ****** домовився, та народ недав тобі здати повністю південь країни.
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07.07.2023 18:58 Відповісти
 
 