Обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, - Зеленський повів зустріч із президенткою Словаччини Чапутовою. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та президент Словаччини Зузанна Чапутова обговорили оборонну та зовнішньополітичну співпрацю двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні ми у Словаччині – працюємо заради інтересів наших народів і дійсно дякуємо за підтримку всім людям Словаччини. Зараз, звичайно, перший пріоритет – це безпека, захист наших спільних цінностей, які і роблять Європу Європою.

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Із Президентом Зузаною Чапутовою ми доволі детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю: дуже конкретні проекти, дуже конкретні речі, які тут і зараз дійсно допомагають. Україна та Словаччина сьогодні точно сильніші".

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