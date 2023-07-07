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Нідерланди відіграли одну з лідерських ролей у "коаліції F-16" для України, - посол Карасевич

карасевич

Нідерланди стали однією з тих країн, які зробили F-16 для України не мрією, а "реальністю, яка точно буде".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол України в Нідерландах Олександр Карасевич сказав у коментарі Укрінформу.

"Нідерланди вже стали однією з тих країн, які дійсно зробили F-16 для України не мрією, а реальністю, яка точно буде. І в цьому вже ніхто не сумнівається. Трішки більше року тому нам снайперські гвинтівки не всі партнери хотіли передавати. Потім ми важко рухалися від снайперських гвинтівок до артилерії й танків. А сьогодні ми не просто говоримо про F-16 - ми знаємо, що вони будуть. Вони будуть скоро", - наголосив дипломат.

За його словами, Нідерланди були ініціаторами та відіграли одну з лідерських ролей у формуванні "коаліції F-16". "Роль цієї держави, їх парламенту, уряду, особисту роль прем’єр-міністра Марка Рютте та міністра закордонних справ Вопке Хукстри та міністраи оборони Кайси Оллонгрен у тому, що ми вже зараз конкретно говоримо про надання Україні цих сучасних винищувачів, важко переоцінити", - заявив посол.

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Карасевич зазначив, що також ідеться не лише про програму підготовки українських пілотів, а й про навчання технічного персоналу для роботи на F-16.

"Ми також говоримо про навчання обслуговуючого персоналу, бо F-16 - це надзвичайно складна техніка. Треба навчити не лише пілотів, а й людей, які будуть їх ремонтувати, доглядати. Робота ведеться, й Україна робить все можливе, щоб ми перейшли вже до важливих практичних етапів", - зазначив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання українських пілотів на F-16 має розпочатися цього літа, - міноборони Нідерландів

Автор: 

коаліція (407) Нідерланди (1588) F16 F-16 (690)


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Топ коментарі
+2
а давайте хоч десяток літаків отримаємо, а не бла бла бла.... на сьогодні відомо, що в цьому році точно нікуя не буде.
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07.07.2023 18:44 Відповісти
+2
Дякуємо Королівству!
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07.07.2023 19:03 Відповісти
+1
Вони самі перші сказали -- шо можуть надати ф-16 .
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07.07.2023 18:50 Відповісти
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а давайте хоч десяток літаків отримаємо, а не бла бла бла.... на сьогодні відомо, що в цьому році точно нікуя не буде.
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07.07.2023 18:44 Відповісти
Та хоч пару літаків для найпріорітетніших завдань...
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07.07.2023 18:49 Відповісти
Вони самі перші сказали -- шо можуть надати ф-16 .
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07.07.2023 18:50 Відповісти
Влітку 24р. На жаль...
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07.07.2023 18:58 Відповісти
Дякуємо Королівству!
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07.07.2023 19:03 Відповісти
Зачем об этом говорить в период войны - для того чтобы русские террористы устроили терракт в Нидерландах так как они это делали в Турции после передачи Байрактар, в Германии и Франции?
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07.07.2023 19:04 Відповісти
До речі,Нідерландам,особисто---велике Дякуємо!---за Все.
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07.07.2023 19:41 Відповісти
І за це ми їм вдячні та впевнений знайдемо як в майбутньому винагородити. Не зважаючи на те що це їх інвестиції у нашу спільну безпеку всеодно за все треба віддячити тому що це зміцнить наші майбутні взаємини.
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07.07.2023 19:55 Відповісти
Просрали зебіли чи спеціально довели все до ручки, а тепер, героїчно із жопою догори беруть у всіх позах та позиціях, як зеВава у дЄрмака.
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07.07.2023 20:18 Відповісти
 
 