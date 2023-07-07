Нідерланди відіграли одну з лідерських ролей у "коаліції F-16" для України, - посол Карасевич

Нідерланди стали однією з тих країн, які зробили F-16 для України не мрією, а "реальністю, яка точно буде".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол України в Нідерландах Олександр Карасевич сказав у коментарі Укрінформу.

"Нідерланди вже стали однією з тих країн, які дійсно зробили F-16 для України не мрією, а реальністю, яка точно буде. І в цьому вже ніхто не сумнівається. Трішки більше року тому нам снайперські гвинтівки не всі партнери хотіли передавати. Потім ми важко рухалися від снайперських гвинтівок до артилерії й танків. А сьогодні ми не просто говоримо про F-16 - ми знаємо, що вони будуть. Вони будуть скоро", - наголосив дипломат.

За його словами, Нідерланди були ініціаторами та відіграли одну з лідерських ролей у формуванні "коаліції F-16". "Роль цієї держави, їх парламенту, уряду, особисту роль прем’єр-міністра Марка Рютте та міністра закордонних справ Вопке Хукстри та міністраи оборони Кайси Оллонгрен у тому, що ми вже зараз конкретно говоримо про надання Україні цих сучасних винищувачів, важко переоцінити", - заявив посол.

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Карасевич зазначив, що також ідеться не лише про програму підготовки українських пілотів, а й про навчання технічного персоналу для роботи на F-16.

"Ми також говоримо про навчання обслуговуючого персоналу, бо F-16 - це надзвичайно складна техніка. Треба навчити не лише пілотів, а й людей, які будуть їх ремонтувати, доглядати. Робота ведеться, й Україна робить все можливе, щоб ми перейшли вже до важливих практичних етапів", - зазначив посол.

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