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Новини Україна-НАТО
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Ми закликаємо НАТО визнати у Вільнюсі, що Україна потрібна НАТО так само, як Альянс потрібен Україні, - Кулеба

кулеба

У Вільнюсі Україна закликає НАТО визнати, що Україна потрібна НАТО так само, як Альянс потрібен Україні, а також, що Україна є невід’ємною частиною євроатлантичної безпеки і її варто вже зараз запросити приєднатися до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі для Foreign Policy.

"Ми не прагнемо негайного членства. Ми не втягуватимемо НАТО в цю війну. Ми ніколи не запитували іноземні війська воювати в Україні. За щедрої допомоги наших партнерів ми переможемо Росію самостійно. Це наша війна. Але наступної війни можна уникнути, прийнявши Україну до НАТО. Тому ми просимо зробити сильний крок до майбутнього членства України", - наголосив Кулеба 

За словами міністра, у Вільнюсі Україна закликає НАТО визнати "три очевидні речі".

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"По-перше, Україна потрібна НАТО так само, як Альянс потрібен Україні; по-друге, Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної безпеки; і по-третє, Україну варто уже зараз запросити приєднатися до НАТО, розуміючи, що сам вступ відбудеться за належних умов", - зауважив очільник відомства.

Кулеба переконаний, що запрошення України не спровокує президента Росії Володимира Путіна, а навпаки, утримає його від майбутньої агресії.

"Зіткнувшись із силою, він незмінно відступає, як усі ми бачили, коли група "Вагнера" йшла до Москви. Оскільки Путін ослаблений заколотом, є можливість запросити Україну вступити до НАТО. Якщо лідери НАТО ще не готові надати запрошення у Вільнюсі, вони мають чітко зазначити, коли вони будуть готові. Членство має формальні вимоги, а запрошення - ні. Усе, що потрібно - це стратегічне передбачення і політична воля", - заявив глава МЗС.

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Також він зазначив, що коли Україна виграє війну і вступить до НАТО, "саме українські бригади, а не американські чи німецькі, охоронятимуть східний фланг НАТО".

"Жоден інший член НАТО не володіє нашим досвідом і навичками, включно з тим, як реагувати і відбивати вторгнення протягом декількох годин. Це вирішує одну з найсерйозніших проблем Альянсу - швидке реагування, а також підвищує колективну безпеку", - зазначив міністр.

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Автор: 

НАТО (6561) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
Військова складова це вершина айсбергу. Чогось наші можновладці не кажуть про тотальну корупцію яка є під водою.
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07.07.2023 19:29 Відповісти
+9
Без єрмака і зелі приймуть в один день.
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07.07.2023 19:31 Відповісти
+7
Питання,думаю,не в тім чи потрібна Україна НАТО а в тім яка Україна потрібна й яка ,при всіх позитивних моментах-не потрібна! Кулеба лукавить й "морозиться" так ніби й справді вірить що НАТО вдасться "розвести як котенят"!
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07.07.2023 19:36 Відповісти
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вони визнают все що завгодно але прийняти нас не приймут
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07.07.2023 19:27 Відповісти
Без єрмака і зелі приймуть в один день.
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07.07.2023 19:31 Відповісти
шо це ***** за кацапський термін "втягувати"?
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07.07.2023 19:29 Відповісти
Військова складова це вершина айсбергу. Чогось наші можновладці не кажуть про тотальну корупцію яка є під водою.
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07.07.2023 19:29 Відповісти
Ну куди ж без вас з вашою ОПою.
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07.07.2023 19:32 Відповісти
Цей жидюк кулєба вєлікій діпломат хабаского двіженія!
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07.07.2023 19:34 Відповісти
НАТО - военно-политический блок. Нужно соответствовать. Даже у развитых стран возникают проблемы. Мы видим это на примере Швеции и Финляндии. Но когда у нас тут арахамия, лизка и юзик, то простите, какая НАТО(и какое тоже).
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07.07.2023 19:36 Відповісти
Давайте так, добре вони знали кому вони обіцяють. Добре вони знають з ким мають справу. А ще вони знають що поки в країні війна, ніяких умов адекватно Україна не виконає, так як ніяких адекватнизх рішень люди не зроблять аби примустити владу ці умови виконати. І вони це добре знають. Так що Зеля пограє свою гру, в ітогі всі опустят руки, а тим чсасом вмре ще багато людей.
Або берете або не ******* своєю демократією, і скажіть прямо, нам так вигідно коли ви не в НАТО але відгрібаєте за НАТО
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07.07.2023 20:49 Відповісти
Питання,думаю,не в тім чи потрібна Україна НАТО а в тім яка Україна потрібна й яка ,при всіх позитивних моментах-не потрібна! Кулеба лукавить й "морозиться" так ніби й справді вірить що НАТО вдасться "розвести як котенят"!
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07.07.2023 19:36 Відповісти
Україна потрібна, зелена шобла - ні. Що не ясно?
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07.07.2023 19:37 Відповісти
Байден, ти нам НАТУ должен.
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07.07.2023 19:39 Відповісти
А Макрон ЄС.
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07.07.2023 23:20 Відповісти
Щось не дуже гарні перспективи для нас по НАТО :

- довгострокові гарантії безпеки : європейці навряд їх придумали просто так (на десятки років). Скоріше всього ці гарантії діятимуть на час війни і на післявоєнний період (не тільки на час війни, як багато цензурят вірить) ;

- риторика США : ніяких поступок ні в чому;

- корупція: цю проблему ми не змогли подолати за 32 роки. З якого дива ми її подолаємо взагалі ? Дочекались війни, а корупція й далі собі комфортно розвивається.

p.s. Я в курсі, що без НАТО хз, як Україні співіснувати з парашею. Але рожеві окуляри одягати не збираюсь
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07.07.2023 19:42 Відповісти
Не буде усунення дЄрмаківщини - не буде НАТО

Байден ясно дав зрозуміти
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07.07.2023 19:45 Відповісти
Та яке тобi НАТО? Це такий менталiтет народу в цiлому - с*издити, та для його викорчування треба пару поколiнь. Ми просто гумовий вирiб, який задешево поставить солдатiв поки НАТО нарощуватиме виробничi потужностi.

Якщо вже реалiстичний союз - то там мають бути Польща, Балтiя, та краiни що стоять зараз географiчно за спиною Украiни типу Словенii, Словакii, Болгарii, Румунii i т.п. а може навiть США та Британiя та Австралiя.

А НАТО - то гарна обiцянка-цяцянка, приз за виграш у вiйнi.
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07.07.2023 20:28 Відповісти
Йолупе, так а хто заважає народу призвати дЄрмакіщину до суду

Ні , не хотять. Хотять простих рішень. Їх - нема і ніколи не було
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07.07.2023 22:30 Відповісти
"З якого дива ми її подолаємо взагалі " - єдиний шанс її подолати це діджиталізація. Все інше працювати не буде та є казками. І ось завдяки мінцифрі у нас цей шанс є.
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07.07.2023 20:09 Відповісти
панове, визнаймо нарешті, що НАТО влаштовує саме такий статус України: ми даємо людей, а вони -- зброю. І щоб війна була лише на нашій території.

На превеликий жаль.
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07.07.2023 19:48 Відповісти
а Ти такий наївний як целочка і думав що країни нато дуже хочуть повоювати з парашею за Україну, за Україну яка через 10 років може знову па пріколу проголосувати за Бойка чи Шарія....
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07.07.2023 19:54 Відповісти
просто треба багато часу щоб розкочегарити заводи, декiлька рокiв. Кордон зачинили, та й радi, що ми дамо iм час на пiдготовку.
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07.07.2023 20:19 Відповісти
на підготовку до чого ? ядерної війни....вам самим не смішно?
а так дійсно всі крім у нас плюсах, он скільки снарядів потрібно буде нам доставити та потім ще свої склади заповнити, війна це кров та бізнес завжди так було і буде, до ядерної звісно, бо там переможців і переможених вже не буде.
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07.07.2023 20:28 Відповісти
А Увесь Світ ( разом з пересічними українцями ) заклиуає припинити красти !!! Злодії, які вже прокралися мають кримінальну відповідальність..

По аналогії з "Миротворець" має бути сайт "Мародерець" з реєстром всіх хапуг під час війни
Щоб нікого і ніщо не забути
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07.07.2023 19:49 Відповісти
Дуже в НАТО потрібни зрадники та злодії ! Кожний другий в ОП, КМУ, та ВР злодії. Кожний третій-зрадник на користь Московії. Оно треба НАТО ?
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07.07.2023 19:51 Відповісти
Кожен другий в ОП, КМУ та ВР злодії... Боюся, все значно гірше, ніж ви думаєте.
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07.07.2023 20:15 Відповісти
НАТО вже давно сказало що місце України в альянсі, але ніхто не буде приймати туди окремо ЗСУ і окремо країну, тому без реальних змін, це просто блаблабла від нашої недозелені яка робить все можливе щоб нас там не було, і за наступної влади теж.
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07.07.2023 19:52 Відповісти
До чего это мерзко и убого.
Прошу признай что мы друзья,а затем
иди за меня по роже получать.
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07.07.2023 19:57 Відповісти
Абсолютно неправильна риторика…
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07.07.2023 20:00 Відповісти
А в чому не правильне ви звичайно не написали...
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07.07.2023 20:07 Відповісти
НАТО без України нежиттєздатне.
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07.07.2023 20:06 Відповісти
Ні. НАТО без США нежиттєздатне, а от без корумпованої України (яка наразі живе за рахунок країн НАТО і їхніх поставок зброї) НАТО цілком може обійтися.
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07.07.2023 20:22 Відповісти
"цілком може обійтися" - не може. Перша ж війна і воно її з тріском програє.

НАТО не вміє воювати в ******* війну. Ми їх засобами типу дронів, типу Дельти і мережевої війни, типу камікадзе обганяємо на десятиліття. Їх ОПК давно забув що таке адекватні об'єми виготовлення бк та техніки. Вони досі роблять одиничні надкруті вироби та не розуміють що воюється не вундервафлями, а тим чим є, тобто самою масовою технікою. Я вже не кажу за бойовий дух, мораль, готовність вбивати та інше. Ці гедоністи з радістю можуть дати себе вбити лиш би нікого не вбивати самим. Тому ні без України вони приречені.
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07.07.2023 20:53 Відповісти
Якщо ми такі круті, то чому досі не деокупували свої території, а щодня випрошуємо у них хоча б застарілу на десятки років техніку і всі ********** (навіть стрілецькі), а військові випрошують донати на запчастини автівки та китайські дрони у населення? Стосовно бойового духу та моралі чи готовності вбивати, то почитайте коментарі в темах про мобілізацію аби спуститися з небес.
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07.07.2023 21:07 Відповісти
потому что мы одни против параши, против которой сс*т НАТО
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08.07.2023 00:23 Відповісти
Ви чим читали? Справа ж не тільки в нашій крутизні, а в їх гедонізмі. Що з того що у них може бути зброя якщо немає волі та мозку її застосувати? А там немає ні першого, ні другого - ви би бачили як вони розмістили всі пускові Петріот в одній точці, ці стандарти НАТО прям мемом стали. Тим більше все пізнається в порівнянні. Ми ж воюємо не з якоюсь Румунією чи Німеччиною, а з РФ (Плюс Білорусь, +Сирія, +Іран, +Китай) в якої навіть без партнерів найбільший запас ресурсів, родовищ та головне зброї на планеті. Зброї якою вони планували завоювати планету щоб насадити "комунізм", а по факту просто окупувати. По міфах в рф було від 30 до 50 тисяч тільки танків. Усвідомте ці цифри! А тепер порівняйте наприклад з Німеччиною в якої їх тільки 300, ні не тисяч, а просто одиниць.

Ось тому ми при всій своїй крутості випрошуємо у НАТО все що можемо та досі не окупували своє, бо воюємо проти ї6аnої орди! Усвідомте це! Ця орда їх би навіть не замітила завдяки своїй жорстокості та чисельності.

"почитайте коментарі" - може ви ще порадите включити россия1 чи як його там? Якби ви були праві про мораль та бойовий дух, то України б вже не було. Но ви не праві, бо пропаганда і реальність це різні речі. Тим більше мова про більшість, а не про ппц як медійно розкручені одиниці. Більшість 90% як кажуть опитування не готова відмовитись від землі. (в той час як в гедоністів більшість буде готова відмовитись від свого життя лиш би зупинити війну). І тому ми стоїмо та успішно розбираємо росіян на запчастини насолоджуючись їх стражданням та агонією, чим більше страждає росіянин перед смертю за свої злочини тим нам приємніше і це відрізняє нас від цих гедоністів, бо дозволяє нам вбивати-забивати росіян на м'ясо ефективно та в промислових масштабах анігілюючи цим перевагу орди. Ось ця наша перевага дає нам можливість стояти і діставши максимально багато техніки навіть перемогти. Но цієї переваги в НАТО немає... Ви би почитали чи послухали реакції більшості жителів НАТО на ті відео де наші пілоти бпла вбивають росіян скидуючи їм гранати на член, чи відриваючи їм вибухом пів голови но із збереженням життя, чи набивають осколками живіт і ними ж перебивають хребет що стає причиною повільного утоплення росіянина в страшій агонії - і на все це у них реакція що дрони це дуже жорстока та негуманна зброя і це треба заборонити! Тому без нас вони приречені, бо це не жорстока зброя, а просто максимально ефективна. І всі пускові, радари, кунги ППО в одній точці не ставиться, і стадами піхоти не воюється, і так далі і далі про стандарти НАТО та їх бойовий дух в населення.
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08.07.2023 02:59 Відповісти
А ви не думали що той невеликий % застарівшої зброїї насправді не велика ціна, за життя наших людей і руйнації аби вкоротити оту другу армію світу. Иоже якусь би своість мали? Чи може мий справді лохи, як ******* кацапи?
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07.07.2023 20:56 Відповісти
А то так, в НАТО не візьмем - у вас корупція. Корупцію не боремо бо війна, владу чіпати неможна, мфітингувати не можна, нічого не можжна, Тільки в окоп. То шо це за колосос? Або дайте вже зброї так щоб прискорити нашу перемогу або не мателяйте своїм нато.
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07.07.2023 20:59 Відповісти
А так, і голосувати не можна до кінця війни, аби мати надії на якісь зміни. А там, після війни, якщо всі хто в Україні доживуть, буде ще видно що вони після цього всього скажуть. Вас це не цікавить? Чи ви зараз мені почнете по 73% говорити і про спокуту і тк далі. Це ******* умисним геноцидом.
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07.07.2023 21:03 Відповісти
Вони просто будуть тягнути до 27 року, за спинами наших бойових юнiтiв.
Iм буде прагматично нарощувати виробництво на вiйськових заводах, i давати нам потрошечки того, що не складуть на склади.
А коли нас використають як гумовий девайс, то в бiй ринуться роз+роченi поляки, безальтернативна Балтiя, фiнськi шумахери з кучею ракет на 2.000 км, системами ППО, гарними програмованими бомбами, сотнями тисяч дронiв, та тисячами ************* лiтакiв.
А ми тут будемо пихтiти за зачиненим кордоном, нас будуть стримувати щоб ми не рипнулися та не посипалися занадто рано.
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07.07.2023 20:16 Відповісти
Зрада аж сльози течуть... Ми всі не знаємо всієї інформації і фактів. Думаю все буде в перспективі добре і для України і для НАТО.
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07.07.2023 20:31 Відповісти
пiсля вiйни буде НАТО вiйни на десяток рокiв
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07.07.2023 20:33 Відповісти
Таваріщ Кулеба. НАТО не потрібно вживлення корумпованого тіла Урср.
Виконайте домашню роботу і будуть розмовляти . Тож так просто, ви самі знаєте кого можно садити навіть без слідства, ви з ними працюєте.
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07.07.2023 20:35 Відповісти
Вильнюсский аэропорт: там развернута система ПВО «Патриот»
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07.07.2023 22:51 Відповісти
 
 