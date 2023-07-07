Ми закликаємо НАТО визнати у Вільнюсі, що Україна потрібна НАТО так само, як Альянс потрібен Україні, - Кулеба
У Вільнюсі Україна закликає НАТО визнати, що Україна потрібна НАТО так само, як Альянс потрібен Україні, а також, що Україна є невід’ємною частиною євроатлантичної безпеки і її варто вже зараз запросити приєднатися до НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі для Foreign Policy.
"Ми не прагнемо негайного членства. Ми не втягуватимемо НАТО в цю війну. Ми ніколи не запитували іноземні війська воювати в Україні. За щедрої допомоги наших партнерів ми переможемо Росію самостійно. Це наша війна. Але наступної війни можна уникнути, прийнявши Україну до НАТО. Тому ми просимо зробити сильний крок до майбутнього членства України", - наголосив Кулеба
За словами міністра, у Вільнюсі Україна закликає НАТО визнати "три очевидні речі".
"По-перше, Україна потрібна НАТО так само, як Альянс потрібен Україні; по-друге, Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної безпеки; і по-третє, Україну варто уже зараз запросити приєднатися до НАТО, розуміючи, що сам вступ відбудеться за належних умов", - зауважив очільник відомства.
Кулеба переконаний, що запрошення України не спровокує президента Росії Володимира Путіна, а навпаки, утримає його від майбутньої агресії.
"Зіткнувшись із силою, він незмінно відступає, як усі ми бачили, коли група "Вагнера" йшла до Москви. Оскільки Путін ослаблений заколотом, є можливість запросити Україну вступити до НАТО. Якщо лідери НАТО ще не готові надати запрошення у Вільнюсі, вони мають чітко зазначити, коли вони будуть готові. Членство має формальні вимоги, а запрошення - ні. Усе, що потрібно - це стратегічне передбачення і політична воля", - заявив глава МЗС.
Також він зазначив, що коли Україна виграє війну і вступить до НАТО, "саме українські бригади, а не американські чи німецькі, охоронятимуть східний фланг НАТО".
"Жоден інший член НАТО не володіє нашим досвідом і навичками, включно з тим, як реагувати і відбивати вторгнення протягом декількох годин. Це вирішує одну з найсерйозніших проблем Альянсу - швидке реагування, а також підвищує колективну безпеку", - зазначив міністр.
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Або берете або не ******* своєю демократією, і скажіть прямо, нам так вигідно коли ви не в НАТО але відгрібаєте за НАТО
- довгострокові гарантії безпеки : європейці навряд їх придумали просто так (на десятки років). Скоріше всього ці гарантії діятимуть на час війни і на післявоєнний період (не тільки на час війни, як багато цензурят вірить) ;
- риторика США : ніяких поступок ні в чому;
- корупція: цю проблему ми не змогли подолати за 32 роки. З якого дива ми її подолаємо взагалі ? Дочекались війни, а корупція й далі собі комфортно розвивається.
p.s. Я в курсі, що без НАТО хз, як Україні співіснувати з парашею. Але рожеві окуляри одягати не збираюсь
Байден ясно дав зрозуміти
Якщо вже реалiстичний союз - то там мають бути Польща, Балтiя, та краiни що стоять зараз географiчно за спиною Украiни типу Словенii, Словакii, Болгарii, Румунii i т.п. а може навiть США та Британiя та Австралiя.
А НАТО - то гарна обiцянка-цяцянка, приз за виграш у вiйнi.
Ні , не хотять. Хотять простих рішень. Їх - нема і ніколи не було
На превеликий жаль.
а так дійсно всі крім у нас плюсах, он скільки снарядів потрібно буде нам доставити та потім ще свої склади заповнити, війна це кров та бізнес завжди так було і буде, до ядерної звісно, бо там переможців і переможених вже не буде.
По аналогії з "Миротворець" має бути сайт "Мародерець" з реєстром всіх хапуг під час війни
Щоб нікого і ніщо не забути
Прошу признай что мы друзья,а затем
иди за меня по роже получать.
НАТО не вміє воювати в ******* війну. Ми їх засобами типу дронів, типу Дельти і мережевої війни, типу камікадзе обганяємо на десятиліття. Їх ОПК давно забув що таке адекватні об'єми виготовлення бк та техніки. Вони досі роблять одиничні надкруті вироби та не розуміють що воюється не вундервафлями, а тим чим є, тобто самою масовою технікою. Я вже не кажу за бойовий дух, мораль, готовність вбивати та інше. Ці гедоністи з радістю можуть дати себе вбити лиш би нікого не вбивати самим. Тому ні без України вони приречені.
Ось тому ми при всій своїй крутості випрошуємо у НАТО все що можемо та досі не окупували своє, бо воюємо проти ї6аnої орди! Усвідомте це! Ця орда їх би навіть не замітила завдяки своїй жорстокості та чисельності.
"почитайте коментарі" - може ви ще порадите включити россия1 чи як його там? Якби ви були праві про мораль та бойовий дух, то України б вже не було. Но ви не праві, бо пропаганда і реальність це різні речі. Тим більше мова про більшість, а не про ппц як медійно розкручені одиниці. Більшість 90% як кажуть опитування не готова відмовитись від землі. (в той час як в гедоністів більшість буде готова відмовитись від свого життя лиш би зупинити війну). І тому ми стоїмо та успішно розбираємо росіян на запчастини насолоджуючись їх стражданням та агонією, чим більше страждає росіянин перед смертю за свої злочини тим нам приємніше і це відрізняє нас від цих гедоністів, бо дозволяє нам вбивати-забивати росіян на м'ясо ефективно та в промислових масштабах анігілюючи цим перевагу орди. Ось ця наша перевага дає нам можливість стояти і діставши максимально багато техніки навіть перемогти. Но цієї переваги в НАТО немає... Ви би почитали чи послухали реакції більшості жителів НАТО на ті відео де наші пілоти бпла вбивають росіян скидуючи їм гранати на член, чи відриваючи їм вибухом пів голови но із збереженням життя, чи набивають осколками живіт і ними ж перебивають хребет що стає причиною повільного утоплення росіянина в страшій агонії - і на все це у них реакція що дрони це дуже жорстока та негуманна зброя і це треба заборонити! Тому без нас вони приречені, бо це не жорстока зброя, а просто максимально ефективна. І всі пускові, радари, кунги ППО в одній точці не ставиться, і стадами піхоти не воюється, і так далі і далі про стандарти НАТО та їх бойовий дух в населення.
Iм буде прагматично нарощувати виробництво на вiйськових заводах, i давати нам потрошечки того, що не складуть на склади.
А коли нас використають як гумовий девайс, то в бiй ринуться роз+роченi поляки, безальтернативна Балтiя, фiнськi шумахери з кучею ракет на 2.000 км, системами ППО, гарними програмованими бомбами, сотнями тисяч дронiв, та тисячами ************* лiтакiв.
А ми тут будемо пихтiти за зачиненим кордоном, нас будуть стримувати щоб ми не рипнулися та не посипалися занадто рано.
Виконайте домашню роботу і будуть розмовляти . Тож так просто, ви самі знаєте кого можно садити навіть без слідства, ви з ними працюєте.