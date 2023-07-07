Ми закликаємо НАТО визнати у Вільнюсі, що Україна потрібна НАТО так само, як Альянс потрібен Україні, - Кулеба

У Вільнюсі Україна закликає НАТО визнати, що Україна потрібна НАТО так само, як Альянс потрібен Україні, а також, що Україна є невід’ємною частиною євроатлантичної безпеки і її варто вже зараз запросити приєднатися до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі для Foreign Policy.

"Ми не прагнемо негайного членства. Ми не втягуватимемо НАТО в цю війну. Ми ніколи не запитували іноземні війська воювати в Україні. За щедрої допомоги наших партнерів ми переможемо Росію самостійно. Це наша війна. Але наступної війни можна уникнути, прийнявши Україну до НАТО. Тому ми просимо зробити сильний крок до майбутнього членства України", - наголосив Кулеба

За словами міністра, у Вільнюсі Україна закликає НАТО визнати "три очевидні речі".

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"По-перше, Україна потрібна НАТО так само, як Альянс потрібен Україні; по-друге, Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної безпеки; і по-третє, Україну варто уже зараз запросити приєднатися до НАТО, розуміючи, що сам вступ відбудеться за належних умов", - зауважив очільник відомства.

Кулеба переконаний, що запрошення України не спровокує президента Росії Володимира Путіна, а навпаки, утримає його від майбутньої агресії.

"Зіткнувшись із силою, він незмінно відступає, як усі ми бачили, коли група "Вагнера" йшла до Москви. Оскільки Путін ослаблений заколотом, є можливість запросити Україну вступити до НАТО. Якщо лідери НАТО ще не готові надати запрошення у Вільнюсі, вони мають чітко зазначити, коли вони будуть готові. Членство має формальні вимоги, а запрошення - ні. Усе, що потрібно - це стратегічне передбачення і політична воля", - заявив глава МЗС.

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Також він зазначив, що коли Україна виграє війну і вступить до НАТО, "саме українські бригади, а не американські чи німецькі, охоронятимуть східний фланг НАТО".

"Жоден інший член НАТО не володіє нашим досвідом і навичками, включно з тим, як реагувати і відбивати вторгнення протягом декількох годин. Це вирішує одну з найсерйозніших проблем Альянсу - швидке реагування, а також підвищує колективну безпеку", - зазначив міністр.

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