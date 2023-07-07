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Новини Війна
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Повітряні сили пояснили, чому не вдалось збити всі "шахеди": Ворог обирає ніч і нові маршрути

юрій,ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому цієї ночі Силам протиповітряної оборони не вдалося збити всі "шахеди", запущені Росією по Україні – було збито 12 із 18 дронів.

В ефірі телемарафону Ігнат наголосив, що РФ обирає нічний час для пусків, нові маршрути, а Україні потрібні винищувачі F-16 для більш ефективної протидії російським дронам і ракетам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Так і відбувається – не всі "шахеди" збиваються. Тому що це складна ціль, атакують ними вночі. Засобів ППО не так багато в України. Знищувати "шахеди" нашими винищувачами ще радянського типу 1970-х років не так просто", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що саме тому Україна постійно і наголошує на необхідності передання ЗСУ сучасних винищувачів, які допомогли б у боротьбі з дронами та під час ракетних атак.

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"Противник постійно використовує різні тактичні прийоми, щоб подолати нашу систему ППО. І, на жаль, не завжди вдається знищувати всі повітряні цілі. Інколи "шахеди" знищуються і на 100%. Але якщо мова йде про нічний час, якщо ворог обирає якісь нові маршрути, користується розвідкою, то, на жаль, не всі "шахеди" збиваються", – зазначив Ігнат.

Автор: 

дрони (4925) Повітряні сили (2772) Ігнат Юрій (812)


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Топ коментарі
+12
Збирайте вже нашу відповідь іранським дронам. Вже всі переконались що це дуже дієва зброя. І я вже хочу чути не від наших військових спікерів відмазки, а кацапський лемент на всіх каналах що ,, біндєри подло ночью на наші мірниє спящіє гарада с младєнцамі,,
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07.07.2023 19:45 Відповісти
+7
Я розумію нічний час, якщо вони помічають їх візуально, але нічний час має дати перевагу для виявлення їх за допомогою ІЧ-огляду, чи не так?
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07.07.2023 19:43 Відповісти
+5
Знищувати "шахеди" нашими винищувачами ще радянського типу 1970-х років не так просто Джерело:

знищувати шахеди було б простіше винищувачами часів другої світової
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07.07.2023 19:45 Відповісти
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Я розумію нічний час, якщо вони помічають їх візуально, але нічний час має дати перевагу для виявлення їх за допомогою ІЧ-огляду, чи не так?
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07.07.2023 19:43 Відповісти
так, але навіть пристойним імпортним дивайсом, який важко тримати одній людині, можно буде побачити таку ціль на дистанції 5-6 км. А от ішакєд - доволі радіоконтрастна ціль на фоні землі, тому зверху БРЛС F-16 навіть ітерації двадятирічної давнини побачить його за півсотні кілометрів. якщо не за сто.
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07.07.2023 20:00 Відповісти
навіть калібри не вдається побачити, поки вони не впадуть на голову, як-от у Львові позаминулої ночі

тому крім АК в ігната нема іншої ради, правда, ніхто не бачив, щоби він стріляв
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07.07.2023 20:21 Відповісти
так, очами ви не встигните їх побачити. ******* БРЛС з АФАР таку ціль зверху бачить за сотню кілометрів.
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07.07.2023 20:31 Відповісти
та всі ми їх бачили в небі над Львовом, летіли собі помалу, нарід ще кричав "ось іще один курваматьтвоя засрана"
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07.07.2023 20:34 Відповісти
тому хто кричав повезло, бо вони летіли далі.
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07.07.2023 20:40 Відповісти
Танцору что - то мешает ... ..
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07.07.2023 22:08 Відповісти
строго кажучи, шахеди не телепортуються нізвідки: всі напрямки й пуски вже вкладаються в чітку статистичну картину

якщо звісно ігнат не вигадує кількість збитих шахедів (а навіть калібрів) для покращення відсотків

втім, хто не вірить ігнатові, той уже не жиє
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07.07.2023 20:24 Відповісти
вчора ігнат розповідав про калібри, які вразили Львів, мовляв вони такі підступні, літали колами в очеретах, занурювалися в річки, різко (курва!) розверталися на 180 градусів (об'ємних?), сідали в комиші щоби перекурити, відтак зненацька (після 1000 км польоту) впали нам на голови

і тільки бійці з АК їх бачили в останні кілька секунд, бо в бійців ІЧ-очі - чи бійці сиділи у віртуальних ф-16 - у кожному разі бійці не спали
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07.07.2023 20:32 Відповісти
Знищувати "шахеди" нашими винищувачами ще радянського типу 1970-х років не так просто Джерело:

знищувати шахеди було б простіше винищувачами часів другої світової
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07.07.2023 19:45 Відповісти
Або ********* кукурузниками.
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07.07.2023 19:46 Відповісти
Так и их нет,тоже просрали.Только асфальт в наличии.
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07.07.2023 20:09 Відповісти
ви жартуєте?

тут один бувалий чоловік, що замолоду служив строкову на аеродромі, казав: "на ан-2 не можна ставити рлс, бо пропелер попереду металевий заважатиме"

зате на ан-2 можна ставити кулемет Браунінга 50-го калібру, правда не попереду, щоби пропелер не заважав))
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07.07.2023 20:41 Відповісти
Літаки 2WW вже занадто швидкі і потужні для Шахедів. Можливо краще підійдуть легкі ,двомісні літаки, оснащені західною авіонікою, нічними прицілами та легкою автоматичною стрілецькою зброєю.
Ще не завадять засоби розпізнавання свій-чужий для захисту від френдли файр нашої наземної ППО.
Екіпаж - пілот та оператор зброї. Можливо доцільно якийсь з цих обладнати?
https://utc-aviator.com/lehkaia-avyatsyia-ukrainy-chto-ymeem-sehodnia
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07.07.2023 20:18 Відповісти
винищувачі 2-ї світової - швидкість відповідає швидкості калібрі

біплани типу ан-2 - швидкості шахедів

ідеальні мисливці
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07.07.2023 20:43 Відповісти
щоб вчасно наздогнати ціль потрібно мати швидкість хоч би в півтора рази більшу
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07.07.2023 21:00 Відповісти
Збирайте вже нашу відповідь іранським дронам. Вже всі переконались що це дуже дієва зброя. І я вже хочу чути не від наших військових спікерів відмазки, а кацапський лемент на всіх каналах що ,, біндєри подло ночью на наші мірниє спящіє гарада с младєнцамі,,
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07.07.2023 19:45 Відповісти
ПІДТРИМУЮ НА ВСІ 100 +++++++++++; СКІЛЬКИ МОЖНА?
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07.07.2023 19:50 Відповісти
зараз повилазять стерненки і скажуть вам що то дорого, а краще кидати їм і купляти в китаї.
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07.07.2023 20:02 Відповісти
на вiйськовi фабрики хоча б вистачило.
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07.07.2023 20:36 Відповісти
"це складна ціль" - яка летить зі швидкістю всього 150 км/год, really?! а яка ж тоді ціль "кинджал" з її 3000 км/год?
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07.07.2023 19:49 Відповісти
Кинжалы сбивают очень дорогие ракеты. На тысячи шахедов таких ракет на хватит. Дроны в основном стрелковым оружием сбивают. Учитывая их размер и скорость, это действительно непросто.
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07.07.2023 19:55 Відповісти
"...якщо ворог обирає якісь нові маршрути, користується розвідкою..." Джерело: https://censor.net/ua/n3429654
Тобто, розвідка ворога має точні дані про розміщення наших засобів ппо?
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07.07.2023 19:59 Відповісти
у них є супутники та радіорозвідка, тобто фіксується місця роботи радарів, кацапи не тупі а драндулети не така проста ціль як декому здається, інакше їх би не доводилось с-300 та петріотами збивати коли ті залітають туди куди не мали б.
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07.07.2023 20:05 Відповісти
******* винищувачі F-16/ MіГ-29 хай знищують крилаті ракети, ЛА та наземні та морські цілі ворога.
Шахед - БЛА з льотними характеристиками ЛА часів WW1. Тихохідний, незахищений, майже нездатній маневрувати, шумний.
Цивільнй літак типу АН-2, обладнаний ********* західними авіонікою, засобами нічного бачення, прицілювання по Шахедам, озброєний кулеметом та оснащений необхідними засобами для запобігання френдли файр від наших наземних засобів ППО, імовірно
був би значно ефективніший за реактивні винищувачі.
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07.07.2023 20:03 Відповісти
так! по два месершміта з кулеметом у кожну громаду і буде щастя. Йдеш такий по полю з вудкою а в тебе нд головою жжжжжжжж "тратататататата".... і тільки карасі повспливали.
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07.07.2023 20:12 Відповісти
Під час війни мабуть доцільніше по полю йти не "з вудкою" ", а з автоматичною стрілецькою зброєю. І навушники з вух повитягати. Як почуєш у небі над головою звук мопеду " жжжжжжжж" - відкривай вогонь у тому напрямку ""тратататататата". Як мопед паде у ставок, то може не тіко карасі спливуть
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07.07.2023 20:44 Відповісти
он який ти хвацький козак, всіх в окоп мабуть. І старих і малих, і калік і дітей. Тобі все мамбуть попояс з автоматом, гловне шоб всіх в окопі були, під артою. Головне з автоматом?
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07.07.2023 21:07 Відповісти
Про окоп ніц не коментував і не закликав туди всіх. Де ти в мене таке прочитав? Навіть ТЦК до такого ще не дійшли. Шахеди атакують не ЗСУ на фронті, де окопи. Там наші військові з ними б швидко розібралися. Може я, може і ти, козаче, не майстер сарказму (смайлик на такий випадок). Мав на увазі, що замість вудки, чи до вудки ,добре було б щось мати з собою, би пригостити того Шахеда довгою чергою. Бо вудкою того не зробиш.
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07.07.2023 22:50 Відповісти
в ночі важко - зрозуміло , а чого у Сумах вдень збили тільки 1 з 4 ?
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07.07.2023 20:04 Відповісти
были не готовы ,не ждали , не было мобильных групп
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07.07.2023 20:11 Відповісти
Вот негодяи ,по разным маршрутам летают,обнаглели вообще.
А купить пулемёты не могли, постройкой стадионов были заняты
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07.07.2023 20:07 Відповісти
Зараз у кожному великому місті розплодився новий вид високооплпчуваних ухилянтів, так звані дфтг, от нехай займаються протиповітряною обороною громади. За мільйони з бруківки, барабанів і електросковородок та суперрацій кенвуд мож сформувати, навчити і озброіти кілька пристойних мобільних груп ппо
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07.07.2023 20:21 Відповісти
Гепардов надо больше , они их и ночью видят
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07.07.2023 20:09 Відповісти
Наш зтм міг би давно склепати щось багатоствольне наподобі вулкана. І тепловізійний радар не є космічно технологією, у нас же виробляють інфрачервоні та теплові голови самонаведення до ракет. От сигнали від такоі голови подавати на контролери серводвигунів кулемета чи гармати, що вже давно реалізовано в совіцких стрєлах, шилках і тунгусках
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07.07.2023 20:15 Відповісти
навіть на чортовому аліекспресі є хмара всього, щоб склєпати проти дронів...
дороги важливіші чи утримання різних рєчників....підґавкувачів...Львів це вчегове підтвердив.
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07.07.2023 20:35 Відповісти
В Бахмуті ворог фактично у пастці. ЗСУ максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід, - Міноборони
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07.07.2023 20:22 Відповісти
Компанія Northrop Grumman розробила систему «Agnostic Gun Truck», яку планують відправити в Україну. Сподіваюся, це покращить ситуацію з цими дронами.
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07.07.2023 20:48 Відповісти
Нова зброя із дуже привабливими параметрами. Пройде випробування у реальному бойовому застосуванні в УКраїні:

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2023/5/22/us-made--counter-drone-trucks-head-for-ukraine
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08.07.2023 01:08 Відповісти
А по Сумам вдень чотири шахеда пройшло, чого там на ніч зістрибувати.
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07.07.2023 21:38 Відповісти
Или недостаточно передвижных (мобильных) платформ для зенитных пулеметов, пушек, ПЗРК, либо плохая организация круглосуточного дежурства таких средств в этом регионе!!!
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08.07.2023 10:12 Відповісти
 
 