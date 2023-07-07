Повітряні сили пояснили, чому не вдалось збити всі "шахеди": Ворог обирає ніч і нові маршрути

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому цієї ночі Силам протиповітряної оборони не вдалося збити всі "шахеди", запущені Росією по Україні – було збито 12 із 18 дронів.

В ефірі телемарафону Ігнат наголосив, що РФ обирає нічний час для пусків, нові маршрути, а Україні потрібні винищувачі F-16 для більш ефективної протидії російським дронам і ракетам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Так і відбувається – не всі "шахеди" збиваються. Тому що це складна ціль, атакують ними вночі. Засобів ППО не так багато в України. Знищувати "шахеди" нашими винищувачами ще радянського типу 1970-х років не так просто", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що саме тому Україна постійно і наголошує на необхідності передання ЗСУ сучасних винищувачів, які допомогли б у боротьбі з дронами та під час ракетних атак.

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"Противник постійно використовує різні тактичні прийоми, щоб подолати нашу систему ППО. І, на жаль, не завжди вдається знищувати всі повітряні цілі. Інколи "шахеди" знищуються і на 100%. Але якщо мова йде про нічний час, якщо ворог обирає якісь нові маршрути, користується розвідкою, то, на жаль, не всі "шахеди" збиваються", – зазначив Ігнат.