Повітряні сили пояснили, чому не вдалось збити всі "шахеди": Ворог обирає ніч і нові маршрути
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому цієї ночі Силам протиповітряної оборони не вдалося збити всі "шахеди", запущені Росією по Україні – було збито 12 із 18 дронів.
В ефірі телемарафону Ігнат наголосив, що РФ обирає нічний час для пусків, нові маршрути, а Україні потрібні винищувачі F-16 для більш ефективної протидії російським дронам і ракетам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Так і відбувається – не всі "шахеди" збиваються. Тому що це складна ціль, атакують ними вночі. Засобів ППО не так багато в України. Знищувати "шахеди" нашими винищувачами ще радянського типу 1970-х років не так просто", – сказав Ігнат.
Він зазначив, що саме тому Україна постійно і наголошує на необхідності передання ЗСУ сучасних винищувачів, які допомогли б у боротьбі з дронами та під час ракетних атак.
"Противник постійно використовує різні тактичні прийоми, щоб подолати нашу систему ППО. І, на жаль, не завжди вдається знищувати всі повітряні цілі. Інколи "шахеди" знищуються і на 100%. Але якщо мова йде про нічний час, якщо ворог обирає якісь нові маршрути, користується розвідкою, то, на жаль, не всі "шахеди" збиваються", – зазначив Ігнат.
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тому крім АК в ігната нема іншої ради, правда, ніхто не бачив, щоби він стріляв
якщо звісно ігнат не вигадує кількість збитих шахедів (а навіть калібрів) для покращення відсотків
втім, хто не вірить ігнатові, той уже не жиє
і тільки бійці з АК їх бачили в останні кілька секунд, бо в бійців ІЧ-очі - чи бійці сиділи у віртуальних ф-16 - у кожному разі бійці не спали
знищувати шахеди було б простіше винищувачами часів другої світової
тут один бувалий чоловік, що замолоду служив строкову на аеродромі, казав: "на ан-2 не можна ставити рлс, бо пропелер попереду металевий заважатиме"
зате на ан-2 можна ставити кулемет Браунінга 50-го калібру, правда не попереду, щоби пропелер не заважав))
Ще не завадять засоби розпізнавання свій-чужий для захисту від френдли файр нашої наземної ППО.
Екіпаж - пілот та оператор зброї. Можливо доцільно якийсь з цих обладнати?
https://utc-aviator.com/lehkaia-avyatsyia-ukrainy-chto-ymeem-sehodnia
біплани типу ан-2 - швидкості шахедів
ідеальні мисливці
Тобто, розвідка ворога має точні дані про розміщення наших засобів ппо?
Шахед - БЛА з льотними характеристиками ЛА часів WW1. Тихохідний, незахищений, майже нездатній маневрувати, шумний.
Цивільнй літак типу АН-2, обладнаний ********* західними авіонікою, засобами нічного бачення, прицілювання по Шахедам, озброєний кулеметом та оснащений необхідними засобами для запобігання френдли файр від наших наземних засобів ППО, імовірно
був би значно ефективніший за реактивні винищувачі.
А купить пулемёты не могли, постройкой стадионов были заняты
дороги важливіші чи утримання різних рєчників....підґавкувачів...Львів це вчегове підтвердив.
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2023/5/22/us-made--counter-drone-trucks-head-for-ukraine