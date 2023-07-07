Саміт НАТО відійде від формулювань "Бухареста" щодо членства України, – посол США Сміт
Лідери країн НАТО у заяві за підсумками саміту у Вільнюсі наступного тижня прагнутимуть відійти від формулювань Бухарестського саміту 2008 року, чого Україна тривалий час вимагає.
Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами посла, Україна може очікувати від саміту НАТО "набір конкретних результатів, як з погляду довгострокової практичної допомоги в таких питаннях, як військова модернізація, так і в питаннях оперативної сумісності".
"У комюніке ми будемо говорити про прагнення України до членства в НАТО, і це те, над чим члени Альянсу продовжують працювати. Але це не просто повторення Бухарестського саміту, це буде інакше, ніж те, про що ми говорили в 2008 році", – підкреслила Сміт.
Вона уточнила, що конкретні формулювання ще узгоджуються державами-членами НАТО і, найімовірніше, стануть відомі наприкінці тижня. Водночас посол повідомила, що обговорюється і питання скасування обов'язкового Плану дій щодо членства (ПДЧ) для Києва.
"Та я вважаю, що президент Зеленський, якщо він вирішить приїхати на саміт, отримає добре прийняття, побачить значну підтримку відносин України з Альянсом і матиме цілий набір конкретних досягнень, які свідчитимуть про довгострокову прихильність до України з боку НАТО", – зазначила Сміт.
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Что приготовит НАТО.
В любом случае, для Украины сейчас нужна/важна Победа.
А после Победы еще посмотрим, кто к кому будет просится.
Как будет выглядеть НАТО после войны?
И какие новые военные блоки появятся в Европе и мире?
Разом до Перемоги!
Слава ЗСУ та воюючому Народу України
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Ага. Ясно. Значить, НАТО нам не світитиме ще довго.
Впевнений ядерка для ламання через коліно це найкращий засіб. І країн по сусідству, які хочуть ядерну парасольку є багато. Польща точно хоче бути стронг. Маємо всі шанси на появу нового військового союзу. Та можливо навіть його війни на території рф із повним знищенням москви та всіх членів федерації (громадян рф) шляхом їх масових смертей та відміни такого громадяства за ненадобністю. Щоб було все як росіяни планували зробити з нами.
вони живуть у паралельній реальності, нема ради
То самое время просить лендлиз под камеры - еще 3 месяца есть, конгрес уходит на каникулы, дополнительно денег до октября не будет, и помощь существенно значит не возрастет из-за недостатка денег.
А после октября, ни денег, ни лендлиза.
Если заново не проголосуют бюджет
2. Закон о ленд Лизе заканчивается , но Президент США имеет право оперативно управлять деньгами и военной помощью.
3. Военные резервы законсервированной техники США огромны. Если немцы передают старую технику 60-70 годов, то тут этого много.
4. Двухпалатная поддержка парламента есть. Двухпартийная поддержка тоже.