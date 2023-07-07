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Саміт НАТО відійде від формулювань "Бухареста" щодо членства України, – посол США Сміт

нато

Лідери країн НАТО у заяві за підсумками саміту у Вільнюсі наступного тижня прагнутимуть відійти від формулювань Бухарестського саміту 2008 року, чого Україна тривалий час вимагає.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами посла, Україна може очікувати від саміту НАТО "набір конкретних результатів, як з погляду довгострокової практичної допомоги в таких питаннях, як військова модернізація, так і в питаннях оперативної сумісності".

"У комюніке ми будемо говорити про прагнення України до членства в НАТО, і це те, над чим члени Альянсу продовжують працювати. Але це не просто повторення Бухарестського саміту, це буде інакше, ніж те, про що ми говорили в 2008 році", – підкреслила Сміт.

Вона уточнила, що конкретні формулювання ще узгоджуються державами-членами НАТО і, найімовірніше, стануть відомі наприкінці тижня. Водночас посол повідомила, що обговорюється і питання скасування обов'язкового Плану дій щодо членства (ПДЧ) для Києва.

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"Та я вважаю, що президент Зеленський, якщо він вирішить приїхати на саміт, отримає добре прийняття, побачить значну підтримку відносин України з Альянсом і матиме цілий набір конкретних досягнень, які свідчитимуть про довгострокову прихильність до України з боку НАТО", – зазначила Сміт.

Автор: 

НАТО (6561) США (23437) членство в НАТО (1745)


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Топ коментарі
+7
Точно такі самі,
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07.07.2023 19:59 Відповісти
+6
Цікаво, а які були б формулювання якби дєрьмаки-татарови не керували країною.
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07.07.2023 19:53 Відповісти
+5
довгострокову прихильність до України з боку НАТО Джерело:
**********
Ага. Ясно. Значить, НАТО нам не світитиме ще довго.
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07.07.2023 19:55 Відповісти
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Цікаво, а які були б формулювання якби дєрьмаки-татарови не керували країною.
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07.07.2023 19:53 Відповісти
Точно такі самі,
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07.07.2023 19:59 Відповісти
Джентельмены карты не проверяют и тут мне поперло
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07.07.2023 21:29 Відповісти
Посмотрим…

Что приготовит НАТО.
В любом случае, для Украины сейчас нужна/важна Победа.

А после Победы еще посмотрим, кто к кому будет просится.

Как будет выглядеть НАТО после войны?
И какие новые военные блоки появятся в Европе и мире?

Разом до Перемоги!
Слава ЗСУ та воюючому Народу України
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07.07.2023 21:42 Відповісти
довгострокову прихильність до України з боку НАТО Джерело:
**********
Ага. Ясно. Значить, НАТО нам не світитиме ще довго.
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07.07.2023 19:55 Відповісти
В такому випадку треба ламати їх через коліно. Бо воювати десятиліття поки нам ненадоїсть бути без ядерки це шлях в нікуди.

Впевнений ядерка для ламання через коліно це найкращий засіб. І країн по сусідству, які хочуть ядерну парасольку є багато. Польща точно хоче бути стронг. Маємо всі шанси на появу нового військового союзу. Та можливо навіть його війни на території рф із повним знищенням москви та всіх членів федерації (громадян рф) шляхом їх масових смертей та відміни такого громадяства за ненадобністю. Щоб було все як росіяни планували зробити з нами.
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07.07.2023 20:03 Відповісти
повірте-не потрібна нам та біомаса...- своеї ще вистачае
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07.07.2023 20:25 Відповісти
бухарест 2.0 : інші формулювання, результат той самий
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07.07.2023 19:58 Відповісти
Саміт НАТО відійде від формулювань "Бухареста"--перейде до формолювань--"Вільнуса".
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07.07.2023 20:02 Відповісти
синонім членства - мозгойобс..во
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07.07.2023 20:08 Відповісти
зі слів послиці складається однозначне враження: якби Україна одного ранку зникла - послиці та посли довго б хрестилися...

вони живуть у паралельній реальності, нема ради
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07.07.2023 20:10 Відповісти
аби не дразнить путлера...
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07.07.2023 20:23 Відповісти
Ну так -- повтору не буде -- ті слова були сказані в 2008 р. а ці будуть в 2023 р. -- роки будуть різнитися
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07.07.2023 20:24 Відповісти
недовго музика грала... саміт у Вільнюсі це результат роботи вищого керівництва країни, побачимо
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07.07.2023 20:39 Відповісти
зелений не хоче у НАТО, тому і не їде у Вільнюс.
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07.07.2023 20:41 Відповісти
Зе сьогодні анонсував свою поїздку у Вільнюс!!
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07.07.2023 21:15 Відповісти
Если формулировка и обещания будут туманные

То самое время просить лендлиз под камеры - еще 3 месяца есть, конгрес уходит на каникулы, дополнительно денег до октября не будет, и помощь существенно значит не возрастет из-за недостатка денег.

А после октября, ни денег, ни лендлиза.

Если заново не проголосуют бюджет
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07.07.2023 22:25 Відповісти
1. Деньги с бюджете США выделены и еще не использовани.

2. Закон о ленд Лизе заканчивается , но Президент США имеет право оперативно управлять деньгами и военной помощью.

3. Военные резервы законсервированной техники США огромны. Если немцы передают старую технику 60-70 годов, то тут этого много.

4. Двухпалатная поддержка парламента есть. Двухпартийная поддержка тоже.
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08.07.2023 01:31 Відповісти
 
 