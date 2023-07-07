Саміт НАТО відійде від формулювань "Бухареста" щодо членства України, – посол США Сміт

Лідери країн НАТО у заяві за підсумками саміту у Вільнюсі наступного тижня прагнутимуть відійти від формулювань Бухарестського саміту 2008 року, чого Україна тривалий час вимагає.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами посла, Україна може очікувати від саміту НАТО "набір конкретних результатів, як з погляду довгострокової практичної допомоги в таких питаннях, як військова модернізація, так і в питаннях оперативної сумісності".

"У комюніке ми будемо говорити про прагнення України до членства в НАТО, і це те, над чим члени Альянсу продовжують працювати. Але це не просто повторення Бухарестського саміту, це буде інакше, ніж те, про що ми говорили в 2008 році", – підкреслила Сміт.

Вона уточнила, що конкретні формулювання ще узгоджуються державами-членами НАТО і, найімовірніше, стануть відомі наприкінці тижня. Водночас посол повідомила, що обговорюється і питання скасування обов'язкового Плану дій щодо членства (ПДЧ) для Києва.

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"Та я вважаю, що президент Зеленський, якщо він вирішить приїхати на саміт, отримає добре прийняття, побачить значну підтримку відносин України з Альянсом і матиме цілий набір конкретних досягнень, які свідчитимуть про довгострокову прихильність до України з боку НАТО", – зазначила Сміт.