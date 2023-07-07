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Новини
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У столиці виникли локальні підтоплення в Голосіївському та Печерському районах через зливу, - КМДА

погода,ливень,ветер

Внаслідок негоди в Голосіївському та Печерському районах столиці виникли локальні підтоплення, гідрослужби працюють на місцях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі  повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Основна частина підтоплень - не на балансових вулицях дорожньої служби. Важливо, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів", - ідеться в повідомленні.

Співробітники дорожніх служб для ліквідації наслідків негоди залучають мотопомпи та інше насосне обладнання.

Гідрослужби столиці продовжують роботу в посиленому режимі, оскільки синоптики прогнозують грози зі зливами до кінця доби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва

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дощі (108) КМДА (2379) Київ (19683) підтоплення (196)


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поки зебільні суки наріту не узурпують Київ, буде тільки гірше, вірно ж?
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07.07.2023 20:00 Відповісти
а де ж та верещучка-су*чка з парасолькою??
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07.07.2023 20:02 Відповісти
Під Києвом цієї ночі блискало так,що страшно було підходить до вікон.
Але дощ був не дуже сильний.
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07.07.2023 20:54 Відповісти
 
 