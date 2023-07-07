Протягом 7 липня росіяни завдали 42 авіаційні удари. Ракетним ударом уражено інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 7 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Вночі російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу "Shahed". Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Також завдав 42 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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