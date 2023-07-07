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Протягом 7 липня росіяни завдали 42 авіаційні удари. Ракетним ударом уражено інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі, - Генштаб

с-300

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом  7 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Вночі російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу "Shahed". Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Також завдав 42 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили із С-300 по Запоріжжю, влучили в об’єкт інфраструктури, ніхто не постраждав, - ОВА

Автор: 

Генштаб ЗС (6794) Запоріжжя (2297) крилаті ракети (1081) обстріл (29262)


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Авіація ЗСУ минулої доби завдала 9 ударів по ворогу, - Генштаб Джерело:
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07.07.2023 21:17 Відповісти
 
 