З початком контрнаступу ЗСУ в армії РФ суттєво зросли втрати серед офіцерів, - ЗМІ

За даними російської служби ВВС, з початком контрнаступу ЗСУ зросли втрати серед російських окупантів, у т.ч. офіцерів старшої ланки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Загалом журналістам вже вдалося встановити імена 27 423 російських військових, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 240 осіб, включаючи кілька високопоставлених офіцерів, які загинули, намагаючись відбити контрнаступ ЗСУ.

Як зазначається, у період з 4 червня по 7 липня ЗМІ встановили загибель 553 осіб, однак у 313 з них не вказано дату загибелі. Окрім того, з початком контрнаступу ЗСУ також фіксується суттєве зростання втрат серед російських офіцерів - особливо старшої ланки.

З 4 червня на території України загинув щонайменше один генерал, два полковники та три підполковники російських Збройних сил, а також ще 12 офіцерів.

Зазначається, що до цього числа не входять 13 військових льотчиків, які загинули під час протистояння російської армії з ПВК "Вагнера" на території Росії наприкінці червня.

Востаннє такі суттєві втрати старші офіцери російської армії зазнавали лише у перші місяці вторгнення в Україну.

Також читайте: Росія втратила щонайменше 2 тисячі офіцерів із початку вторгнення, - KIU. ІНФОГРАФІКА

Однак видання наголошує, що реальні втрати російської сторони можуть бути значно більшими. Адже йдеться лише про ті дані, які журналістам вдається знайти та перевірити за відкритими джерелами: повідомлення чиновників та ЗМІ, публікації близьких родичів загиблих у соцмережах та інформація з низки цвинтарів.

"Встановлена нами цифра загиблих при відбитті контрнаступу ЗСУ - це мінімальна оцінка російських втрат. До цього числа увійшли лише ті, у кого в некрологах згадано відповідні обставини загибелі, або ті, чиї дати смерті збігаються з датами проведення контрнаступу", - додали у ВВС.