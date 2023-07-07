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Постачання Україні касетних боєприпасів буде тимчасовим кроком США, - The New York Times

байден

Постачання касетних боєприпасів в Україну буде тимчасовим кроком з боку США – поки виробництво звичайних артилерійських снарядів не буде збільшено.

Про це пише The New York Times із посиланням на ознайомлені з дискусією джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Співрозмовники журналістів припускають, що постачання може тривати до весни наступного року.

NYT пише, що кілька високопоставлених помічників президента США Джо Байдена, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, рекомендували йому погодитися на постачання касетних боєприпасів на зустрічі з найвищими посадовими особами національної безпеки минулого тижня.

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За даними співрозмовників ЗМІ, Держдеп був останнім, хто чинив опір – як через гуманітарні проблеми, так і через побоювання, що Штати рішуче відставатимуть від своїх союзників, які ввели заборону на касетні боєприпаси.

"Тепер помічники Байдена вважають, що вони не мають вибору", – йдеться в матеріалі.

Автор: 

боєприпаси (2298) США (23437)


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Топ коментарі
+16
Касетні ********** Джо Байден передав кацапам, бо у них ніби-то снарядний голод, а ЗСУ є лише перевіреним посередником і дають гарантію, що в максимально стислі терміни товар буде доставлено за призначенням.
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07.07.2023 21:30 Відповісти
+14
Не переймайтеся так, українці по людях стріляти не будуть, лише по кацапах...
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07.07.2023 21:29 Відповісти
+11
Як казали моя прабабця:-,,Немає нічого довшого,за тимчасове!,, Нам все згодиться,аби побільше!!!!
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07.07.2023 21:33 Відповісти
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молодець Байден, "заспокоїв" підарасів-пацифістів...
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07.07.2023 21:24 Відповісти
Як казали моя прабабця:-,,Немає нічого довшого,за тимчасове!,, Нам все згодиться,аби побільше!!!!
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07.07.2023 21:33 Відповісти
Пане Мосій,ваша прабабця моїй казала так-"Немає нічого більш постійного,ніж тимчасове".Пробачте,прабабки вони ж такі-скажуть,як зав*яжуть...
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07.07.2023 21:45 Відповісти
Да, да. Временным

Я на это очень рассчитываю
А сколько той зимы?
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07.07.2023 22:20 Відповісти
Правильно. Временно и во временное пользование.
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07.07.2023 21:24 Відповісти
Немає нічого постійнішого, ніж тимчасове, кацапам про це добре відомо 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.07.2023 21:26 Відповісти
Не переймайтеся так, українці по людях стріляти не будуть, лише по кацапах...
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07.07.2023 21:29 Відповісти
Філософи. В цьому світі все тимчасово.
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07.07.2023 21:30 Відповісти
Нет ничего более постоянного, чем временное....
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07.07.2023 21:30 Відповісти
Касетні ********** Джо Байден передав кацапам, бо у них ніби-то снарядний голод, а ЗСУ є лише перевіреним посередником і дають гарантію, що в максимально стислі терміни товар буде доставлено за призначенням.
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07.07.2023 21:30 Відповісти
це мабуть за те шо ф 16 так довго постачатимуть
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07.07.2023 21:35 Відповісти
Не встигли дати,а вже "обєспокоєни".Не хвилюйтесь! Наші ЗСУ акуратно працюють
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07.07.2023 21:37 Відповісти
Можете не поспішати нарощувати виробництво...
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07.07.2023 21:39 Відповісти
Печерська синагога навіть в помислах не мала виробляти свої **********. Це ж ой-вей, витрачати гроші які можна вкрасти, невимовна трагедія.
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07.07.2023 22:27 Відповісти
Ну,якщо до весни то добре)на весні вже навколо Українського кордону 1991 року рештою цих поставох створюватимуть демілітаризовану смугу,десь понад 200 км))
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07.07.2023 21:49 Відповісти
Ну от . Знову Блінкен . Схоже - вся зброя яка надходить зі США , це заслуга Блінкена .
Уявляю що б було , якби його не було . Салліван би обробив дідуся Байдена так що він би й патронів нам не надав .
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07.07.2023 21:56 Відповісти
10-30% касетних *********** не вибухають. І стають мінами в мирний час. Тому їх намагаються заборонити.
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07.07.2023 21:57 Відповісти
Касетні **********, які ми б надали, матимуть коефіцієнт нерозірваних ************** не більше 2,5%", - підкреслив радник Байдена. Джерело:
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07.07.2023 22:03 Відповісти
У всіх своя зручна статистика. Це нормально.
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07.07.2023 22:42 Відповісти
что это значит?
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08.07.2023 00:15 Відповісти
бред кацапский ты бот об этом знаешь
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08.07.2023 03:09 Відповісти
Нема нічого більш постійного, ніж щось тимчасове.
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07.07.2023 21:57 Відповісти
Байден просить у тимчасове користування Звєзду смерті.

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07.07.2023 21:58 Відповісти
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07.07.2023 22:01 Відповісти
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07.07.2023 22:04 Відповісти
Після огляду просимо повернути всі ********** назад 😁 !
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07.07.2023 22:12 Відповісти
На росії в таких випадках кажуть - ничто так не постоянно как временное
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07.07.2023 23:26 Відповісти
чиє завивання з боліт почуємо завтра, нацюцюрника чи обкуреного мерина?
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07.07.2023 23:38 Відповісти
Тіко до Перемоги!
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08.07.2023 00:01 Відповісти
якби в другу світову не бомбили фашистів бо вони можуть постраждати??

то фашисти би перемогли
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08.07.2023 00:05 Відповісти
 
 