Постачання Україні касетних боєприпасів буде тимчасовим кроком США, - The New York Times

Постачання касетних боєприпасів в Україну буде тимчасовим кроком з боку США – поки виробництво звичайних артилерійських снарядів не буде збільшено.

Про це пише The New York Times із посиланням на ознайомлені з дискусією джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Співрозмовники журналістів припускають, що постачання може тривати до весни наступного року.

NYT пише, що кілька високопоставлених помічників президента США Джо Байдена, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, рекомендували йому погодитися на постачання касетних боєприпасів на зустрічі з найвищими посадовими особами національної безпеки минулого тижня.

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За даними співрозмовників ЗМІ, Держдеп був останнім, хто чинив опір – як через гуманітарні проблеми, так і через побоювання, що Штати рішуче відставатимуть від своїх союзників, які ввели заборону на касетні боєприпаси.

"Тепер помічники Байдена вважають, що вони не мають вибору", – йдеться в матеріалі.