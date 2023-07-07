По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт трьох російських МіГ-31К, що є носіями "Кинджалів" (оновлено)
По всій Україні оголошували повітряну тривогу. В РФ було зафіксовано зліт літаків - носіїв ракет "Кинджал".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт трьх винищувачів МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".
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Надо подряжать НАТО и накрыть медным тазом эту грёбаную Саваслейку.
И тогда морда кирпичом: "Мы чё? Мы ж ничё!"
У нас и ракет таких ракет нет ....
Но если будет надо, то можем повторить.