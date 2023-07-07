УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11140 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 520 6

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт трьох російських МіГ-31К, що є носіями "Кинджалів" (оновлено)

По всій Україні оголошували повітряну тривогу. В РФ було зафіксовано зліт літаків - носіїв ракет "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт трьох російських МіГ-31К, що є носіями Кинджалів 01

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт трьх винищувачів МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

Також читайте: Окупанти використовують втричі менше "Калібрів", ніж ракет повітряного базування, РФ щомісяця випускає по Україні в середньому до ста ракет, - Ігнат

Автор: 

ракети (4078) повітряна тривога (941)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по статистике один з трёх должен **********.
показати весь коментар
07.07.2023 21:38 Відповісти
Щоб в них ракети повипадали по дорозі..
показати весь коментар
07.07.2023 21:44 Відповісти
На реактор.
показати весь коментар
07.07.2023 21:46 Відповісти
Нехай краще здетонують на підвісах.
показати весь коментар
07.07.2023 21:47 Відповісти
Та когда уже на россии будут тревоги ?
Надо подряжать НАТО и накрыть медным тазом эту грёбаную Саваслейку.
И тогда морда кирпичом: "Мы чё? Мы ж ничё!"
У нас и ракет таких ракет нет ....
Но если будет надо, то можем повторить.
показати весь коментар
07.07.2023 21:45 Відповісти
 
 