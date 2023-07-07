Касетні боєприпаси, Bradley і Stryker: Пентагон підтвердив надання Україні нового пакету військової допомоги

Сполучені Штати в п’ятницю оголосили про новий пакет військової допомоги України, в якому присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.

Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами посадовця Пентагону, до пакета допомоги, який надаватиметься із запасів армії США, увійшли боєприпаси 155-мм калібру, зокрема й DPICM, 105-мм снаряди, а також боєприпаси для систем Patriot і HIMARS.

Крім того, США нададуть Україні додаткову броньовану техніку – Bradley й Stryker, високоточні авіаційні снаряди, а також запчастини для ремонту й обладнання, додав Каль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США передають Україні касетні боєприпаси, - Білий дім (оновлено)

Новий пакет, пояснив заступник голови Міноборони США, дозволить надати Україні "сотні тисяч одиниць боєприпасів негайно".

Каль оголосив, що з новим пакетом військової підтримки загальна сума військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищує 41,3 мільярда доларів.

У Білому домі раніше пояснювали, що надання касетних боєприпасів – тимчасовий захід, поки не будуть розгорнуті потужності для виробництва звичайних артилерійських боєприпасів. Крім того, Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів.