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Новини Допомога Україні
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Касетні боєприпаси, Bradley і Stryker: Пентагон підтвердив надання Україні нового пакету військової допомоги

касетні

Сполучені Штати в п’ятницю оголосили про новий пакет військової допомоги України, в якому присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.

Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами посадовця Пентагону, до пакета допомоги, який надаватиметься із запасів армії США, увійшли боєприпаси 155-мм калібру, зокрема й DPICM, 105-мм снаряди, а також боєприпаси для систем Patriot і HIMARS.

Крім того, США нададуть Україні додаткову броньовану техніку – Bradley й Stryker, високоточні авіаційні снаряди, а також запчастини для ремонту й обладнання, додав Каль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США передають Україні касетні боєприпаси, - Білий дім (оновлено)

Новий пакет, пояснив заступник голови Міноборони США, дозволить надати Україні "сотні тисяч одиниць боєприпасів негайно".

Каль оголосив, що з новим пакетом військової підтримки загальна сума військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищує 41,3 мільярда доларів.

У Білому домі раніше пояснювали, що надання касетних боєприпасів – тимчасовий захід, поки не будуть розгорнуті потужності для виробництва звичайних артилерійських боєприпасів. Крім того, Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів.

Автор: 

боєприпаси (2298) Пентагон (1439)


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Топ коментарі
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07.07.2023 22:23 Відповісти
+21
У рашІстафашІстов... задиміло
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07.07.2023 22:23 Відповісти
+17
ЗАЯВА ДЛЯ ПРЕСИ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ США ЕНТОНІ БЛІНКЕНА (ПОВНИЙ TEKCT)

7 липня 2023 року

«Відважні захисники України продовжують чинити опір російській агресії, а українці по всій країні витримують удари безпілотників і ракет. Іхня непохитна мужність надихає світ і стимулює зусилля США та всього світу, щоб допомогти Україні в цей скрутний для неї час.»



Відповідно до делегованих повноважень від Президента Байдена, я даю дозвіл на нашу 42-гу передачу озброєння та техніки для України. Цей пакет допомоги включає вдосконалені звичайні ********** подвійного призначення (DPICM) - високоефективні та надійні артилерійські засоби для ураження площадних цілей, які США раніше не надавали Україні.

Також цей пакет допомоги містить додаткові високоточні авіаційні **********, реактивні системи залпового вогню, 155-мм гаубиці та 155-мм і 105-мм артилерійські **********, засоби ППО, протиповітряні і протитанкові ракети та снаряди, бойові машини «Бредлі» та «Страйкер», а також інше обладнання, необхідне для посилення хоробрих українських військових на полі бою, щоб допомогти їм відвоювати суверенну територію України і захистити своїх співгромадян.

Цей пакет містить надзвичайно важливу безпекову допомогу - зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США - на загальну суму 800 мільйонів доларів США.

Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія могла б зупинити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі атаки на міста і людей України. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати Америки та наші союзники і партнери єднатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно».

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07.07.2023 23:02 Відповісти
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07.07.2023 22:23 Відповісти
ЗАЯВА ДЛЯ ПРЕСИ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ США ЕНТОНІ БЛІНКЕНА (ПОВНИЙ TEKCT)

7 липня 2023 року

«Відважні захисники України продовжують чинити опір російській агресії, а українці по всій країні витримують удари безпілотників і ракет. Іхня непохитна мужність надихає світ і стимулює зусилля США та всього світу, щоб допомогти Україні в цей скрутний для неї час.»



Відповідно до делегованих повноважень від Президента Байдена, я даю дозвіл на нашу 42-гу передачу озброєння та техніки для України. Цей пакет допомоги включає вдосконалені звичайні ********** подвійного призначення (DPICM) - високоефективні та надійні артилерійські засоби для ураження площадних цілей, які США раніше не надавали Україні.

Також цей пакет допомоги містить додаткові високоточні авіаційні **********, реактивні системи залпового вогню, 155-мм гаубиці та 155-мм і 105-мм артилерійські **********, засоби ППО, протиповітряні і протитанкові ракети та снаряди, бойові машини «Бредлі» та «Страйкер», а також інше обладнання, необхідне для посилення хоробрих українських військових на полі бою, щоб допомогти їм відвоювати суверенну територію України і захистити своїх співгромадян.

Цей пакет містить надзвичайно важливу безпекову допомогу - зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США - на загальну суму 800 мільйонів доларів США.

Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія могла б зупинити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі атаки на міста і людей України. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати Америки та наші союзники і партнери єднатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно».

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07.07.2023 23:02 Відповісти
Блинкен не упомянул освободителя Киева и великого лидера современности! текст переписать и согласовать с ермаком!
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08.07.2023 12:32 Відповісти
Дуже смішно, бачу ви роботи не маєте.
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08.07.2023 14:45 Відповісти
А ви з відділу працевлаштування)?
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08.07.2023 15:42 Відповісти
У рашІстафашІстов... задиміло
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07.07.2023 22:23 Відповісти
А декому тут не вгодив Салліван що підтвердив надання.
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07.07.2023 22:32 Відповісти
Партнери Єрмака по перемовинах тут багатьом не до вподоби...
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07.07.2023 22:35 Відповісти
Саме Саліван перший хто в липні- 2021р. підняв на «самий верх» питання нападу кацапів на Україну.
Закидувати йому партнерство з ермаком не правильно. А може він взагалі веде «карасика»?)
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07.07.2023 22:41 Відповісти
То і я кажу що не правильно.
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07.07.2023 22:49 Відповісти
Взагалі то, коли Саліван приїхав у Київ минулого року, щоб дізнатися який настрій України до переговорів з руснею, то після розмови з Єрмаком, або як висловися Піонтковський, словесної порки, держсекретар повідомив все чітко, що ми підтримуємо територіальну цілісність України і тільки сама Україна вирішуватиме, коли їй сідати за стіл перемовин й з ким.
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08.07.2023 14:52 Відповісти
и сколько времени администрация была против? если бы хватало обычных снарядов то саливан был бы против поставок.
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08.07.2023 12:35 Відповісти
Байден, Остин, где с*ка Атакамсы?
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07.07.2023 22:33 Відповісти
ATACMS - це і є касетні **********, давайте координати
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07.07.2023 22:38 Відповісти
Не путайте понятия - ATACMS это ракетный комплекс дальностью до 300 км, а БЧ у него может быть любой, в том числе и кассетной. Вам пока их не дают.
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07.07.2023 22:51 Відповісти
Ви щось чули про про жарти, про почуття гумору?
Як вважаєте - навіщо там смайлик стоїть? Це хіба не для тих у кого з почуттям гумору важкувато?
Тож - плутає тут саме ви)
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07.07.2023 23:19 Відповісти
Ок, смайлик не заметил...
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08.07.2023 15:58 Відповісти
Топоры добавьте. Ну их же дохрена у вас.
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07.07.2023 22:42 Відповісти
всмысле Томагавки?
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08.07.2023 10:32 Відповісти
просто ура
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07.07.2023 22:52 Відповісти
Нет ничего более постоянного, чем временное.
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07.07.2023 22:58 Відповісти
Америка - великая страна. ху\йло и его шайка, обязательно проиграют и будут нести ответственность за все что сделали.
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07.07.2023 23:01 Відповісти
Я ж казав, що будуть касетні **********. Як би не зарікалися щось не давати - треба тиснути. А касетні ********** - це вирок рашистам та їх м'ясній тактиці
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07.07.2023 23:09 Відповісти
казав казав, тепер скажи на анг про це ситим, бо там вже цінителі гуманізму і моралі з діда Байдена вершника апокаліпсису зробили через тебе.
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08.07.2023 00:38 Відповісти
12 часов лету до Жешува, вылетели этим утром. Кацап, завтра/послезавтра домой, на дембель поедешь! В новом мешке!
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08.07.2023 00:14 Відповісти
наверх положіть десяток ліачків і два вагона мальборо і буде добре
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08.07.2023 00:34 Відповісти
"Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних ***********."
Тобто в касетi буде менше ***********.
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08.07.2023 09:00 Відповісти
Парашка применит химическое оружие
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08.07.2023 10:08 Відповісти
а ты не писай в компот, там повар ноги моет
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08.07.2023 10:35 Відповісти

вот он красавец Stryker
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08.07.2023 10:34 Відповісти
--Даремно ми ( у наді . на успіх...) розкатали гемби ... Наш стратег. яйце-глот Резніков вже поспішив вибачитися ( я так зрозумів .що перед рашо-виродками ) за можливе їх використання ...Виголосив 5( п*ять ) застережень.яких Україна має дотримуватися у разі застосування. отих касетних гостинців( лише в чистім полі. далеко від населених пунктів і.т.і. )Як я зрозумів нашого гешефт-- комбінатора --це буде використовуватися лише. як стримуючий фактор та ажніяк НЕ грізна зброя !?
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08.07.2023 12:08 Відповісти
"сотні тисяч одиниць *********** негайно" на декілька сотень тисяч окупантів на території України.
Це якщо всі ефективно використати, то лише за допомогою цього арсеналу можна війну виграти та ще й в резерві залишиться.
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08.07.2023 13:37 Відповісти
 
 