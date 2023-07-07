Касетні боєприпаси, Bradley і Stryker: Пентагон підтвердив надання Україні нового пакету військової допомоги
Сполучені Штати в п’ятницю оголосили про новий пакет військової допомоги України, в якому присутні також так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.
Таку інформацію на брифінгу озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами посадовця Пентагону, до пакета допомоги, який надаватиметься із запасів армії США, увійшли боєприпаси 155-мм калібру, зокрема й DPICM, 105-мм снаряди, а також боєприпаси для систем Patriot і HIMARS.
Крім того, США нададуть Україні додаткову броньовану техніку – Bradley й Stryker, високоточні авіаційні снаряди, а також запчастини для ремонту й обладнання, додав Каль.
Новий пакет, пояснив заступник голови Міноборони США, дозволить надати Україні "сотні тисяч одиниць боєприпасів негайно".
Каль оголосив, що з новим пакетом військової підтримки загальна сума військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищує 41,3 мільярда доларів.
У Білому домі раніше пояснювали, що надання касетних боєприпасів – тимчасовий захід, поки не будуть розгорнуті потужності для виробництва звичайних артилерійських боєприпасів. Крім того, Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів.
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7 липня 2023 року
«Відважні захисники України продовжують чинити опір російській агресії, а українці по всій країні витримують удари безпілотників і ракет. Іхня непохитна мужність надихає світ і стимулює зусилля США та всього світу, щоб допомогти Україні в цей скрутний для неї час.»
Відповідно до делегованих повноважень від Президента Байдена, я даю дозвіл на нашу 42-гу передачу озброєння та техніки для України. Цей пакет допомоги включає вдосконалені звичайні ********** подвійного призначення (DPICM) - високоефективні та надійні артилерійські засоби для ураження площадних цілей, які США раніше не надавали Україні.
Також цей пакет допомоги містить додаткові високоточні авіаційні **********, реактивні системи залпового вогню, 155-мм гаубиці та 155-мм і 105-мм артилерійські **********, засоби ППО, протиповітряні і протитанкові ракети та снаряди, бойові машини «Бредлі» та «Страйкер», а також інше обладнання, необхідне для посилення хоробрих українських військових на полі бою, щоб допомогти їм відвоювати суверенну територію України і захистити своїх співгромадян.
Цей пакет містить надзвичайно важливу безпекову допомогу - зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США - на загальну суму 800 мільйонів доларів США.
Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія могла б зупинити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі атаки на міста і людей України. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати Америки та наші союзники і партнери єднатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно».
Закидувати йому партнерство з ермаком не правильно. А може він взагалі веде «карасика»?)
Як вважаєте - навіщо там смайлик стоїть? Це хіба не для тих у кого з почуттям гумору важкувато?
Тож - плутає тут саме ви)
Тобто в касетi буде менше ***********.
вот он красавец Stryker
Це якщо всі ефективно використати, то лише за допомогою цього арсеналу можна війну виграти та ще й в резерві залишиться.