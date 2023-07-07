Росія розігруватиме "волинську карту", поки не буде з’ясовано все про трагедію, - Моравецький

Росія намагатиметься використати факт Волинської трагедії, щоб посварити українців і поляків, поки обставини тих подій не будуть повністю з’ясовані.

На цьому наголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у селі Плужники Тернопільської області, де проводяться пошуково-ексгумаційні роботи на місці поховання польських жертв Волинської трагедії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Маємо усвідомлювати, що поки не буде до кінця встановлено і записано історію Волинського злочину, Росія завжди використовуватиме "волинську карту", аби вбити клин між поляками й українцями",- заявив Моравецький.

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За його словами, цього не можна дозволити, особливо у період, коли Україна бореться за свою свободу, незалежність і право на життя.

"Вся Україна бореться також за Польщу і Європу. Вона бореться за нашу безпеку та наше майбутнє. Щодня українські воїни гинуть у боротьбі з варварською російською навалою, і ми їм вдячні", - підкреслив очільник польського уряду.

Він зауважив, що на підставі домовленості між українським та польським урядами впродовж кількох тижнів тривають пошуково-ексгумаційні роботи у Плужниках, де у ніч з 12 на 13 лютого 1945 року були вбиті близько 100 поляків.

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Моравецький підкреслив, що Волинська трагедія є "незагоєною раною" в історії двох народів, яку потрібно залікувати правдою, "пам’ятаючи, хто був катом, а хто жертвою". На його переконання, це треба зробити таким чином, щоб ця проблема "не знищила польсько-українську солідарність".

Як відомо, тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін відрізняються.иТему Волинської трагедії активно використовує російська пропаганда.