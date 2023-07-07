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Новини Волинська трагедія
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Росія розігруватиме "волинську карту", поки не буде з’ясовано все про трагедію, - Моравецький

моравецький

Росія намагатиметься використати факт Волинської трагедії, щоб посварити українців і поляків, поки обставини тих подій не будуть повністю з’ясовані.

На цьому наголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у селі Плужники Тернопільської області, де проводяться пошуково-ексгумаційні роботи на місці поховання польських жертв Волинської трагедії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Маємо усвідомлювати, що поки не буде до кінця встановлено і записано історію Волинського злочину, Росія завжди використовуватиме "волинську карту", аби вбити клин між поляками й українцями",- заявив Моравецький.

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За його словами, цього не можна дозволити, особливо у період, коли Україна бореться за свою свободу, незалежність і право на життя.

"Вся Україна бореться також за Польщу і Європу. Вона бореться за нашу безпеку та наше майбутнє. Щодня українські воїни гинуть у боротьбі з варварською російською навалою, і ми їм вдячні", - підкреслив очільник польського уряду.

Він зауважив, що на підставі домовленості між українським та польським урядами впродовж кількох тижнів тривають пошуково-ексгумаційні роботи у Плужниках, де у ніч з 12 на 13 лютого 1945 року були вбиті близько 100 поляків.

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Моравецький підкреслив, що Волинська трагедія є "незагоєною раною" в історії двох народів, яку потрібно залікувати правдою, "пам’ятаючи, хто був катом, а хто жертвою". На його переконання, це треба зробити таким чином, щоб ця проблема "не знищила польсько-українську солідарність".

Як відомо, тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін відрізняються.иТему Волинської трагедії активно використовує російська пропаганда.

Автор: 

Волинська трагедія (138) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+23
Пане Моравецький, потрібно системно підходити до цього питання, бо кат і жертва тоді мінялися багато разів місцями. Потрібно поставити пам'ятник полеглим в українсаько-польських міжусобицях і закрити питання. Бо його мусолення - то лише на догоду кацапам.
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07.07.2023 23:17 Відповісти
+16
Скільки вже можна мусолити цю тему? Полякам ще не набридло?
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07.07.2023 23:17 Відповісти
+13
без сумнівів, ця трагедія була зрежисована НКВД, де цілі загони діяли під виглядом украінців і поляків!!
Метою, цієі операціі було недопущення об'єднання постаньських рухів украінців з польською повстаньскою АК. Бо жодокацапи дуже добре памятають як вигребли піндюлєй 20х роках під Варшавою, коли украінці і поляки воювали на одному боці. От і вся філософія!!
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07.07.2023 23:24 Відповісти
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пройшло три покоління. примирення цілком можливе і вкрай необхідне. правда і публічний процес. але за участю істориків а не політиків.
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07.07.2023 23:16 Відповісти
Ще при Чучмі все погодили і владнали. Навіщо він знов мутить воду?
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07.07.2023 23:16 Відповісти
При якому чучмі ? Все залагодили президенти В.Ющенко і Л. Качинський, якого потім разом з урядовою делегацією у 2010 році в авіакатастрофі знищили москалі
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07.07.2023 23:27 Відповісти
кучма, як і багато інших мешканців україни мало або зовсім нічого не знав про ті події...і він попрохав вибачення....потім йому трохи розказали за те все і він більше так не вівся...
однак цей момент був підхоплений польською стороною і продовжує розкручуватись...
то внутрішня польська проблема, трагедія..
сутички відбувались між громадянами польщі в умовах окупації, а причини в діях польської держави міжвоєнного періоду на тих землях...
держава україна і урср нє при дєлах...як і громадяни україни не мають втручатись в вирішення тієї польської драми...
а поляки мають дати собі і нам, що накоїла держава у міжвоєнний період, що в умовах окупації відбулось збройне протистояння між громадянами польщі на волині...адже загинуло багато і православних і католиків громадян польщі...
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08.07.2023 06:03 Відповісти
Скільки вже можна мусолити цю тему? Полякам ще не набридло?
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07.07.2023 23:17 Відповісти
Пане Моравецький, потрібно системно підходити до цього питання, бо кат і жертва тоді мінялися багато разів місцями. Потрібно поставити пам'ятник полеглим в українсаько-польських міжусобицях і закрити питання. Бо його мусолення - то лише на догоду кацапам.
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07.07.2023 23:17 Відповісти
Кожне згадування Волинської трагедії (без посилання на контекст та перебіг польсько-української війни) є спекуляцією.
У загальних рисах, що можна, уже з'ясовано. Детально усі обставини не вдасться з'ясувати уже ніколи. Кому цікаво, читайте книгу В'ятровича
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07.07.2023 23:20 Відповісти
Причини Волинської трагедії багато в чому схожі з причинами Хмельниччини. Полякам це незручно визнати...
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07.07.2023 23:23 Відповісти
без сумнівів, ця трагедія була зрежисована НКВД, де цілі загони діяли під виглядом украінців і поляків!!
Метою, цієі операціі було недопущення об'єднання постаньських рухів украінців з польською повстаньскою АК. Бо жодокацапи дуже добре памятають як вигребли піндюлєй 20х роках під Варшавою, коли украінці і поляки воювали на одному боці. От і вся філософія!!
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07.07.2023 23:24 Відповісти
Не зовсім вірно. Те, що режисери на першому етапі були у москві і берліні - це факт, однак армія крайова більше всього "прославилась" весною 1945-го. І події 1920-го взагалі не мають до цього ніякого відношення. Взагалі!
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08.07.2023 07:24 Відповісти
- Олег, когда началась 2 мировая война?
- Валлийская резня!!
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07.07.2023 23:28 Відповісти
👍👍
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07.07.2023 23:29 Відповісти
розумні слова, підтримую Моравецького.
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07.07.2023 23:28 Відповісти
Можна одне запитання - Волинь до 1939 входила до Польщі чи була незалежною територією? І ще одне питання - поляки проводили пацифікацію чи ні?
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08.07.2023 03:19 Відповісти
Не треба боятись визнати і приховувати цю тему. Події відбувались під час сталінсько-гітлєровської війни, на території окупованій гітлєровською Німеччиною. Отже ******* Україна не може бути відповідальною за ті події так само як ******* Польща. Мож сформулювати як "конфлікт спровокований та вчинений окремими представниками українського та польського етносу", встановити конкретних людей. Особисто мене б таке формулювання влаштувало.
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07.07.2023 23:36 Відповісти
нє...конфлікт спровокований польською державою у міжвоєнний період, насамперед підходом до земельних питань...
а в умовах окупації, коли одна група польських громадян/сім.ї осадників, католики/ позбулась підтримки держави, інші польські громадяни вирішували ситуацію на свій розсуд...
тобто внутрішній конфлікт польських громадян...україна, урср стосунку до подій не має..
--------
росія зараз, як пишуть змі, намагається швидкими темпами заселити окуповані землі...то ж росіянам, які погоджуються на переїзд, варто нагадати про можливі наслідки на прикладі...
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08.07.2023 06:20 Відповісти
а з огляду на те, як швидко росіяни намагаються видати паспорти місцевим мешканцям, то учасниками їх конфлікту з понаєхавшими можуть бути лише громадяни росії з обох боків...
так прикро...
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08.07.2023 06:31 Відповісти
У них есть еще два туза - Катынь и Смоленск. Забыли? Нехорошо.
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07.07.2023 23:36 Відповісти
Треба насамперед колоду карт замінити. Забагато сумнівних картинок там є нині.
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07.07.2023 23:39 Відповісти
Правда про Волинську трагедію можливо буде розкрити, якщо починати з вивчення щоденника ковпаківського комісара Руднєва та з'ясування про яку спецоперацію з'єднань радянських партизанів на теренах західної України він казав на нараді командирів та комісарів загонів за участі представника уераїнського штабу партизанського руху, що вона матиме історичне значення.
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07.07.2023 23:55 Відповісти
Неначасі.
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08.07.2023 00:06 Відповісти
Для початку поставити пам'ятні знаки всім загиблим з усіх сторін. Потім зрозуміти, що тоді була війна між СРСР і нацистами та їх союзниками, які з радістю підігрівали конфліктні настрої між українцями і поляками, і чого гріха таїти, обидві нації були також винуваті в тих подіях. Все це проговорити офіційно, зрозуміти, що зараз все інакше і люди інші. Жити далі ******** життям.
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08.07.2023 00:14 Відповісти
А про Скоромох нічого не чули?
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08.07.2023 00:22 Відповісти
Не тільки рашка.Польскі політики завжди розігрували цю карту щоб набрати собі політичні бали.І продовжують це робити зараз.
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08.07.2023 00:24 Відповісти
Поляки скромненько замовчують пацифікацію і методи її впровадження. Не було б пацифікації - не було б відповіді на пацифікацію.
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08.07.2023 06:27 Відповісти
Ввдповідальність за всі злочини на окупованих українських територіях несе окупант. У ті часи це були московія, Німеччина, Польща, Угорщина.
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08.07.2023 00:26 Відповісти
Є така прикмета: якщо у Польщі говорять офіційні особи про волинську різанину - це значить скоро вибори.
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08.07.2023 07:29 Відповісти
 
 