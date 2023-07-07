Росія розігруватиме "волинську карту", поки не буде з’ясовано все про трагедію, - Моравецький
Росія намагатиметься використати факт Волинської трагедії, щоб посварити українців і поляків, поки обставини тих подій не будуть повністю з’ясовані.
На цьому наголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у селі Плужники Тернопільської області, де проводяться пошуково-ексгумаційні роботи на місці поховання польських жертв Волинської трагедії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Маємо усвідомлювати, що поки не буде до кінця встановлено і записано історію Волинського злочину, Росія завжди використовуватиме "волинську карту", аби вбити клин між поляками й українцями",- заявив Моравецький.
За його словами, цього не можна дозволити, особливо у період, коли Україна бореться за свою свободу, незалежність і право на життя.
"Вся Україна бореться також за Польщу і Європу. Вона бореться за нашу безпеку та наше майбутнє. Щодня українські воїни гинуть у боротьбі з варварською російською навалою, і ми їм вдячні", - підкреслив очільник польського уряду.
Він зауважив, що на підставі домовленості між українським та польським урядами впродовж кількох тижнів тривають пошуково-ексгумаційні роботи у Плужниках, де у ніч з 12 на 13 лютого 1945 року були вбиті близько 100 поляків.
Моравецький підкреслив, що Волинська трагедія є "незагоєною раною" в історії двох народів, яку потрібно залікувати правдою, "пам’ятаючи, хто був катом, а хто жертвою". На його переконання, це треба зробити таким чином, щоб ця проблема "не знищила польсько-українську солідарність".
Як відомо, тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін відрізняються.иТему Волинської трагедії активно використовує російська пропаганда.
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однак цей момент був підхоплений польською стороною і продовжує розкручуватись...
то внутрішня польська проблема, трагедія..
сутички відбувались між громадянами польщі в умовах окупації, а причини в діях польської держави міжвоєнного періоду на тих землях...
держава україна і урср нє при дєлах...як і громадяни україни не мають втручатись в вирішення тієї польської драми...
а поляки мають дати собі і нам, що накоїла держава у міжвоєнний період, що в умовах окупації відбулось збройне протистояння між громадянами польщі на волині...адже загинуло багато і православних і католиків громадян польщі...
У загальних рисах, що можна, уже з'ясовано. Детально усі обставини не вдасться з'ясувати уже ніколи. Кому цікаво, читайте книгу В'ятровича
Метою, цієі операціі було недопущення об'єднання постаньських рухів украінців з польською повстаньскою АК. Бо жодокацапи дуже добре памятають як вигребли піндюлєй 20х роках під Варшавою, коли украінці і поляки воювали на одному боці. От і вся філософія!!
- Валлийская резня!!
а в умовах окупації, коли одна група польських громадян/сім.ї осадників, католики/ позбулась підтримки держави, інші польські громадяни вирішували ситуацію на свій розсуд...
тобто внутрішній конфлікт польських громадян...україна, урср стосунку до подій не має..
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росія зараз, як пишуть змі, намагається швидкими темпами заселити окуповані землі...то ж росіянам, які погоджуються на переїзд, варто нагадати про можливі наслідки на прикладі...
так прикро...