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Вчасний, масштабний і дуже потрібний, - Зеленський подякував США за новий оборонний пакет для України

польща,боєприпаси

Володимир Зеленський висловив вдячність народові та Джо Байдену за новий пакет військової допомоги для України, назвавши його вчасним, масштабним і дуже потрібним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Вчасний, масштабний та дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народові та Президенту Джозефу Байдену за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою. Розширення оборонних спроможностей України дасть нові інструменти для деокупації нашої землі та наближення миру", - підкреслив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Касетні боєприпаси, Bradley і Stryker: Пентагон підтвердив надання Україні нового пакету військової допомоги

Автор: 

боєприпаси (2298) Зеленський Володимир (24384) зброя (7540) допомога (8453) США (23437) касетні боєприпаси (127)


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07.07.2023 23:34 Відповісти
Кацапський троль пятак працюе « прохіесійно»

Не пожалкував часу- картинку намалював. Ви не дивуйтесь- то не пукін-ху&ло.

Пьятак его не чипае. Ніззяяя…
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08.07.2023 02:22 Відповісти
Ніякий він не троль. Ну, якщо й троль, то не кацапський. Вам треба трохи ще пожити на Цензорі, щоб не робити поспішних висновків. Чи ви простий ідолопоклонник?
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08.07.2023 09:29 Відповісти
Ти подоляцкий троль. у вас в багатьох подібні дати реєстрації.
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08.07.2023 12:23 Відповісти
Подяку в келих не налити.
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07.07.2023 23:36 Відповісти
тільки коли Рашісти по зубам получать з усвідомленнм своїх втрат , коли самки не зможуть стільки народжувати як втрачають , от тоді завиють на болотах , Слава Україні
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07.07.2023 23:36 Відповісти
Це Гарно-Гарнюче!
Касетні ********** допоможуть з меншими втратами звільняти Україну від Рашисько-нациської нечисті !!!
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08.07.2023 00:04 Відповісти
 
 