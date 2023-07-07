Вчасний, масштабний і дуже потрібний, - Зеленський подякував США за новий оборонний пакет для України

Володимир Зеленський висловив вдячність народові та Джо Байдену за новий пакет військової допомоги для України, назвавши його вчасним, масштабним і дуже потрібним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Вчасний, масштабний та дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народові та Президенту Джозефу Байдену за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою. Розширення оборонних спроможностей України дасть нові інструменти для деокупації нашої землі та наближення миру", - підкреслив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Касетні боєприпаси, Bradley і Stryker: Пентагон підтвердив надання Україні нового пакету військової допомоги