Вчасний, масштабний і дуже потрібний, - Зеленський подякував США за новий оборонний пакет для України
Володимир Зеленський висловив вдячність народові та Джо Байдену за новий пакет військової допомоги для України, назвавши його вчасним, масштабним і дуже потрібним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
"Вчасний, масштабний та дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народові та Президенту Джозефу Байдену за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою. Розширення оборонних спроможностей України дасть нові інструменти для деокупації нашої землі та наближення миру", - підкреслив глава держави.
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Не пожалкував часу- картинку намалював. Ви не дивуйтесь- то не пукін-ху&ло.
Пьятак его не чипае. Ніззяяя…
Касетні ********** допоможуть з меншими втратами звільняти Україну від Рашисько-нациської нечисті !!!