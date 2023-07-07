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На саміті НАТО обговорять кроки, які потрібно зробити Україні для вступу, - Салліван

джейк,салліван

Україна перед вступом до НАТО має багато зробити для того, щоб відповідати стандартам Альянсу, цей список вимог обговорюватиметься на саміті у Вільнюсі.

Про це сказав на брифінгу радник адміністрації США із нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"США підтримують політику відкритих дверей НАТО і у Вашингтоні не сумніваються, що домовленості про вступ між НАТО та Україною буде досягнуто. Однак це не виключає того, що Україна має зробити ще багато кроків для того, щоб відповідати стандартам НАТО", – сказав Салліван.

На уточнювальне запитання журналіста Салліван відповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна точно не стане членом Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США наполягають, що Україна повинна виконати реформи для відповідності стандартам НАТО

"Проте на саміті обговорюватиметься, які саме кроки мають бути зроблені для того, щоб Україна стала повноправним членом НАТО", – сказав він.

Саміт лідерів Північноатлантичного Альянсу пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Раніше сьогодні представник Білого Дому Джон Кірбі сказав в інтерв'ю, що "чіткої дорожньої карти" для вступу України до НАТО поки немає і що США вважають найважливішим "зосередитися на бойових діях, які йдуть прямо зараз".

Автор: 

членство в НАТО (1745) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+15
Прибрати кремлівську агентуру від влади.
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07.07.2023 23:36 Відповісти
+12
Крок №1 - заткнути пельку "великому геостратегу" Салівану, що вже цілковито кукухою поїхав, Голохвастов вашингтонський.
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07.07.2023 23:40 Відповісти
+9
А хто так тягнув з озброенням, що орки встигли закріпити позиції ? Може пора країнам НАТО шукати російських кротів в своїх міністерствах оборони ?!
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07.07.2023 23:48 Відповісти
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07.07.2023 23:36 Відповісти
аперіділ! ))
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07.07.2023 23:37 Відповісти
Та шо вы говорите?! Мистер Саливан…

«Украина должна приблизиться к стандартам НАТО « ?!

Это наверно Турция образец стандартов? А турецкий султан образец демократии?

Или это Мадьяры соответствуют стандартам НАТО, когда блокируют его решения?

Или это высокие стандарты НАТО в Германии, которая десятилетиями нарушала устав НАТО и не платила положенные 2% ?!

Ждек, канчай ваньку валять
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08.07.2023 01:38 Відповісти
Дуже пріметивна пропаганда кацапів-

змістить Презідента та свій уряд і все буде в шоколаді.

Так працюе Кремль через своїх Пятаків на цьому сайті. Цей рашистскій троль тут з утра до вечора ганьбить Україну.

Він і тут перший « дописувач», бо чергує

Ху&ловці Не змогли подолати українське військо. А зараз намагаються
развалити країну з середини.

Досвід е. В 2014 забрали Крим.

Але цей тупий аргумент вже не діе. Бо багато українців розуміють що це ворожа москальська пропаганда.
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08.07.2023 02:19 Відповісти
І зробити реформи, цікаво що і хто заважає зробити реформи Зеленському зараз???
Чому він не хоче їх робити? Ось суть питання,а тупотіти ногами і вимагати нас прийняти це цирк.Зроби все і вступай,як всі.
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08.07.2023 07:27 Відповісти
Тому що Моніка не хоче в НАТУ. Зараз він тут цар і бог узурпувавший владу, а в НАТІ цього не буде. По справах їхніх впізнаєте їх сказано в Біблії.
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08.07.2023 07:32 Відповісти
Кацапский троль Пятак маскуется під « реформатара»

Дурість та вбогість його «аргументів» бачать усі:

1. Троль «знае», що Презідент України « не хоче в НАТО».

2. Примітивність його аргументів зашкалює:

» Зараз він тут цар і бог узурпувавший владу, а в НАТІ цього не буде. «

Він намагається переконати читача що в НАТО усі « демократи» .

Це виглядає як убогий аргумент, особливо якщо взяти приклад «демократичної» Туреччини з її авторитарним султаном Ердоганом.

Тому цей кремлівський троль намагветься скормити читачу фуфел, маскує свою анті українську позицію.

Памятайте це коли наступного разу побачити тут бота « 5 копійок»- він ВОРОГ
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08.07.2023 13:37 Відповісти
Крок №1 - заткнути пельку "великому геостратегу" Салівану, що вже цілковито кукухою поїхав, Голохвастов вашингтонський.
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07.07.2023 23:40 Відповісти
Що ти таке несеш?! Що не так він сказав?!
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08.07.2023 00:19 Відповісти
він занадто борзий бо не втік а корупція на кожній ланці
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08.07.2023 01:18 Відповісти
Джони, шо він сказав не так- дивись вище
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08.07.2023 01:40 Відповісти
Нагадує казку про Попелюшку. Так, ти зможеш підти на бал, але зроби те, те, те і оте 100 разів. Угорщині і Туреччині теж подібні умови ставили?
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07.07.2023 23:41 Відповісти
Дивно що ви на Угорщину і Туреччину рівняєтесь… уних з НАТО таке співробітництво…. що нам мабудь не підійде.
І чого вас засмучує необхідність реформ? Тим паче що на них треба лише бажання - і розкажуть як і гроші на них дадуть?
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07.07.2023 23:56 Відповісти
Хто щось казав про реформи? Реформи робляться для себе, а не для НАТО, чи Заходу. От тільки важкі часи вимагають рішучих рішень. Україна веде війну за існування. Існування України можливо тільки в одному випадку - стати членом НАТО. Альтернатива - безкінечна війна, руйнування країни. Захід це чудово знає. І в такому випадку висувати купу вимог з гаслом: "ви вмирайте, НАТО колись папізже, ви ще не доросли" - це вже цинізм. А Угорщина до того - що вона прокацапський відкритий кріт, та й Туреччина - авторитарна держава, якої далеко до демократії. Але вони - в НАТО, а Україна - яка боронить зараз Європу - рилом не вийшла.
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08.07.2023 00:21 Відповісти
Чому не виконати умови вступу? Що там такого що всі члени НАТО виконали, а нас вкурвлює?
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08.07.2023 04:38 Відповісти
Ви сказали «умови ставити» , для нас умови - це реформи.

«НАТО колись папізже, ви ще не доросли" - це вже цинізм» - а в чому цинізм?

Визначиться вже - Україна «веде війну за існування» чи «боронить Європу».

і ще раз досить приводити Угорщину і Туреччину в приклад. То не наші варіанти
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08.07.2023 08:35 Відповісти
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07.07.2023 23:46 Відповісти
А хто так тягнув з озброенням, що орки встигли закріпити позиції ? Може пора країнам НАТО шукати російських кротів в своїх міністерствах оборони ?!
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07.07.2023 23:48 Відповісти
Не промерзло, але потім довго сохло.

Орки не думають треба чи не треба - одразу копають і мінують де можуть. Процес почався одразу після окупції.
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07.07.2023 23:59 Відповісти
Справа мабуть не в військових...
А розміновувати можна буде пробувати і касетними ************, там у кожному 88 **************. Хоча це також не панацея - ************* не всі спрацьовують (відсоток зовсім невеликий), тож ************ також може стати маленькою "міною"...
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08.07.2023 00:00 Відповісти
То а про що ж тоді Салліван з Єрмаком розмовляє півтора роки? Тож в них там "комісія" якась...
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07.07.2023 23:47 Відповісти
та не нервуйте - все готово. Можуть викреслити пару пунктів, можуть добавити не в тому справа.
Взагалі, не подобається демократія? Сидіть далі в кацапії, «велічіє царя» зовсім інша справа.
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08.07.2023 00:06 Відповісти
Посадить ермака,демченко,баканова и всю остальную зешоблу с опзж и тогда можно принимать Украину в НАТО
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07.07.2023 23:53 Відповісти
сильно вино боневтіка за яй****я прихватили, що він так супротивляється, всім жертвує але не звільняє, хоч стільки часу всі про це говорять. А може це вони його можуть звільнити з ролі клоуна, а не навпаки.
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08.07.2023 01:28 Відповісти
Ні, не примуть!
І фамілії в уряді України тут не дочого.

Вони не готові «воювати за Україну». Поки ще не готові..
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08.07.2023 01:44 Відповісти
Цього Зе не зробить, він ермаку більше всього довіря, зе і ермак одне ціле
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08.07.2023 06:56 Відповісти
Ось і все НАТО - Столенберг ВИРИШИВ закрити українське питання 500 млн, а Байден пообіцяв КОЛИСЬ касетні бомби , щоб українці відчепилися від НАТО. Пообіцять - не означае одружитись
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07.07.2023 23:57 Відповісти
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07.07.2023 23:58 Відповісти
‼️‼️‼️На 500 млн евро , даже не на 40 млрд як США.

може Столенберг працюе на фсб
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07.07.2023 23:59 Відповісти
Оновлюйте методички вчасночи слідкуйте за новинами.
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08.07.2023 00:00 Відповісти
А що таке МЕТОДИЧКИ ? Ви по ним працюете ?
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08.07.2023 00:03 Відповісти
Чи слідкуйте за новинами. І дуже великі знаки оклику суть написаного не змінять(
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08.07.2023 00:08 Відповісти
А в мене новини тількі із Цензору . А словацькі новини Вам не цікаві
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08.07.2023 00:10 Відповісти
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08.07.2023 00:11 Відповісти
хороша у вас президентка. і гоніть того прикацапленого Фіцьо. )
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08.07.2023 00:18 Відповісти
По прогнозам проросійський фіцо у жовтні виграе вибори. Треба зараз словакам допомогти , хочаб кожен день їх новинам передавати свіжу інформацію з фронту чи про обстрели , щоб пересічний мешканець не голосував за проросійські сили.

но з таким Ткаченко це не можливо - воно дурне і москал
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08.07.2023 00:29 Відповісти
а я вам говорил еще пару месяцев назад, что никто нас в нато не возьмет, хоть мы убейся головой об стенку. А вы мне что?? то-то и оно....
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08.07.2023 01:12 Відповісти
Боритесь і поберете
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08.07.2023 01:14 Відповісти
ти походу Єрмак) з акауну лєвого)
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08.07.2023 01:17 Відповісти
ну все, спалили контору)
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08.07.2023 01:18 Відповісти
Не цензорі вже не одна новина про схвалення передачі касетних снарядів
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08.07.2023 00:11 Відповісти
Це нормально. Щоб стати кимось кращим потрібно зробити те, те і те. І справжні реформи потрібні для України, щоб з неї не тікали люди світ за очі, щоб вона колись стала нормальною країною. Тоді і держави нормальні до неї потягнуться.
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08.07.2023 00:25 Відповісти
Якщо вам кажуть стати кращими це не значить, що вас ненавидять чи не хочуть бачити. Коли не хочуть бачити просто ігнорують.
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08.07.2023 00:26 Відповісти
якщо в НАТО ще 300 ста років будуть запрвлялти подібні до Меркель.Клінтона, Обами, Салівана ,Кірбі,Орбана,Ердогана і т.д ,а якщо Україну не приймуть в НАТО в цей список варто добавити і Байдена і Шольца і т.ді т.п.то навіть Україна би виконала всі умови на всі 200% її в НАТО НЕ ВІЗЬМУТЬ.Ця зграє озирається на рашиста і хай він знищить все населення України цим "хрестопродавцям" до одного місця.Це виглядає,коли б рашисти насилували їхніх жінок ,дочок, родичів,матерів вони б стояли осторонь і з пихою засуджували дії рашистського насильника ,замість переламати йому хребет,
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08.07.2023 00:28 Відповісти
Лично я уже не верю ни в какое вступление в нато....
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08.07.2023 00:48 Відповісти
а зачем вступление в натттушку....показать что импотенты в стране уа.......так об этом и так усе знают.....третья мировая продолжается без принятия уа у наташкуууу....усем усе выгодно.....
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08.07.2023 01:01 Відповісти
А в нього не потрібно вірити. Це не релігія.
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08.07.2023 01:08 Відповісти
Крок №1 для "союзников" - перестать ссс*ться россию. Багато що зробити от нас - сделается очень быстро.
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08.07.2023 01:14 Відповісти
татаров і єрмак і сраку ідуть

якщо зелені не розуміють то тре їм помогти
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08.07.2023 01:15 Відповісти
Ехать конечно надо, даже в таком случае - несмортя на то, что было обещано не ехать в таком случае

Если не приехать, это никого не впечатлит, а через месяц - все забудут

Надо сказать спасибо, за открытые двери, но пока попросить больше оружия, и в том числе от США в рамках лендлиза - времени еще есть 3 месяца, а денег на транши уже почти нет.

Можно конечно "не хватить мужества", и не просить, тогда прийдется ждать 1 октября, в надежде, что проголосуют новую помощь, и опять получать ее понемногу.

А вообще прийдется ждать октября 2024 года, когда будут новые выборы в США.
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08.07.2023 01:17 Відповісти
после октября 2024 года может стать еще хуже
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08.07.2023 01:20 Відповісти
Худе может стать в любої момент і в 2023…
К сожаленвю.

Поэтому фокус всех в Украине должен быть не на « партийной борьбе « за рейтинги,
а на Победе.
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08.07.2023 01:50 Відповісти
Салівен ірландець. А Ірландці завжди боролись та боротимуться проти Британії, дде б вони не були. Саллі є компромісним другом Дерьмака, і ціль в них одна - волокитити вступ України в НАТО. Перший під гаслом деескалації, а другий - Оманськими зобовязаннями.
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08.07.2023 06:22 Відповісти
справа у тому, що дуже великій кількості українців, особливо тих, хто біля корита, зовсім не подобаються ті вимоги, що НАТО висовує для вступу в блок
Зеля і Ко хочуть хайпом та відвертим шантажом обійти ці вимоги, але НАТО стоїть на своєму: утром деньги - вечером стулья!
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08.07.2023 07:43 Відповісти
Дерьмаку це не потрібно у нього свої обовязки перед путлером ,а бонопарду і відісіков на хмарафоні достатньо
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08.07.2023 08:14 Відповісти


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/8/7410392/ Украина заслуживает членства в НАТО - Эрдоган
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08.07.2023 08:19 Відповісти
да он сам недалеко от Орбана ушёл, так что погодите бросать в воздух лифчики
главная цель НАТО - защита "западных ценностей", как ОНИ это понимают
и они будут стоять на своём - одно дело приём в НАТО стран Восточной Европы, которые пострадали от совка и помнят прежнюю, ЕВРОПЕЙСКУЮ жизнь - и совсем другая песня с бывшими советскими "республиками", где народ не помнит не то что прошлое, но и позапрошлое
и тупо голосует за бандитов у власти
Украина сегодня - страна, где народ воюет не из-за принципов, а большей частью инстинктивно, полусознательно - как бы горько это ни звучало
у нас нет демократии, справедливого суда, сменяемости власти, свободных СМИ, некоррумпированных силовиков, неотвратимости наказания, равенства всех перед Законом...
а вот что есть - так это всеобщая бытовая коррупция и олигархи-кукловоды, плюс кремлёвская агентура
так что уймитесь: НАТО - это ещё не про нас
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08.07.2023 08:46 Відповісти
1 шаг - оказать Украине военную помощь от каждой страны НАТО на уровне 1% ВВП, включая авиацию, дальнобойные и бетонобойные ракеты, что б вытолкать отсюда войска лысого карлика, остальные шаги не нужно делать
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08.07.2023 08:53 Відповісти
На мой взляд это не Украине нужно делать "шаги" навстречу, а некоторым трусливым и коррумпированным политикам стран НАТО!
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08.07.2023 09:58 Відповісти
 
 