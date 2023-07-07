На саміті НАТО обговорять кроки, які потрібно зробити Україні для вступу, - Салліван
Україна перед вступом до НАТО має багато зробити для того, щоб відповідати стандартам Альянсу, цей список вимог обговорюватиметься на саміті у Вільнюсі.
Про це сказав на брифінгу радник адміністрації США із нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"США підтримують політику відкритих дверей НАТО і у Вашингтоні не сумніваються, що домовленості про вступ між НАТО та Україною буде досягнуто. Однак це не виключає того, що Україна має зробити ще багато кроків для того, щоб відповідати стандартам НАТО", – сказав Салліван.
На уточнювальне запитання журналіста Салліван відповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна точно не стане членом Альянсу.
"Проте на саміті обговорюватиметься, які саме кроки мають бути зроблені для того, щоб Україна стала повноправним членом НАТО", – сказав він.
Саміт лідерів Північноатлантичного Альянсу пройде у Вільнюсі 11-12 липня.
Раніше сьогодні представник Білого Дому Джон Кірбі сказав в інтерв'ю, що "чіткої дорожньої карти" для вступу України до НАТО поки немає і що США вважають найважливішим "зосередитися на бойових діях, які йдуть прямо зараз".
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«Украина должна приблизиться к стандартам НАТО « ?!
Это наверно Турция образец стандартов? А турецкий султан образец демократии?
Или это Мадьяры соответствуют стандартам НАТО, когда блокируют его решения?
Или это высокие стандарты НАТО в Германии, которая десятилетиями нарушала устав НАТО и не платила положенные 2% ?!
Ждек, канчай ваньку валять
змістить Презідента та свій уряд і все буде в шоколаді.
Так працюе Кремль через своїх Пятаків на цьому сайті. Цей рашистскій троль тут з утра до вечора ганьбить Україну.
Він і тут перший « дописувач», бо чергує
Ху&ловці Не змогли подолати українське військо. А зараз намагаються
развалити країну з середини.
Досвід е. В 2014 забрали Крим.
Але цей тупий аргумент вже не діе. Бо багато українців розуміють що це ворожа москальська пропаганда.
Чому він не хоче їх робити? Ось суть питання,а тупотіти ногами і вимагати нас прийняти це цирк.Зроби все і вступай,як всі.
Дурість та вбогість його «аргументів» бачать усі:
1. Троль «знае», що Презідент України « не хоче в НАТО».
2. Примітивність його аргументів зашкалює:
» Зараз він тут цар і бог узурпувавший владу, а в НАТІ цього не буде. «
Він намагається переконати читача що в НАТО усі « демократи» .
Це виглядає як убогий аргумент, особливо якщо взяти приклад «демократичної» Туреччини з її авторитарним султаном Ердоганом.
Тому цей кремлівський троль намагветься скормити читачу фуфел, маскує свою анті українську позицію.
Памятайте це коли наступного разу побачити тут бота « 5 копійок»- він ВОРОГ
І чого вас засмучує необхідність реформ? Тим паче що на них треба лише бажання - і розкажуть як і гроші на них дадуть?
«НАТО колись папізже, ви ще не доросли" - це вже цинізм» - а в чому цинізм?
Визначиться вже - Україна «веде війну за існування» чи «боронить Європу».
і ще раз досить приводити Угорщину і Туреччину в приклад. То не наші варіанти
Орки не думають треба чи не треба - одразу копають і мінують де можуть. Процес почався одразу після окупції.
А розміновувати можна буде пробувати і касетними ************, там у кожному 88 **************. Хоча це також не панацея - ************* не всі спрацьовують (відсоток зовсім невеликий), тож ************ також може стати маленькою "міною"...
Взагалі, не подобається демократія? Сидіть далі в кацапії, «велічіє царя» зовсім інша справа.
І фамілії в уряді України тут не дочого.
Вони не готові «воювати за Україну». Поки ще не готові..
може Столенберг працюе на фсб
но з таким Ткаченко це не можливо - воно дурне і москал
якщо зелені не розуміють то тре їм помогти
Если не приехать, это никого не впечатлит, а через месяц - все забудут
Надо сказать спасибо, за открытые двери, но пока попросить больше оружия, и в том числе от США в рамках лендлиза - времени еще есть 3 месяца, а денег на транши уже почти нет.
Можно конечно "не хватить мужества", и не просить, тогда прийдется ждать 1 октября, в надежде, что проголосуют новую помощь, и опять получать ее понемногу.
А вообще прийдется ждать октября 2024 года, когда будут новые выборы в США.
К сожаленвю.
Поэтому фокус всех в Украине должен быть не на « партийной борьбе « за рейтинги,
а на Победе.
Зеля і Ко хочуть хайпом та відвертим шантажом обійти ці вимоги, але НАТО стоїть на своєму: утром деньги - вечером стулья!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/8/7410392/ Украина заслуживает членства в НАТО - Эрдоган
главная цель НАТО - защита "западных ценностей", как ОНИ это понимают
и они будут стоять на своём - одно дело приём в НАТО стран Восточной Европы, которые пострадали от совка и помнят прежнюю, ЕВРОПЕЙСКУЮ жизнь - и совсем другая песня с бывшими советскими "республиками", где народ не помнит не то что прошлое, но и позапрошлое
и тупо голосует за бандитов у власти
Украина сегодня - страна, где народ воюет не из-за принципов, а большей частью инстинктивно, полусознательно - как бы горько это ни звучало
у нас нет демократии, справедливого суда, сменяемости власти, свободных СМИ, некоррумпированных силовиков, неотвратимости наказания, равенства всех перед Законом...
а вот что есть - так это всеобщая бытовая коррупция и олигархи-кукловоды, плюс кремлёвская агентура
так что уймитесь: НАТО - это ещё не про нас