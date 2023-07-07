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Новини Війна
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Перемога Росії несе для жителів України набагато більшу небезпеку, ніж касетні боєприпаси, - Пентагон

каль

У Пентагоні пояснили, чому США все ж таки вирішили передати Україні касетні боєприпаси, незважаючи на їх небезпеку для цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль назвав три причини, що лежали в основі рішення Вашингтона передати Україні касетні боєприпаси.

"Перша причина – нагальність моменту. Українці в розпалі контрнаступу. Він був досить виснажливим, тому що росіяни мали пів року для укріплення оборони. І оборона, яку Росія вибудувала на сході й півдні, – складна. Для будь-якого війська було б складно її прорвати", – пояснив заступник міністра.

За словами посадовця, через ці обставини Україна витрачає значно більше артилерійських снарядів, ніж їй можуть надати союзники, й це може завадити їм вести бойові дії та просуватись у межах контрнаступу.

По-друге, підкреслив Каль, рішення про надання касетних снарядів – не постійне, а слугує радше "мостом" до моменту, поки США й союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.

"І по-третє, є стратегічний момент. У Путіна є "теорія перемоги" – що він усіх "перечекає": українців, США, європейців, міжнародну спільноту – і просто напролом прокладе собі шлях. Зазнавши провалу у своєму бліцкригу, тепер він грає в довгу", – додав заступник голови Пентагону, зазначивши, що цього не можна допустити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про передачу Україні касетних боєприпасів: Україна використовує їх для самооборони, Росія застосувала їх для захоплення чужої території

"Я занепокоєний гуманітарними наслідками цього рішення (надання касетних снарядів. – Ред.) не менше за інших. Але найгіршою річчю для цивільних в Україні є перемога Росії у війні. Тому важливо, щоб їй це не вдалось", – підсумував Каль.

Американська сторона підкреслила, що касетні боєприпаси, які отримає Україна, мають коефіцієнт нерозірваних суббоєприпасів нижче за 2,35%, тоді як ті, що вже використовує Росія на полі бою, мають коефіцієнт у 30-40%, тобто в рази небезпечніші для населення.

Нагадуємо, 7 липня США оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні, до якого увійшли касетні боєприпаси DPICM.

У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. США, РФ та Україна не приєдналися до нього.

Автор: 

Пентагон (1439) США (23437) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+27
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08.07.2023 00:02 Відповісти
+23
Підорафію треба знищити і не у пхн діло, там уся країна така!
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08.07.2023 00:02 Відповісти
+21
Вони по Україні усім,що є, то і Україну потрібно захищати усім, що має НАТО, а там і своє начнуть випускати .Усе буде Україна
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08.07.2023 00:02 Відповісти
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08.07.2023 00:02 Відповісти
Саллі боровся "до кінця", і спіч носить такий вибачальний характер (мовляв -ми старалісь). Перед Х......, звичайно
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08.07.2023 06:26 Відповісти
Підорафію треба знищити і не у пхн діло, там уся країна така!
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08.07.2023 00:02 Відповісти
Вони по Україні усім,що є, то і Україну потрібно захищати усім, що має НАТО, а там і своє начнуть випускати .Усе буде Україна
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08.07.2023 00:02 Відповісти
Пентагону доводиться пояснювати банальні речі не тому що всі навколо розумні...
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08.07.2023 00:05 Відповісти
Цього разу очевидне правильне розуміння ситуації.
Якщо б умови для наступу були створені півроку тому, коли ще не було збудовано стільки укріпрайонів, то не потрібні були б додаткові ********** для знищення цих укріплень, збудованих рашистами за півроку. Звичайних *********** для подолання укріплень зараз не вистачає, їх треба ще виготовити, а це потребує часу.
Рішення: надати касетні ********** ЗСУ, на період виготовлення звичайних ,для застосування за призначенням
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08.07.2023 00:32 Відповісти
І коли Україна налагодить виробництво своїх касетних ***********, далекобійних ракет та дронів? Ніколи! Влада все розкраде!
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08.07.2023 00:05 Відповісти
Скоро буде інша влада і все в Україні буде ок😠
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08.07.2023 00:08 Відповісти
Скоро? Яка інша влада? Путін? Виборів при військовому стані не буде. Скоро змінитися влада може лише військовим шляхом.
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08.07.2023 02:46 Відповісти
«Скоро? Яка інша влада? Путін? Виборів при військовому стані не буде. Скоро змінитися влада може лише військовим шляхом»- це маячня!

Після Перемоги будуть вибори. Звичайні вибори. Іди, голосуй.
Виберай собі « нову владу».
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08.07.2023 17:36 Відповісти
З такими темпами контрнаступу та розкрадань перемоги скоро не буде.
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10.07.2023 00:19 Відповісти
Була ж влада, що почала налагоджувати своє виробництво, так стадо зебаранів вирішило паржатьпапріколу.
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08.07.2023 00:44 Відповісти
Так нінішня влада також "почала налагоджувати своє виробництво". Результат - однаковий.
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08.07.2023 01:09 Відповісти
Однаковий результат? Ти дебіл чи подляковський бот? Однаковий результат у нього, ***… це ж треба таке зморозить!
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08.07.2023 01:26 Відповісти
что ты несешь ботяра зеленая твой вор зеленский вместе с резниковым и ермаком украли 36 млрд грн только на оборон заказе уже во время войны
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08.07.2023 02:34 Відповісти
Ферст, ти Розуміешь про що ти говоришь?!!!

«Коли Україна налагодить свої касетни блеприпаси?»

Ти Розуміешь реальний баланс сил України та параші?!

Ти Розуміешь що під обстрілом хпсапів е вся Україна? Кожен дім, кожне виробництво?!

Ти, взагалі, Розуміешь драматизм ситуації?

Що переломами у війні на користь Україна на даль НЕМА?

Таке враження, що всего цего ти не Розуміешь.
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08.07.2023 17:33 Відповісти
Тим не меньше артелерійські снаряди Україна виготовляє (в себе або в Польші).
Гроші на далекобійні ракети та дрони виділяються, а результату - нуль.
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10.07.2023 00:18 Відповісти
Набагато більша небезпека це коли кацапи касетними з РСЗВ "Смерч" по Харкову та іншим містам, або важкими вогнеметними.
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08.07.2023 00:06 Відповісти
Це для західних, проплачених парашею, ліваків непомітно. по типу Human Rights Watch.
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08.07.2023 00:10 Відповісти
а ты что кацап или бот что слушаешь леваков? насрать что там пишут руснявые подстилки
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08.07.2023 02:36 Відповісти
Це тут кацапів ********?
Я з Вами.
Тримайте гандони касетні ніщаки, суки
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08.07.2023 00:07 Відповісти
кассетный снаряд - очень серьезная штука. Высыпает над местом поражения сотни маленьких бомбочек. Поражающее действие - в 3-4 раза лучше обычного ОФ 155
Грета Тумберг переживает, что некорые бомбочки могут не взорваться и поранить тюленя при контакте с ними
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08.07.2023 00:18 Відповісти
Насправді так воно і є - дійсно процент нерозірвавшихся субмодулів досить великий, і вони фактично лежить собі на землі подібно до мін, на яких потім можуть підірватись і військові, і цивільні.

Саме через це і зібрали конференцію, і заборонили їх використання.

Тоді всі думали, що війни такої інтенсивності, принаймі в Європі, залишились в минулому - ніхто ж не міг собі уявити, що одна з найбільших країн світу фактично у повному складі населення зійде з розуму.
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08.07.2023 00:40 Відповісти
Ніхто собі не міг уявити? Зійшли з розуму ?
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08.07.2023 03:01 Відповісти
полностью согласен
у кацапских кассетных снарядов не взрывается до трети суббоеприпасов, у амерских 2-3%, где-то читал
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08.07.2023 10:47 Відповісти
Люблю Америку. Прагматично. по полочкам разложено.
Учитывая, что кацапы свои кассетные снаряды используют с 2014-го без всяких ограничений, есть там мирняк в зоне поражения рядом, нету, пох. Точности попадания там нет
Наши их использузуют как надо. Слава Украине!
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08.07.2023 00:10 Відповісти
Не мое, но цікаво
«Мы ещё увидим, как Байден уговаривает Путина сохранить контроль за регионами России, чтобы не допустить там анархии

---

Лев Симкин

7 июль 2019 г. ·

Тридцать лет спустя

Ivan Kurilla пишет, что в Америке опубликован большой том документов по 1989 году. Оттуда видно, что Буш «практически уговаривал Горбачева сохранять контроль над Восточной Европой», опасаясь там возможной анархии. Да что Буш, даже Бжезинский на встрече с Яковлевым, состоявшейся 31 октября 1989 года, согласно стенограмме, «выражает пожелание, чтобы Венгрия и Польша оставались в Варшавском договоре, и чтобы Германия не объединялась». За неделю до падения Берлинской стены. Согласитесь, это немного меняет распространенные представления о роли американцев в событиях тех лет.»
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08.07.2023 00:15 Відповісти
"анархією", певно, вони називали - народовладдя?
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08.07.2023 00:32 Відповісти
Я ж вже скільки разів казав, що нічого не змінилося. Зараз США бояться розпаду недоімперії. Бояться подивитися правді в очі, що та недоімперія с кремлівських чепушилою самі ворять суїцид і їх вже ніхто не врятує. Першою це зрозуміла Великобританія, вказавши на те, що вже зараз треба думати про життя після неминучого розпаду цієї потворної імперії
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08.07.2023 00:43 Відповісти
ничего они не боятся кроме попадания рашки под полный контроль китайцев
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08.07.2023 02:38 Відповісти
Теж мені новина. Те що Буш-старший був людиною без драйву та візії він повідомив всім сам під час своєї Chicken Kiev Speech у Верховній Раді 1991 року.
Ще одне яскраве свідчення що з віце-президентів виходять никудишні президенти, тому що тільки люди без драйву згоджуються бути віце.
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08.07.2023 04:21 Відповісти
чи кацапи будуть стріляти по мирним містам
чи українці касетними знищать кацапських фашистів
відповідь очевидна
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08.07.2023 00:16 Відповісти
Вже кілька років небезпеку для жителів України несуть росіські касетні **********, які рашисти використовували проти цивільного населення. А західні касетні ********** знищать цих вбивць, відплатять ворогу його ж монетою
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08.07.2023 00:19 Відповісти
Вони почувають ще пів року,поки кацапстан збільшитьзапаси раке
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08.07.2023 00:39 Відповісти
не пести свинья кацапская .. ты лучше за зеленским резниковым следи которые воруют бюджет министерства обороны
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08.07.2023 02:39 Відповісти
а ты можешь сделать то что просят американцы и европейцы коррупционеров посади и кротов кацапских убери из власти
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08.07.2023 02:42 Відповісти
Краще ось таких іграшок.

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08.07.2023 09:39 Відповісти
Розумні слова, для різних підарасів - пацифістів і гуттерашів...
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08.07.2023 00:25 Відповісти
Те, що Росія використовує в Україні касетні **********, ще торік заявляла і міжнародна правозахисна організація Amnesty International. В оприлюдненій тоді доповіді йшлося про Харків. Ще на початку свого вторгнення в Україну російські війська вдалися до невибіркового бомбардування цього міста, майже щодня обстрілюючи житлові квартали. "Російські війська неодноразово завдавали нищівних та невибіркових ударів із застосуванням заборонених на міжнародному рівні касетних бомб по населених районах, у результаті чого десятки мирних жителів були вбиті та поранені. Чоловіки, жінки і діти загинули та отримали поранення у своїх будинках і на вулицях, на дитячих майданчиках та на кладовищах, стоячи в черзі за гуманітарною допомогою або за продуктами", - повідомляла тоді Amnesty International.

DW
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08.07.2023 00:32 Відповісти
Ірпінь фосфорними поливали! Кацапи тут використовують вже практично все
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08.07.2023 00:40 Відповісти
Президент Джо Байден заявив у п'ятницю в інтерв'ю CNN, що це "важке рішення" вперше надати Україні касетні **********, але в кінцевому підсумку його переконали відправити суперечливу зброю, оскільки Києву потрібні ********** в контрнаступі проти Росії.
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08.07.2023 00:42 Відповісти
Байден розповів, що касетні ********** відправляються як «перехідний період», поки США не зможуть виробляти більше 155-мм артилерії.

"Це війна, пов'язана з ************. І у них закінчуються ці **********, а у нас їх мало", - сказав Байден. "І тому, що я нарешті зробив, я прийняв рекомендацію Міністерства оборони - не назавжди - але дозволити цей перехідний період, поки ми отримаємо більше 155 одиниць зброї, цих снарядів, для українців", - додав він.
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08.07.2023 00:44 Відповісти
Вони і по Чернігову касетними били Перший удар - 4 березня 2022 року Район від медичного містечка до готелю "Градецький" На асфальті до цих пір сліди віяла розривів касетних ************** Кілька розривів - прямо перед корпусом обласної дитячої лікарні Більше всього вбили вони тоді людей біля продовольчого магазину - у черзі по хліб
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08.07.2023 01:25 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #Харьков , неразорвавшаяся кассета прямо на улице города. Что там

https://twitter.com/hrw @hrw
, ничего не хочет нам об этом рассказать? https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%81%D1%80%D1%84?src=hashtag_click #всрф https://twitter.com/hashtag/warcrimes?src=hashtag_click #warcrimes
https://twitter.com/666_mancer/status/1677417999811112960
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08.07.2023 00:33 Відповісти
Нах і кому це треба пояснювати. Різного роду корупційним організаціям, які себе своїм ставленням до цієї війни вже морально знищили?
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08.07.2023 00:38 Відповісти
Все, що зловлять, то все їх. США все ж вирішили допомогти росії здохнути і передають через нас їй допомогу, то бомб, то снарядів, потроху. Щоб їх порозривало гарненько. Бо багато рашистів не буває, якщо на частини їх порозриває)
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08.07.2023 00:54 Відповісти
Буду з задоволенням спостерігать як наші дрони будуть скидать в бліндажі кацапів ті ************* Адже їх можна і так застосовувать! "ВИБІРКОВО"!!!
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08.07.2023 01:47 Відповісти
Перша причина наступ ЗСУ тому росіяни мали пів року для укріплення оборони. І оборона, ПО ТИМ НАПРЯМКАМ яку росія вибудувала на сході й півдні, Джерело:
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08.07.2023 05:13 Відповісти
 
 