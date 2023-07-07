Перемога Росії несе для жителів України набагато більшу небезпеку, ніж касетні боєприпаси, - Пентагон

У Пентагоні пояснили, чому США все ж таки вирішили передати Україні касетні боєприпаси, незважаючи на їх небезпеку для цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль назвав три причини, що лежали в основі рішення Вашингтона передати Україні касетні боєприпаси.

"Перша причина – нагальність моменту. Українці в розпалі контрнаступу. Він був досить виснажливим, тому що росіяни мали пів року для укріплення оборони. І оборона, яку Росія вибудувала на сході й півдні, – складна. Для будь-якого війська було б складно її прорвати", – пояснив заступник міністра.

За словами посадовця, через ці обставини Україна витрачає значно більше артилерійських снарядів, ніж їй можуть надати союзники, й це може завадити їм вести бойові дії та просуватись у межах контрнаступу.

По-друге, підкреслив Каль, рішення про надання касетних снарядів – не постійне, а слугує радше "мостом" до моменту, поки США й союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.

"І по-третє, є стратегічний момент. У Путіна є "теорія перемоги" – що він усіх "перечекає": українців, США, європейців, міжнародну спільноту – і просто напролом прокладе собі шлях. Зазнавши провалу у своєму бліцкригу, тепер він грає в довгу", – додав заступник голови Пентагону, зазначивши, що цього не можна допустити.

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"Я занепокоєний гуманітарними наслідками цього рішення (надання касетних снарядів. – Ред.) не менше за інших. Але найгіршою річчю для цивільних в Україні є перемога Росії у війні. Тому важливо, щоб їй це не вдалось", – підсумував Каль.

Американська сторона підкреслила, що касетні боєприпаси, які отримає Україна, мають коефіцієнт нерозірваних суббоєприпасів нижче за 2,35%, тоді як ті, що вже використовує Росія на полі бою, мають коефіцієнт у 30-40%, тобто в рази небезпечніші для населення.

Нагадуємо, 7 липня США оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні, до якого увійшли касетні боєприпаси DPICM.

У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. США, РФ та Україна не приєдналися до нього.