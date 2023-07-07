Перемога Росії несе для жителів України набагато більшу небезпеку, ніж касетні боєприпаси, - Пентагон
У Пентагоні пояснили, чому США все ж таки вирішили передати Україні касетні боєприпаси, незважаючи на їх небезпеку для цивільного населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль назвав три причини, що лежали в основі рішення Вашингтона передати Україні касетні боєприпаси.
"Перша причина – нагальність моменту. Українці в розпалі контрнаступу. Він був досить виснажливим, тому що росіяни мали пів року для укріплення оборони. І оборона, яку Росія вибудувала на сході й півдні, – складна. Для будь-якого війська було б складно її прорвати", – пояснив заступник міністра.
За словами посадовця, через ці обставини Україна витрачає значно більше артилерійських снарядів, ніж їй можуть надати союзники, й це може завадити їм вести бойові дії та просуватись у межах контрнаступу.
По-друге, підкреслив Каль, рішення про надання касетних снарядів – не постійне, а слугує радше "мостом" до моменту, поки США й союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.
"І по-третє, є стратегічний момент. У Путіна є "теорія перемоги" – що він усіх "перечекає": українців, США, європейців, міжнародну спільноту – і просто напролом прокладе собі шлях. Зазнавши провалу у своєму бліцкригу, тепер він грає в довгу", – додав заступник голови Пентагону, зазначивши, що цього не можна допустити.
"Я занепокоєний гуманітарними наслідками цього рішення (надання касетних снарядів. – Ред.) не менше за інших. Але найгіршою річчю для цивільних в Україні є перемога Росії у війні. Тому важливо, щоб їй це не вдалось", – підсумував Каль.
Американська сторона підкреслила, що касетні боєприпаси, які отримає Україна, мають коефіцієнт нерозірваних суббоєприпасів нижче за 2,35%, тоді як ті, що вже використовує Росія на полі бою, мають коефіцієнт у 30-40%, тобто в рази небезпечніші для населення.
Нагадуємо, 7 липня США оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні, до якого увійшли касетні боєприпаси DPICM.
У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. США, РФ та Україна не приєдналися до нього.
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Якщо б умови для наступу були створені півроку тому, коли ще не було збудовано стільки укріпрайонів, то не потрібні були б додаткові ********** для знищення цих укріплень, збудованих рашистами за півроку. Звичайних *********** для подолання укріплень зараз не вистачає, їх треба ще виготовити, а це потребує часу.
Рішення: надати касетні ********** ЗСУ, на період виготовлення звичайних ,для застосування за призначенням
Після Перемоги будуть вибори. Звичайні вибори. Іди, голосуй.
Виберай собі « нову владу».
«Коли Україна налагодить свої касетни блеприпаси?»
Ти Розуміешь реальний баланс сил України та параші?!
Ти Розуміешь що під обстрілом хпсапів е вся Україна? Кожен дім, кожне виробництво?!
Ти, взагалі, Розуміешь драматизм ситуації?
Що переломами у війні на користь Україна на даль НЕМА?
Таке враження, що всего цего ти не Розуміешь.
Гроші на далекобійні ракети та дрони виділяються, а результату - нуль.
Я з Вами.
Тримайте гандони касетні ніщаки, суки
Грета Тумберг переживает, что некорые бомбочки могут не взорваться и поранить тюленя при контакте с ними
Саме через це і зібрали конференцію, і заборонили їх використання.
Тоді всі думали, що війни такої інтенсивності, принаймі в Європі, залишились в минулому - ніхто ж не міг собі уявити, що одна з найбільших країн світу фактично у повному складі населення зійде з розуму.
у кацапских кассетных снарядов не взрывается до трети суббоеприпасов, у амерских 2-3%, где-то читал
Учитывая, что кацапы свои кассетные снаряды используют с 2014-го без всяких ограничений, есть там мирняк в зоне поражения рядом, нету, пох. Точности попадания там нет
Наши их использузуют как надо. Слава Украине!
«Мы ещё увидим, как Байден уговаривает Путина сохранить контроль за регионами России, чтобы не допустить там анархии
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Лев Симкин
7 июль 2019 г. ·
Тридцать лет спустя
Ivan Kurilla пишет, что в Америке опубликован большой том документов по 1989 году. Оттуда видно, что Буш «практически уговаривал Горбачева сохранять контроль над Восточной Европой», опасаясь там возможной анархии. Да что Буш, даже Бжезинский на встрече с Яковлевым, состоявшейся 31 октября 1989 года, согласно стенограмме, «выражает пожелание, чтобы Венгрия и Польша оставались в Варшавском договоре, и чтобы Германия не объединялась». За неделю до падения Берлинской стены. Согласитесь, это немного меняет распространенные представления о роли американцев в событиях тех лет.»
Ще одне яскраве свідчення що з віце-президентів виходять никудишні президенти, тому що тільки люди без драйву згоджуються бути віце.
чи українці касетними знищать кацапських фашистів
відповідь очевидна
DW
"Це війна, пов'язана з ************. І у них закінчуються ці **********, а у нас їх мало", - сказав Байден. "І тому, що я нарешті зробив, я прийняв рекомендацію Міністерства оборони - не назавжди - але дозволити цей перехідний період, поки ми отримаємо більше 155 одиниць зброї, цих снарядів, для українців", - додав він.
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