Протягом 7 липня росіяни 18 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 111 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 111 вибухів. Обстрілів зазнали Глухівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Есманська, Краснопільська, Миколаївська, Середино-Будська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (23 вибухи) та мінометний обстріл (5 вибухів).
Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (САУ) (22 вибухи). Пошкоджено лінію електропередач.
Миколаївська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).
Дружбівська громада: був артобстріл (5 вибухів).
Глухівська громада: зафіксовано 20 вибухів з мінометів.
Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
Шалигинська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (4 вибухи)".
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