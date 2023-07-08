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Протягом 7 липня росіяни 18 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 111 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 111 вибухів. Обстрілів зазнали Глухівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Есманська, Краснопільська, Миколаївська, Середино-Будська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (23 вибухи) та мінометний обстріл (5 вибухів).

Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (САУ) (22 вибухи). Пошкоджено лінію електропередач.

Миколаївська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський вертоліт обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами, - ОВА

Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

Дружбівська громада: був артобстріл (5 вибухів).

Глухівська громада: зафіксовано 20 вибухів з мінометів.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (4 вибухи)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі та вранці здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 18 вибухів, - ОВА

Автор: 

обстріл (29262) Сумська область (3892)


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ОБСТРІЛЯЛИ РАШИСТИ А НЕ РОСІЯНИ
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08.07.2023 00:54 Відповісти
А це не одне і те ж?
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08.07.2023 07:10 Відповісти
 
 