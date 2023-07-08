На окупованій Луганщині в місті Суходольськ Сили оборони уразили великий склад боєприпасів, - соцмережі. ВIДЕО

Вночі 7 липня на окупованій Луганщині відбувся потужний вибух та детонація значної кількості боєприпасів росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що в місті Суходольськ Луганської області відбувся потужний вибух та детонація боєприпасів. Знищено значну кількість боєприпасів.

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