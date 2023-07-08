Вночі ворог ударив дронами по Кривому Рогу, влучання у сільськогосподарське підприємство, - ОВА. ФОТО
Вночі ворог ударив по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, противник застосував безпілотники. Поцілив по сільськогосподарському підприємству.
"Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв м. Рятувальники його приборкали. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки. Обстеження території триває", - йдеться у повідомленні.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар08.07.2023 13:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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