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Новини Війна
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Вночі ворог ударив дронами по Кривому Рогу, влучання у сільськогосподарське підприємство, - ОВА. ФОТО

Вночі ворог ударив по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

 Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, противник застосував безпілотники. Поцілив по сільськогосподарському підприємству.

"Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв м. Рятувальники його приборкали. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки. Обстеження території триває", - йдеться у повідомленні.

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Вночі ворог ударив дронами по Кривому Рогу, влучання у сільськогосподарське підприємство, - ОВА 01

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Кривий Ріг (1362) обстріл (29262) дрони (4925)


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Ось до чого у тому числі можуть призвести публікації про дуже гарний врожай зернових, бовтуни знахідка для кацапів.
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08.07.2023 13:46 Відповісти
 
 