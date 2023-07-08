До вступу України в НАТО США готові надати їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю, - Байден
Україна не готова до вступу в НАТО у розпал війни. До розгляду цього питання повернуться лише після встановлення миру.
Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua. За його словами, країни-члени Альянсу неодностайні щодо перспектив членства України зараз.
"Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз. Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю", - сказав Байден.
Президент США наголосив, що союзники продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.
Зазначимо, що Ізраїльська модель гарантій безпеки - 10-річне зобов’язання, яке беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.
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ВВП Израиля больше или примерно равно, всех стран с которыми он граничит.
Если взять тех с кем граничит и враждебные, то это Сирия и Ливан, в итоге ВВП у Израиля в 10 раз больше. 500 млрд против 50млрд
Украина против россии все наоборот, в 10 раз меньше чем в россии, 200млрд против 2200млрд
Поэтому помощь на 10 млрд Украине, это мало, нежели такая же помощь Израилю
Как выяснилось 40млрд на год - этого мало, чтобы делать контрнаступление
Врядли будут даже 40млрд давать в следующие года
"у 2019 році суму було знову збільшено, і тепер вона становить мінімум 3,8 мільярда доларів США, які США зобов'язуються надавати Ізраїлю щороку."
т.е. примерно 15% от бюджета враждебных стран, которые именно граничат с Израилем
тогда Украине надо 200млрд давать?
В 2019 году уже было АТО, сколько давали помощи Украине?
Может пару сотен миллионов, т.е. в 10 раз меньше.
Т.е. это модель была бы хороша с 2014 года
но тогда у власти как и сейчас были демократы
Навіть у Естонії ВВП більше - і в них немає і десятої частини нашої промисловості.
для США це невеликі гроші
он Афганістану "допомогли" майже на трильйон ...
... а тут треба "відкуплятися від третьої світової війни", а жаба душить
А також кинули союзників, та місцевих котрі років 20 допомагали.
Трамп-республіканець вже не був президентом, це зробив демократ Байден, котрий при Обамі відповідав за Україну - і допомогли здати Крим,
Клінтон-демократ, забрали ЯЗ
Буш-республіканець - за Україну в НАТО
Обама-демократ, забрали Крим, наложили вето на поставки зброї
Трамп-республіканець - розблокував поставки зброї
Байден-демократ - дозволили початись війні, не прийняли вчасно закон про лендліз від республіканців, закрили посольство, дали 3 дні, допомоги на початку війни не надали, зняли санкції з ПП2, наклали санкції із аду, що росія заробила на 110млрд більше за 2022рік, чим за 2021 рік, не бажають виконувати лендліз,
Здається що республіканці ведуть кращу зовнішню політику, коли США всі поважають та бояться.
Уничтожаются объекты на територии врага, а не ждут пока они зайдут на теритоию Израиля.
А тут даже с пригожиным, официально попросили "не раскачивать лодку"
с таким подходом, эта помощь не поможет - без разрешения и поставки оружия на уничтожение мощностей которые производят оружие
А у кацапів найбільша кількість ядерних боєголовок.
Всі рішення Захід приймає з урахуванням цього факту. НАТО хочеться допомогти Україні відбитися і вони допомагають.
Але якщо внаслідок передачі Україні якогось виду озброєння #уйло в кінець осатаніє і вдарить по якійсь країні НАТО - почнеться Третя світова з сотнями мільйонів жертв серед мирного населення самого НАТО.
Тому вибачте НАТО за те, що вони всіма силами намагаються уникнути Третьої світової, при цьому надаючи Україні таку зброю, яку сама Україна не виробила б (якби не корупціонери при владі всі 30 з гаком років - могла б виготовити, але ж це фантастика, у нас 36 мільярдів розікрали і це під час війни!).
Але щоб не було Третьої світової треба не допускати, щоб країни безконтрольно озброювались, та до влади приходили нездорові люди.
Україна під тиском, чи ні - але віддала ЯЗ, тобто знизила ризик Третьої світової.
Це був приклад для всїх країн, і теперь через 30 років це досягнення злите в унітаз, за допомогою демократів при владі в США.
Жодно країна тепер ніколи не віддасть ЯЗ, а ті хто не мав, будуть намагатись отримати.
Якщо Україна програє, то буде тільки питання часу, коли з'являться нові вимоги до країн Балтики, Польші, Болгарії та інших - і тоді здавати їх, або Третя світова
Ще раніше з'явиться проблема Тайваню, та Кореї
За тримання озброєних кацапів подалі від України?
За збереження української мови?
А ще - кацапи, анексувавши Україну, примусять українців воювати за кацапів.
А насправді все в руках українців. Подолання корупції - в руках українців. Примушення влади до реальних реформ і притягнення до відповідальності виявлених хабарників серед правоохоронців, суддів та у будь-яких інших органах - в руках українців.
"Борітеся - поборете".
"На Україні вже можна ставити хрест" - ****...
На Украине она крест собирается ставить, мразота... путину своему знатно лижешь, он должен быт доволен.
Все вменяемые говорили, что никакого НАТО в ближайшие 10 лет можно не ждать. И даже если вернуть кордоны 91 года, это не панацея от повторения агрессии.
Та невже?
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Американсько-російські відносини - Вікіпедія
Т.е. сейчас в разгар войны- ключевые тут слова. Поэтому никакого разочарования не может быть. Если кто-то думает, что реально стать членом во время войны, то поздравляю вас супер наивный человек. Это если сказать деликатно, а по факту вы просто дурачок.
Власне, (хто бачить далі свого носа і не танцює під сім-сорок)) - це визріває і може статися уже невдовзі...
А до недоумків ніколи не дійде.
І разом з тим, кодла приготувала цю перфокарту, всунула в руки індивіда і наказала озвучити.
Чим ще раз довела, що ліваччя - союзник москальні (але за озвучення цього факту - труть і банять).
Сирия, за сутки, потеряла 82 самолета, МиГ-21, МиГ-23 и Су-22, которые, частично, пилотировали русские ассы.
І таке переселення народів може знову початися, бо війська Заходу воювати з цивільними мігрантами не можуть, а поліція з мільйонами не справиться. Країни, де живуть нащадки стародавніх цивілізацій Сирії та Іраку, з яких власне й почалася Західна цивілізація як явище (там придумали письменність і звідтіля ці ідеї попали в Грецію) - вже зруйновані, тобто процес вже почався. За спинами диктаторів Сирії та Іраку і Ісламського халіфату стоїть росія, та сама що напала на Україну.
Корупція звісно була в ссср, але підняти її до нинішніх гламурних висот допомогла програма приватизації, яку абсолютно бездарно придумали і втілили в Україні західні радники. Саме від цієї приватизації зявилися олігархи. Ніхто не применшує вини самих українців в такому повороті речей, але весь Захід дивився на Україну через свої представництва в росії, і тому вони не менше винні в пост-колоніальному розвитку подій.
'Окончательная Бумажка!
Фактическая Бумажка!
Что б Броня!'
Якось так....😁
За лендлиз-22 оплата не предусмотрена, потому, что в законе про лендлиз -22 отменено действие статей про сроки оплаты поставок по лендлизу-22. Законодатели США сделали такой беспрецедентный шаг только для Украины, чтобы максимально помочь и ускорить поставки оружия по ленддизу. Никаких денег на оплату поставок оружия Украине по лендлизу не требуется!
https://www.youtube.com/watch?v=QkP91tIfPps&t=21s&ab_channel=MarkSolonin
А зараз настав час повернути ЯЗ Україні. Хоча б частково. Це має бути саме повернення ЯЗ, яка раніше вже була в України, а не її "розповсюдження". Тому повернення ЯЗ Україні не буде порушенням договору про нерозповсюдження ЯЗ. Ніхто не взмозі буде скористуватися цим поверненням , як прецедентом для отримання ЯЗ. Адже у світі більше немає жодної країни, яка б мала ЯЗ, добровільно його позбулася, а потім повернула через обставини, які склалися: для стримування збройної агресії.
Саме ЯЗ у першу чергу стримує ворогів Ізраїлю а не гарантії США. Без ядерної зброї Україна, як і Ізраїль не в змозі буде стримувати агресію РФ, яка володіє ракетно-ядерною зброєю. Навіть з такими самими гарантіями безпеки, які Ізраїлю надають США.
Так отдайте нам НАШЕ яо и ракеты!
Так звичайно ми виживемо та у вогні війни і крові закалимось. Но все ж таки б хотілось щоб все це закінчилось по швидше.
Як це би виглядало коли агент фсб Єрмак був всередині керівного апарату НАТО ?
Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після Завершення https://tsn.ua/ato війни.
після завершення https://tsn.ua/ato війни. як США розумiють Після Вiйни.
крдон 1991 р ?
рф атакуе ракетами дронами Украiну?
Шо таке Завершення вiйни в Украiнi з боку США?
https://www.youtube.com/watch?v=AYrVj0wC5NM&t=1888s
через собранные ответы из разных роликов
журналисты матюкаются и вместе с арестовичом - сеют ложь для людей
НАТО хорошо, но сейчас нас не возьмут, это понятно и ежу.
Поскольку развязанная война является бредом одного человека на первый план выходит нейтрализация хутина.
Как известно, в любой стране немаловажную роль играют представители финансово-промышленной элиты, владельцы крупного бизнеса, то есть олигархи.
хутин окружен олигархами, Ковальчуки, Роттегнберги и другие крутятся вокруг плешивого, как мухи возле экскрементов, желая получить
питательные вещества и что б их не прихлопнула фсб за это. Что делать западным державам и украинскому правительству для
нейтрализации пу? Конечно, нужно провести персональную работу с каждым из олигархов, обещая возобновление и успех сотрудничества в
случае успеха нейтрализации путина в обмен на максимальное содействие агентурной работе, направленной на обезвреживание чпуйла.
в росії нема іншої (локальної, регіональної) ідентичності ніж імперська
"хорошіє русскіє" уявляють гардемарінів як "хороших фандоріних", тоді як в реальності гардемарінів набирали з прігожіних
змінитися ідентичність русскіх може тільки після військової поразки
якщо Захід не збирається приймати в цьому участь, значить Захід чекає розкол, бо русскіє одну річ вміють робити добре за межами росії, яку вони не можуть а точніше не хочуть робити всередині росії : розпалювати націоналізм та ізоляціонізм. Після приходу до влади в ФРН, Франції та Італії ультра-правих партій, ЄС а потім і НАТО, лусне і росія почне там утворювати свої союзи. Якщо на ту пору БРІКС досягне тіснішої інтеграції, то всьо, Західна Цивілізація закінчить свій хрестовий гендерний поход на узбіччі історії.
21 сторіччя повторює 20 сторіччя як "день сурка" : в 2014 почалася прелюдія а в 2039 буде кульмінація.