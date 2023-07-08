До вступу України в НАТО США готові надати їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю, - Байден

Україна не готова до вступу в НАТО у розпал війни. До розгляду цього питання повернуться лише після встановлення миру.

Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua. За його словами, країни-члени Альянсу неодностайні щодо перспектив членства України зараз.

"Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз. Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю", - сказав Байден.

Президент США наголосив, що союзники продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.

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Зазначимо, що Ізраїльська модель гарантій безпеки - 10-річне зобов’язання, яке беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.