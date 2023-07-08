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До вступу України в НАТО США готові надати їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю, - Байден

байден,джо

Україна не готова до вступу в НАТО у розпал війни. До розгляду цього питання повернуться лише після встановлення миру.

Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua. За його словами, країни-члени Альянсу неодностайні щодо перспектив членства України зараз.

"Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз. Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю", - сказав Байден.

Президент США наголосив, що союзники продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.

Також читайте: Гарантії безпеки для України досі не узгоджені, - Білий дім

Зазначимо, що Ізраїльська модель гарантій безпеки - 10-річне зобов’язання, яке беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.

Автор: 

Байден Джо (2893) безпека (945) НАТО (6561) США (23437)


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Топ коментарі
+50
Нині Україна отримує військову допомогу від США навіть у більших обсягах, ніж Ізраїль. Однак є чимало відмінностей між країнами, котрі не дозволяють беззастережно вважати, що "ізраїльська модель" може вповні влаштувати Україну.

- Ізраїль має сильну економіку та ядерний арсенал, еліту, консолідовану навколо питань безпеки, й населення, яке практично поголовно проходить службу в армії і здебільшого готове захищати свою країну. В Україні цього немає.
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08.07.2023 07:52 Відповісти
+49
У нас хасиди, у вас повністю зрусифікований Південний Схід.
У справі оборони ми цілком обходимося без хасидів, а ви цілком обійдетесь без "українських за громадянством, але рускіх у душі".
Тим більше, що повним повно хасидів, які служать і захищають, і повним повно юго-восточників для яких Україна вже набагато ближче, ніж росія
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08.07.2023 08:10 Відповісти
+48
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08.07.2023 08:01 Відповісти
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Можливо! Але пише таку дурню, на рівні 6-7 класу середньої школи. Бо в 9 класі, вже такого не напише, бо розуму побільше.
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08.07.2023 12:44 Відповісти
Напиши краще! Я вже десь півроку тебе читаю - нічого суттєвого не помічаю Один "пустий триндьож"!
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08.07.2023 17:35 Відповісти
и при этом пишет глупые и примитивные вещи, а вы их еще выкладываете...
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08.07.2023 16:54 Відповісти
Я "страшенно люблю" подібні безапеляційні та категоричні твердження про когось / щось з претензією, що автор в курсі прийняття рішень та присутніх при кулуарних розмовах, в даному випадку, заокеанської адміністрації.
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08.07.2023 17:41 Відповісти
Только есть одно но

ВВП Израиля больше или примерно равно, всех стран с которыми он граничит.

Если взять тех с кем граничит и враждебные, то это Сирия и Ливан, в итоге ВВП у Израиля в 10 раз больше. 500 млрд против 50млрд

Украина против россии все наоборот, в 10 раз меньше чем в россии, 200млрд против 2200млрд

Поэтому помощь на 10 млрд Украине, это мало, нежели такая же помощь Израилю

Как выяснилось 40млрд на год - этого мало, чтобы делать контрнаступление

Врядли будут даже 40млрд давать в следующие года

"у 2019 році суму було знову збільшено, і тепер вона становить мінімум 3,8 мільярда доларів США, які США зобов'язуються надавати Ізраїлю щороку."

т.е. примерно 15% от бюджета враждебных стран, которые именно граничат с Израилем

тогда Украине надо 200млрд давать?

В 2019 году уже было АТО, сколько давали помощи Украине?

Может пару сотен миллионов, т.е. в 10 раз меньше.

Т.е. это модель была бы хороша с 2014 года

но тогда у власти как и сейчас были демократы
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08.07.2023 10:50 Відповісти
Ну так може час вже перестати купувати права і перестати рішати через кума - і буде в нас ВВП як у Ізраїлю?

Навіть у Естонії ВВП більше - і в них немає і десятої частини нашої промисловості.
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08.07.2023 12:31 Відповісти
Тобто привладні рашисти корупціонери "здесь ні прі чьом", усе український народ винен?
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08.07.2023 13:04 Відповісти
$1 млрд доларів - це вартість 100 міль 4-смугового хайвею

для США це невеликі гроші

он Афганістану "допомогли" майже на трильйон ...

... а тут треба "відкуплятися від третьої світової війни", а жаба душить
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08.07.2023 12:48 Відповісти
Афганістан - це так, залишили більше та різної зброї чим надали Україні.

А також кинули союзників, та місцевих котрі років 20 допомагали.

Трамп-республіканець вже не був президентом, це зробив демократ Байден, котрий при Обамі відповідав за Україну - і допомогли здати Крим,

Клінтон-демократ, забрали ЯЗ

Буш-республіканець - за Україну в НАТО

Обама-демократ, забрали Крим, наложили вето на поставки зброї

Трамп-республіканець - розблокував поставки зброї

Байден-демократ - дозволили початись війні, не прийняли вчасно закон про лендліз від республіканців, закрили посольство, дали 3 дні, допомоги на початку війни не надали, зняли санкції з ПП2, наклали санкції із аду, що росія заробила на 110млрд більше за 2022рік, чим за 2021 рік, не бажають виконувати лендліз,

Здається що республіканці ведуть кращу зовнішню політику, коли США всі поважають та бояться.
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08.07.2023 15:34 Відповісти
В Ізраюїлю - статус основного союзника США поза НАТО.від чого в березні 21го року майже вся продажна і прорашистська "взрада" не голосувала звернення до конгресу США про надання цього статусу Україні.Результати цього голосування мабуть були куплені куйлом, як і "зелена агітація влади" перед голосування , теж.
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08.07.2023 10:55 Відповісти
Плюс оружие которые поставляют, не имеет ограничения - куда можно, а куда нельзя стрелять.

Уничтожаются объекты на територии врага, а не ждут пока они зайдут на теритоию Израиля.

А тут даже с пригожиным, официально попросили "не раскачивать лодку"

с таким подходом, эта помощь не поможет - без разрешения и поставки оружия на уничтожение мощностей которые производят оружие
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08.07.2023 10:58 Відповісти
У країнах НАТО проживає майже мільярд громадян, безпека яких - головний пріоритет НАТО.
А у кацапів найбільша кількість ядерних боєголовок.
Всі рішення Захід приймає з урахуванням цього факту. НАТО хочеться допомогти Україні відбитися і вони допомагають.
Але якщо внаслідок передачі Україні якогось виду озброєння #уйло в кінець осатаніє і вдарить по якійсь країні НАТО - почнеться Третя світова з сотнями мільйонів жертв серед мирного населення самого НАТО.
Тому вибачте НАТО за те, що вони всіма силами намагаються уникнути Третьої світової, при цьому надаючи Україні таку зброю, яку сама Україна не виробила б (якби не корупціонери при владі всі 30 з гаком років - могла б виготовити, але ж це фантастика, у нас 36 мільярдів розікрали і це під час війни!).
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08.07.2023 12:51 Відповісти
Це так

Але щоб не було Третьої світової треба не допускати, щоб країни безконтрольно озброювались, та до влади приходили нездорові люди.

Україна під тиском, чи ні - але віддала ЯЗ, тобто знизила ризик Третьої світової.

Це був приклад для всїх країн, і теперь через 30 років це досягнення злите в унітаз, за допомогою демократів при владі в США.

Жодно країна тепер ніколи не віддасть ЯЗ, а ті хто не мав, будуть намагатись отримати.

Якщо Україна програє, то буде тільки питання часу, коли з'являться нові вимоги до країн Балтики, Польші, Болгарії та інших - і тоді здавати їх, або Третя світова

Ще раніше з'явиться проблема Тайваню, та Кореї
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08.07.2023 15:40 Відповісти
І Зеля і Маркарова тоді непритомні падали. Дуже боялись за долю Коломойского !
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08.07.2023 10:59 Відповісти
Тобто Україні повернуть дозвіл ядерної зброї. А ось це цікаво.
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08.07.2023 11:02 Відповісти
а с чего вы это взяли?
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09.07.2023 13:02 Відповісти
В целом понятно, мира в Украине не будет ещё долго. А когда он наступит, не будет никаких гарантий что война не повторится. Из этого следует что люди будут думать о том, как бы постепенное уезжать, никому не нравится жить на пороховой бочке. В итоге ВВП будет падать, людей становиться все меньше и Украина будет все более привлекательной целью для новой кацапской агрессии. Возможно ситуацию бы улучшило наличие воинских баз США на территории Украины, допустим флот в одесском регионе, либо даже в Крыму. Но это так, мечты.
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08.07.2023 11:22 Відповісти
За право обирати і викидати з влади всіх, кого забажаємо (януковоч підтвердить)?
За тримання озброєних кацапів подалі від України?
За збереження української мови?
А ще - кацапи, анексувавши Україну, примусять українців воювати за кацапів.
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08.07.2023 12:16 Відповісти
За існування нації під назвою "українці" і приналежність нам землі,де жили ще наші пращури і народились наші діти. Я не розумію,як це все можна віддати божевільній орді.
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08.07.2023 12:46 Відповісти
Ситуацію би покращило якби ви шановний перестали вживати москальську мову. Рускій мір НАТО не потребує. Так що почніть з себе. Не НАТО винні що Україна не підготувалася до війни. Не НАТО винні що українці вибрали зеленського. От моліться за Америку бо тільки завдяки їм Україна ще існує на цьому світі.
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08.07.2023 15:52 Відповісти
Я пользуюсь своим конституционным правом писать на том языке, на котором захочу. Бред про подготовку даже читать не хочу. Огромный Евросоюз и сама Америка по их же заявлениям не оказались готовы к войне, но тут внезапно, Украина, с ВВП меньше 1 процента, с населением в разы меньше чем у рашки, без сверхдоходов, за 4 года вдруг, внезапно должна была оказаться готовой к войне со страной, у которой все запасы советского оружия, которое клепалось десятилетиями для войны с НАТО, я правильно понимаю? Пора уже спуститься на землю и начать соображать, сопоставляя цифры.
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08.07.2023 19:47 Відповісти
И на паре тыс км границ выставить пару млн войска с прикрытием ПВО, танков, пушек, парк и тд.
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09.07.2023 19:16 Відповісти
Фантазеры.
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10.07.2023 16:57 Відповісти
Досить непоганий варіант враховуючи наш рівень корупції та схвалення її суспільством.
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08.07.2023 11:30 Відповісти
Що ж, усе стало вже ясно. Ніякого НАТО і безкінечна війна, з "гарантіями а-ля Будапешт". На Україні вже можна ставити хрест, бо паРаша тепер не відчепіться ніколи, поки не переб'є усіх українців.
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08.07.2023 11:37 Відповісти
Ні, це набагато краще ніж Будапешт'94. А далі і в НАТО зможемо, звісно якщо корупцію подолаємо.
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08.07.2023 12:10 Відповісти
Кацапи задоволені Вашими думками.
А насправді все в руках українців. Подолання корупції - в руках українців. Примушення влади до реальних реформ і притягнення до відповідальності виявлених хабарників серед правоохоронців, суддів та у будь-яких інших органах - в руках українців.
"Борітеся - поборете".
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08.07.2023 12:19 Відповісти
именно. эта **** крест на Украине поставила мразота
"На Україні вже можна ставити хрест" - ****...
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09.07.2023 11:28 Відповісти
Поклончики слабо віруни б'ють заокеанському "месії", перестали іконки ставити, нових портретиків не малюють ... шо ж таке ?
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08.07.2023 17:45 Відповісти
З Голандії краще видно хто кому месія, авжеж )
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08.07.2023 18:27 Відповісти
я бы с удовольствием поставил крест на ТЕБЕ,Ю падла. так чтобы ты была под этим крестом в земле метра так на 2.
На Украине она крест собирается ставить, мразота... путину своему знатно лижешь, он должен быт доволен.
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09.07.2023 11:25 Відповісти
Зрада. Наконец-то розовые очки по вступу в НАТО "сразу же после войны" начинают снимать.

Все вменяемые говорили, что никакого НАТО в ближайшие 10 лет можно не ждать. И даже если вернуть кордоны 91 года, это не панацея от повторения агрессии.
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08.07.2023 12:19 Відповісти
Как откроются границы,этот колодец иссякнет. США и россия - друзья на века.
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08.07.2023 12:25 Відповісти
=США и россия - друзья на века=

Та невже?
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Американсько-російські відносини - Вікіпедія
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09.07.2023 05:06 Відповісти
в ваших влажных мечтах, орки
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09.07.2023 12:08 Відповісти
"Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. "
Т.е. сейчас в разгар войны- ключевые тут слова. Поэтому никакого разочарования не может быть. Если кто-то думает, что реально стать членом во время войны, то поздравляю вас супер наивный человек. Это если сказать деликатно, а по факту вы просто дурачок.
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08.07.2023 12:26 Відповісти
Я писав з самого початку, що сказане Д.Байденом то лише слова. Т.з. "війна" Ізраїлю і війна в Україні - то непорівняльні речі. Ізраїль "воює" з напівозброєними неорганізованими арабами і "збиває" т.з. "залізним куполом" саморобні петарди, зроблені кустарно з каналізаційних труб. З Ізраїлю від такого натиску, що витримала Україна не залишилося б і мокрого місця і т.з. с(тратегічне партнерство допомогло б йому, як мертвому припарка.
Власне, (хто бачить далі свого носа і не танцює під сім-сорок)) - це визріває і може статися уже невдовзі...
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08.07.2023 12:32 Відповісти
Та притомним все давно зрозуміло.

А до недоумків ніколи не дійде.

І разом з тим, кодла приготувала цю перфокарту, всунула в руки індивіда і наказала озвучити.

Чим ще раз довела, що ліваччя - союзник москальні (але за озвучення цього факту - труть і банять).
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08.07.2023 17:49 Відповісти
Бред ... В 1982 г. в долине Бекаа, Ливан, были уничтожены 4 бригады советских ПВО, обслуживаемые русскими военнослужащими.
Сирия, за сутки, потеряла 82 самолета, МиГ-21, МиГ-23 и Су-22, которые, частично, пилотировали русские ассы.
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10.07.2023 02:55 Відповісти
Захід не розуміє що "велике переселення народів" яке відбувалося до середньовіччя може повторитися. Колись всю морську торговлю на Середземномор'ї утримували фінікійці, а потім десь поділися. Колись Рим програвав війни карфагенцям, а потім вони десь поділися. Тай "Енеїда" Котляревського не така вже вигадка, бо куди поділися кіммерійці як не на місця, де виникла потім Троя.

І таке переселення народів може знову початися, бо війська Заходу воювати з цивільними мігрантами не можуть, а поліція з мільйонами не справиться. Країни, де живуть нащадки стародавніх цивілізацій Сирії та Іраку, з яких власне й почалася Західна цивілізація як явище (там придумали письменність і звідтіля ці ідеї попали в Грецію) - вже зруйновані, тобто процес вже почався. За спинами диктаторів Сирії та Іраку і Ісламського халіфату стоїть росія, та сама що напала на Україну.

Корупція звісно була в ссср, але підняти її до нинішніх гламурних висот допомогла програма приватизації, яку абсолютно бездарно придумали і втілили в Україні західні радники. Саме від цієї приватизації зявилися олігархи. Ніхто не применшує вини самих українців в такому повороті речей, але весь Захід дивився на Україну через свої представництва в росії, і тому вони не менше винні в пост-колоніальному розвитку подій.
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08.07.2023 12:41 Відповісти
Але, тільки щоб, -
'Окончательная Бумажка!
Фактическая Бумажка!
Что б Броня!'
Якось так....😁
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08.07.2023 13:28 Відповісти
Респект, ув. пан Шило. Остроумный текст.
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09.07.2023 03:38 Відповісти
Як у Будапешті?
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09.07.2023 16:49 Відповісти
Вместо слоавоблудия о "....такие гарантии безопасности, как Израилю" лучше бы Бидон начал поставки оружия по Ленд Лизу, за который проголосовал Конгрес. По Ленд Лизу должен был быть поток танков, самолётов, арты, боеприпасов и т.д. А дешёвую болтовню про "гарантии" мы уже где-то слышали, ещё во времена Будапешта.
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08.07.2023 13:32 Відповісти
ты типа американец и при этом не догоняешь, что поставки оружия пока идут миллиардными бюджетами без ленд-лиза, что крайне выгодно Украине, тк за него нужно платить а сейчас нам это оружие просто ДАРЯТ
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09.07.2023 12:10 Відповісти
Вы либо слабо знакомы с темой лендлиз-22, либо комментируете тему, как полезный идиот.

За лендлиз-22 оплата не предусмотрена, потому, что в законе про лендлиз -22 отменено действие статей про сроки оплаты поставок по лендлизу-22. Законодатели США сделали такой беспрецедентный шаг только для Украины, чтобы максимально помочь и ускорить поставки оружия по ленддизу. Никаких денег на оплату поставок оружия Украине по лендлизу не требуется!
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09.07.2023 21:23 Відповісти
вы ошиблись комментом. то что вы написали я и без вас знаю.
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15.07.2023 19:25 Відповісти
Давайте тогда как в Израиле ядрен батон. Во времена Будапешта стратегической ошибкой было отобрать у Украины ЯО.
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08.07.2023 13:54 Відповісти
Очень поучительно послушать компетентного человека на тему ЯО Израиля:
https://www.youtube.com/watch?v=QkP91tIfPps&t=21s&ab_channel=MarkSolonin
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09.07.2023 21:27 Відповісти
Як що це так, то нi яке НАТО Украïнi не знадобиться.
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08.07.2023 15:37 Відповісти
США свого часу позбавили Україну ракетно-ядерної зброї стримування.
А зараз настав час повернути ЯЗ Україні. Хоча б частково. Це має бути саме повернення ЯЗ, яка раніше вже була в України, а не її "розповсюдження". Тому повернення ЯЗ Україні не буде порушенням договору про нерозповсюдження ЯЗ. Ніхто не взмозі буде скористуватися цим поверненням , як прецедентом для отримання ЯЗ. Адже у світі більше немає жодної країни, яка б мала ЯЗ, добровільно його позбулася, а потім повернула через обставини, які склалися: для стримування збройної агресії.
Саме ЯЗ у першу чергу стримує ворогів Ізраїлю а не гарантії США. Без ядерної зброї Україна, як і Ізраїль не в змозі буде стримувати агресію РФ, яка володіє ракетно-ядерною зброєю. Навіть з такими самими гарантіями безпеки, які Ізраїлю надають США.
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08.07.2023 17:00 Відповісти
в беларусь завели или завезут яо. раша подтерлась договором про нерозповсюдження ЯЗ, и что дальше? кацапские и беларусские спортсмены допущены на олимпиаду. Мир, дружба жвачка.
Так отдайте нам НАШЕ яо и ракеты!
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08.07.2023 17:04 Відповісти
с добрым утром! Израилю тоже выкручивают руки "это дам, это не дам" и запрещают стрелять по тому же ирану?
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08.07.2023 17:01 Відповісти
Нагадай, ізраільтянин, коли у вас настав остаточний мир з арабами? І як цьому гарантії допомогли.
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08.07.2023 21:27 Відповісти
США дают деньги Израилю,Египту, Иордании , чтобы все жили в рамках холодного мира.
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08.07.2023 23:28 Відповісти
С 1986 года общий американской объём помощи составляет 3 миллиарда долларов ежегодно - 1,8 миллиарда долларов военной и 1,2 миллиарда долларов - экономическая помощь.
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09.07.2023 00:02 Відповісти
Израилю, который в 27 раз меньше Украины по площади и в 4,5 меньше по численности населения.
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09.07.2023 11:33 Відповісти
Гарантии нужно закрепить меморандумом и обязательно в Будапеште.💪 Один раз получилось, почему бы не повторить.
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08.07.2023 15:56 Відповісти
интересно, у израиля есть договор с сша по этому вопросу? нам надо подписать что-либо подобное, иначе это галимый треп ни о чем.
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08.07.2023 17:12 Відповісти
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08.07.2023 18:30 Відповісти
смішно слухати про ці гарантії
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08.07.2023 19:35 Відповісти
Мда. З однієї сторони хоч щось. З іншої сторони війна на роки.

Так звичайно ми виживемо та у вогні війни і крові закалимось. Но все ж таки б хотілось щоб все це закінчилось по швидше.
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08.07.2023 21:11 Відповісти
Блд - верхівкою України керує агентура фсб, а ми дивуємся чого до НАТО не хочуть приймати.
Як це би виглядало коли агент фсб Єрмак був всередині керівного апарату НАТО ?

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08.07.2023 21:55 Відповісти
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08.07.2023 21:56 Відповісти
До вступу України в НАТО США готові надати їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю, - Байден Джерело:
Сполучені Штати Америки готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після Завершення https://tsn.ua/ato війни.
після завершення https://tsn.ua/ato війни. як США розумiють Після Вiйни.
крдон 1991 р ?
рф атакуе ракетами дронами Украiну?
Шо таке Завершення вiйни в Украiнi з боку США?
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08.07.2023 22:16 Відповісти
Новый вид дебатов - про лендлиз

https://www.youtube.com/watch?v=AYrVj0wC5NM&t=1888s

через собранные ответы из разных роликов

журналисты матюкаются и вместе с арестовичом - сеют ложь для людей
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09.07.2023 00:34 Відповісти
ТО есть Байден предлагает бениной банде стабильные ежегодные суммы для воровства - лишь бы отъ**ись. Потому что схожесть модели с израильской заканчивается на том, что в Израиле эти бабки не крадут, а реально вкладывают в оборону.
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09.07.2023 11:06 Відповісти
Зелёная шайка ворует, а Байден ничего не знает.💯
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09.07.2023 16:50 Відповісти
Как нам обезвредить путина ч.5 Олигархи
НАТО хорошо, но сейчас нас не возьмут, это понятно и ежу.
Поскольку развязанная война является бредом одного человека на первый план выходит нейтрализация хутина.
Как известно, в любой стране немаловажную роль играют представители финансово-промышленной элиты, владельцы крупного бизнеса, то есть олигархи.
хутин окружен олигархами, Ковальчуки, Роттегнберги и другие крутятся вокруг плешивого, как мухи возле экскрементов, желая получить
питательные вещества и что б их не прихлопнула фсб за это. Что делать западным державам и украинскому правительству для
нейтрализации пу? Конечно, нужно провести персональную работу с каждым из олигархов, обещая возобновление и успех сотрудничества в
случае успеха нейтрализации путина в обмен на максимальное содействие агентурной работе, направленной на обезвреживание чпуйла.
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09.07.2023 19:54 Відповісти
ковальчуки ще більші імперіалісти ніж сам путін
в росії нема іншої (локальної, регіональної) ідентичності ніж імперська
"хорошіє русскіє" уявляють гардемарінів як "хороших фандоріних", тоді як в реальності гардемарінів набирали з прігожіних

змінитися ідентичність русскіх може тільки після військової поразки
якщо Захід не збирається приймати в цьому участь, значить Захід чекає розкол, бо русскіє одну річ вміють робити добре за межами росії, яку вони не можуть а точніше не хочуть робити всередині росії : розпалювати націоналізм та ізоляціонізм. Після приходу до влади в ФРН, Франції та Італії ультра-правих партій, ЄС а потім і НАТО, лусне і росія почне там утворювати свої союзи. Якщо на ту пору БРІКС досягне тіснішої інтеграції, то всьо, Західна Цивілізація закінчить свій хрестовий гендерний поход на узбіччі історії.

21 сторіччя повторює 20 сторіччя як "день сурка" : в 2014 почалася прелюдія а в 2039 буде кульмінація.
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10.07.2023 05:53 Відповісти
ближайшая задача - скинуть путина и остановить войну, ради сохранения денег и власти олигархи на все пойдут
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10.07.2023 08:43 Відповісти
Ще півроку назад вам дали натяк що питання щодо вступу України до НАТО скоріш за все буде вирішуватись на самиті який відбудеться в США, а до цього часу виконуйте домашне завдання в повному осязі і не ліпіть з себе обіжених, навчіться чути старших бо це не шоу з 95 кв. Гарантії від США не надаються будь кому і не так багато країн яким це надано
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09.07.2023 20:13 Відповісти
Вообшем думаю всі все поняли. Ізраїль має ядерку. Нам не залишили вибору. Війна буде на роки. І якщо ми хочемо її зупинити то треба мати засоби доставки та ядерку. І щоб в фіналі не залишитись без населення то мати вже дофіга дронів, турелів та комплексів різних сенсорів.
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09.07.2023 23:59 Відповісти
На западе нет лидеров, вот русаки и видут себя так
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10.07.2023 06:32 Відповісти
Всё правильно.
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10.07.2023 07:14 Відповісти
уперлись все в это НАТО, в. 5 пункте нет обязательств к каждой стране немедленно применить силу в случае вторжения на территорию другого члена НАТО, почитайте внимательно, это почти то же, что и ОДКБ, консультации и возможность применения мер, которые пожелает сама страна, а кто пожелает гибнуть за других?
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10.07.2023 08:46 Відповісти
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