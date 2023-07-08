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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 233 440 осіб (+630 за добу), 4074 танки, 4346 артсистем, 7953 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 233 440 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,

танків - 4074 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7953 (+9) од,

артилерійських систем - 4346 (+16) од,

РСЗВ - 661 (+3) од,

засоби ППО - 410 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3666 (+14),

крилаті ракети - 1271 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6914 (+16) од,

спеціальна техніка - 619 (+7).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 233 440 осіб (+630 за добу), 4074 танки, 4346 артсистем, 7953 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17866) Генштаб ЗС (6794) ліквідація (4094) знищення (7593)


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Топ коментарі
+12
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3424 день.
57 одиниці техніки та 630 чумардосів. Арта, броня, логістика гуд. В протистоянні ППО:спецтехніка запекла боротьба - 2:7, але ми завжди раді великому результату з любого боку. Загальна кількість арти більше 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 233 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
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08.07.2023 08:29 Відповісти
+11
У їхніх же окопах!
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08.07.2023 08:00 Відповісти
+6
Де ми їх закопувати будемо щоб не смерділи?
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08.07.2023 07:58 Відповісти
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Де ми їх закопувати будемо щоб не смерділи?
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08.07.2023 07:58 Відповісти
У їхніх же окопах!
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08.07.2023 08:00 Відповісти
Нашим жучкам-хробочкам роботи буде... Цікаво - як швидко хробачки оте падло зжеруть?
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08.07.2023 08:16 Відповісти
Все залежить від типу грунту Там же не "жучки" працюють в першу чергу - а бактерії Жучки та мухи працюють лише на поверхні А в глибині їм доступу нема Черв"яки вже потім туди добираються - коли тіло розкладеться Судячи з стану могил на кладовиші - близько року Потім могила "просідає" і треба надгробок підсипать
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08.07.2023 08:25 Відповісти
Та я ж образно про "жучків". Могила просідає бо труна руйнується, а тут хробачки падло із землею перемішають і гумус поживний для травички буде.
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08.07.2023 08:31 Відповісти
Пара мух зі своїм потомством з'їдає тушу коня швидше, ніж пара левів.
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08.07.2023 12:50 Відповісти
Маркс показав відео і розповів, що наші хлопці іноді сплять на дохлих орках.
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08.07.2023 21:28 Відповісти
Маркус....
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08.07.2023 21:29 Відповісти
Зате чорнозем збільшиться ))
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08.07.2023 08:31 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3424 день.
57 одиниці техніки та 630 чумардосів. Арта, броня, логістика гуд. В протистоянні ППО:спецтехніка запекла боротьба - 2:7, але ми завжди раді великому результату з любого боку. Загальна кількість арти більше 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 233 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
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08.07.2023 08:29 Відповісти
О, це вже околиця мокші. Зовсім трохи і - кремль.
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08.07.2023 09:44 Відповісти
А черв'ячки до осені підростуть, харчуючись орками. Славна риболовля буде, скажу я вам.
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08.07.2023 09:19 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1698 Генерал СВР :
в субботу 8 июля 2023г. на 6:00 по мск, в утреннем отчете ***** доложено безвозвратных военно-оперативных потерях живой силы:

- личного состава ВС РФ - 236158 орков.
- о потеря ЧВК; на пятницу 7 июля - это 74545 груз200.
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08.07.2023 15:16 Відповісти
 
 