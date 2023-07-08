Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 233 440 осіб (+630 за добу), 4074 танки, 4346 артсистем, 7953 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 8 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 233 440 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,
танків - 4074 (+4) од,
бойових броньованих машин - 7953 (+9) од,
артилерійських систем - 4346 (+16) од,
РСЗВ - 661 (+3) од,
засоби ППО - 410 (+2) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 309 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3666 (+14),
крилаті ракети - 1271 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6914 (+16) од,
спеціальна техніка - 619 (+7).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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57 одиниці техніки та 630 чумардосів. Арта, броня, логістика гуд. В протистоянні ППО:спецтехніка запекла боротьба - 2:7, але ми завжди раді великому результату з любого боку. Загальна кількість арти більше 5 000! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 233 000!!! більше, ніж таке місто, як Люберци ...
в субботу 8 июля 2023г. на 6:00 по мск, в утреннем отчете ***** доложено безвозвратных военно-оперативных потерях живой силы:
- личного состава ВС РФ - 236158 орков.
- о потеря ЧВК; на пятницу 7 июля - это 74545 груз200.