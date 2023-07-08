Маляр про 500 днів повномасштабної війни: Зруйнували міфи про "Київ за три дні" та "другу армію світу". Наші воїни звільняють землі на Сході та Півдні

Україна пережила 500 днів широкомасштабної війни.

Про це нагадує у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами:

4️⃣9️⃣7️⃣ днів тому ми зруйнували очікування "про Київ за три дні" та міф про "другу армію світу".

4️⃣6️⃣2️⃣ дні тому ми звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про "жест доброї волі".

4️⃣5️⃣1️⃣ день, як ми відправили крейсер "Москва" на дно.

3️⃣8️⃣0️⃣ днів тому - отримали від союзників перші Himars.

3️⃣7️⃣3️⃣ дні, як звільнили острів Зміїний.

3️⃣0️⃣5️⃣ днів тому розпочали контрнаступ на Харківщині. Безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ.

2️⃣7️⃣3️⃣ дні, як нанесли перший удар по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику.

2️⃣3️⃣9️⃣ днів тому повернули наш Херсон.

1️⃣1️⃣3️⃣ днів тому добилися ордеру на арешт путіна в Гаазі.

8️⃣0️⃣ днів, як отримали від партнерів потужні засоби ППО - систему Patriot.

6️⃣5️⃣ днів відтоді, як вперше збили російську "надзвукову" ракету Кинджал.

"Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро - починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду – перемога", - резюмує Маляр.