Ворог атакував дронами Кіровоградщину, працювала ППО. Без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури, - ОВА

Під ранок 8 липня Кіровоградщину атакували ворожі "шахеди". Працювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.

"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!", - йдеться у повідомленні.

