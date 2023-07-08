Ворог атакував дронами Кіровоградщину, працювала ППО. Без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури, - ОВА

Під ранок 8 липня Кіровоградщину атакували ворожі "шахеди". Працювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.

"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Повітряні сили пояснили, чому не вдалось збити всі "шахеди": Ворог обирає ніч і нові маршрути

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог ударив дронами по Кривому Рогу, влучання у сільськогосподарське підприємство