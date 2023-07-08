Ворог атакував дронами Кіровоградщину, працювала ППО. Без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури, - ОВА
Під ранок 8 липня Кіровоградщину атакували ворожі "шахеди". Працювала ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.
"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог ударив дронами по Кривому Рогу, влучання у сільськогосподарське підприємство
