Окупанти хочуть забирати у мешканців Енергодару житло, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС, - розвідка
Частина персоналу ЗАЕС після окупації відмовилася співпрацювати з ворогом. Росіяни теж часто відмовляються їхати. Окупанти збираються заохотити їх відібраним у мешканців Енергодару житлом.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що на станцію 6 липня прибув перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко. Він провів нараду за участі голови окупаційної "адміністрації" частини Запорізької області Євгена Балицького. Обговорювали стимулювання потенційних працівників ЗАЕС із Росії.
"Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодару. Планується, що таким чином буде розселено до 4 500 росіян", - йдеться у повідомленні.
Також візит Кірієнка мав на меті продемонструвати відсутність панічних настроїв на тлі оприлюднення інформації про замінування ЗАЕС окупантами.
В розвідці нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення велика частина персоналу ЗАЕС поїхала з окупованих територій або відмовилася підписувати договори з "Росатомом". Спроби залучити до роботи на станції росіян теж поки не дають очікуваного окупантами результату. Спеціалісти часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.
Хоть світу побачили кріпосні ***** в Україні перед своїм, гойда…
Кари, московітам ***** в Україні та їх опозажопникам у ВРУ, страшної кари!!
Слава Україні!!