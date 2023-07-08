Знищено 5 ударних "Шахедів", решта дронів влучила в промислові та інфраструктурні об’єкти на Дніпропетровщині і Кіровоградщині, - Повітряні сили

Вночі 8 липня 2023 року ворог атакував іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, в результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. "Шахеди" влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації!", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог ударив дронами по Кривому Рогу, влучання у сільськогосподарське підприємство.

За даними ОВА, ворог атакував дронами Кіровоградщину, працювала ППО. Без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.

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