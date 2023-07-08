Знищено 5 ударних "Шахедів", решта дронів влучила в промислові та інфраструктурні об’єкти на Дніпропетровщині і Кіровоградщині, - Повітряні сили
Вночі 8 липня 2023 року ворог атакував іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, в результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
"Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. "Шахеди" влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації!", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог ударив дронами по Кривому Рогу, влучання у сільськогосподарське підприємство.
За даними ОВА, ворог атакував дронами Кіровоградщину, працювала ППО. Без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
потім в 2014 році хотіли повторити, під приводом так званої "защіти", так званих "сруцькогаварящіх", цей, 100 річної давності фокус знову ... в 2014-19 рр. не вишло у них нічого, то )(уйло вирішила в лютомум 202 взяти Київ за 3 дня ... і як бачимо кацапи і "фторая армія" знову програють ...
Свобода не дається безкоштовно.
Внимание! Афтор этого «лайновброса» лишнехромосомный питар-бот патрушева из ФСБ.
Питерские тролли обычно используют в своих «эссе» тюремную «феню». Чтобы четко выразить свою мысль им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Остальные выражения писать неприлично из уважения к дамам.
Коэффициент интеллекта IQ у ботов из Питера приблизительно на уровне мойщика машин - «Мотороллы», а словарный запас даже меньше, чем у Эллочки-людоедки. В их комментариях легко просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Вычислить ботов можно по нескольким признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло они себе взяли звериное: «Зверев», «Волков», «Лосев», «Бобров», «Россомахин», «Скунсов», «Медведев». Иногда тролли прячутся под птичьими кликухами: «Воронов», «Галкин», «Соколов», «Коршунов», «Грачёв», «Журавлев». Горазде реже под рыбьими псевдонимами: «Ершов», «Щукин», «Окунев», «Карпов», «Раков», «Скумбриевич» и очень редко используют названия домашних животных: «Козлодоев», «Конев», «Быков», «Собакевич», «Котов».
Лубянская методичка в разделе «Как писать комментарии» рекомендует троллям использовать слова и словосочетания такого характера: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и другие. Они используют эти фразеологизмы при любом случае, чтобы оскорбить оппонента.
Руськахаварящие «поварята пригожина» из Лахты в свои школьные годы обычно большую часть учебного времени простояли в углу наказанными за хулиганство, поэтому слова: «АФРЕКА», «ОХИНЕЯ», «МИМУАРЫ, «ОБАРИХЕН», «ИДЕОТ», «ГОЛЕМОТЬЯ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и мокшу и наставить их на путь истинный. У чукчи, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
На скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также сотрудники ботофермы пригожина и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев. Но это ещё не все. За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела сотрудников ФСБ патрушева будут служить кормом червям и топливом для ада.
так само, через війну і окупацію українських Донбасу, Криму здохне ця недоімперія )(уйло, збанкрутіла бензоколонка Європи, Індії, Китаю - паРаша Мацковія !!! Крим і Донбас будуть або українські, або безлюдні !!!
Отже правильно лупили, бо вибивали вас падлюк.
Хай Бог вас оберігає та допомагає