УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11232 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 688 47

Знищено 5 ударних "Шахедів", решта дронів влучила в промислові та інфраструктурні об’єкти на Дніпропетровщині і Кіровоградщині, - Повітряні сили

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Вночі 8 липня 2023 року ворог атакував іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, в результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. "Шахеди" влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ніч на 7 липня ППО знищила 12 ударних "шахедів", - Повітряні Сили

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог ударив дронами по Кривому Рогу, влучання у сільськогосподарське підприємство.

За даними ОВА, ворог атакував дронами Кіровоградщину, працювала ППО. Без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.

Також читайте: Повітряні сили пояснили, чому не вдалось збити всі "шахеди": Ворог обирає ніч і нові маршрути

Автор: 

знищення (7593) дрони (4925) Повітряні сили (2772)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Ну і ваша кодла була впевнена, що "Кієв за два дня", але что-то пошло нє так.
показати весь коментар
08.07.2023 09:37 Відповісти
+16
пор Словʼянську, окрім кацапського окупаційного лайна і біонепотребу, більше ніхто не стріляв ...
показати весь коментар
08.07.2023 09:40 Відповісти
+14
Щось нове, перестали повідомляти про загальну кількість запущених чи виявлених дронів
показати весь коментар
08.07.2023 09:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось нове, перестали повідомляти про загальну кількість запущених чи виявлених дронів
показати весь коментар
08.07.2023 09:29 Відповісти
Значить, знайшли спосіб обходити нашу ППО.
показати весь коментар
08.07.2023 09:33 Відповісти
Бачив інформацію про три влучання . То ж - можливо дронів було 8 .
показати весь коментар
08.07.2023 09:41 Відповісти
Бо самі не знають
показати весь коментар
08.07.2023 10:35 Відповісти
Не потрібно на марафоні талдичить, яка область і за що відповідає. Повторюсь, про одну з атакованих писали,що база по ремонту техніки. Невже це можна говорити вголос, думати за це навіть не можна
показати весь коментар
08.07.2023 09:33 Відповісти
Коли вже нарешті зеленій сволоті паралізує язики!!!
показати весь коментар
08.07.2023 11:33 Відповісти
Ну і ваша кодла була впевнена, що "Кієв за два дня", але что-то пошло нє так.
показати весь коментар
08.07.2023 09:37 Відповісти
И придецца типерь апосранай мардве шить на мехесрань мудянскай палоте и вякамц с ватрушками, Омерига акараков уже не пришлет, сасаить фак апосранава ссаря сваго придецца.
показати весь коментар
08.07.2023 09:43 Відповісти
Видалена стаття на ria.ru від 27.02.2022 свідчить про інші розрахунки.
показати весь коментар
08.07.2023 09:48 Відповісти
ага !!! кацапи окупували Україну, в 1918-22 рр, насильно приєднавши до червоної комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів (срср) ... у період між 1 та 2 Світовими війними знищили 8 мільйонів, тільки в Україні, етнічних українців, заселили ці території кацапським окупаційним лайном з мордви-мацковії ...
потім в 2014 році хотіли повторити, під приводом так званої "защіти", так званих "сруцькогаварящіх", цей, 100 річної давності фокус знову ... в 2014-19 рр. не вишло у них нічого, то )(уйло вирішила в лютомум 202 взяти Київ за 3 дня ... і як бачимо кацапи і "фторая армія" знову програють ...
показати весь коментар
08.07.2023 10:06 Відповісти
Донбас не сокральноє а анальное место. Трахкают вас в це місце цапи з 14 року, а вам подобається. Бамбас не станєт на колєні!!! тепер зрозуміло чгму, бо він стоїть раком перед срускімі. Вже всіх мужиків вам куйло на фаш пустило з мосінками, а ви такі упороті що досі нічого не зрозуміли.
показати весь коментар
08.07.2023 11:32 Відповісти
Заблукав бідося?
показати весь коментар
08.07.2023 09:38 Відповісти
пор Словʼянську, окрім кацапського окупаційного лайна і біонепотребу, більше ніхто не стріляв ...
показати весь коментар
08.07.2023 09:40 Відповісти
За вісім років мали звикнути.
Свобода не дається безкоштовно.
показати весь коментар
08.07.2023 09:44 Відповісти
Ти краще шукай собі конуру в козлостані, якщо хочеш ще пожити. Ми згадаєм кожній такій як ти сєпарскій мразі " путєн ввєді", і якщо ви мерзоти встигнете здриснуть в якісь вєрхніє ***** - то вам дуже пощастить.
показати весь коментар
08.07.2023 09:50 Відповісти
Ви праві, перемоги відбуваються все далі і далі від Києва.
показати весь коментар
08.07.2023 09:56 Відповісти


Внимание! Афтор этого «лайновброса» лишнехромосомный питар-бот патрушева из ФСБ.

Питерские тролли обычно используют в своих «эссе» тюремную «феню». Чтобы четко выразить свою мысль им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Остальные выражения писать неприлично из уважения к дамам.

Коэффициент интеллекта IQ у ботов из Питера приблизительно на уровне мойщика машин - «Мотороллы», а словарный запас даже меньше, чем у Эллочки-людоедки. В их комментариях легко просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Вычислить ботов можно по нескольким признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло они себе взяли звериное: «Зверев», «Волков», «Лосев», «Бобров», «Россомахин», «Скунсов», «Медведев». Иногда тролли прячутся под птичьими кликухами: «Воронов», «Галкин», «Соколов», «Коршунов», «Грачёв», «Журавлев». Горазде реже под рыбьими псевдонимами: «Ершов», «Щукин», «Окунев», «Карпов», «Раков», «Скумбриевич» и очень редко используют названия домашних животных: «Козлодоев», «Конев», «Быков», «Собакевич», «Котов».

Лубянская методичка в разделе «Как писать комментарии» рекомендует троллям использовать слова и словосочетания такого характера: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и другие. Они используют эти фразеологизмы при любом случае, чтобы оскорбить оппонента.

Руськахаварящие «поварята пригожина» из Лахты в свои школьные годы обычно большую часть учебного времени простояли в углу наказанными за хулиганство, поэтому слова: «АФРЕКА», «ОХИНЕЯ», «МИМУАРЫ, «ОБАРИХЕН», «ИДЕОТ», «ГОЛЕМОТЬЯ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и мокшу и наставить их на путь истинный. У чукчи, в отличие от вас, совершенно другие задачи.

На скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также сотрудники ботофермы пригожина и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев. Но это ещё не все. За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела сотрудников ФСБ патрушева будут служить кормом червям и топливом для ада.
показати весь коментар
08.07.2023 10:17 Відповісти
Перемога України все ближще і ближще !!! червона комуно-нацистька, кцаапо совкова, фашистька імперія зла і тюрма народів (срср, сев, варшавській договір) успішно здохла в 1989-91 рр., через розв'язану у 1979 році війну та окупацію Афганістану !!!
так само, через війну і окупацію українських Донбасу, Криму здохне ця недоімперія )(уйло, збанкрутіла бензоколонка Європи, Індії, Китаю - паРаша Мацковія !!! Крим і Донбас будуть або українські, або безлюдні !!!
показати весь коментар
08.07.2023 10:26 Відповісти
Уже даже сами российские пропагандоны рассказывают что обстреливают специально города, "пострадавшие" часто подставные. А вы упоротые и дальше рассказывайте что ВСУ "бамбит донбасс".
показати весь коментар
08.07.2023 09:51 Відповісти
Ага. Ми і досі бачимо розбомблений вщент Донецьк, хоча від Пісків, які до останнього були під контролем ЗСУ, до центру Донецька, було всього 10 км.
показати весь коментар
08.07.2023 10:31 Відповісти
Так это Моторола по вам ****** из миномёта, есть. Видео доказательства. А по русня 24 рассказывали про зверства биндеры
показати весь коментар
08.07.2023 09:53 Відповісти
Шкода, що ти живий лишився, недоумок.
показати весь коментар
08.07.2023 09:59 Відповісти
Це поради з власного досвіду після відвідування кварталу червоних ліхтарів?
показати весь коментар
08.07.2023 10:03 Відповісти
Давно попу брил, воЕн?)))
показати весь коментар
08.07.2023 10:28 Відповісти
Брись звідси , кацап недобитий
показати весь коментар
08.07.2023 10:31 Відповісти
ага !! кацапи колишнього офіцера гру/фсб та військового злочинця стрілкова (гіркіна) ...
показати весь коментар
08.07.2023 10:08 Відповісти
Тебя в это время в две дырки херачили, прервали кайф, вот ты и злишься
показати весь коментар
08.07.2023 10:27 Відповісти
Шкода , що тільки влучили в твій дім , гобліне , а не по твоіх мізках 😠
показати весь коментар
08.07.2023 10:30 Відповісти
По мізках не вцілили, по причині їх відсутності.
показати весь коментар
08.07.2023 10:33 Відповісти
Ваша правда 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
08.07.2023 10:36 Відповісти
Не бреши, срань лаптєнога.
показати весь коментар
08.07.2023 11:41 Відповісти
Странно, но до того как в Славянск приперлись зеленые недочеловечки - у Украины не возникало такого желания. Как и после освобождения.....
показати весь коментар
08.07.2023 09:42 Відповісти
8 лєт дамбілі Бамбас - КАЦАПИ . !! А ти й вуха розвісив , все думав що то ЗСУ ,, лошара !! .
показати весь коментар
08.07.2023 09:45 Відповісти
Якби в 14му лупили як ви кажете по Слав'янську, там залишились би руїни. Але ні, він відносно цілий і чудово себе почуває зараз. https://www.youtube.com/watch?v=-i9QSpMnAZc

Отже правильно лупили, бо вибивали вас падлюк.
показати весь коментар
08.07.2023 10:03 Відповісти
Прувьєт підор, шо анальна пробка випала?
показати весь коментар
08.07.2023 10:50 Відповісти
Ворог атакував дронами Кіровоградщину, працювала ППО. Без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури, - ОВА Джерело: https://censor.net/ua/n3429718
показати весь коментар
08.07.2023 09:36 Відповісти
Збивати "шахеди" - то звтчайно добре, але якщо після їх запуску з якогось приморсько-ахтарська, чи цюрупинська туди одражу не буде прилітати український полум:яний (у прямому сенсі) привіт, то це не закінчиться ніколи.
показати весь коментар
08.07.2023 09:39 Відповісти
Раніше про влучання чого небудь не писали, інформаційна війна
показати весь коментар
08.07.2023 09:50 Відповісти
Расслабились, скорее всего ПЛОХАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО дежурства расчетов ПВО на мобильных платформах с зенитными пулеметами, пушками и ПЗРК (кто-то проспал или хуже того, был пьян, а может и не было организовано такое дежурство, тогда вина руководства)!
показати весь коментар
08.07.2023 10:17 Відповісти
Дякуємо, рідненькі, за вашу роботу.
Хай Бог вас оберігає та допомагає
показати весь коментар
08.07.2023 11:02 Відповісти
 
 