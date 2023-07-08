Українські сили просунулися і на півночі, і на півдні від Бахмуту, - британська розвідка

Захисники України мають успіх біля Бахмуту. Російські війська потерпають від низького бойового духу. В них навряд чи є резерви на те, щоб утримати місто.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники зазначили, що після червневого затишшя Бахмут знову став однією з найгарячіших точок на фронті. Українські війська "впевнено просуваються" як на північ, так і на південь від міста.

Читайте: Сили оборони досягли тактично значних успіхів у районі Бахмуту, - ISW

"Російські захисники, найімовірніше, потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію", - йдеться у звіті.

При цьому керівництво РФ, очевидно, вважає здачу Бахмуту "політично неприйнятним. Це місто має символічну вагу як один із небагатьох здобутків російських сил за останній рік війни.

Також читайте: На Бахмутському напрямку є просування, повернуто раніше окуповані території, - Сирський

"Однак, дуже ймовірно, (в Росії. - Ред.) є небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектору", - додали розвідники.