Українські сили просунулися і на півночі, і на півдні від Бахмуту, - британська розвідка

бахмут

Захисники України мають успіх біля Бахмуту. Російські війська потерпають від низького бойового духу. В них навряд чи є резерви на те, щоб утримати місто.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники зазначили, що після червневого затишшя Бахмут знову став однією з найгарячіших точок на фронті. Українські війська "впевнено просуваються" як на північ, так і на південь від міста.

Читайте: Сили оборони досягли тактично значних успіхів у районі Бахмуту, - ISW

"Російські захисники, найімовірніше, потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію", - йдеться у звіті.

При цьому керівництво РФ, очевидно, вважає здачу Бахмуту "політично неприйнятним. Це місто має символічну вагу як один із небагатьох здобутків російських сил за останній рік війни.

Також читайте: На Бахмутському напрямку є просування, повернуто раніше окуповані території, - Сирський

"Однак, дуже ймовірно, (в Росії. - Ред.) є небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектору", - додали розвідники.

Велика Британія (5793) розвідка (3924) Бахмут (1567)
Відкрила карту, написали,що оновлена,але ні. Приписка здивувала, вони її пишуть по даним підписників, хто і що десь почув, а не по факту.
08.07.2023 09:42 Відповісти
"Російські захисники, найімовірніше, потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію", - йдеться у звіті. Джерело:
Словосполучення "російські захисники" - це оксюморрон. Це перше. Друге - потомственні" тєрпіли" повинні терпіти. Карма така.
08.07.2023 09:44 Відповісти
СЛАВА БОГУ И НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ!!!
08.07.2023 09:44 Відповісти
Чим більше насипем -- тим слабшии моральнии дух рашки -- снаряднии голод .
08.07.2023 09:52 Відповісти
А під Сватово хто просунувся?
08.07.2023 10:06 Відповісти
У барона Мюнгхаузена
Из знаменитой комедии
Каждый день в 9 утра по расписанию
Был запланирован подвиг
А у украинских бойцов под Бахмутом
Подвиг ,начиная с 24 февраля
Бахмут - это героическая драма
Это еще одна история
Про украинских КИБОРГОВ
Боже,береги их!
08.07.2023 13:12 Відповісти
 
 