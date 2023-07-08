Українські сили просунулися і на півночі, і на півдні від Бахмуту, - британська розвідка
Захисники України мають успіх біля Бахмуту. Російські війська потерпають від низького бойового духу. В них навряд чи є резерви на те, щоб утримати місто.
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розвідники зазначили, що після червневого затишшя Бахмут знову став однією з найгарячіших точок на фронті. Українські війська "впевнено просуваються" як на північ, так і на південь від міста.
"Російські захисники, найімовірніше, потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію", - йдеться у звіті.
При цьому керівництво РФ, очевидно, вважає здачу Бахмуту "політично неприйнятним. Це місто має символічну вагу як один із небагатьох здобутків російських сил за останній рік війни.
"Однак, дуже ймовірно, (в Росії. - Ред.) є небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектору", - додали розвідники.
Словосполучення "російські захисники" - це оксюморрон. Це перше. Друге - потомственні" тєрпіли" повинні терпіти. Карма така.
Из знаменитой комедии
Каждый день в 9 утра по расписанию
Был запланирован подвиг
А у украинских бойцов под Бахмутом
Подвиг ,начиная с 24 февраля
Бахмут - это героическая драма
Это еще одна история
Про украинских КИБОРГОВ
Боже,береги их!