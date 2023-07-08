Війська РФ намагаються повернутися на свої позиції та запобігти просуванню Сил оборони на Півдні, - ОК "Південь"

Російські окупанти намагаються повернутися на свої позиції, які вони займали до підриву Каховської ГЕС. Вони також хочуть не допустити просування українських військ на Півдні.

Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі дійсно на нашому напрямку зусилля ворога зосереджені саме на недопущенні нашого просування. Тому що вони дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку, вони дуже суттєво збентежені й налякані на Дніпровському напрямку - те, що стосується річки Дніпро вздовж узбережжя лівого (берега. - Ред.), там, де вони не можуть дати ладу своїм позиціям, тобто повернутися повноцінно", - сказала вона.

При цьому Гуменюк зазначила, що росіяни намагаються повернутися на свої позиції там, де відійшла вода після підриву Каховської ГЕС, та облаштовуватися у новому бойовому порядку.

Проте, за її словами, це складно зробити, зокрема й через критичну гуманітарну ситуацію. На тих територіях процвітають кишкові інфекції, складна ситуація з водопостачанням та загалом із логістикою.

До того ж, ворожі підрозділи, які ще можуть там розгортатися, виставляти свої вогневі позиції та гатити по правому берегу, мають дуже низький морально-психологічний дух.

"Їм дуже складно залишатися на цих позиціях - вони весь час намагаються повернутися на ті рубежі оборони, які вже "облюбували" під час високої води, усвідомили і змирилися з тим, що їм вже час використовувати наступний рубіж оборони", - сказала речниця.

Але російське військове командування знову висуває загарбників вперед - туди, де небезпечно на всіх фронтах. Втім окупанти все ж таки повертаються і намагаються максимально сильно обстрілювати правий берег Дніпра.