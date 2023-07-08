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Новини
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Після візиту Сі Цзіньпіна до Путіна я сказав йому: будьте обережні, - Байден

байден,сі

Президент США Джо Байден порадив китайському лідеру Сі Цзіньпіну бути обережним у відносинах з Росією, адже Китай покладається на західні інвестиції.

Про це Байден розповів в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Я сказав: це не погроза. Це спостереження", - заявив президент США.

За словами Байдена, ця розмова з Сі відбулася після того, як той у березні відвідав Москву та мав там зустріч із президентом РФ Путіним.

Читайте: До вступу України в НАТО США готові надати їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю, - Байден

"Відколи Росія вторглася в Україну, 600 американських корпорацій пішли з РФ. А ви казали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та Сполучених Штатів. Будьте обережні. Обережні", - згадав він свої розмови з китайським лідером.

На запитання, що йому на це відповів Сі, президент США сказав: "Він слухав і не сперечався".

Також читайте: Китай хоче поглибити співпрацю із ЗС РФ, - Bloomberg

Автор: 

Байден Джо (2893) Китай (4709) росія (66125) Сі Цзіньпін (335)


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Топ коментарі
+9
Я щось пропустила чи недоросль на посаді президента так і не привітала Залужного з днем народження, Кличко привітав, коротко, майже увесь народ України привітав Генерала який несе мир, а герой серіалу так і не спромігся руку пожати і фото викласти
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08.07.2023 10:06 Відповісти
+4
Оце Байден приколіст
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08.07.2023 10:00 Відповісти
+4
Ну на самом деле Винни Си все понимает. Ему хотелось бы поиграть в войну с Западом руками Мордора, и Китаю была выгодна затяжная война рашки - она либо ослабила бы "коллективный запад" - или ослабила бы рашку. Все это Китаю выгодно. Но прямую помощь он оказывать не будет - возможные потери от санкций и потери репутации не стоят дешевой нефти и леса. Тем более он и так это получает.
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08.07.2023 10:01 Відповісти
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Та Сі їздив до кацапів домовлятися про повернення приамур"я.
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08.07.2023 09:59 Відповісти
Оце Байден приколіст
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08.07.2023 10:00 Відповісти
Будьте обережні! Перевіртеся чи не підхопили чого...
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08.07.2023 10:56 Відповісти
Ну на самом деле Винни Си все понимает. Ему хотелось бы поиграть в войну с Западом руками Мордора, и Китаю была выгодна затяжная война рашки - она либо ослабила бы "коллективный запад" - или ослабила бы рашку. Все это Китаю выгодно. Но прямую помощь он оказывать не будет - возможные потери от санкций и потери репутации не стоят дешевой нефти и леса. Тем более он и так это получает.
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08.07.2023 10:01 Відповісти
Західна економіка пов*язана з китаиською -- хто в цьому винен ?.
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08.07.2023 10:02 Відповісти
Интересы тех, кто формирует западную экономику. Они же не просто так туда пошли.
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08.07.2023 10:06 Відповісти
Коли ишли то зарплата на китаиських заводах була 50 дол -- а на європеиських - 1000дол.
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08.07.2023 10:10 Відповісти
так что интереснее? 50$, очевидно.
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08.07.2023 10:12 Відповісти
Це одна з гарантій мирного існування, як бачимо. Майже мирного.
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08.07.2023 10:09 Відповісти
Нiхто не винен, проте економiчних чудес не бувае, а сама економiка пiдкорюеться арифметицi.

США можуть дарувати зараз зброю за рахунок того що iх населення заможне, та мае дешевi предмети побуту, що стало можливим тiльки пicля переносу виробництва в краiни де можна платити невеличкi зарплатнi.

А хто винен що Китай знаходиться на одному глобусi з США ? Нiхто, просто такова реальнiсть.
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08.07.2023 10:45 Відповісти
Я щось пропустила чи недоросль на посаді президента так і не привітала Залужного з днем народження, Кличко привітав, коротко, майже увесь народ України привітав Генерала який несе мир, а герой серіалу так і не спромігся руку пожати і фото викласти
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08.07.2023 10:06 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2+%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&client=firefox-b-d&ei=GSapZPnDMoOvkdUP0OKTuAw&ved=0ahUKEwi5tP6M4P7_AhWDV6QEHVDxBMcQ4dUDCA4&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2+%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIICAAQiQUQogQyBQgAEKIESgQIQRgBUNkLWIUmYONHaAFwAHgAgAGzAYgBqgKSAQMwLjKYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp Президент поздоровив Залужного.
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08.07.2023 12:05 Відповісти
Байдену немає що втрачати... вік, знаєте...
Може і в рознос піти... І Сі і на роСІ це мають закарбувати...
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08.07.2023 10:09 Відповісти
Я сказав: це не погроза. Це спостереження. Він слухав і не сперечався, бо шукав камеру спостереження.
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08.07.2023 10:23 Відповісти
 
 