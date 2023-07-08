Після візиту Сі Цзіньпіна до Путіна я сказав йому: будьте обережні, - Байден
Президент США Джо Байден порадив китайському лідеру Сі Цзіньпіну бути обережним у відносинах з Росією, адже Китай покладається на західні інвестиції.
Про це Байден розповів в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Я сказав: це не погроза. Це спостереження", - заявив президент США.
За словами Байдена, ця розмова з Сі відбулася після того, як той у березні відвідав Москву та мав там зустріч із президентом РФ Путіним.
"Відколи Росія вторглася в Україну, 600 американських корпорацій пішли з РФ. А ви казали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та Сполучених Штатів. Будьте обережні. Обережні", - згадав він свої розмови з китайським лідером.
На запитання, що йому на це відповів Сі, президент США сказав: "Він слухав і не сперечався".
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США можуть дарувати зараз зброю за рахунок того що iх населення заможне, та мае дешевi предмети побуту, що стало можливим тiльки пicля переносу виробництва в краiни де можна платити невеличкi зарплатнi.
А хто винен що Китай знаходиться на одному глобусi з США ? Нiхто, просто такова реальнiсть.
Може і в рознос піти... І Сі і на роСІ це мають закарбувати...