Касетні боєприпаси - визвольна зброя. Нам потрібно якомога більше втрат серед росіян, - Резніков

Касетні боєприпаси дадуть Україні змогу завдати російським окупантам якомога більше втрат та визволити свої території.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що касетні снаряди є визвольною зброєю, яка допоможе звільняти українські території, рятуючи життя солдатів.

"Хочу наголосити, що при реалізації нашого невід'ємного права на самооборону ми й надалі суворо дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною", - пообіцяв міністр.

Резніков нагадав, що Росія застосовувала касетні снаряди з першого дня великої війни, зокрема обстрілювала ними житлові квартали Харкова.

Він заявив, що Україні потрібно повернути території та зберегти життя людей. А для цього необхідно завдати більшої шкоди ворогові.

"Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. У наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи всі смертоносні озброєння, які є у нас", - наголосив міністр оборони.

Він також назвав 5 принципів, яких Україна буде дотримуватися у застосуванні касетних боєприпасів:

застосування лише для деокупації своїх територій. Україна не обстрілюватиме ними територію Росії;

не використовувати боєприпаси у міській забудові, а лише в районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони;

суворий облік застосування касетних снарядів;

території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування;

повідомлення партнерам про використання цих снарядів для звітності та контролю.

