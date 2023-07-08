Касетні боєприпаси - визвольна зброя. Нам потрібно якомога більше втрат серед росіян, - Резніков
Касетні боєприпаси дадуть Україні змогу завдати російським окупантам якомога більше втрат та визволити свої території.
Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що касетні снаряди є визвольною зброєю, яка допоможе звільняти українські території, рятуючи життя солдатів.
"Хочу наголосити, що при реалізації нашого невід'ємного права на самооборону ми й надалі суворо дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною", - пообіцяв міністр.
Резніков нагадав, що Росія застосовувала касетні снаряди з першого дня великої війни, зокрема обстрілювала ними житлові квартали Харкова.
Він заявив, що Україні потрібно повернути території та зберегти життя людей. А для цього необхідно завдати більшої шкоди ворогові.
"Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. У наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи всі смертоносні озброєння, які є у нас", - наголосив міністр оборони.
Він також назвав 5 принципів, яких Україна буде дотримуватися у застосуванні касетних боєприпасів:
-
застосування лише для деокупації своїх територій. Україна не обстрілюватиме ними територію Росії;
-
не використовувати боєприпаси у міській забудові, а лише в районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони;
-
суворий облік застосування касетних снарядів;
-
території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування;
-
повідомлення партнерам про використання цих снарядів для звітності та контролю.
