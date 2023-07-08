УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8604 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 210 37

Касетні боєприпаси - визвольна зброя. Нам потрібно якомога більше втрат серед росіян, - Резніков

резніков

Касетні боєприпаси дадуть Україні змогу завдати російським окупантам якомога більше втрат та визволити свої території.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що касетні снаряди є визвольною зброєю, яка допоможе звільняти українські території, рятуючи життя солдатів.

"Хочу наголосити, що при реалізації нашого невід'ємного права на самооборону ми й надалі суворо дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною", - пообіцяв міністр.

Читайте: Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів, - The Washington Post

Резніков нагадав, що Росія застосовувала касетні снаряди з першого дня великої війни, зокрема обстрілювала ними житлові квартали Харкова.

Він заявив, що Україні потрібно повернути території та зберегти життя людей. А для цього необхідно завдати більшої шкоди ворогові.

"Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. У наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи всі смертоносні озброєння, які є у нас", - наголосив міністр оборони.

Також читайте: Вчасний, масштабний і дуже потрібний, - Зеленський подякував США за новий оборонний пакет для України

Він також назвав 5 принципів, яких Україна буде дотримуватися у застосуванні касетних боєприпасів:

  • застосування лише для деокупації своїх територій. Україна не обстрілюватиме ними територію Росії;

  • не використовувати боєприпаси у міській забудові, а лише в районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони;

  • суворий облік застосування касетних снарядів;

  • території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування;

  • повідомлення партнерам про використання цих снарядів для звітності та контролю.

Також читайте: Перемога Росії несе для жителів України набагато більшу небезпеку, ніж касетні боєприпаси, - Пентагон

Автор: 

Резніков Олексій (1451) касетні боєприпаси (131)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
а ще ви вже врятували МО від зайвих 36 млрд, бойовими яйцями з капустою, весільними дронами і т д, в нормальній країні ви б мали кілька пожиттєвих термінів, "рятувальник" так би мовити....
показати весь коментар
08.07.2023 10:12 Відповісти
+15
Без тебе розберуться.
Воєн...
показати весь коментар
08.07.2023 10:09 Відповісти
+14
показати весь коментар
08.07.2023 10:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це натяк на голубого, чи на ворішку? Уточніть...
показати весь коментар
08.07.2023 10:12 Відповісти
Од пєрємєни мест слагаємих , сумма не міняється ...
показати весь коментар
08.07.2023 10:16 Відповісти
Міністр Оборони - МАРОДЕР !!!!
показати весь коментар
08.07.2023 10:17 Відповісти
Я би сказав: "Підора-ворішку"
показати весь коментар
08.07.2023 10:16 Відповісти
Так він же недавно одружився. А от "ворішка", це точно.
показати весь коментар
08.07.2023 10:24 Відповісти
Вийшов заміж, значить...
показати весь коментар
08.07.2023 10:51 Відповісти
Без тебе розберуться.
Воєн...
показати весь коментар
08.07.2023 10:09 Відповісти
Хай міняє касетні ********** на яєчні касети!
показати весь коментар
08.07.2023 12:36 Відповісти
усе правельно !!! добрий кацап - метвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
08.07.2023 10:10 Відповісти
а ще ви вже врятували МО від зайвих 36 млрд, бойовими яйцями з капустою, весільними дронами і т д, в нормальній країні ви б мали кілька пожиттєвих термінів, "рятувальник" так би мовити....
показати весь коментар
08.07.2023 10:12 Відповісти
Да, всерьёз, ведь вы фашисты и весь мир помогает Украине. А шо там по ленд-лизу во Вторую мировую. Вялика рабсея в одиночку не смогла пабедить своего союзника фашиста, а только присвоить пабеду.
показати весь коментар
08.07.2023 10:52 Відповісти
У кого кацапчик відв"язався? Заберіть назад на плантацію.
показати весь коментар
08.07.2023 10:58 Відповісти
что-то я тебя свиноцабака не пойму - ваши боевые ********* уже ""Малышева" штурмуют...?\или вы в половом органе бабушке об этом мечтаете...?\
показати весь коментар
08.07.2023 11:20 Відповісти
Весь мир - это только Западные страны? Остальным 7 миллиардам как-то пох. Или воздерживаются, или продолжают торговать.
показати весь коментар
08.07.2023 12:07 Відповісти
Воює не зброя! Воюють люди, нею озброєні! Недарма кадровики в МО РФ скиглить почали ще в 2000-ні що "С уходом хахлов наша армия много патеряла в интеллектуальнам плане!"
показати весь коментар
08.07.2023 12:34 Відповісти
Знову відкрив очі украінцям .
показати весь коментар
08.07.2023 10:13 Відповісти
Треба не зупинятися на тих касетних ***********, що надають, а продовжувати тиснути. Наступна ціль - касетні бомби.
показати весь коментар
08.07.2023 10:21 Відповісти
зебіл яйцеголовий та нінащо не здатний, окрім крадіжок у ЗСУ.
показати весь коментар
08.07.2023 10:24 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 10:28 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 10:38 Відповісти
Знову вилізло. Як би то його закрити закрити
показати весь коментар
08.07.2023 10:34 Відповісти
цікаво чи несуть кури касетні яйця....
показати весь коментар
08.07.2023 10:38 Відповісти
*якомога більше втрат серед росіян*
- це добре, це більш ніж добре.

показати весь коментар
08.07.2023 10:45 Відповісти
Посмотрит весь мир на резникова и перестанет нам и деньги и оружие давать !
показати весь коментар
08.07.2023 10:47 Відповісти
Сами рашисты не уйдут, пока их не выбьют с территории Украины.
показати весь коментар
08.07.2023 10:53 Відповісти
А якщо зарядити їх яйцями, то це буде значно потужніше за ядерку. Так, рєзнікофф?
показати весь коментар
08.07.2023 10:55 Відповісти
Чекаю на інтерв'ю, якогось чоловічка, який скаже:" це я заставив їх всіх красти, брати хабарі та сидіти на потоках. Вони тут ні при чому, то все я."
показати весь коментар
08.07.2023 11:10 Відповісти
це може бути той самий сержант
показати весь коментар
08.07.2023 11:14 Відповісти
І що з що з розкраданням 36 млрд гривень на закупівлі зброї для ЗСУ ??? І ти ще сімафориш цілодобово..
показати весь коментар
08.07.2023 11:15 Відповісти
Хоть щось нармальне сказав!
показати весь коментар
08.07.2023 12:22 Відповісти
Чмо, за тебе навіть старенького АК47 ніхто б не дав!
показати весь коментар
08.07.2023 13:10 Відповісти
Це щось на кшалт - знищити всю московію під корінь разом з усіма хто там проживає.
Повний недоумок або відвертий ворожий диверсант.
В чиїх інтересах ці заяви від затятого професійного злодія й корупціонера на високій державній посаді?
Можливо звільнити всі свої окуповані території? Чи мета оборони держави - це якомога більше вбивств, навіть ворога-окупанта?
показати весь коментар
08.07.2023 14:12 Відповісти
от тепер москалям ПІЗЬДЄНЬ
показати весь коментар
08.07.2023 14:39 Відповісти
 
 